Nella serata di ieri, mercoledì 12 maggio 2021, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Un Diario del ‘43 in replica ha appassionato 3.770.000 spettatori pari al 17% (Camilleri Racconta: 3.661.000 – 13.9%). Su Canale 5 Poveri ma Ricchissimi ha raccolto davanti al video 1.786.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 la prima tv di After ha interessato 1.132.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 John Wick 2 ha intrattenuto 1.439.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.951.000 spettatori pari ad uno share del 13.6% (presentazione di 11 minuti: 1.941.000 – 7.4%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 650.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 483.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Tv8 l’ultima puntata di Name That Tune segna 716.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 444.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Chi è Senza Colpa registra 399.000 spettatori con l’1.6%. Sui canali Sky Inter-Roma ha interessato 649.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai Premium Chiamami Ancora Amore ha ottenuto 151.000 spettatori con lo 0.6%. Su Iris State of Play segna 395.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Noi Siamo Infinito ha ottenuto 165.000 spettatori con lo 0.7%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi Puglia ha raccolto 228.000 spettatori e lo 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Contro la Serie A e prima di un film debole, Striscia cala al 12.8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.562.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.305.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 926.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.111.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.044.000 spettatori con il 4.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.728.000 spettatori con il 6.8%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.149.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.004.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.523.000 spettatori (6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 414.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 469.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Preserale

Tempesta d’Amore al 4.2%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.810.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.171.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.163.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.200.000 spettatori (18.4%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 620.000 spettatori (3.8%), NCIS Los Angeles segna 1.032.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 604.000 spettatori con il 3.8%. CSI ha ottenuto 572.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.533.000 spettatori con il 13.2%. Blob segna 1.012.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 873.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 134.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 216.000 spettatori con l’1.1%. Sul 20 il Tennis ha raccolto 351.000 spettatori con l’1.6%.

Daytime Mattina

Alle 8 TG1 20.5% vs TG5 22%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 560.000 telespettatori con l’11.9%. TG1 delle 8 ha raccolto 1.220.000 spettatori con il 20.5%. Uno Mattina raccoglie 992.000 spettatori con il 18%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 980.000 spettatori (19%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.303.000 spettatori pari al 22%. Mattino Cinque ha intrattenuto 1.081.000 spettatori (19.7%), nella prima parte, 1.078.000 spettatori nella seconda parte (20.8%) e 915.000 spettatori (17.8%) nei Saluti.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 209.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia 1 L’Isola della Piccola Flo ha raccolto 107.000 spettatori con il 2.5%. CSI Miami ottiene un ascolto di 126.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 900.000 spettatori e il 15.4% della platea. Agorà convince 414.000 spettatori pari al 7.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 281.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rete 4 dalle 10.46 Ris Delitti Imperfetti registra una media di 138.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 202.000 spettatori con il 4.5% nelle News e 186.000 spettatori con il 3.3% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 204.000 spettatori pari al 3.9%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 35.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

Rai Sport al 2.4% con il Giro.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.017.000 spettatori con il 16.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.796.000 spettatori con il 15.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.501.000 telespettatori con il 17.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 469.000 spettatori con il 6.8%, nella prima parte, e 948.000 spettatori con l’8.6%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 221.000 spettatori con il 3.2%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 355.000 spettatori con il 3.7%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 883.000 spettatori con il 6.5%.

Sport Mediaset ha ottenuto 964.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Elisir ha interessato 429.000 spettatori con il 6.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.065.000 spettatori (11.5%). Quante Storie ha raccolto 793.000 spettatori (6%). Passato e Presente raccoglie 700.000 spettatori con il 4.6%.Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 191.000 spettatori con l’1.6%.

La Signora in Giallo ha ottenuto 583.000 (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 362.000 spettatori con share del 5.7% nella prima parte, e 519.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 80.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai Sport Giro di Italia, Prima Diretta ha raccolto 358.000 spettatori pari al 2.4%.

Daytime Pomeriggio

In crescita Beautiful e Una Vita.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.748.000 spettatori pari al 13.2% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.970.000 spettatori con il 18.1%. Il TG1 ha informato 1.451.000 spettatori con il 13.9%. La Vita Diretta ha raccolto 1.994.000 spettatori con il 17.3% (presentazione: 1.717.000 – 15.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.718.000 spettatori con il 18%. Una Vita ha convinto 2.657.000 spettatori con il 18.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.874.000 spettatori con il 23.2% (finale: 2.423.000 – 21.9%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.138.000 spettatori (19.8%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.104.000 spettatori con il 19.9%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.957.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.801.000 spettatori con il 16.4%, nella prima parte, a 1.925.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte (Social: 1.852.000 spettatori – 14.4%). Su Rai2 Il Giro di Italia ha raccolto 1.025.000 spettatori con l’8.5%. Processo alla Tappa ha ottenuto 912.000 spettatori con l’8.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 846.000 spettatori (5.7%), nel primo episodio, 828.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio e 635.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 430.000 spettatori (3.7%). Friends ha appassionato 260.000 spettatori con il 2.4%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 265.000 spettatori con il 2.3%.

Il Punto Z ha ottenuto 227.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.918.000 spettatori con il 19.4%. Question Time ha coinvolto 491.000 spettatori pari al 4.1%. #Maestri ha ottenuto 386.000 spettatori con il 3.7%. Aspettando… Geo ha registrato 485.000 spettatori con il 4.5%. Geo ha raccolto 905.000 spettatori e il 7.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 814.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha interessato 325.000 spettatori (share del 2.7%). Tagadoc ottiene 167.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 Perfetto per Me ha raccolto 223.000 spettatori con il 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 107.000 spettatori con l’1%. Su Tv2000 Rosario in diretta da Lourdes ha ottenuto 633.000 spettatori con il 5.4%.

Seconda Serata

Novantesimo Minuto al 7%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 838.000 spettatori con il 10.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 561.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rai2 Novantesimo Minuto segna 802.000 spettatori con il 7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 760.000 spettatori con il 9.9%. Su Italia1 Pressing Serie A Speciale è visto da 475.000 spettatori (7.2%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 158.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Tv8 Permesso Maisano raccoglie 261.000 spettatori con il 3.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.276.000 (21.3%)

Ore 20.00 5.065.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 1.851.000 (12.9%)

Ore 20.30 1.627.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.807.000 (12.8%)

Ore 19.00 1.919.000 (11.8%)

TG5

Ore 13.00 2.891.000 (19.8%)

Ore 20.00 3.927.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.474.000 (12.4%)

Ore 18.30 653.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 326.000 (3.5%)

Ore 18.55 590.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 620.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.112.000 (5%)

