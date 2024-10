8 ott 2024 11:49

PIPPITEL! - CON GILETTI TELE-MELONI METTE A SEGNO, IN DUPLEX COL TALK DI MONTELEONE, UN ALTRO CAPOLAVORO DI TELE-MEDIOCRITA': IL RITORNO DEL PRESENTATORE IN RAI, DOVE GLI È STATO APPARECCHIATO UN CONTRATTO DA 1,1 MILIONI DI EURO, SI STA RIVELANDO UN FLOP. “LO STATO DELLE COSE” SU RAI3 RACIMOLA IL 3.96% DI SHARE E CALA RISPETTO AL DEBUTTO DELLA SCORSA SETTIMANA AL 5.2% - SU RAI1 IL FINALE DI “BRENNERO” AL 16.2% BATTUTA DAL “GRANDE FRATELLO” AL 18.5% - SU RETE4 PORRO AL 5.7%, LO SPECIALONE LA7 SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE AL 4.5% - VESPA (19.8%), DE MARTINO (26.2%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.1%), DAMILANO (5.5%), DEL DEBBIO (5%), GRUBER (8.2%), AMADEUS (3.5%)...