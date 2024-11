PIPPITEL! – IN ACCESS PRIME TIME, CON LE PARTITE DELLA CHAMPIONS CONTRO, DAGO INCOLLA ALLA TV OLTRE 1.6 MILIONI DI ITALIANI E “OTTO E MEZZO” CONQUISTA L’8.1% - IN PRIMA SERATA “THIS IS ME” DI SILVIA TOFFANIN CON GLI AMICI DI MARIA DE FILIPPI FA IL 21.1% E FA MANGIARE LA POLVERE A RAI1 COL DOCUMENTARIO “MODUGNO: L’ITALIANO CHE INCANTÒ IL MONDO” (10.5%) - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 9.1%, SU RETE4 GIORDANO AL 4.3% - SU LA7 SEMPRE BENE CAZZULLO AL 6.2% - SUL NOVE “LA CORRIDA” REGGE AL 5.6% - VESPA (23.3%), DE MARTINO (28.1%), “STRISCIA” (11.8%). DAMILANO (5.7%), DEL DEBBIO (5.2%), AMADEUS IN ACCESS (3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 27 novembre 2024, su Rai1 il documentario Domenico Modugno: L’italiano che incantò il mondo ha interessato 1.873.000 spettatori pari al 10.51% di share. Su Canale5 – dalle 21.34 alle 0.54 – la seconda puntata di This is Me conquista 2.928.000 spettatori con uno share del 21.14% (Buonanotte di 14 minuti: 833.000 – 19.2%, gli ospiti di ieri). Su Rai2 la fiction Stucky intrattiene 1.427.000 spettatori pari al 7.42% (anticipazioni ultima puntata). A seguire The Bad Guy segna 368.000 spettatori con il 2.42%. Su Italia1 Bastille Day: Il colpo del secolo incolla davanti al video 894.000 spettatori (4.77%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.492.000 spettatori e il 9.14% (presentazione: 1.115.000 – 5.37%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 614.000 spettatori (4.36%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.084.000 spettatori e il 6.22%. Su Tv8 l’incontro di Champions League Liverpool-Real Madrid ottiene 1.146.000 spettatori con il 5.9%. Sul Nove La Corrida raduna 816.000 spettatori e il 5.6%. Nel dettaglio lo show di Amadeus segna 945.000 spettatori (5.1%), nella prima parte, e 675.000 spettatori (6.6%) nell’ultima parte Il Vincitore in onda dalle 23:12 alle 0.37. Sul 20 L’ultimo dei templari fa sintonizzare 237.000 spettatori (1.25%).

Su Rai4 The Twin – L’Altro volto del male è scelto da 183.000 spettatori (1%). Su Iris Contact è seguito da 244.000 spettatori pari all’1.48%. Su Twentyseven Sei giorni sette notti raccoglie 334.000 spettatori e l’1.8%. Su La5 L’amore all’improvviso: Larry Crowne sigla 264.000 spettatori (1.55%). Su Cine34 La Casa Stregata segna 255.000 spettatori e l’1.33%.

Access Prime Time

Anche Vespa cresce.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.736.000 spettatori (23.39%), mentre Affari Tuoi raduna 5.825.000 spettatori (28.11%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.459.000 spettatori pari all’11.87%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 605.000 spettatori con il 2.91%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.330.000 spettatori con il 6.46%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.179.000 spettatori (5.79%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.591.000 spettatori (7.67%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.075.000 spettatori e il 5.26% nella prima parte e 963.000 spettatori e il 4.64% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.692.000 spettatori e l’8.18%. Su Tv8 Champions League Live raccoglie 402.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 567.000 spettatori con il 2.8%, nella prima parte, e 630.000 spettatori con il 3%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 499.000 spettatori (2.4%). Su La5 Uomini e Donne segna 334.000 spettatori e l’1.62% (Finale: 375.000 – 1.84%).

Preserale

Bene L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.978.000 spettatori pari al 21.21%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.347.000 spettatori pari al 25.08%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.323.000 spettatori (17.52%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.564.000 spettatori (21.55%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (548.000 – 4.35%), Medici in Corsia totalizza 362.000 spettatori con il 2.36%, nel primo episodio, e 441.000 spettatori con il 2.32%, nel secondo episodio.. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 404.000 spettatori (2.66%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 648.000 spettatori (3.46%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.529.000 spettatori (13.96%).

