PIPPITEL! - GLI ASCOLTI TV DI VENERDÌ SANTO, VEDONO IL RITO DELLA VIA CRUCIS (SEGUITA A DISTANZA DA PAPA BERGOGLIO A SANTA MARTA PER IL FREDDO) SU RAI1 TOTALIZZARE 3.799.000 SPETTATORI CON IL 20.2% DI SHARE VINCENDO LA SERATA, MA PERDENDO OLTRE 500.000 SPETTATORI RISPETTO AL 2022 - PIO E AMEDEO SU CANALE5, CHIUDONO CON “FELICISSIMA SERA – ALL INCLUSIVE” A 2.884.000 AFFEZIONATI CON I 21.3% DI SHARE. TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO È STATO “QUARTO GRADO” SU RETE4 CON I SUOI 1.045.000 SPETTATORI PARI AL 7%...

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv di venerdì 7 aprile 2023, Venerdì Santo, vedono il Rito della Via Crucis su Rai1 (seguita a distanza da Papa Bergoglio a Santa Marta per il freddo) totalizzare 3.799.000 spettatori con il 20.2% di share vincendo la serata, ma perdendo oltre 500.000 spettatori rispetto al 2022 quando raccolse 4.307.000 individui all'ascolto. Pio e Amedeo su Canale5, dal canto loro, chiudono con Felicissima Sera – All Inclusive a 2.884.000 affezionati con i 21.3% di share.

Terzo programma più visto è stato Quarto Grado su Rete4 con i suoi 1.045.000 spettatori pari al 7%, mentre il circoletto di Propaganda Live su La7 si è fermato a 736.000 con il 5.3%. Da segnalare I migliori Fratelli di Crozza sul Nove che, malgrado in replica, sono riusciti comunque a divertire 599.000 spettatori con il 3.4% di share. Ma vediamo la classifica dei programmi della serata per numero di spettatori:

1) Rito della Via Crucis (Rai1): 3.799.000

2) Felicissima sera – All Inclusive (Canale5): 2.884.000

3) Quarto Grado (Rete4): 1.045.000

4) I predoni (Italia1): 892.000

5) Se Dio vuole (Rai3): 858.000

6) N.C.I.S. (Rai2): 800.000

7) Propaganda Live (La7): 736.000

8) I migliori fratelli di Crozza (Nove): 599.000

9) 4 Ristoranti (Tv8): 438.000

In access prime time su Rai1, La croce di Odessa al posto dei Soliti Ignoti segna il 16.9%, mentre Striscia la Notizia su Canale5 sigla il 18.7%. Per l'approfondimento, Damilano totalizza il 7.3%, Gruber l 6.3%, Palombelli il 4.2% e il 3.6% e TG2 Post il 3.5%. Di seguito, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Rito della Via Crucis 3.799.000 (20.2%), In Viaggio 1.449.000 (9.9%). Canale5 Felicissima Sera – All Inclusive 2.884.000 (21.3%). Rai2: N.C.I.S. 800.000 (4.2%), N.C.I.S. Hawai’i 672.000 (3.9%). Italia1: I predoni 892.000 (5.1%). Rai3: Se Dio vuole 858.000 (4.7%). Rete4: Quarto Grado 1.045.000 (7%). La7: Propaganda Live 736.000 (5.3%). Tv8: 4 Ristoranti 438.000 (2.7%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 599.000 (3.4%).

Access Prime Time

Rai1: La Croce di Odessa 3.033.000 (16.9%). Canale5: Striscia la Notizia 3.467.000 (18.7%). Rai2: Tg2 Post 643.000 (3.5%). Italia1: N.C.I.S. 1.244.000 (6.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.303.000 (7.3%), mentre Un Posto al Sole 1.553.000 (8.3%). Rete4: Stasera Italia 746.000 (4.2%) nella prima parte, 663.000 (3.6%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.153.000 (6.3%). Tv8: 100% Italia 391.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 579.000 (3.2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.443.000 (20.8%), L’Eredità 3.481.000 (24.1%). Canale5: Avanti il Primo 1.915.000 (17.4%), Avanti un Altro 2.963.000 (21.3%). Rai2: Hawaii Five-0 475.000 (3.5%) The Rookie 642.000 (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 440.000 (3.5%) C.S.I. 551.000 (3.4%). Rai3: Tg Regione 2.220.000 (14.4%), Blob 804.000 (4.8%), Generazione Bellezza 856.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 658.000 (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 167.000 (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 316.000 (2.3%). Tv8: Celebrity Chef 344.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 308.000 (2%).

