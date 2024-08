PIPPITEL - L'UNICA CERTEZZA DELL’ESTATE: CI INFLIGGERANNO REPLICHE FINO ALL’ULTIMO GIORNO. SU RAI1 “NERO A METÀ” RACIMOLA IL 13.4% CON 1.7 MILIONI DI TELEMORENTI – SU CANALE5 “ZELIG” NON VA OLTRE IL 14.3% CON 1.6 MILIONI DI SPETTATORI - SU ITALIA1 “CHICAGO PD” AL 7.2% - “TECHETECHETÈ” (17.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.5%), BARRA-POLETTI (5%) APRILE-TELESE (6.7%)

Nella serata di ieri, lunedì 19 agosto 2024, su Rai1 Nero a Metà in replica ha interessato 1.748.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Zelig ha conquistato 1.635.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 il triplo episodio di CSI: Vegas intrattiene 546.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Chicago PD ha incollato davanti al video 1.006.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona segna 434.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Vi presento Joe Black totalizza un a.m. di .000 spettatori (%).

Su La7 La Mala: Banditi a Milano raggiunge 456.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 A Testa Alta ottiene 365.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Exodus: Dei e Re raduna 242.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Torque: Circuiti di Fuoco arriva a 207.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 Lionheart: Scommessa Vincente è scelto da 388.000 spettatori (2.8%). Su Iris Frequency: il futuro è in ascolto è seguito da 233.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Jonathan degli Orsi sigla 252.000 spettatori (1.8%). Su La5 Radio Bruno Estate segna 255.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta segna 310.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.663.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.416.000 spettatori pari al 15.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.205.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 620.000 spettatori (4%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 743.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 639.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 767.000 spettatori e il 5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.048.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 605.000 spettatori pari al 3.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 523.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 505.000 spettatori (3.3%).

Preserale

chicago pd

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.020.000 spettatori pari al 20.2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.922.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.328.000 spettatori (14.5%) mentre The Wall ha convinto 2.084.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 l’appuntamento con N.C.I.S. Los Angeles raccoglie 409.000 appassionati pari al 3.5% mentre SWAT 501.000 pari al 3.5%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 379.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 488.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.229.000 spettatori (16.7%). A seguire Blob segna 766.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 458.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 117.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 280.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 523.000 spettatori con il 3.4%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 514.000 spettatori con il 15.4%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 945.000 persone con il 21.1%. Unomattina Estate intrattiene 674.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 491.000 spettatori (20.4%), TG5 Mattina 1.080.000 (24%). A seguire Morning News raccoglie 896.000 spettatori con il 20.2% nella prima parte e 740.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte (Saluti: 716.000 – 16.5%). Su Rai2 Che Todd ci aiuti è visto da 101.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 97.000 (2.3%), nel secondo. Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 129.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 169.000 spettatori (4%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 162.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio.

Su Rai3, dopo una presentazione (131.000 – 2.9%), Agorà Estate intrattiene 204.000 spettatori (4.5%) e 218.000 spettatori (5%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 165.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 88.000 spettatori (1.9%) e Love is in the air è visto da 117.000 spettatori (2.7%). Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 146.000 spettatori (3.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 102.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 173.000 spettatori (4.5%), di 173.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 160.000 spettatori (3.7%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Le cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 726.000 spettatori (12%) mentre Camper arriva a 1.396.000 spettatori (14.2%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.222.000 spettatori con il 17.1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 473.000 appassionati pari al 6.3%. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 308.000 spettatori (4.7%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 863.000 spettatori (7.1%).

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 218.000 spettatori (4%) e il TG3 delle 12 informa 598.000 spettatori (7.9%). A seguire Quante Storie conquista 434.000 spettatori (4.8%) e 426.000 spettatori (3.8%). Passato e Presente è seguito da 374.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 315.000 spettatori pari al 2.8%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 296.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 337.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.350.000 – 19.9%), Che Dio ci aiuti ha collezionato 1.024.000 spettatori con il 9.7% nel primo episodio, e 956.000 spettatori con l’11.3% nel secondo episodio. Estate in Diretta Start segna 954.000 spettatori con il 12.7%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.311.000 – 17.4%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.390.000 spettatori con il 18.3% nella presentazione e di 1.713.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.177.000 spettatori pari al 18.2%. The Family raduna 1.903.000 spettatori pari al 18.1% e La Promessa segna 1.566.000 spettatori pari al 19.4%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.254.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte e 1.119.000 spettatori pari al 13.9% nella seconda parte (I Saluti a 1.065.000 e il 12%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 raduna 420.000 appassionati (3.8%), nel primo episodio, 422.000 (4.5%), nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Colonia 269.000 (3.4%). Hotel Portofino raccoglie 175.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 129.000 spettatori (1.7%), nel secondo. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 471.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 484.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, e 469.000 spettatori (4.6%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 354.000 spettatori (3.9%).

A seguire Magnum P.I. raduna 278.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 292.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 334.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.170.000 spettatori (18.6%). Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 457.000 spettatori (6%) e Overland interessa 594.000 spettatori (7.8%). A seguire Geo Magazine conquista 779.000 spettatori (9%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 620.000 spettatori con il 6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 390.000 spettatori con il 5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 217.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Scintille sopra Brooklyn segna 164.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 378.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 nel tardo pomeriggio Last Cop segna 191.000 (2.4%) e 327.000 spettatori (3.6%).

Seconda Serata

Su Rai1 Cronache Criminali è scelto da 600.000 spettatori con l’8.6%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 536.000 spettatori (12%). Su Rai2 Novantesimo Minuto di lunedì raccoglie 354.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale segna 613.000 spettatori con il 6%, Law & Order: Organized Crime raccoglie 503.000 spettatori con il 7%. Sport Mediaset Monday Night raggiunge 290.000 spettatori e il 6.3%. Su Rai3 O Anche No Estate raduna 131.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 Amori e Incantesimi è la scelta di 197.000 spettatori (6.1%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.814.000 (23.1%) – h.13:30 3.511.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.431.000 (12.1%) – h.13 1.009.000 (6.4%) – h.20:30

TG3 1.507.000 (14.3%) – h.14:25 1.763.000 (15.7%) – h.19

TG5 2.785.000 (23.4%) – h.13 3.077.000 (20.4%) – h.20

STUDIO APERTO 1.253.000 (13%) – h.12:25 504.000 (5.6%) – h.18:30

TG4 340.000 (4.5%) – h.11:55 471.000 (4.2%) – h.18:55

TGLA7 541.000 (4.5%) – h.13:30 971.000 (6.4%) – h.20

