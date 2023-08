PIPPITEL! - ENNESIMA SERATA AL RIBASSO PER LE AMMIRAGLIE: SU CANALE 5 LA SOAP TURCA “LA RAGAZZA E L’UFFICIALE” FA IL 13.9% DI SHARE E 1.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 LA REPLICA DELLA SERIE “L’ALLIEVA 3” ALL’11.5% - SU ITALIA1 IL TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO, “FBI MOST WANTED”, AL 6.9% - “LE RAGAZZE” SU RAI3 AL 5.1% - “TECHETECHETÈ” (17.5%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.3%) - APRILE E TELESE (6%), SCAMPINI (5.7%)

Domenica sera televisiva, quella di ieri 20 agosto 2023, dominata - al ribasso - dalla soap turca di Canale5, La ragazza e l'ufficiale, che totalizza 1.607.000 spettatori con il 13.9% di share, battendo l'esanime replica de L'allieva 3 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ferma su Rai1 a 1.441.000 teste pari all'11.5%.

Terzo programma più visto in prime time è il telefilm FBI Most Wanted, che su Italia1 totalizza il 6.9%, superando sia la replica de Le Ragazze su Rai3 (5.1%), sia il film di Rete4 SMS - Sotto mentite spoglie (4.8%), sia il film di Rai2 Ti ruberò la vita (4.3%). Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.607.000

2) L'allieva 3 (Rai1) - 1.441.000

3) FBI Most Wanted (Italia1) - 902.000

4) Le ragazze (Rai3) - 622.000

5) SMS Sotto mentite spoglie (Rete4) - 616.000

6) Ti ruberò la vita (Rai2) - 576.000

7) Italia's Got Talent - Best of (Tv8) - 388.000

8) Little Big Italy (Nove) - 293.000

9) Miss Marple (La7) - 275.000

In access prime time, su Rai1 Techetechetè ha segnato il 17.5%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha siglato il 14.3%. Per l'approfondimento, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 svetta al 6%, mentre su Rete4 Controcorrente con Sabrina Scampini segna il 5% e il 5.7%. In seconda serata, La Domenica Sportiva condotta da Simona Rolandi su Rai2 riparte bene al 9.1% di share, mentre Pressing su Italia1 con Massimo Callegari e Monica Bertini segna il 6.4%.

