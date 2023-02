PIPPITEL! - SANREMO CANNIBALIZZA TUTTE LE ALTRE RETI: LA QUARTA PUNTATA VOLA AL 66.5% DI SHARE CON OLTRE 11 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “LA CASA DI FAMIGLIA” RACIMOLA UN MISTERO 3.6% E VIENE SUPERATO DI POCO DA “LE IENE” SU ITALIA1 (3.9%) - SU RETE4 “QUARTO GRADO” AL 3.7% - “PRIMAFESTIVAL” (38.4%), “STRISCIA” (9.6%), DAMILANO (5.4%), GRUBER (3.7%), PALOMBA (2.8%) - IN PIENA NOTTE IL DOPOFESTIVAL DI FIORELLO AL 53.5% CON 1.4 MILIONI DI SONNAMBULI...

Marco Zonetti per Dagospia

carla bruni colapesce di martino 2

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 andata in onda su Rai1 ieri, venerdì 10 febbraio 2023, ha totalizzato 11.121.000 individui all'ascolto con il 66.5% di share, perdendo ancora una volta spettatori rispetto al 2022. Ieri precisamente le teste mancanti sono state 257.000. Ma, come ribadiamo ogni volta, i numeri restano comunque di tutto rispetto e soprattutto decisamente letali per la concorrenza. Basti pensare che Canale5 con La casa di famiglia si è arenato a 829.000 spettatori pari a uno share del 3.63%, che Italia1 con Le Iene Show si è dovuto accontentare di 732.000 spettatori e del 3.96%, e che Rete4 con Quarto Grado ha inchiodato 737.000 spettatori (3.73%). Il documentario di Rai3 sulle foibe, Io ricordo la terra dei miei padri, dal canto suo non è andato oltre i 387.000 spettatori con l'1.6%.

la casa di famiglia 5

In access prime time, Primafestival con Andrea Delogu e Jody Cecchetto ha totalizzato 8.522.000 spettatori con il 38.43%, mentre Sanremo Start ne ha attirati 12.334.000 con il 51.09%. In calo su Canale5 Striscia la Notizia fermandosi a 2.366.000 spettatori pari al 9.62% mentre subiscono un'altra mazzata non indifferente anche i talk di approfondimento. Su Rai2 Tg2 Post raccatta 401.000 spettatori (1.62%); su Rai3 - solo grazie a Un posto al sole - Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre riesce ad arrivare a 1.253.000 spettatori (5.42%); su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli attira 642.000 individui all’ascolto (2.82%) nella prima parte e 584.000 (2.37%) nella seconda; mentre su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo si arena a 890.000 spettatori (3.74%).

elodie in gucci e gioielli tiffany con big mama

Sempre ottimi risultati per Fiorello con il suo Viva Rai2… Viva Sanremo su Rai1 che, ben oltre le due di notte, diverte 1.425.000 spettatori pari al 53.55% di share (e che va bene anche in replica la mattina). Flop conclamato invece per Fedez con il suo Muschio selvaggio… Da Sanremo, che nel preserale di Rai2 crolla al 2.82% con 410.000 teste. Bene invece, a mezzogiorno, I Fatti Vostri che totalizzano 728.000 (10.98%) nella prima parte e nella seconda 1.115.000 (11.11%). Nel pomeriggio di Rai1, invece, Serena Bortone malgrado l'ampio spazio dedicato a Sanremo resta sotto il 20% di share e viene ancora una volta battuta da Maria De Filippi che, su Canale5 con Uomini e donne, totalizza il 25.73%.

Ma vediamo tutti i dati dell'intera giornata:

Prima serata

la casa di famiglia 5

Rai1: 73° Festival di Sanremo (quarta serata) 11.121.000 spettatori (66.5%). Canale5: La casa di famiglia 829.000 spettatori (3.63%). Rai2: Widows – Eredità criminale 282.000 spettatori (1.22%). Italia1: Le Iene Show 732.000 spettatori (3.96%), presentazione 698.000 (2.78%). Rai3: Io ricordo – La terra dei miei padri 387.000 spettatori (1.6%). Rete4 Quarto Grado 737.000 spettatori (3.73%). La7: Atlantide Files 295.000 spettatori (1.54%). Tv8: Cucine da Incubo 159.000 spettatori (0.7%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 232.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time

