PIPPITEL - ALBERTO ANGELA NON DIVULGA FORTE E CHIUDE MALE LA STAGIONE (11.7% CON 1.6 MILIONI DI TELEMORENTI): NONOSTANTE LA FUGA DA “TEMPTATION ISLAND”, “NOOS” SI FA BATTERE PURE DAL CONCERTO DI ANNALISA CHE CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.5% DI SHARE E 2.2 MILIONI DI SPETTATORI - SU LA7 APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA AL 5.9% - DE MARTINO (23.3%). “PAPERISSIMA SPRINT” (13.1%) DEL DEBBIO CON 4.7% ANCORA SUPERATO DA APRILE-TELESE IN ACCESS (7.8%)

Nella serata di ieri, giovedì 5 settembre 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.601.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 il concerto di Annalisa – Tutti in Arena ha conquistato 2.203.000 spettatori con uno share del 16.5% (Buonanotte di 4 minuti a 1.206.000 e il 18%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono 721.000 spettatori pari al 4%, mentre SportAbilia arriva a 618.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Oblivion incolla davanti al video 989.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 I figli degli altri segna 773.000 spettatori e il 4.9%.

Su Rete4 Non si ruba a casa dei ladri totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (5.7%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 943.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 …e alla fine arriva Polly ottiene 509.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 492.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Ghost Rider – Spirito di vendetta fa sintonizzare 293.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da 223.000 spettatori (1.5%). Su Iris Ballistic è seguito da 360.000 spettatori pari al 2.2%. Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 sigla 428.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time

Benissimo Casa a Prima Vista.

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.320.000 spettatori (23.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.423.000 spettatori pari al 13.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.195.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.036.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.441.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 851.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 768.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.464.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 468.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 653.000 spettatori (3.5%). Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 679.000 spettatori (3.7%).

Preserale

Rai2 oltre il milione con le Paralimpiadi.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.147.000 spettatori pari al 18.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.133.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.735.000 spettatori (16.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.461.000 spettatori (18.5%). Su Rai2, dopo TG2 Flash (598.000 – 6.8%), le Paralimpiadi 2024, dalle 18:21 alle 20:42, totalizzano 1.057.000 spettatori con il 6.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 360.000 spettatori (3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 663.000 spettatori (4.3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.055.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 734.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 536.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 201.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 237.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 390.000 spettatori con il 2.5%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 351.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mattina

Unomattina Estate se la gioca con Mattino Cinque News.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 546.000 spettatori con il 15.9% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 435.000 e il 16.2% e il TG1 delle 8 a 912.000 e il 20.6%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 799.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 450.000 spettatori con il 17.5% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 995.000 spettatori con il 22.5%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 744.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e 773.000 spettatori con il 17.3% nella seconda parte.

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (203.000 – 4.5%), O Anche No – Stravinco per la Vita raggiunge 176.000 spettatori (4.1%), mentre le Paralimpiadi 2024, dalle 9:20 alle 10:50, sono viste da 236.000 spettatori (5.4%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (91.000 – 2.1%), Law & Order – Unità Speciale sigla 131.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 185.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 242.000 spettatori (5%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (200.000 – 4.5%), Agorà Estate intrattiene 233.000 spettatori (5.3%) e 157.000 spettatori (3.7%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 167.000 spettatori (3.6%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 66.000 spettatori (1.5%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 50.000 spettatori (1.2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 142.000 spettatori (3.2%). Su La7 Omnibus raduna 136.000 spettatori (4.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (260.000 – 6.7%), 195.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 188.000 spettatori (4.2%).

Daytime Mezzogiorno

La Messa del Papa in Indonesia al 10.9%.

Su Rai1 la Santa Messa presieduta da Papa Francesco a Giacarta raccoglie 1.031.000 spettatori (10.9%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.295.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (417.000 – 8.8%), le Paralimpiadi 2024 radunano 449.000 spettatori (9%) con il Nuoto, 465.000 (8.3%) con il Ciclismo, 637.000 (8.1%) con la Scherma, 833.000 (8.2%) con l’Atletica Leggera. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 416.000 spettatori (6.2%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 1.002.000 spettatori (8.1%) e 693.000 spettatori (5.4%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 227.000 spettatori (4%) e il TG3 delle 12 informa 757.000 spettatori (9.3%). A seguire Quante Storie conquista 415.000 spettatori (4%) e Geo 319.000 spettatori (2.7%), mentre Passato e Presente è seguito da 349.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Mattino 4 conquista 150.000 spettatori pari al 2.8% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 521.000 spettatori pari al 4.5%. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 303.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 421.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 119.000 spettatori (1.9%) e 4 Ristoranti 271.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 87.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 202.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Cresce Pomeriggio Cinque.

