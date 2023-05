PIPPITEL! - PRIMA SERATA TELEVISIVA, QUELLA DI IERI, ALL'INSEGNA DELLA SFIDA TRA “I MIGLIORI ANNI” SU RAI1 CONTRO LA SERIE” IL PATRIARCA” SU CANALE5 - L'OPERAZIONE NOSTALGIA DI CONTI CON IL SUO CONCENTRATO DI VECCHIE GLORIE, MALIGNAMENTE RIBATTEZZATA "VILLA ARZILLA", HA VINTO LA SERATA CON 3.252.000 SPETTATORI (20.5%), MENTRE LA SERIE CON CLAUDIO AMENDOLA SI FERMA A 2.470.000 (14.8%) - DA SEGNALARE, A MEZZOGIORNO, IL SUCCESSO DI “FORUM” CON BARBARA PALOMBELLI, 23.3% CONTRO IL 16.5% DI “E' SEMPRE MEZZOGIORNO” SU RAI1…

Marco Zonetti per Dagospia

carlo conti i migliori anni 1

Prima serata televisiva, quella di ieri venerdì 5 maggio 2023, all'insegna della sfida tra I migliori anni condotto da Carlo Conti su Rai1 contro la serie Il Patriarca con Claudio Amendola su Canale5. E l'operazione nostalgia di Conti con il suo concentrato di vecchie glorie, malignamente ribattezzata "Villa Arzilla", ha vinto la serata con una media di 3.252.000 spettatori (20.5%), in calo rispetto a sette giorni fa ma superando nettamente Il Patriarca, fermo a 2.470.000 (14.8%).

il patriarca 1

Bene come di consueto Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4, che ha raccolto 1.114.000 spettatori con il 7.7%, mentre Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone sul Nove ha divertito 1.013.000 appassionati (5.3%). Il salottino di Propaganda Live con Zoro su La7 ne ha, dal canto suo, radunati 819.000 con il 5.9%. Il film in prima tv con Alessandro Gassmann Non odiare su Rai3 si è fermato a 608.000 individui all'ascolto con il 3.4%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

I Migliori Anni (Rai1) -

Il Patriarca (Canale5) -

The Transporter (Italia1) - 1.266.000

i migliori anni 3

Quarto Grado (Rete4) - 1.114.000

Fratelli di Crozza (Nove) - 1.013.000

The Good Doctor 6 (Rai2) - 855.000

Propaganda Live (La7) - 819.000

Non odiare (Rai3) - 608.000

4 Ristoranti (Tv8) - 465.000

In access prime time su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato il 21.8%, mentre Amadeus con Affari Tuoi il 22.8%. Striscia la Notizia, su Canale5, il 17.5%. Per l'approfondimento, Gruber ha segnato il 7.1%, Damilano il 6.8%, Palombelli il 4.3% e il 3.3%, e Tg2 Post il 4%. In seconda serata, Accordi e Disaccordi sul Nove con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio totalizzano il 3% di share superando su Rai3 l'approfondimento di CinAmerica, con Giada Messetti e Francesco Costa.

barbara palombelli forum 2

Da segnalare, a mezzogiorno, il successo di Forum con Barbara Palombelli che ha conquistato il 23.3% contro il 16.5% di Antonella Clerici al timone di E' sempre mezzogiorno su Rai1. Al pomeriggio, i collegamenti di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone con Londra, per i preparativi dell'incoronazione di Carlo III, non giovano al programma, che si ferma al 15.1% contro il 27.8% di Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne. Su La7 cresce C'era una volta il Novecento con Luca Sappino e Alessio Orsingher totalizzando il 2.2% di share. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

antonella clerici e sempre mezzogiorno 2

Prima Serata

Rai1: I Migliori Anni 3.252.000 (20.5%). Canale5: Il Patriarca 2.470.000 (14.8%). Rai2: The Good Doctor 6 855.000 (4.6%). Italia1: The Transporter 1.266.000 (6.7%). Rai3: Non odiare 608.000 (3.4%). Rete4: Quarto Grado 1.114.000 (7.7%). La7: Propaganda Live 819.000 (5.9%). Tv8: 4 Ristoranti 465.000 (2.8%). Nove: Fratelli di Crozza 1.013.000 (5.3%).

Access Prime Time

il patriarca claudio amendola 2

Rai1: Cinque Minuti 3.954.000 (21.8%), Affari Tuoi 4.424.000 (22.8%). Canale5: Striscia la Notizia 3.397.000 (17.5%). Rai2: Tg2 Post 787.000 (4%). Italia1: N.C.I.S. 1.211.000 (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.267.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.595.000 (8.1%). Rete4: Stasera Italia 800.000 (4.3%) nella prima parte, 644.000 (3.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.359.000 (7.1%). Tv8: 100% Italia 423.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 489.000 (2.6%).

i migliori anni 2

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.542.000 (24.6%), L’Eredità 3.571.000 (27.2%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.721.000 (17.9%), Avanti un Altro! Story 2.366.000 (18.9%). Rai2: Hawaii Five-0 468.000 (3.9%), The Rookie 646.000 (4.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 325.000 (2.9%), C.S.I. 500.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.866.000 (13.4%), Blob 827.000 (5.1%), La Gioia della Musica 950.000 (5.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 689.000 (4.2%). La7: Lingo – La Prima Sfida 134.000 (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 219.000 (1.8%). Tv8: Celebrity Chef 310.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 234.000 (1.7%).

