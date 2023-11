PIPPITEL! - LA PRIMA SERATA DI IERI SE LA AGGIUDICA “TALE E QUALE SHOW”, SU RAI1, CON 3.9 MILIONI DI TELE-MORENTI E IL 25.1% DI SHARE - SUPERATO IL FILM DI FICARRA E PICONE SU CANALE5, “L'ORA LEGALE”, FERMO AL 10.2% - IL “MERCANTE IN FIERA” DI PINO INSEGNO È FERMO A UN ESANGUE 1.7% E A UN POCO PIÙ CONFORTANTE 2.4% - NEL POMERIGGIO ALBERTO MATANO, CON "LA VITA IN DIRETTA" SU RAI1, SURCLASSA MYRTA MERLINO E IL SUO “POMERIGGIO CINQUE”

Marco Zonetti per Dagospia

tale e quale show

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 3 novembre 2023 vedono, in prima serata, la consueta vittoria di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti su Rai1, che totalizza il 25.1% con 3.913.000 spettatori. Ampiamente superato il film di Ficarra & Picone su Canale5, L'ora legale, fermo al 10.2% con 1.828.000 teste.

Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4 conquista l'8.4% di share con 1.193.000 affezionati, mentre la differita del Gran Premio di Formula1 di San Paolo su Tv8 appassiona 380.000 persone (2%).

ficarra e picone l ora legale 5

Per la satira, il circoletto di Propaganda Live con Zoro su La7 totalizza 993.000 affezionati con il 6.6%, e sul Nove - partendo da un traino ben più basso rispetto a Diego Bianchi e la sua banda - Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone, con - fra le altre - l'imitazione di Giorgia Meloni, sbanca l'Auditel con Fratelli di Crozza volando al 7% con 1.336.000 teste. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

cristiano malgioglio

Tale e Quale Show (Rai1) - 3.913.000 L'ora legale (Canale5) - 1.828.000 Fratelli di Crozza (Nove) - 1.336.000 Quarto Grado (Rete4) - 1.193.000 Fortress - La fortezza (Italia1) - 948.000 Propaganda Live (La7) - 933.000 NCIS (Rai2) - 761.000 Ribelle per amore (Rai3) - 393.000 Gran Premio di San Paolo (Tv8) - 380.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno totalizzato il 22.9%, e a seguire Amadeus con Affari Tuoi il 23.1%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta all'8.2%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 segna il 6.6%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.3% e il 3.9% e Manuela Moreno su Rai2 con Tg2 Post il 3.9%.

carlo conti tale e quale show

In fascia preserale, Pino Insegno con Il mercante in fiera su Rai2 si ferma al solito 1,7% e a un poco più confortante 2.4%, mentre al pomeriggio Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1spopola al 21.5% e al 20.9%, surclassando come di consueto ampiamente Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque, fermo su Canale5 al 16.4%, al 14.5% e all'11.7%, insidiato ancora una volta da Geo con Sveva Sagramola che su Rai3 ha totalizzato l'11.8%. Note dolentissime invece, in seconda serata, per Monica Giandotti e il suo Tg3 - Linea Notte, fermo al 2.3% con soli 160.000 spettatori.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

ficarra e picone l ora legale 2

Rai1: Tale e Quale Show 3.913.000 (25.1%). Canale5: L’Ora Legale 1.828.000 (10.2%). Rai2: N.C.I.S. 761.000 (3.8%), N.C.I.S. Hawai’i 537.000 (3.1%) e The Rookie 468.000 (3.6%). Italia1: Fortress – La fortezza 948.000 (5.3%). Rai3: Enrico Mattei. Ribelle per amore 393.000 (2.1%). Rete4: Quarto Grado 1.193.000 (8.4%). La7: Propaganda Live 933.000 (6.6%). Tv8: Differita Formula 1 – GP di San Paolo - Qualifiche 380.000 (2%). Nove: Fratelli di Crozza 1.336.000 (7%).

pino insegno il mercante in fiera

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.588.000 (22.9%), Affari Tuoi 4.714.000 (23.1%). Canale5: Striscia la Notizia 2.887.000 (14.1%). Rai2: TG2 Post 804.000 (3.9%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.282.000 (6.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.331.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.721.000 (8.4%). Rete4: Stasera Italia 874.000 (4.3%) nella prima parte, 809.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.685.000 (8.2%). Tv8: 100% Italia 472.000 (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 624.000 (3.1%).

spot il mercante in fiera 1

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.454.000 (23.3%), Reazione a Catena 4.392.000 (25.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.968.000 (14.3%), Caduta Libera 2.832.000 (17%). Rai2: TgSport Sera 503.000 (3.6%), Castle 411.000 (2.4%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 313.000 (1.7%), Il Mercante in Fiera 466.000 (2.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 568.000 (3.7%), C.S.I. Miami 719.000 (3.9%). Rai3: Tgr 2.814.000 (15.7%). Blob 1.027.000 (5.4%), Via dei Matti n°0 896.000 (4.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 597.000 (3.1%). La7: Padre Brown 220.000 (1.4%). Tv8: Celebrity Chef 462.000 (2.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 560.000 (3.2%).

Seconda Serata

Rai1: Tg1 1.657.000 (20.9%), Tv7 678.000 (12.8%). Canale5: Tg5 Notte 705.000 (6.4%). Rai2: ATuttoCalcio 159.000 (2%). Italia1: The Sixth Sense – Il sesto senso 266.000 (3.9%). Rai3: Il fattore umano 160.000 (1.3%), Tg3 Linea Notte 160.000 (2.3%). Rete4: Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa 207.000 (5.3%). La7: TgLa7 Notte 284.000 (6.2%). Tv8: 4 Ristoranti 210.000 (1.5%). Nove: Che Tempo Che Fa – Bis 306.000 (2.6%).

