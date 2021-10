PIPPITEL! QUANDO C'E' LA NAZIONALE DI CALCIO, PER GLI ALTRI CI SONO SOLO BRICIOLE: IL MATCH ITALIA-SPAGNA HA FATTO VOLARE RAI1 AL 37% DI SHARE CON QUASI 6 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA” RACIMOLA L’8.2% - REGGE “CHI L’HA VISTO?” AL 10.8% - SU RAI 2 “L’ISPETTORE COLIANDRO” ALL’8.3% - SU LA7 GILETTI CALA AL 3.4% E PAREGGIA CON “ZONA BIANCA” SU RETE4 – “STRISCIA” (12.4%), PALOMBA (3.7%), GRUBER (4.9%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 6 ottobre 2021, su Rai1 la semifinale di Nations League Italia-Spagna ha appassionato 9.075.000 spettatori pari al 37% (pre e post gara nel complesso: 5.910.000 – 25.9%). Su Canale 5 La Signora dello Zoo di Varsavia ha raccolto davanti al video 1.511.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 8 ha interessato 1.817.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 864.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari ad uno share del 10.8% (presentazione di 10 minuti: 1.758.000 – 6.8%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 612.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è L’Arena ha registrato 570.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 X Factor segna 399.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 255.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai4 Hanna registra 382.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium l’esordio di Tale e Quale Show segna 378.000 spettatori con l’1.9%. Su Iris Steve Jobs raccoglie 219.000 spettatori e l’1%. Su La5 Una Ragazza e il suo Sogno registra 444.000 spettatori con il 2%. Su Real Time la prima puntata di Beauty Bus, con Federico Fashion Style, ha ottenuto 180.000 spettatori con lo 0.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Un Posto al Sole al 7.1% anche contro la Nazionale.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.145.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 774.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 974.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.412.000 spettatori (6.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.779.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 878.000 individui all’ascolto (3.7%), nella prima parte, e 774.000 spettatori (3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.216.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 357.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 322.000 spettatori con l’1.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 356.000 spettatori e l’1.5%.

Preserale

Caduta Libera a 3,4 milioni.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.874.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.079.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.140.000 spettatori (15.6%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.416.000 spettatori (19.3%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 362.000 spettatori (2.2%) mentre NCIS New Orleans ha raccolto 806.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 492.000 spettatori con il 3.1%. CSI ha ottenuto 586.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.914.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 1.144.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 806.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 121.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 140.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 216.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? registra 117.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mattina

Storie Italiane leader col 18.7%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 690.000 telespettatori con il 13.7%, nella lunga presentazione, e a 1.028.000 spettatori con il 19.2%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 958.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 890.000 spettatori con il 16.8%, nella prima parte, e 842.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte (I Saluti: 778.000 – 14.6%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 196.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 205.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Agorà convince 442.000 spettatori pari all’8.2% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 262.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 65.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 209.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 197.000 spettatori pari al 3.8%.

Daytime Mezzogiorno

La Signora in Giallo al 4.6%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.031.000 spettatori con il 16.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.733.000 spettatori con il 15.6%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.533.000 telespettatori con il 18.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 493.000 spettatori (7.2%), nella prima parte, e 848.000 spettatori (8.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 244.000 spettatori con il 3.2%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 689.000 spettatori con il 5.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 759.000 spettatori con il 5.3%.

Su Rai3 Elisir segna 385.000 spettatori con il 6.1% (presentazione: 226.000 – 4.3%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 954.000 spettatori (10.6%). Quante Storie ha raccolto 742.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente ha interessato 535.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 140.000 spettatori con il 2.2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 210.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 644.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 340.000 spettatori con share del 5.3% nella prima parte, e 499.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta tocca il 18.9%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.722.000 spettatori pari al 13.6% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.857.000 spettatori con il 17.8%. Dopo il TG1 Economia (1.401.000 – 14.1%), Vita in Diretta ha raccolto 1.720.000 spettatori (17.2%), nella presentazione di 23 minuti, e 2.122.000 spettatori (18.9%) dalle 17.28 alle 18.39. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.657.000 spettatori con il 18.4%. Una Vita ha convinto 2.503.000 spettatori con il 18.1% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.613.000 spettatori con il 21.9% (finale: 2.190.000 – 20.9%). Il daytime di Amici ha interessato 1.976.000 spettatori con il 19.1%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.762.000 spettatori con il 17.7%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.675.000 spettatori pari al 16.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.361.000 spettatori con il 13.1%, nella presentazione in onda dalle 17.34 alle 17.44, e 1.542.000 spettatori con il 13.5% (Saluti: 1.513.000 – 12.1%). Su Rai2 Ore 14 Light - in onda fino alle 14.58 – ha raccolto 613.000 spettatori con il 4.5%. Il Question Time ha interessato 130.000 spettatori e l’1.1%.

Dalle 16.07 alle 18.01, Detto Fatto ha ottenuto 358.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 686.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 718.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio, e 629.000 spettatori (5%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha raccolto 461.000 spettatori (4.1%). Young Sheldon segna 402.000 spettatori e il 3.8%. Superstore segna 196.000 spettatori (1.9%). Friends ha appassionato 207.000 spettatori con l’1.9%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 203.000 spettatori con l’1.8%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.712.000 spettatori con il 19.1%. #Maestri ha coinvolto 421.000 spettatori pari al 3.9%. Aspettando Geo… ha raccolto 658.000 spettatori con il 6.6%. Geo ha registrato 1.162.000 spettatori con il 10.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 752.000 spettatori con il 5.7%. Su La7, dopo una presentazione di 15 minuti (337.000 – 2.4%), Tagadà interessato 414.000 spettatori (share del 3.6%). Tagadoc ha raccolto 172.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Forest Cove segna 219.000 spettatori e il 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 101.000 spettatori con lo 0.9%.

Seconda Serata

Rai Sport al 2% con l’approfondimento post partita di Italia-Spagna e allo 0.9% con la replica del match.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.296.000 spettatori con il 9.3% di share, nella presentazione di 59 minuti, e 652.000 spettatori con il 9.9% nel programma di 51 minuti. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 302.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rai2 Vitalia – Alle Origini della Festa segna 399.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 541.000 spettatori con l’8.2%. Su Italia1 Non mi Scaricare è visto da 380.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 L’Inganno è stato scelto da 132.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Rai Sport il post partita di Italia-Spagna segna 280.000 spettatori con il 2%. Sulla stessa rete la replica della partita di Nations League Italia-Spagna raccoglie 39.000 spettatori e lo 0.9%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.433.000 (23.8%)

Ore 20.00 5.429.000 (25.1%)

TG2

Ore 13.00 1.824.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.246.000 (5.2%)

TG3

Ore 14.25 1.680.000 (12.3%)

Ore 19.00 2.284.000 (14%)

TG5

Ore 13.00 2.876.000 (21%)

Ore 20.00 4.324.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.224.000 (11%)

Ore 18.30 480.000 (3.8%)

TG4

Ore 12.00 319.000 (3.5%)

Ore 18.55 600.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 540.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.099.000 (5%)