Seconda Serata

il patriarca claudio amendola 4

Rai1: Tv7 611.000 (10.6%). Canale5: Tg5 Speciale 762.000 (9.5%). Rai2: ATuttoCalcio 308.000 (2.5%). Italia1: Mission: Impossible 525.000 (5.7%). Rai3: CinAmerica 237.000 (1.9%). Rete4: Pensa in grande 252.000 (6.4%). La7: TgLa7 Notte 179.000 (4.4%). Tv8: 4 Hotel 231.000 (3.9%). Nove: Accordi & Disaccordi 420.000 (3%).

DAYTIME

Mattina

i migliori anni 4

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 302.000 (11.6%), Tg1 Ore 7.00 482.000 (10.9%) e TgUnomattina 592.000 (11.9%), Tg1 Ore 8.00 879.000 (17.8%). Unomattina 696.000 (17%), Storie Italiane (prima parte) 694.000 (18.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 634.000 (18.8%), Tg5 Mattina 1.130.000 (23%), Mattino Cinque News 877.000 (20.6%) nella prima parte, 838.000 (22.8%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 834.000 (16.2%), …E Viva il Videobox 263.000 (5.3%), Tg2 Ore 8.30 262.000 (5.6%), Radio2 Social Club 264.000 (6.3%), Tg2 Italia 160.000 (4.3%). Italia1: Chicago Fire 136.000 (3%) nel primo episodio, 94.000 (2.4%) nel secondo, Chicago P.D. 132.000 (3.5%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 432.000 (10%), TgR Buongiorno Regione 564.000 (10.6%), Agorà 264.000 (6%), presentazione 265.000 (5.4%), Extra 198.000 (5.3%). Rete4: Miami Vice 76.000 (1.8%), Detective in Corsia 95.000 (2.6%). La7: Omnibus 179.000 (3.8%), Coffee Break 133.000 (3.6%).

Mezzogiorno

il patriarca 2

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 785.000 (17%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.497.000 (16.5%). Canale5: Forum 1.544.000 (23.3%). Rai2: Tg Sport 265.000 (6.2%), I Fatti Vostri 499.000 (9.5%) nella prima parte, 912.000 (10.5%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 180.000 (3.4%), Sport Mediaset 683.000 (5.8%). Rai3: Elisir (presentazione) 128.000 (3.4%), Elisir 204.000 (4.2%), Tg3 Ore 12.00 756.000 (10.3%), Quante Storie 570.000 (5.3%). Rete4: Hazzard 152.000 (3.3%), Il Segreto 173.000 (1.9%), La Signora in Giallo 655.000 (5.6%). La7: L’Aria che Tira 206.000 (4.2%), L'Aria che Tira (Oggi) 351.000 (3.7%).

barbara palombelli forum 1

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.134.000 (17.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.487.000 (15.1%), presentazione 1.541.000 (13%), Il Paradiso delle Signore 1.792.000 (22.8%), Tg1 1.377.000 (19.2%), La Vita in Diretta 1.800.000 (22.9%), presentazione 1.429.000 (20.1%). Canale5: Beautiful 2.643.000 (21.5%), Terra Amara 2.680.000 (22.9%), Uomini e Donne 2.678.000 (27.8%), Finale 2.043.000 (25.2%), Amici 1.585.000 (20.3%), L’Isola dei Famosi 1.419.000 (18.7%), Un Altro Domani 1.171.000 (16.4%), Pomeriggio Cinque (presentazione) 1.168.000 (16.3%), Pomeriggio Cinque 1.551.000 (19.5%), I Saluti 1.386.000 (16%. Rai2: Ore 14 696.000 (6.3%), BellaMa’ 355.000 (4.5%), Candice Renoir 240.000 (3.3%). Italia1: I Simpson 534.000 (4.4%) nel primo episodio, 597.000 (5.2%) nel secondo, 577.000 (5.3%) nel terzo, I Griffin 372.000 (3.9%), Lethal Weapon 221.000 (2.7%) nel primo episodio, 254.000 (3.5%) nel secondo, Person of Interest 308.000 (4%). Rai3: Tg Regione 1.952.000 (16.1%), Aspettando… Geo 457.000 (6.1%), Geo a 683.000 (8.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 730.000 (6.6%), Tg4 – Diario del Giorno 337.000 (4.2%), All is Lost – Tutto è perduto 195.000 (2.5%). La7: Tagadà 296.000 (3.3%), presentazione 303.000 (2.6%), Tagadà #Focus 248.000 (3.2%), C’era una volta il Novecento 162.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

antonella clerici e sempre mezzogiorno 3

13.30 - 2.869.000 (23.6%)

20.00 - 4.057.000 (24.3%)

TG2

13.00 - 1.527.000 (13.6%)

20.30 - 1.034.000 (5.6%)

TG3

14.25 - 1.331.000 (11.5%)

19.00 - 1.451.000 (12.5%)

TG4

11.55 - 362.000 (5.3%)

18.55 - 501.000 (4.2%)

i migliori anni 1

TG5

13.00 - 2.977.000 (26.2%)

20.00 - 3.696.000 (21.7%)

STUDIO APERTO

12.25 - 894.000 (9.8%)

18.30 - 427.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 496.000 (4.1%)

20.00 - 916.000 (5.4%)