PIPPITEL! - SU CANALE5 LA PARTITA BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.7% E 4.3 MILIONI DI TELESPETTATORI. SU RAI1 “THE MIRACLE CLUB” SI FERMA AL 13.7% CON 2.6 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RAI2 “BELVE” CALA RISPETTO ALLE DUE PUNTATE PRECEDENTI (9.3%) – SU ITALIA1 “LE IENE” AL 9.4% - BERLINGUER SALE AL 5.8% - FLORIS AL 7.7% - VESPA (23.9%) , AMADEUS (25.9%), “STRISCINA” (16.5%). DAMILANO (5.6%) BERLINGUER IN ACCESS PRIME TIME (3.9%), GRUBER (8.3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 16 aprile 2024, su Rai1 The Miracle Club ha conquistato 2.668.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 l’incontro di Champions League Barcellona-Paris Saint Germain ha incollato davanti al video 4.364.000 spettatori pari al 20.7% (primo tempo: 4.344.000 – 19.2%, secondo tempo: 4.384.000 – 22.4%). Su Rai2 – dalle 21.38 alle 23.38 – Belve ha convinto 1.703.000 spettatori pari al 9.3% (presentazione di 8 minuti a 983.000 e il 4.3%).

Su Italia1, dopo una presentazione a 1.117.000 e il 4.9%, dalle 21.40 all’1.57, Le Iene ha interessato 1.320.000 spettatori pari al 9.4% (Cosa vi siete persi: 532.000 – 12.5%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 331.000 spettatori pari ad uno share dell’1.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.349.000 spettatori con uno share del 7.7% (Più: 371.000 – 6%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 394.000 spettatori con l’1.9% (episodio in replica in seconda serata a 295.000 e il 2.4%).

Sul Nove L’Immortale ha raccolto 329.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Edge of Tomorrow – Senza Domani registra 361.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Confessions – Confessioni di un Assassino ha appassionato 161.000 spettatori (0.8%). Su Iris Passaggio di Notte ha totalizzato 314.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie Jumanji – Benvenuti nella Giungla raduna 224.000 spettatori (1.1%). Su Real Time l’ultima puntata di Primo Appuntamento coinvolge 354.000 spettatori (1.7%). Su La5 Cinquanta Sfumature di Rosso intrattiene 464.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time

Gruber all’8.7%.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.915.000 spettatori (23.9%) e Affari Tuoi conquista 5.827.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale5 Striscina la Notizina raccoglie 3.410.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 639.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.352.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.160.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.519.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 845.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.819.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 100% Italia raduna 478.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 578.000 spettatori (2.6%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 563.000 spettatori con il 2.6%.

Preserale

Ottimo risultato per L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.239.000 spettatori pari al 26% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.395.000 spettatori pari al 28.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.879.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.983.000 spettatori (20.1%). Su Rai2 NCIS raccoglie 461.000 spettatori (3.2%). SWAT raccoglie 668.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 316.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 464.000 spettatori con il 2.7%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.139.000 spettatori (12.9%). A seguire Blob segna 889.000 spettatori pari al 4.7% e Faccende Complicate raccoglie 835.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Terra Amara interessa 677.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 182.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 337.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 387.000 spettatori (2.4%). Su Real Time Casa a Prima Vista segna 335.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Fiorello supera il milione.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 357.000 spettatori con il 10.1%. Il TG1 delle 8 è seguito da 911.000 spettatori con il 17.8% (TG1 Economia: 1.003.000 – 20.9%). Unomattina intrattiene 794.000 spettatori con il 18% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 801.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 524.000 spettatori con il 15% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.036.000 spettatori con il 20.5%. Mattino Cinque News raccoglie 829.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 726.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte (I Saluti a 627.000 e il 15.2%).

Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (426.000 – 11.4%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.019.000 spettatori (19.3%) mentre …E viva il Videobox si porta a 349.000 spettatori (7%). Radio2 Social Club è visto da 316.000 spettatori (7.2%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 255.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Kiss me Licia ottiene un ascolto di 105.000 spettatori (2.1%) mentre Chicago Fire sigla 149.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 215.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio, 222.000 spettatori e il 5.1%, nel terzo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 510.000 spettatori pari al 12% e TGR Buongiorno Regione convince 560.000 spettatori pari al 10.2%. Agorà convince 239.000 spettatori con il 5% (Extra: 169.000 – 4%) mentre Re Start totalizza 196.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 139.000 spettatori (2.7%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 109.000 spettatori (2.5%). Tempesta d’Amore segna 252.000 spettatori con il 6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 126.000 spettatori (2.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 238.000 spettatori (4.4%), di 184.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 159.000 spettatori (3.8%).