le iene 1

Rai1: Primafestival 8.522.000 spettatori (38.43%), Sanremo Start 12.334.000 spettatori (51.09%). Canale5: Striscia la Notizia 2.366.000 spettatori (9.62%). Rai2: Tg2 Post 401.000 spettatori (1.62%). Italia1: N.C.I.S. 1.010.000 spettatori (4.28%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.253.000 spettatori (5.42%), Un Posto al Sole 1.334.000 spettatori (5.42%). Rete4: Stasera Italia 642.000 spettatori (2.82%) nella prima parte, 584.000 (2.37%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 890.000 spettatori (3.74%). Tv8: 100% Italia 279.000 spettatori (1.2%). Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo (replica) 258.000 spettatori (1.1%).

chiara francini in moschino

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.951.000 spettatori (26.31%), L’Eredità 5.028.000 spettatori (27.82%). Canale5: Avanti il Primo 2.386.000 spettatori (16.64%), Avanti un Altro 3.485.000 spettatori (19.9%). Su Rai2: Muschio Selvaggio da Sanremo 410.000 spettatori (2.82%), Hawaii Five-0 sigla 486.000 spettatori (2.84%), The Rookie 624.000 spettatori (3.11%). Italia1: C.S.I. 662.000 spettatori (3.39%). Rai3: Tg Regione 2.577.000 spettatori (13.72%), Blob 1.017.000 spettatori (4.98%), Caro Marziano 1.121.000 spettatori (5.18%). Rete4: Tempesta d’Amore 742.000 spettatori (3.59%). La7: Lingo – La Prima Sfida 138.000 spettatori (0.92%), Lingo – Parole in Gioco 215.000 spettatori (1.22%). Tv8: Celebrity Chef 258.000 spettatori (1.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 514.000 spettatori (2.7%).

Seconda Serata

Canale5: Tg5 Notte 226.000 spettatori (1.45%). Rai2: Il prezzo dell’arte 97.000 spettatori (0.81%). Italia1: American Dad! 181.000 spettatori (2.32%). Rai3: Ossi di Seppia 191.000 spettatori (0.92%) nel primo episodio e 117.000 (0.64%) nel secondo. Rete4: All Rise 197.000 spettatori (2.46%). La7: TgLa7 Notte 85.000 spettatori (1.09%)

DAY TIME

le iene 1

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 334.000 spettatori (13.97%), Tg1 delle 7 555.000 spettatori (14.8%), TgUnomattina 1.068.000 spettatori (20.77%), all’interno del programma Tg1 delle 8 1.403.000 (26.75%). Unomattina 1.373.000 spettatori (26.43%), Storie Italiane (prima parte) 1.527.000 spettatori (29.94%) e nella seconda parte 1.447.000 (27.82%). Canale5: Tg5 Prima Pagina 538.000 spettatori (17.51%), Tg5 Mattina 1.021.000 spettatori (19.37%), Mattino Cinque News 981.000 spettatori (18.68%) nella prima parte, 843.000 spettatori (16.54%) nella seconda, I Saluti 812.000 (15.7%).

ultimo ed eros ramazzotti, entrambi in emporio armani

Rai2: Viva Rai2… Viva Sanremo (replica) 717.000 spettatori (14.9%), …E Viva il Videobox 206.000 spettatori (3.9%), Tg2 delle 8:30 206.000 spettatori (3.82%), Radio2 Social Club 267.000 spettatori (5.11%), Tg2 Italia 242.000 spettatori (4.72%), Tg2 Flash 300.000 spettatori (5.67%).Italia1: Chicago Fire 153.000 spettatori (2.91%). Rai:3 Buongiorno Italia 466.000 spettatori (12.66%, TgR Buongiorno Regione 579.000 spettatori (11.57%), Agorà 342.000 spettatori (6.47%) presentazione 352.000 (6.63%), Extra 283.000 (5.52%), Elisir (presentazione) 192.000 spettatori (3.71%). Rete4: Miami Vice 72.000 spettatori (1.37%), Hazzard 104.000 spettatori (2.03%). La7: Omnibus 81.000 spettatori (12.16%), Coffee Break 163.000 spettatori (3.18%).