Seconda Serata

Rai1: Giubileo 2025. Pellegrini di Speranza 485.000 (5.5%). Canale5: Tg5 Notte 670.000 (16.6%). Rai2: ATuttoCalcio 433.000 (3.5%). Italia1: Samson – La vera storia di Sansone 355.000 (4.8%). Rai3: Rotta Tunisia. Dove inizia la nuova via dei migranti 247.000 (2%), presentazione 346.000 (2.3%). Rete4: Jesus Christ Superstar 185.000 (4%). La7: TgLa7 Notte 217.000 (4.6%). Tv8: 4 Hotel 188.000 (2.9%). Nove: Accordi & Disaccordi 304.000 spettatori (2.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 204.000 (9.1%), Tg1 Ore 7.00 424.000 (14.1%), TgUnomattina 729.000 (16%), Tg1 Ore 8.00 1.029.000 (20.2%). Unomattina 746.000 (15.8%), Storie Italiane (prima parte) 696.000 (16.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 546.000 (20.5%), Tg5 Mattina 1.218.000 (23.9%), Mattino Cinque News 1.076.000 (22.2%) nella prima parte, 844.000 (20.1%) nella seconda, Saluti 787.000 (18.6%). Rai2: La Valle delle Rose Selvatiche 58.000 (1.5%). Tg2 Ore 8:30 152.000 (3%), Radio2 Social Club 246.000 (5.1%), Tg2 Italia 184.000 (4.4%), Tg2 Flas 170.000 (3.8%). Italia1: Chicago Fire 158.000 (3.4%), Chicago P.D. 140.000 (3.2%). Rai3: Buongiorno Italia 283.000 (9.5%), TgR Buongiorno Regione 486.000 (11.5%). Agorà 261.000 (5.3%), presentazione 276.000 (5.4%), Extra 184.000 (4.2%). Rete4: Miami Vice 64.000 (1.3%), Un Detective in Corsia 75.000 (1.8%). La7: Omnibus 174.000 (3.9%), Coffee Break 143.000 (3.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 669.000 (13.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.523.000 (15.9%). Canale5: Forum 1.422.000 (20.5%). Rai2: Tg Sport 201.000 (4.4%), I Fatti Vostri 453.000 (8.3%) nella prima parte, 720.000 (7.9%) nella seconda. Italia1: Chicago Justice 227.000 (3.7%), Sport Mediaset 718.000 (5.8%). Rai3: Elisir 204.000 (4.3%), Tg3 Ore 12.00 681.000 (9.1%), Quante Storie 570.000 (5.1%), Passato e Presente 424.000 (3.4%). Rete4: Hazzard 159.000 (3.3%), Il Segreto 182.000 (1.9%), La Signora in Giallo 587.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 210.000 (4.1%) nella prima parte, L'Aria che tira (Oggi) 331.000 (3.4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.426.000 (19.3%), A Sua Immagine 1.089.000 (9.5%), Oggi è un Altro Giorno, 1.173.000 (12.5%), Il Paradiso delle Signore 1.617.000 (18.6%), Tg1 1.280.000 (16.3%), La Vita in Diretta 1.704.000 (18.7%), presentazione 1.388.000 (17.7%). Canale5: Beautiful 2.532.000 (20%), Terra Amara 2.717.000 (23.1%), Uomini e Donne 2.706.000 (26.9%), Finale 2.091.000 (23.1%), Amici 1.734.000 (20%), Un Altro Domani 1.270.000 (16%), Pomeriggio Cinque 1.469.000 (17.5%) nella prima parte, 1.545.000 (16.4%) nella seconda, 1.544.000 (15.1%) nei Saluti. Rai2: Ore 14 676.000 (6%), BellaMa’ 548.000 6.3%), Candice Renoir 311.000 (3.7%). Italia1: I Simpson 461.000 (3.7%) nel primo episodio, 472.000 (4.1%) nel secondo, 520.000 (4.7%) nel terzo, I Griffin 333.000 (3.4%). N.C.I.S. New Orleans 239.000 (2.7%) nel primo episodio, 314.000 (3.9%) nel secondo, Person of Interest 331.000 (3.7%). Rai3: Tg Regione 1.974.000 (16%); Aspettando… Geo 560.000 (7.2%), Geo 959.000 (10.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 685.000 (6.1%), Tg4 – Diario del Giorno 327.000 (3.7%), Maria Maddalena (amici di Gesù) 367.000 (4.1%). La7: Tagadà 352.000 (3.6%), C’era una volta il Novecento 112.000 l’1.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.253.000 (25.6%)

20.00 - 4.068.000 (24%)

TG2

13.00 - 1.563.000 (13.2%)

20.30 - 1.025.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.520.000 (13.2%)

19.00 - 1.732.000 (13.2%)

TG4

11.55 - 252.000 (3.5%)

18.55 - 461.000 (3.4%)

TG5

13.00 - 2.849.000 (23.8%)

20.00 - 3.542.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.161.000 (12%)

18.30 - 464.000 (4.4%)

TGLA7

13.30 - 484.000 (3.8%)

20.00 - 975.000 (5.7%)