Al pomeriggio, I Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest su Rai2, con l'eliminazione di Marcell Jacobs nella semifinale dei 100 m, totalizzano il 12.6%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: L’Allieva 3 1.441.000 (11.5%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.607.000 ( 13.9%). Rai2: Ti Ruberò la Vita 576.000 (4.3%). Italia1: FBI Most Wanted 902.000 (6.9%). Rai3: Le Ragazze 622.000 (5.1%), presentazione 618.000 (4.6%). Rete4: Sms Sotto Mentite Spoglie 616.000 (4.8%). La7: Miss Marple 275.000 (2.7%). Tv8: Italia’s Got Talent Best Of 388.000 (3.3%). Nove: Little Big Italy 293.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.389.000 (17.5%). Canale5: Paperissima Sprint 1.962.000 (14.3%). Italia1: NCIS 893.000 (6.6%). Rai3: Sapiens Doc – Un Solo Pianeta 495.000 (3.6%). Rete4: Controcorrente 676.000 (5%), nella prima parte, 774.000 (5.7%), nella seconda. La7: In Onda 827.000 (6%). Tv8: Quattro Ristoranti 440.000 ( 3.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.932.000 (19.3%) Reazione a Catena 2.824.000 (25.4%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.183.000 (12.1%), The Wall 1.503.000 (13.7%). Rai2: NCIS New Orleans 457.000 (3.7%). Italia1: CSI Miami 363.000 (3%). Rete4: Tempesta d’Amore 518.000 (4.1%). Rai3: Tgr 1.757.000 (15.3%). Blob 551.000 (4.3%). La7: Il Padre della Sposa 161.000 (1.6%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 561.000 (7.1%). Canale5: Station 19 421.000 (8%). Rai2: La Domenica Sportiva presentazione 628.000 (5.3%) 644.000 (9.1%). Italia1: Law and Order SVU 532.000 (5.3%). Pressing (Highlights) 374.000 (4.7%), Pressing 289.000 (6.4%) Rai3: I Magnifici 4 della Risata 210.000 (3.9%). Rete4: Vacanze in America 199.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Linea Blu 381.000 (13.4%), Tg1 Ore 8.00 642.000 (16.9%). Il Meglio di Weekly 592.000 (14.3%), nella prima parte, 668.000 (15.6%), nella seconda. Azzurro – Storie di Mare 819.000 (16.3%), A Sua Immagine 1.205.000 ( 18.1%). Canale5: Tg5 Mattina 914.000 (23%), Ciak Junior 487.000 (11.7%), Viaggiatori 412.000 (9.4%), Santa Messa 758.000 (14.2%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera 194.000 (5.8%), Radio 2 Happy Family 172.000 (3.3%). Italia1: Friends 63.000 (1.5%), nel primo episodio, 90.000 (2%) nel secondo, 111.000 (2.2%) nel terzo, Will and Grace 96.000 (1.8%), nel primo episodio, 104.000 (1.8%). Rai3: Sulla Via di Damasco 95.000 (2.3%), Ezio Bosso – Le Cose che Restano 117.000 (2.3%). Rete4: Casa Vianello 161.000 (3.1%), 244.000 (4.4%). La7: Omnibus News 77.3000 (3.2%), Camera con Vista 68.000 (1.8%). RaiSport: Campionati Mondiali di Atletica Leggera 312.000 (5.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.388.000 (21.4%), Angelus 1.806.000 (21.3%), Linea Verde Estate 2.438.000 (22.3%), presentazione 2.025.000 (20.8%). Canale5: Le Storie di Melaverde 711.000 (11.5%), 947.000 (13.2%), Melaverde 1.529.000 (16.1%). Rai2: Dream Hotel 280.000 (3.3%). Italia1: Mom 117.000 (1.8%) nel primo episodio, 168.000 (2.4%) nel secondo, 237.000 (2.7%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 803.000 (6.7%), Magazine XXL 508.000 (4.2%). Rai3: O Anche No Estate 175.000 (2.6%). Tg3 Ore 12.00 486.000 (5.6%), Il Posto Giusto 179.000 (1.5%). Rete4: Assassinio al Galoppatoio 141.000 (1.2%). La7: La7 Doc Climate Crisis 86.000 (0.8%). Tv8: Moto E 308.000 (2.6%). RaiSport: Campionati Mondiali di Calcio Femminili Spagna-Inghilterra (Finale) 499.000 (4.6%).

Pomeriggio

Rai1: Pane, Amore e Fantasia 1.205.000 (11.5%), Techetechetè 747.000 ( 7.7%), Dalla Strada al Palco 892.000 (9.6%), presentazione 681.000 (7.1%). Canale5: L’Arca di Noè 2.025.000 (16.8%). Beautiful 1.763.000 (15.7%), Terra Amara 1.741.000 (17.8%), Rosamunde Pilcher – Tutto Può Cambiare 1.143.000 (12.4%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera 661.000 (6%), Cyclassics Amburgo 574.000 ( 5.8%), Campionati Mondiali di Atletica Leggera 1.208.000 (12.6%).

Italia1: E-Planet 450.000 (4%), Acqua e Sapone 366 .000 (3.7%). Rai3: Tgr 1.740.000 (15.1%), Criminali Come noi 452.000 (4.6%), Kilimangiaro Collection 454.000 (4.9%). Rete4: Le Più Grandi Meraviglie 174.000 (1.6%). La7: La Donna Più Bella del Mondo 204.000 (2%). Tv8: Moto 3 528.000 (4.7%), Moto 2 623.000 (6.4%), Moto GP 1.001.000 (11%), Zona Rossa 359.000 (3.8%). SkySport Moto GP Moto Gp (diretta) 360.000 (3.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.015.000 (25.6%)

20.00 - 3.273.000 (25.6%)

TG2

13.00 - 1.348.000 (11.5%)

20.30 - 1.068.000 (7.9%)

TG3

14.25 - 1.282.000 (11.7%)

19.00 - 1.112.000 (10.6%)

TG4

12.00 - 283.000 (3.3%)

18.55 - 340.000 (3.2%)

TG5

13.00 - 2.545.000 (21.6%)

20.00 - 2.450.000 (19%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.059.000 (10.4%)

18.30 - 400.000 (4.3%)

TGLA7

13.30 - 403.000 (3.3%)

20.00 - 624.000 (4.8%)