MYRTA MERLINO MEME BY EDOARDO BARALDI

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 474.000 (12%), Tg1 Ore 7.00 423.000 (11.8%), Tg1 Ore 8.00 1.113.000 (20.8%), Uno Mattina 973.000 (18.4%), Storie Italiane (prima parte) 999.000 (19.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 654.000 (19.8%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.139.000 (21.1%), Mattino Cinque News 1.069.000 (20.2%) nella prima parte, 1.118.000 (22.4%) nella seconda, I Saluti 934.000 (18.5%). Rai2: Radio2 Happy Family Rewind 66.000 (1.3%), Saluti 44.000 (0.8%), Tg2 Ore 8.30 151.000 (2.7%), Radio2 Social Club 160.000 (3%), Tg2 Italia Europa 156.000 (3.1%). Italia1: Lovely Sara 179.000 (3.6%), Kiss Me Licia 176.000 (3.3%), Chicago Med 108.000 (1.9%) nel primo episodio, 191.000 (3.9%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 217.000 (4.1%) nel primo episodio.

Rai3: Buongiorno Italia 461.000 (11.9%), Tgr Buongiorno Regione 683.000 (13.7%). Agorà (presentazione) 358.000 (6.7%), Agorà 372.000 (6.9%), Re Start 282.000 (5.6%). Rete4: Super Car 98.000 (1.8%), Miami Vice 58.000 (1.2%). La7: Omnibus (News) 123.000 (3%), TgLa7 236.000 (4.7%), Omnibus (Dibattito) 195.000 (3.6%), Coffee Break 197.000 (3.9%).

myrta merlino a pomeriggio cinque 2

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane 1.138.000 (18.9%), È Sempre Mezzogiorno 1.602.000 (15.4%). Canale5: Forum 1.509.000 (19.1%). Rai2: TgSport Giorno a 256.000 (4.5%), I Fatti Vostri 465.000 (7.1%) nella prima parte, 826.000 (8.2%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 291.000 (4.1%), Grande Fratello 610.000 (5%), Sport Mediaset 777.000 (5.7%), Extra 608.000 (4.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 266.000 (5%), Elisir 335.000 (5.4%), Tg3 Ore 12.00 957.000 (11.3%), Quante Storie 722.000 (6%), Passato e Presente 536.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 102.000 (1.7%), Il Segreto 139.000 (1.3%), La Signora in Giallo 480.000 (3.7%). La7: L’Aria che Tira 266.000 (4.2%), L'Aria che Tira (Oggi) 417.000 (3.8%).

Pomeriggio

maurizio crozza imita giorgia meloni 2

Rai1: Tg1 Economia 2.581.000 (19.3%), La Volta Buona 1.372.000 (10.7%) nella presentazione, 1.425.000 (13.9%), Il Paradiso delle Signore 1.685.000 (18.9%), Tg1 1.598.000 (18.6%), La Vita in Diretta 2.024.000 (21.5%) nella presentazione, 2.446.000 (20.9%). Canale5: Beautiful 2.706.000 (20%). Terra Amara 3.000.000 (23.3%), Uomini e Donne 2.636.000 (25.3%), Finale 1.984.000 (21.7%), Amici 1.769.000 (20%), La Promessa 1.672.000 (18.9%), Pomeriggio Cinque 1.552.000 (16.4%), nella prima parte, 1.672.000 (14.5%), nella seconda, I Saluti 1.489.000 (11.7%). Rai2: Ore 14 801.000 (6.7%), BellaMa’ 537.000 (5.9%), Radio2 Happy Family 243.000 (2.5%).

maurizio crozza imita andrea giambruno 1

Italia1: I Simpson 515.000 (3.9%) nel primo episodio, 496.000 (4%) nel secondo, 371.000 (3.4%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 227.000 (2.4%) nel primo episodio, 283.000 (3.2%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 399.000 (3.7%). Rai3: Tgr 2.246.000 (17%), Il Palio d’Italia 315.000 (3.4%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 335.000 (3.7%), Giugiaro. Disegnando il futuro 522.000 (5.9%), Aspettando… Geo 790.000 (8.2%), Geo 1.395.000 (11.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 804.000 (6.7%), Tg4 Diario del Giorno 531.000 (5.8%), Airport 75 436.000 (4.1%). La7: Tagadà (presentazione) 418.000(3.4%), Tagadà 372.000 (3.9%), Tagadà #Focus 346.000 (3.9%), C’era una volta… il Novecento 214.000 (1.7%), Le confessioni del diavolo, i nastri perduti di Eichmann (seconda parte) 201.000 (1.9%). Tv8: Una festa di Natale da sogno 205.000 (2.3%), Il Natale dei cuccioli 285.000 (2.4%). Nove: Little Big Italy 254.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.575.000 (26.2%)

maurizio crozza imita matteo salvini

20.00 - 4.898.000 (25.4%)

TG2

13.00 - 1.731.000 (13.7%)

20.30 - 981.000 (4.8%)

TG3

14.25 - 1.596.000 (12.6%)

19.00 - 2.326.000 (14.6%)

TG4

11.55 - 258.000 (3.2%)

18.55 - 593.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 3.029.000 (23.6%)

20.00 - 3.770.000 (19.3%)

STUDIO APERTO Italia1)

12.25 - 1.067.000 (10.1%)

18.30 – 739.000 (5.6%)

TG4

11.55 - 258.000 (3.2%)

maurizio imita crozza francesco lollobrigida 4

18.55 - 593.000 (3.6%)

TGLA7

13.30 - 567.000 (4.2%)

20.00 - 1.354.000 (6.9%)