Mezzogiorno

Rai1: Tg1 – Il Giorno del Ricordo 997.000 spettatori (14.9%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.903.000 (16.52%). Canale5: Forum 1.558.000 spettatori (19.61%). Rai2: Tg Sport 308.000 spettatori (7.06%), I Fatti Vostri 728.000 spettatori (10.98%) nella prima parte, 1.115.000 spettatori (11.11%) nella seconda. Italia1: Law & Order: Unità Speciale 272.000 spettatori (3.68%), Grande Fratello Vip 586.000 spettatori (4.72%), Sport Mediaset 639.000 spettatori (4.72%).

marco mengoni

Rai3: Elisir 372.000 spettatori (6.03%), Tg3 delle 12 863.000 spettatori (10.09%), Quante Storie 759.000 spettatori (6.25%), Passato e Presente 625.000 spettatori (4.62%). Rete4: Monk 119.000 spettatori (1.97%), Il Segreto 163.000 spettatori (1.54%), La Signora in Giallo 524.000 spettatori (3.96%). La7: L’Aria che Tira 288.000 spettatori (4.66%) nella prima parte, 365.000 spettatori (3.42%) nel segmento intitolato Oggi.

Pomeriggio

la casa di famiglia 2

Rai1: Tg1 Economia 2.904.000 spettatori ( 21.58%), Oggi è un Altro Giorno 2.241.000 spettatori (19.94%), presentazione 2.219.000 (17.29%), Il Paradiso delle Signore 2.019.000 spettatori (20.95%), Tg1 1.692.000 spettatori (18.15%), La Vita in Diretta 2.949.000 spettatori (24.91%), presentazione 2.042.000 (21.06%). Canale5: Beautiful 2.643.000 spettatori (19.58%), Terra Amara 2.701.000 spettatori (21.21%), Uomini e Donne 2.896.000 spettatori (25.73%), Finale 2.329.000 (23.32%), Amici 1.845.000 spettatori (19.17%), Grande Fratello Vip 1.637.000 spettatori (16.94%), Un Altro Domani 1.341.000 spettatori (14.01%), Pomeriggio Cinque 1.230.000 spettatori (12.2%) nella presentazione, 1.561.000 (13.3%), 1.702.000 (12.61%) ne I Saluti.

elodie

Rai2: Ore 14 635.000 spettatori (5.2%), BellaMa’ 545.000 (5.5%), Nei tuoi Panni 501.000 (4.95%). Italia1: I Simpson 516.000 spettatori (3.93%) nel primo episodio, 629.000(5.04%) nel secondo, 504.000 spettatori (4.25%) nel terzo, I Griffin 334.000 (3.07%), N.C.I.S. Los Angeles 300.000 spettatori (3.04%) nel primo episodio, 320.000 (3.34%) nel secondo, The Mentalist 277.000 (2.44%). Rai3: Tg Regione 2.128.000 spettatori (16.09%); Geo 1.035.000 spettatori (9.68%), 1.418.000 spettatori (10.56%).

ultimo eros ramazzotti 2

Rete4: Lo Sportello di Forum 682.000 spettatori (5.55%) Tg4 – Diario del Giorno 352.000 (3.53%), E’ una sporca faccenda, tenente Parker 364.000 spettatori (3.25%). La7: Tagadà 419.000 spettatori (3.86%), presentazione 349.000 ( 2.71%), #Focus 355.000 (3.66%), C’era una volta… Il mondo e la storia 203.000 spettatori (1.72%).

I principali notiziari della giornata

TG1

elodie big mama 6

13.30: 3.640.000 (26.83%)

20.00: 6.586.000 (31.71%)

TG2

13.00: 1.995.000 (15.57%)

20.30: 692.000 (3%)

TG3

14.25: 1.501.000 (11.95%)

19.00: 2.166.000 (12.98%)

TG5

13.00: 2.896.000 (22.39%)

la casa di famiglia 3

20.00: 4.254.000 (20.28%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.115.000 (10.56%)

18.30: 608.000 (4.4%)

TG4

11.55: 297.000 (3.61%)

18.55: 644.000 (3.79%)

TGLA7

13.30: 516.000 (3.82%)

20.00: 886.000 (4.22%)

la casa di famiglia 6 elodie big mama 4 chiara francini fiorello insulta amadeus su instagram levante rosa chemical elodie big mama 1 elodie big mama 5 elodie big mama 3 ultimo eros ramazzotti 1 gianni morandi peppino di capri amadeus la casa di famiglia 1