Daytime Mezzogiorno

Bene I Fatti Vostri, oltre il 10% in entrambe le parti.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 836.000 spettatori (16.6%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.663.000 spettatori (17.2%). Su Canale5, dopo L’Isola dei Famosi (674.000 – 15%), Forum totalizza 1.312.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai2 dopo il TGSport Giorno (365.000 – 8%), I Fatti Vostri raduna 591.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e 979.000 spettatori (10.6%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 309.000 spettatori (4.8%).

Dopo Studio Aperto, la pillola de L’Isola dei Famosi segna 639.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset coinvolge 674.000 spettatori con il 5.4% (Extra: 511.000 – 4.1%). Su Rai3, dopo una presentazione (244.000 – 5.7%), Elisir ottiene 361.000 spettatori (6.9%) e il TG3 delle 12 informa 852.000 spettatori (11.1%). Quante Storie conquista 593.000 spettatori (5.3%) mentre Passato e Presente è seguito da 470.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 283.000 spettatori (5.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 560.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 241.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 413.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Geo all’11%.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.542.000 spettatori con il 13.2% nella presentazione e 1.613.000 spettatori con il 16.7%. Il Paradiso delle Signore registra 1.819.000 spettatori (20.9%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.323.000 – 15.9%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.682.000 spettatori con il 19.8% nella presentazione e di 2.111.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale5 dopo L’Isola dei Famosi (2.442.000 – 19.4%), Beautiful conquista 2.663.000 spettatori pari al 21.5% e Endless Love incolla davanti al video 2.241.000 spettatori con il 19.3% mentre Uomini e Donne interessa 2.415.000 spettatori con il 24.3% (Finale: 1.694.000 – 19.1%).

Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.527.000 individui (17.6%) e La Promessa segna 1.504.000 spettatori (18.1%) mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.293.000 spettatori (15.2%) nella prima parte e a 1.250.000 spettatori (13.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.249.000 e il 12%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (834.000 – 6.7%), Ore 14 interessa 903.000 spettatori pari all’8.1% mentre BellaMa’ segna 530.000 spettatori pari al 6.1%. A seguire Radio2 Happy Family colleziona 271.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 443.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 493.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 416.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 338.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 318.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 357.000 spettatori (4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.019.000 spettatori (16.7%). Il Commissario Rex coinvolge 324.000 spettatori (3.7%) mentre Aspettando… Geo segna 610.000 spettatori (7.2%) e Geo conquista 1.053.000 spettatori (11%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 857.000 spettatori con il 7.7% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 439.000 spettatori con il 5%. Su La7 Tagadà è visto da 346.000 spettatori (3%) nella presentazione e da 372.000 spettatori pari al 4% (#Focus a 255.000 e il 3%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 171.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Un Abito da Sogno realizza un a.m. di 208.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Parte bene, dopo Belve, La Fisica dell’Amore.

Su Rai1 Porta a Porta sigla 574.000 spettatori con il 7.5% mentre Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 222.000 spettatori (7.8%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Champions League Live raccoglie 1.528.000 spettatori (12.8%) mentre TG5 Notte coinvolge 454.000 spettatori (7.4%). Su Rai2 La Fisica dell’Amore raccoglie 600.000 spettatori con il 7.3%.

Generazione Z segna 204.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Brooklyn Nine Nine segna 315.000 spettatori con il 9%, nel primo episodio, e 183.000 spettatori con il 6.6%, nel secondo episodio. Su Rai3 Codex segna 153.000 spettatori e l’1.2%. TG3 Linea Notte informa 144.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali kids è la scelta di 150.000 spettatori (3.8%) nella presentazione, 140.000 spettatori (4.5%), nella prima parte,e 141.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte fino all’1.59.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.047.000 (24.4%)

Ore 20:00 4.875.000 (25.6%)

TG2

Ore 13:00 1.666.000 (14.2%)

Ore 20:30 1.192.000 (5.7%)

TG3

Ore 14:25 1.306.000 (11.4%)

Ore 19:00 1.606.000 (11.6%)

TG5

Ore 13:00 2.720.000 (23%)

Ore 20:00 3.826.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.145.000 (11.7%)

Ore 18:30 421.000 (3.8%)

TG4

Ore 11:55 395.000 (5.4%)

Ore 18:55 572.000 (4.1%)

TG LA7

Ore 13:30 564.000 (4.6%)

Ore 20:00 1.364.000 (7%)