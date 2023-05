PIPPITEL! - GIORNATA TELEVISIVA, QUELLA DI IERI, DEDICATA PERLOPIÙ ALL'INCORONAZIONE DI CARLO III - IN PRIMA SERATA RAI1 HA TRASMESSO LA REPLICA DI “DALL'ARENA LUCIO” CON CARLO CONTI E FIORELLA MANNOIA (15.1%) SOCCOMBENDO AD “AMICI” (27%) - PER QUANTO RIGUARDA LE DIRETTE DEL DAYTIME LO SPECIALE TG1 HA SIGLATO 3.631.000 SPETTATORI (31.2%), "VERISSIMO" SU CANALE5 2.503.000 (23.2%) - IN PRIME TIME RAI2 LO SPECIALE TG2 HA INFORMATO 960.000 PERSONE (5.3%), SU RAI3 “QUINTA DIMENSIONE” NE HA ATTIRATE 648.000 (4.1%)

speciale tg1 incoronazione carlo iii[1]

Marco Zonetti per Dagospia

Giornata televisiva, quella di ieri sabato 6 maggio 2023, dedicata perlopiù all'incoronazione di Carlo III, con quasi tutti i canali e relativi programmi sintonizzati sulla cerimonia londinese. In prima serata, invece, Rai1 ha trasmesso la replica di Dall'arena Lucio condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, dedicato a Lucio Dalla, andato già in onda venerdì 3 giugno 2022, mentre su Canale5 era di scena la semifinale di Amici 22 con Maria De Filippi.

carlo conti

Spazio anche in prime time agli eventi britannici con lo speciale di Tg2 Post L'incoronazione di Carlo III su Rai2, mentre su Rai3 è stato trasmesso il consueto appuntamento con Quinta Dimensione - Il futuro è già qui condotto da Barbara Gallavotti, su Rete4 l'approfondimento di Sette Giorni con Elena Tambini, su La7 Eden - Un pianeta da salvare con Licia Colò.

Quanto agli ascolti, in prima serata la replica di Dall'arena Lucio ha totalizzato una media di 2.390.000 spettatori (15.1%), soccombendo ad Amici che ne ha conquistati 4.083.000 (27%). Su Rai2 lo Speciale Tg2 Post – L'Incoronazione di Carlo III d’Inghilterra ha informato 960.000 individui all'ascolto (5.3%) e su Rai3 Quinta dimensione ne ha attirati 648.000 (4.1%). Su Rete4 Sette Giorni non è andato oltre 347.000 spettatori (2.1%), battuto da Eden con i suoi 406.000 (2.6%). Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

amici di maria de filippi 4

Amici (Canale5) - 4.083.000

Dall'arena Lucio (Rai1) - 2.390.000

Speciale Tg2 Post - Incoronazione Carlo III (Rai2) - 960.000

Madagascar 2 (Italia1) - 868.000

Quinta Dimensione (Rai3) - 648.000

Ransom - Il riscatto (Iris) - 414.000

Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 406.000

Il mio nome è nessuno (Nove) - 366.000

Sette Giorni (Rete4) - 347.000

4 Ristoranti (tv8) - 318.000

In access prime time su Rai1 Amadeus con Affari Tuoi ha conquistato 4.584.000 spettatori (25.8%), mentre su Canale5 Striscia la Notizia ne ha raccolti 3.212.000 (18.1%). Per l'approfondimento, su Rai3 Massimo Gramellini con Le Parole ha segnato il 7%, Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 con In Onda il 4.3%, e Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 il 3.7% e il 2.9%.

alessio zucchini e perla dipoppa speciale tg1 incoronazione carlo iii

Per quanto riguarda invece le dirette del Daytime sull'incoronazione di Carlo III, lo Speciale Tg1 con Alessio Zucchini e Perla Dipoppa ha siglato 3.631.000 spettatori (31.2%) mentre, su Canale5, lo speciale Verissimo con Silvia Toffanin e i suoi ospiti Cesara Buonamici, Antonio Caprarica e Cristina Parodi ha segnato 2.503.000 con il 23.2%. Lo Speciale TgLa7 - Il Giorno della Corona condotto da Flavia Fratello e Stefano Buccafusca ha invece totalizzato 399.000 spettatori con il 4.5% di share.

amici di maria de filippi 1

Da segnalare in fascia pomeridiana su Rai2 la prima tappa del Giro d'Italia, che ha raccolto 960.000 appassionati sfiorando il 10% di share. Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: DallArenaLucio 2.390.000 (15.1%), Ciao Lucio 1.115.000 (12.6%). Canale5: Amici 4.083.000 (27%), Buonanotte 1.877.000 (25%). Rai2: Speciale Tg2 Post – Incoronazione di Carlo III d’Inghilterra 960.000 (5.3%). Italia1: Madagascar 2 – Via dall’isola 878.000 (4.9%). Rai3: Quinta dimensione. Il futuro è già qui 648.000 (4.1%). Rete4: Sette Giorni 347.000 (2.1%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 406.000 (2.6%). Tv8: 4 Ristoranti 318.000 (1.8%). Nove: Il mio nome è nessuno 366.000 (2.2%). Iris Ransom – Il riscatto: 414.000 (2.4%).

