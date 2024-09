PIPPITEL! – L'UNICO PRIMATO DI FEDERICO RUFFO: FARSI BATTERE DA TUTTI. “FILOROSSO – REVOLUTION” SI FA SUPERARE PERFINO DA "RADIO ZERA FUTURE HITS" SU TV8, E FA SPROFONDARE RAI3 AL 3.3% DI SHARE - SU RAI LA MINISERIE “MAXIMA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA PER NUMERO DI SPETTATORI CON 1.7 MILIONI DI TELEMORENTI E IL 13.7% DI SHARE - SU CANALE5 LA REPLICA DI “CIAO DARWIN” AL 14.2% – IL RITORNO DI BERLINGUER SU RETE4 AL 6.4% SUPERA "IN ONDA" IN PRIMA SERATA (4.5%), MA APRILE-TELESE IN ACCESS BATTONO ANCORA DEL DEBBIO – DE MARTINO (22.9%), “PAPERISSIMA SPRINT” (12.5%)

Nella serata di ieri, martedì 3 settembre 2024, su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie Maxima ha interessato 1.778.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha conquistato 1.530.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 per le Paralimpiadi 2024 l’Atletica intrattiene 921.000 spettatori (5.2%), la Sciabola 1.048.000 (6.3%). Perle di Sport segna 700.000 spettatori con il 4.5% (Paralimpiadi in diretta netto di 873.000 spettatori e il 5.1%). Sport Abilia Speciale – dalle 22:17 alle 23:25 – segna 534.000 spettatori con il 4%.

Su Italia1 il film Sherlock Holmes ha incollato davanti al video 769.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3 Filorosso – Revolution segna 415.000 spettatori e il 3.3% (presentazione di 29 minuti: 500.000 – 2.9%). Su Rete4 la prima puntata della nuova edizione di E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 727.000 spettatori (6.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 693.000 spettatori e il 4.5%.

Su Tv8 Power Hits Estate 2024 ottiene 449.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove La preda perfetta raduna 356.000 spettatori (2.6%). Sul 20 La fuga dell’assassino arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Fantasy Island è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris La maschera di fango è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Real Time la nuova edizione di Primo Appuntamento sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Cala Del Debbio.

Su Rai1 – dalle 20:41 alle 21:39 – Affari Tuoi ha ottenuto 4.077.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale5 – dalle 20:43 alle 21:36 – Paperissima Sprint raccoglie 2.221.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.288.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 957.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.243.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha raggiunto 699.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 750.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 1.227.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 – dalle 19.43 alle 20:54 – 4 Ristoranti arriva a 378.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove la nuova stagione di Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 687.000 spettatori (3.9%). Su RealTime la nuova edizione di Casa a Prima Vista raccoglie 680.000 spettatori (3.9%). Su Rai Sport per le Paralimpiadi il Tennis da Tavolo segna 329.000 spettatori e l’1.9%.

Preserale

Sale leggermente lo share de La Ruota ma calano gli spettatori.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.997.000 spettatori pari al 19.6% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.984.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale5 Gira La Ruota ha intrattenuto 1.524.000 spettatori (16.6%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.297.000 spettatori (18.7%). Su Rai2 per le Paralimpiadi 2024 il Tiro con l’Arco raccoglie 650.000 appassionati pari al 6.4%, l’Atletica Leggera un netto di 747.000 (5.8%), il Nuoto un netto di 909.000 (6%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 353.000 spettatori (3.3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 619.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.948.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 796.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 480.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 177.000 spettatori pari all’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 438.000 spettatori con il 3%.

Daytime Mattina

Bene le Paralimpiadi.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 545.000 spettatori con il 15.6%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 871.000 persone con il 19.3%. Unomattina Estate intrattiene 639.000 spettatori con il 16.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 577.000 spettatori (21.9%), TG5 Mattina 1.094.000 (24.5%). A seguire Mattino Cinque News raccoglie 778.000 spettatori con il 20.4% nella prima parte e 592.000 spettatori con il 15.7% nella seconda parte. Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 il Nuoto è visto da 237.000 spettatori (6.5%), l’Equitazione da 275.000 (7.2%), l’Atletica da 283.000 spettatori (7.4%).

Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 98.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 111.000 spettatori (3%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 183.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (141.000 – 3.1%), Agorà Estate intrattiene 121.000 spettatori (3.1%) e 90.000 spettatori (2.5%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 133.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Love is in the air è visto da 94.000 spettatori (2.1%). Grand Hotel – Intrighi e Passioni è seguito da 47.000 spettatori (1.2%).

Tempesta d’Amore ha appassionato 136.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 132.000 spettatori (4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 249.000 spettatori (6.2%), di 155.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 138.000 spettatori (3.7%).

Daytime Mezzogiorno

Camper al 17.4%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 871.000 spettatori (15.8%) mentre Camper arriva a 1.637.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.211.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 il Nuoto raduna un netto di 367.000 appassionati (7.2%), il Tiro con l’Arco 591.000 (8.3%), l’Atletica 598.000 (7.6%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 295.000 spettatori (4.8%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 875.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 235.000 spettatori (4.6%) e il TG3 delle 12 informa 563.000 spettatori (7.6%).

A seguire Quante Storie conquista 360.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente è seguito da 340.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Mattino 4 segna 178.000 spettatori con il 3.7%. Dopo il tg, La Signora in Giallo raduna 452.000 spettatori pari al 4.1%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 199.000 spettatori con il 4% nella prima parte e 346.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 141.000 spettatori (1.7%) e 4 Ristoranti 245.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 76.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e 223.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.236.000 – 18.7%), Che Dio ci aiuti ha collezionato 1.148.000 spettatori con il 10.9% nel primo episodio, e 1.100.000 spettatori con il 12.4% nel secondo episodio. Estate in Diretta Start segna 907.000 spettatori con il 12%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.189.000 – 16.2%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.305.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione e di 1.472.000 spettatori con il 18%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.304.000 spettatori pari al 19.4%. Endless Love raduna 2.182.000 spettatori pari al 20.5%. My Home My Destiny 2 ha ottenuto un ascolto medio di 1.882.000 individui (20.2%). La Promessa segna 1.506.000 spettatori pari al 19.7%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.005.000 spettatori pari al 13.4% nella prima parte e 1.004.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 932.000 e il 10.8%). Su Rai2 per le Paralimpiadi di Parigi 2024 la Pallavolo femminile raduna 628.000 appassionati (5.9%), la Scherma 509.000 (6.3%), il Tiro a Segno 542.000 (6.5%), l’Equitazione 499.000 spettatori (6.7%), il Nuoto 578.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 573.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, e 580.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio. Vela America’s Cup – dalle 14:37 alle 15:32 – ha interessato 376.000 spettatori (3.9%).

A seguire Magnum P.I. raduna 300.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 365.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 344.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.935.000 spettatori (16.8%), mentre Il Provinciale coinvolge 397.000 spettatori (4.6%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 367.000 spettatori (4.9%) e Il Mondo con gli Occhi di Overland interessa 600.000 spettatori (7.9%).

A seguire Geo Magazine conquista 738.000 spettatori (8.5%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 723.000 spettatori con il 7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 499.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 226.000 spettatori pari al 2.5%, mentre C’era Una Volta… il Novecento arriva a 80.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 Giovani Ricchi e Pericolosi segna 274.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Ares Gate La Fabbrica delle Illusioni raduna 187.000 spettatori (1.9%).

Seconda Serata

Su Rai1 Overland: il mondo con gli occhi di Overland è scelto da 351.000 spettatori con il 6.6%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 368.000 spettatori (13.5%). Su Rai2 per le Paralimpiadi il Pallacanestro raccoglie 251.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 The Prestige segna 195.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate raduna 197.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Generale: Rivivendo Carlo Alberto Dalla Chiesa è la scelta di 152.000 spettatori (5.5%). Su La7 Closed Circuit – Circuito Chiuso è visto da 119.000 spettatori (1.5%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.961.000 (24.2%) – h.13:30 3.574.000 (22.1%) – h.20

TG2 1.371.000 (11.9%) – h.13 1.081.000 (6.2%) – h.20:30

TG3 1.264.000 (12.1%) – h.14:25 1.406.000 (12.3%) – h.19

TG5 2.525.000 (21.7%) – h.13 3.187.000 (19.4%) – h.20

STUDIO APERTO 1.117.000 (11.9%) – h.12:25 453.000 (5.1%) – h.18:30

TG4 354.000 (5.1%) – h.11:55 427.000 (3.8%) – h.19

TGLA7 599.000 (4.9%) – h.13:30 1.180.000 (7.2%) – h.20