Su Rai1 Che Dio ci Aiuti colleziona 1.110.000 spettatori con il 9.9% nel primo episodio e 1.123.000 spettatori con il 12.2% nel secondo episodio, mentre Estate in Diretta Start conquista 1.124.000 spettatori con il 13.7%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.252.000 – 15.7%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.443.000 spettatori con il 18.4% nella presentazione e 1.575.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.197.000 spettatori pari al 17.9%, Endless Love sigla 2.153.000 spettatori pari al 18.7%, My Home My Destiny raduna 1.748.000 spettatori pari al 17.8% e La Promessa segna 1.662.000 spettatori pari al 19.8%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.298.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte e 1.255.000 spettatori pari al 14.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.171.000 e il 12.5%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 13:31 alle 18:02, totalizzano 860.000 spettatori (8.7%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 575.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio e 506.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory 434.000 spettatori (4.1%).

A seguire Vela – America’s Cup raduna 343.000 spettatori (3.5%) e Magnum P.I. arriva a 339.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 423.000 spettatori (5.3%), mentre Person of Interest è seguito da 348.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.135.000 spettatori (17.8%), mentre Il Provinciale coinvolge 397.000 spettatori (4.3%) e Geo sigla 355.000 spettatori (4.2%). A seguire la partita di Qualificazioni Europei Under 21 – Italia-San Marino conquista 359.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 835.000 spettatori con il 7.6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 583.000 spettatori con il 6.6%. A seguire Frantic sigla 322.000 spettatori con il 3.8%.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 201.000 spettatori pari al 2.1%, mentre Climate Crisis arriva a 133.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Un compleanno fuori controllo segna 246.000 spettatori (2.2%), Un safari per due 195.000 spettatori (2.3%) e Amore a Crystal Cove 198.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Suicidio Apparente – Il Caso Mario Biondo totalizza 205.000 spettatori (1.8%), mentre Cronache Criminali interessa 146.000 spettatori (1.7%) con Il Caso Giulia Ballestri e 87.000 spettatori (1.1%) con Il Caso Pier Paolo Pasolini. A seguire Little Big Italy è scelto da 212.000 spettatori (2.1%).

Seconda Serata

Male Rai1.

Su Rai1, dopo il TG1 (763.000 – 10%), Premio Le Maschere del Teatro Italiano è scelto da 257.000 spettatori con il 5.9%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 607.000 spettatori (12.4%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 raccolgono 278.000 spettatori pari al 3.2% con il Calcio a 5. A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024 interessa 52.000 spettatori pari all’1.7% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 I figli degli uomini segna 255.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3, dopo Mixer – Vent’Anni di Televisione (325.000 – 3.3%), TG3 Linea Notte Estate interessa 232.000 spettatori (4%). Su Rete4 Pulp Fiction è la scelta di 221.000 spettatori (4.5%). Su La7 Il presidio – Scena di un crimine è visto da 192.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 Un amore a 5 stelle sigla 216.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Prima o poi mi sposo intrattiene 178.000 spettatori pari al 2.8%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.552.000 (20.3%) – h.13:30 3.863.000 (22.9%) – h.20

TG2 1.599.000 (13.4%) – h.13 900.000 (4.8%) – h.20:45

TG3 1.482.000 (13%) – h.14:25 1.395.000 (11.2%) – h.19

TG5 2.748.000 (22.7%) – h.13 3.319.000 (19.4%) – h.20

STUDIO APERTO 1.493.000 (14.7%) – h.12:25 525.000 (5.4%) – h.18:30

TG4 385.000 (5%) – h.11:55 564.000 (4.5%) – h.19

TGLA7 704.000 (5.6%) – h.13:30 1.285.000 (7.5%) – h.20