caprarica, buonamici, parodi nello speciale verissimo

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.584.000 (25.8%). Canale5: Striscia la Notizia 3.212.000 (18.1%). Italia1: N.C.I.S. 918.000 (5.4%). Rai3: Le Parole 1.256.000 (7%), presentazione 883.000 (5.4%). Rete4: Controcorrente 616.000 (3.7%) nella prima parte, 528.000 (2.9%) nella seconda. La7: In Onda 759.000 (4.3%). Tv8: 4 Ristoranti 324.000 (1.8%). Nove: Fratelli di Crozza 320.000 (1.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.074.000 (20.3%), L’Eredità 3.061.000 (24.9%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.759.000 (18.3%), Avanti un Altro! Story 2.351.000 (19.9%). Rai2: The Blacklist 241.000 (2.1%) nel primo, 392.000 (2.7%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 258.000 (2.4%) , C.S.I. 441.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 1.813.000 (13.9%), Blob 729.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 603.000 (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 143.000 (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 206.000 (1.7%). Tv8: 4 Hotel 204.000 (1.5%). Nove: Little Big Italy 123.000 (1.1%).

cristina parodi speciale verissimo incoronazione carlo iii

Seconda Serata

Rai1: Vera – Un’infermiera in campagna 510.000 (10.9%). Canale5: Tg5 Speciale 980.000 (16.7%). Rai2: Detectives – Casi Risolti e Irrisolti 431.000 (2.9%), Tg2 Dossier 320.000 (3%), Tg2 Storie 203.000 (3.7%). Italia1: Nut Job – Tutto molto divertente 347.000 (2.9%). Rai3: Tg3 Mondo 334.000 (3.6%). Rete4: Caccia a Ottobre Rosso 236.000 (3.5%). La7: TgLa7 Notte 119.000 (1.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 145.000 (7.9%), Tg1 Ore 8.00 943.000 (19.1%), Tg1 Dialogo 969.000 (18.8%), Unomattina in Famiglia 1.125.000 (21.6%) nella prima parte, 1.083.000 (22.4%) nella seconda. Canale5: Prima Pagina Tg5 536.000 (20.1%), Tg5 Mattina 1.176.000 (23.3%), X-Style 806.000 (15.4%), Alla scoperta delle Highlands 677.000 (14%). Rai2: Radio2 Social Club 172.000 (3.3%), Per Me 144.000 (3%), Quasar 169.000 (3.4%). Italia1: The Goldbergs 125.000 (2.6%) nel primo episodio, 110.000 (2.3%) nel secondo, 136.000 (2.6%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 259.000 (5%), Mi Manda Raitre 207.000 (4.2%), Rai Parlamento Punto Europa 110.000 (2.3%). Rete4: I Cesaroni 41.000 (0.9%) nel primo e 105.000 (2%) nel secondo, Per un pugno nell’occhio 78.000 (1.4%). La7: Omnibus 159.000 (3.4%).

speciale tg1 incoronazione carlo iii

Mezzogiorno

Rai1: Speciale Tg1 – Incoronazione di Re Carlo III 3.631.000 (31.1%). Canale5: Verissimo e Tg5 presentano: L’Incoronazione di Carlo III 2.503.000 (23.2%). Rai2: Tg Sport 173.000 (2.9%), Pizza Doc 184.000 (2.5%) e Check Up 283.000 (2.6%). Italia1: Mom 115.000 (1.8%) nel primo episodio, 112.000 (1.5%) nel secondo, 201.000 (2.1%) nel terzo, Sport Mediaset 697.000 (4.5%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 418.000 (4.4%). Rete4: Tg4 Speciale 171.000 (1.3%). La7: Speciale TgLa7 – Il Giorno della Corona 399.000 (4.5%).

Pomeriggio

amici di maria de filippi 7

Rai1: Speciale Italia Sì 1.829.000 (17.4%), A Sua Immagine 1.124.000 (11.4%) nella prima parte, 881.000 (9.7%) nella seconda, Tg1 912.000 (10.2%), Italia Sì 1.358.000 (15.7%) nella prima parte, 1.418.000 (15.9%) nella seconda. Canale5: Verissimo e Tg5 presentano: L’Incoronazione di Carlo III 2.779.000 (22.2%), Terra Amara 2.290.000 (23.5%), Verissimo 1.941.000 (22%) nella prima parte, Verissimo (Giri di Valzer) 1.735.000 (19.8%) nella seconda. Rai2: Prima tappa del Giro d’Italia 960.000 (9.9%), Giro in Diretta 783.000 (6.3%), Giro all’Arrivo 1.128.000 (12.6%), Processo alla Tappa 534.000 (6.2%). Italia1: Formula E 157.000 (1.3%), Deception 109.000 (1.2%). Rai3: Tg Regione 1.389.000 (9.1%); Tv Talk 624.000 (5.9%), presentazione 497.000 (4%), Extra 567.000 (6.2%), Frontiere 350.000 (4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 354.000 (2.6%), Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio 168.000 (1.6%), Colombo 354.000 (4%). La7: Speciale C’era una volta il Novecento 295.000 (2.2%). Tv8: Superbike 242.000 (1.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - Non trasmesso per lo Speciale Carlo III.

20.00 4.018.000 (26.3%)

TG2

13.00 959.000 (6.5%)

20.30 1.090.000 (6.5%)

caprarica, buonamici, parodi nello speciae verissimo 2

TG3

14.25 1.072.000 (7.5%)

19.00 1.445.000 (12.9%)

TG4

11.55 – Sostituito da uno Speciale Carlo III

18.55 466.000 (4.1%)

TG5

14.13 2.893.000 (19.4%) – Trasmesso in forma ridotta alle 14.13 per lo Speciale Carlo III.

20.00 3.203.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

12.25 703.000 (5.9%)

18.30 342.000 (3.7%)

TGLA7

13.30 593.000 (3.8%)

20.00 805.000 (5.2%)