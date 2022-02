PIPPITEL: L’EFFETTO SANREMO È GIÀ SPARITO! DI SABATO SERA COLETTA CI INFLIGGE UNA SAGRA PAESANA CONDOTTA DA AMADEUS E DALLA ONNIPRENTE MOGLIE E FA AFFONDARE RAI1: L’ESORDIO DI “AFFARI TUOI – FORMATO FAMIGLIA” FRENA AL 17.1%. “C’È POSTA PER TE” NON HA RIVALI: LA CORAZZATA GUIDATA DA MARIA LA SANGUINARIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 27.4% DI SHARE E 5 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI3 IL PROGRAMMA DI SAVIANO “INSIDER” AL 5.7% - “STRISCIA” (18.1%), GENTILI (3.5%) VIENE VIENE SUPERATA DA DE GREGORIO – PARENZO (3.8%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 19 febbraio 2022 vedono, in prima serata su Rai1, debuttare la nuova edizione di Affari Tuoi Formato Famiglia condotta dall'onnipresente Amadeus accanto all'altrettanto ormai onnipresente consorte Giovanna Civitillo. Dal profilo di coppia su Facebook alla conduzione di coppia in Tv è stato insomma un attimo, signora mia.

Invasa da una pletora di mogli, mariti, cognati, cugini - specchio del familismo che oggi regna in Rai? - illustri e sconosciuti, la trasmissione evoca gli imbarazzanti echi di una sagra paesana, piuttosto stridenti con l'un tempo patinato e glorioso sabato sera di Rai1, ora finito sotto la supervisione di Stefano Coletta. Che sui social ci sbatte sul viso le sue coltissime letture e le sue nutrite librerie ricche di impegnatissimi testi; ci pone di fronte alla nostra ignoranza ammannendoci rimembranze scritte con ricercata aggettivazione e audaci costrutti simil-proustiani; alimenta la nostra invidia sottoponendoci gaie foto artistiche che lo ritraggono in tutto il suo fascino latino, lo sguardo sognante pervaso da un leopardiano anelito verso l'infinito... ma che però poi, chissà perché, in prima serata su Rai1 ci appioppa queste discutibili produzioni caserecce e periferiche che avrebbero già sfigurato sulla Tv bulgara anni '70. Il fatto che il programma sia incentrato sui "pacchi" è soltanto la definitiva, ancorché ironica, dimostrazione del monumentale "pacco" rifilato al teleutente.

Se tuttavia l'ineffabile Coletta aveva sperato in un "effetto Sanremo" grazie alla presenza di Amadeus e signora, si è sbagliato di grosso, visto che Affari Tuoi Formato Famiglia con il suo 17.1% e la sua media di 3.595.000 di spettatori è stato di fatto spazzato via da Maria de Filippi con C'è posta per te che, su Canale5, ha totalizzato il 27.4% con 5.005.000 individui all'ascolto. Ben dieci punti di distacco... una disfatta per l'Ammiraglia Rai.

Il sabato da dimenticare di Rai1 si snoda anche nel primo pomeriggio con Dedicato di Serena Autieri che finisce sotto il 10%, precisamente al 9.7% con 1.447.000 spettatori, e con Italia Sì di Marco Liorni che, con il suo 12% e la media di 1.491.000 spettatori nella prima parte e il 13.8% con 1.930.000 individui all'ascolto nella seconda, finisce travolto da Silvia Toffanin con il suo Verissimo che, su Canale5, conquista il 18.9% con 2.321.000 spettatori e il 16.3%, e con 2.235.000 individui all'ascolto nel segmento Verissimo - Giri di Valzer. Eh, sì, l'onda sanremese si è già infranta.

maria de filippi a c'e' posta per te 1

Nella serata di ieri, sabato 19 febbraio 2022, su Rai1 l’esordio di Affari Tuoi – Formato Famiglia, in onda dalle 20:45 alle 23:56, ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te dalle 21:28 alle 00:44 ha raccolto davanti al video 5.005.000 spettatori con uno share del 27.4%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.030.000 spettatori (4.5%) e F.B.I. International 897.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile ha intrattenuto 949.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine ha incollato 1.201.000 spettatori con il 5.7%.

Su Rete4 Casino Royale totalizza un a.m. di 668.000 spettatori (3.5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 563.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Red Zone – 22 miglia di fuoco segna 238.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cercando Elisa – Il Delitto Claps è seguito da 280.000 spettatori (1.3%). Su Iris I.T. – Una mente pericolosa è la scelta di 273.000 spettatori (1.2%). Su RaiMovie White Oleander sigla 273.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Doc – Nelle tue Mani 2 arriva a 245.000 spettatori (1.1%). Su TopCrime Poirot interessa 321.000 spettatori (1.4%).

affari tuoi

Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia registra 4.111.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post sigla 998.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.338.000 spettatori (6%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.473.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 958.000 e il 4.5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 772.000 individui all’ascolto (3.5%) nella prima parte e 691.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 865.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 382.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 394.000 spettatori (1.8%).

Preserale

c'e' posta per te 4

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.010.000 spettatori pari al 18.2%, mentre L’Eredità Weekend è visto da 4.100.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.599.000 spettatori (16.3%), mentre Avanti un Altro! Weekend ha convinto 3.677.000 spettatori (19.7%). Su Rai2 Dribbling ha raccolto 356.000 spettatori (1.9%). A seguire N.C.I.S. – Unità Anticrimine arriva a 671.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 690.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.557.000 spettatori pari al 13%, mentre Blob segna 930.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 871.000 spettatori (4.2%). Su La7 Un matrimonio all’inglese ha incollato 144.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Un weekend sulla neve 2 segna 189.000 spettatori (1%). Sul Nove Terrybilmente Divagante è la scelta di 249.000 spettatori (1.5%).

