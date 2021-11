PIPPITEL! - “STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE” SU CANALE 5 MIGLIORA E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 17.7% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI 1 LA REPLICA DEL TRIBUTO A ENNIO MORRICONE DEL VOLO NON DECOLLA (16.6%) - SU RAI 3 “CHI L’HA VISTO?” AL 9.6%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 3.3%, SU LA7 GILETTI 4.7% - IN SECONDA SERATA IL “MAURIZIO COSTANZO SHOW” VOLA AL 16.8% - AMADEUS (20.3%), “STRISCIA” MIGLIORA CON FRISCIA E LIPARI (17.3%), PALOMBA (4.4%), GRUBER (6.9%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 10 novembre 2021, su Rai1 la replica de Il Volo – Tributo a Ennio Morricone ha conquistato 3.322.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 Storia di una Famiglia Perbene ha incollato davanti al video 3.538.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 il finale de Il Cacciatore 3 ha interessato 917.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Suicide Squad ha raccolto 1.368.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.947.000 spettatori pari al 9.6% (presentazione a 1.538.000 e il 6.3%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 573.000 spettatori (3.3%). Su La7 Non è L’Arena registra 799.000 spettatori con il 4.7%. Su Tv8 il Live Show di X Factor in replica segna 446.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è visto da 331.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Signs è la scelta di 285.000 spettatori (1.3%). Su Iris Trappola di cristallo arriva a 494.000 spettatori con il 2.4%. Su RaiPremium la replica di Tale e Quale Show incolla 195.000 spettatori (0.9%). Su La5 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 è visto da 331.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Basso Tg2 Post.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.965.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.240.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 834.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.271.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.453.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole da 1.837.000 spettatori (7.5%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.042.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 1.095.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.687.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 354.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 433.000 spettatori (1.8%). Su La5 la replica di Uomini e Donne è vista da 457.000 spettatori pari al 2% (Finale a 490.000 e il 2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 314.000 spettatori (1.3%).

Preserale

Pareggio tra Borghese e Conticini.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.222.000 spettatori pari al 19.6%, mentre L’Eredità è visto da 4.605.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.333.000 spettatori (14.9%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.602.000 spettatori (19%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 514.000 spettatori (2.9%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 877.000 spettatori (4%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 603.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.932.000 spettatori pari al 14.4%, mentre Blob segna 1.159.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 855.000 spettatori (3.9%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 136.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e 212.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 227.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 224.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Daniele sale al 20%, brusco calo per la Panicucci.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 650.000 spettatori (12.6%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:55 e 1.000.000 spettatori (18.4%) dalle 8:37 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.214.000 spettatori (21.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 971.000 spettatori (20%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:55 informa 619.000 spettatori con il 16.8% e Tg5 Mattina 1.106.000 spettatori con il 19.5%, mentre Mattino Cinque intrattiene 847.000 spettatori con il 15.7% nella prima parte e 678.000 spettatori con il 14% nella seconda parte (I Saluti di 6 minuti a 658.000 e il 13.5%).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 218.000 spettatori (4.1%), mentre Tg2 Italia è visto da 193.000 spettatori (4%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 116.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 135.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 139.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:58 alle 7:36 conquista 613.000 spettatori (13.3%) e TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 7:59 843.000 spettatori (15.2%), mentre Agorà convince 472.000 spettatori (8.6%) e Agorà Extra 333.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Hazzard ha raccolto 116.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 207.000 spettatori (3.9%) e Coffee Break di 169.000 spettatori (3.4%).

Daytime Mezzogiorno

Quante Storie al 7.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 909.000 spettatori (15.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.648.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.389.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 540.000 spettatori (8.7%) nella prima parte e 931.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 136.000 spettatori (2.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 654.000 spettatori (5.2%) e Sport Mediaset a 657.000 spettatori (4.8%).

Su Rai3 Elisir totalizza 400.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione a 308.000 e il 6.1%), il Tg3 delle 12 informa 943.000 spettatori (11.3%), Quante Storie conquista 859.000 spettatori (7.1%) e Le Storie di Passato e Presente arriva a 650.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Detective in Corsia incolla 137.000 spettatori (2.4%) e, dopo il tg, Il Segreto sigla 197.000 spettatori (1.8%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 600.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 282.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 377.000 spettatori con il 3.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 103.000 spettatori (1.4%) e 4 Hotel 156.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne da record.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.617.000 spettatori (13%) e Il Paradiso delle Signore ha incollato 1.785.000 spettatori (17%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.960.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:36 e 2.321.000 spettatori con il 17.4% dalle 17:36 alle 18:40.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.574.000 spettatori (18.8%) e Una Vita 2.510.000 spettatori (18.8%), mentre Uomini e Donne sigla 2.957.000 spettatori pari al 24.9% (Finale a 2.456.000 e il 23.4%), Amici 2.132.000 spettatori (20.3%), Grande Fratello Vip 2.057.000 spettatori (19.8%) e Love Is In The Air 1.868.000 spettatori (16.8%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.693.000 spettatori pari al 14.2% nella presentazione dalle 17:36 alle 17:46 e 2.018.000 spettatori pari al 15% dalle 17:49 alle 18:29 (I Saluti di 7 minuti a 1.792.000 e il 12.3%). Su Rai2 Ore 14 Light dalle 14:02 alle 14:58 conquista 628.000 spettatori con il 4.7%, mentre il Question Time di circa un’ora interessa 205.000 spettatori (1.8%). A seguire Detto Fatto dalle 15:59 alle 17:11 incolla 442.000 spettatori con il 4.2% e Una Parola di Troppo diverte 419.000 spettatori con il 3.6%.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 587.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 634.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 564.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 371.000 spettatori (3.3%), Big Bang Theory 280.000 spettatori (2.6%) e Due uomini e mezzo 246.000 spettatori (2.2%). A seguire Grande Fratello Vip interessa 210.000 spettatori (1.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.583.000 spettatori (18.9%);

Aspettando… Geo arriva a 856.000 spettatori (8.2%) e Geo a 1.674.000 spettatori (12.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 784.000 spettatori con il 6.1%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 407.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Tagadà è visto da 360.000 spettatori (3.2%) e Tagadoc da 159.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Il Natale di Julia raccoglie 276.000 spettatori pari al 2.3%. A seguire X Factor Daily è visto da 146.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Bene il Maurizio Costanzo Show.

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 635.000 spettatori con il 9.5%. Su Canale5 Maurizio Costanzo Show totalizza una media di 1.150.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 ReStart segna 173.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Macchine mortali è visto da 397.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 589.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete4 Get on Up – La storia di James Brown è la scelta di 121.000 spettatori (2.7%). Su La7 TgLa7 informa 179.000 spettatori (3.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.185.000 (23.1%)

Ore 20.00 5.241.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 1.815.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.395.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.605.000 (12.2%)

Ore 19.00 2.262.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 2.780.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.796.000 (21%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.138.000 (10.8%)

Ore 18.30 615.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 274.000 (3.3%)

Ore 18.55 780.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 523.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.132.000 (5%)