Insider – Faccia a Faccia con il Crimine

Daytime Notte/Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno dà il buongiorno a 138.000 (7%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 delle 8 a 1.192.000 e il 20.4%), Unomattina in Famiglia è visto da 1.359.000 spettatori (19.5%) nella prima parte e 1.115.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere interessa 943.000 spettatori (15%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 505.000 spettatori pari al 16.6% e Tg5 Mattina 1.162.000 spettatori pari al 18.9%. A seguire X-Style raccoglie 649.000 spettatori con il 9.2% e Alla Scoperta delle Highlands 510.000 spettatori con l’8.1%.

affari tuoi 3

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dalle 2 alle 11:14 registrano un netto di 363.000 spettatori pari all’8.8% (Pattinaggio Artistico un netto di 255.000 e il 7%, Pattinaggio su Ghiaccio 402.000 e il 7.8%, Bob a 4 317.000 e l’8%). Su Italia1 Roswell, New Mexico ottiene un ascolto di 113.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 118.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend intrattiene 329.000 spettatori pari al 5%. A seguire Mi Manda Raitre segna 305.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 I due della legione ha raccolto 174.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 180.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break Sabato di 183.000 spettatori (2.9%).

c'e' posta per te 2

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Passaggio a Nord Ovest è seguito da 910.000 spettatori con il 12.4%, Linea Verde Explora 1.345.000 spettatori con il 14.5% e Linea Verde Life 2.545.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale5 Forum arriva a 1.213.000 spettatori (13.6%). Su Rai2 Onorevoli Confessioni sigla 328.000 spettatori (4.4%) e Fatto da Mamma e da Papà 370.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 il terzo episodio di Roswell, New Mexico è scelto da 191.000 spettatori (2.3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 811.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 847.000 spettatori (9.1%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto conquista 190.000 spettatori con l’1.6% e La Signora in Giallo 524.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario interessa 135.000 spettatori (1.3%) e Like – Tutto ciò che Piace 124.000 spettatori (0.9%).

Daytime Pomeriggio

affari tuoi 1

Su Rai1 Dedicato ha fatto compagnia a 1.447.000 spettatori con il 9.7%, Linea Bianca interessa 1.198.000 spettatori con il 9.5% e A Sua Immagine è seguito da 1.004.000 spettatori con l’8.3% (ultima parte di 13 minuti a 1.044.000 e l’8.6%). A seguire, dopo il tg, Italia Sì ottiene 1.491.000 spettatori (12%) nella presentazione dalle 17:02 alle 17:40 e 1.930.000 spettatori (13.8%) dalle 17:44 alle 18:44. Su Canale5 Beautiful conquista 2.488.000 spettatori (15.4%) e Una Vita 2.193.000 spettatori (16.7%). A seguire Verissimo è visto da 2.321.000 spettatori pari al 18.9% nella prima parte dalle 16:29 alle 17:32 e da 2.235.000 spettatori pari al 16.3% nella seconda parte dalle 17:38 alle 18:39 chiamata Giri di Valzer.

il ggg – il grande gigante gentile

Su Rai2 Il Provinciale conquista 650.000 spettatori con il 4.3% e Mystery 101 interessa 385.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Squadra Speciale Stoccarda segna 380.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 I Simpson sono visti da 564.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 664.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. A seguire Kung Fu ha raccolto 399.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 334.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio, mentre Rush Hour 263.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 247.000 spettatori (2%) nel secondo episodio.

maria de filippi a c'e' posta per te 3

Su Rai3 Tg Regione informa 2.781.000 spettatori (17.4%); Tv Talk è seguito da 1.083.000 spettatori con l’8.7% (presentazione a 1.096.000 e l’8%, Extra a 894.000 e il 7.3%). A seguire Frontiere raccoglie 655.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 702.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Sherlock segna 139.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 148.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio.

Seconda Serata

Su Rai1 Ciao Maschio è seguito da 743.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 1.237.000 spettatori (20%). Su Rai2 Ultima Traccia: Berlino incolla 545.000 spettatori (3.1%). A seguire Tg2 Dossier segna 260.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 I Griffin sono visti da 342.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio, 229.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio, 251.000 spettatori (3%) nel terzo episodio, 219.000 spettatori (3.4%) nel quarto episodio e 196.000 spettatori (4%) nel quinto episodio. Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 570.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Amore a prima vista è stato scelto da 189.000 spettatori (3%). Su La7 TgLa7 Notte informa 189.000 (1.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.187.000 (25.7%)

Ore 20.00 5.027.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 1.769.000 (11.7%)

Ore 20.30 1.082.000 (4.9%)

TG3

Ore 14.25 2.128.000 (14.1%)

c'e' posta per te 3

Ore 19.00 1.994.000 (11.1%)

TG5

Ore 13.00 2.843.000 (18.7%)

Ore 20.00 4.343.000 (20.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.314.000 (11%)

Ore 18.30 573.000 (3.8%)

TG4

Ore 11.55 372.000 (4.1%)

Ore 18.55 714.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 456.000 (2.8%)

Ore 20.00 898.000 (4.3%)