A seguire Blob segna 1.134.000 spettatori (5.83%) e Nuovi Eroi sigla 953.000 spettatori (4.71%). Su Rete4 La Promessa interessa 877.000 spettatori (4.57%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 262.000 spettatori pari all’1.69%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 429.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 238.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 448.000 spettatori con il 2.3%. Su La5 Grande Fratello Daily segna 116.000 spettatori e lo 0.69%.

Daytime Mattina

Svetta il mattino di Canale 5.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 393.000 spettatori con il 10.72%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 932.000 spettatori (18.99%), Unomattina intrattiene 837.000 spettatori con il 18.19% e Storie Italiane arriva a 842.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 626.000 spettatori con il 20.14% e TG5 Mattina delle 8 1.251.000 spettatori con il 25.44%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 967.000 spettatori con il 21.21% nella prima parte e 882.000 spettatori con il 20.28% nella seconda parte (I Saluti a 840.000 e il 18.5%). Su Rai2 Binario 2 segna 105.000 spettatori (2.34%).

Videobox ha interessato 80.000 spettatori (1.62%). Radio2 Social Club raggiunge 237.000 spettatori (5.23%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 158.000 spettatori (3.39%) nel primo episodio e 138.000 spettatori (3.14%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 230.000 spettatori (4.95%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 378.000 spettatori (10.44%), TGR Buongiorno Regione 622.000 (13.46%). Dopo la presentazione (237.000 – 4.82%), Agorà intrattiene 215.000 spettatori (4.58%).

ReStart totalizza 207.000 spettatori (4.68%). Dopo una presentazione (158.000 – 3.67%), Elisir ha ottenuto 207.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 112.000 spettatori (3.17%), Terra Amara 297.000 (6.3%), Tempesta d’Amore 273.000 (6.19%). Su La7 Omnibus raduna 133.000 spettatori (3.53%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (260.000 – 5.64%), 221.000 spettatori (4.67%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 219.000 spettatori (4.96%).

Daytime Mezzogiorno

Forum leader col 20.2%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 880.000 spettatori (16.9%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.673.000 spettatori (17.57%). Su Canale5 dopo la pillola di Grande Fratello (796.000 – 17.74%), Forum totalizza 1.434.000 spettatori con il 20.22%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (265.000 – 5.49%), I Fatti Vostri raduna 465.000 spettatori (8.02%) nella prima parte e 822.000 spettatori (8.92%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 279.000 spettatori (4.38%). Grande Fratello segna 612.000 spettatori e il 5.5%. Sport Mediaset coinvolge 679.000 spettatori (5.54%) e 410.000 spettatori (3.39%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 213.000 spettatori (3.8%) e il TG3 delle 12 informa 612.000 spettatori (7.97%).

A seguire Quante Storie conquista 584.000 spettatori (5.3%), mentre Passato e Presente è seguito da 501.000 spettatori (4.07%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 212.000 spettatori pari al 4.09% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 586.000 spettatori pari al 5.25%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 308.000 spettatori con il 5.69% nella prima parte e 463.000 spettatori con il 4.69% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 222.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 112.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 210.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Bene Uomini e Donne.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.299.000 – 19.17%), La Volta Buona colleziona 1.453.000 spettatori con il 12.49% nella presentazione e 1.445.000 spettatori con il 14.5%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.733.000 spettatori con il 20.04%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.596.000 – 18.25%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.039.000 spettatori con il 22.12% nella presentazione e 2.543.000 spettatori con il 23.04%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.254.000 spettatori pari al 18.65%, Endless Love sigla 2.247.000 spettatori pari al 19.32%. Uomini e Donne raccoglie 2.525.000 spettatori con il 24.96% (Finale: 1.801.000 – 20.51%). La striscia di Amici segna 1.429.000 spettatori (16.62%), quella di Grande Fratello 1.271.000 (14.56%).

My Home My Destiny raduna 1.281.000 spettatori pari al 14.66%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.314.000 spettatori pari al 13.98% nella prima parte e 1.501.000 spettatori pari al 13.74% nella seconda parte (I Saluti a 1.473.000 e il 12.15%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 985.000 spettatori con l’8.84% e BellaMa’ intrattiene 542.000 spettatori con il 6.12%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 318.000 spettatori con il 3.27%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 519.000 spettatori (4.36%) nel primo episodio, 540.000 spettatori (4.75%) nel secondo episodio e 493.000 spettatori (4.63%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 393.000 spettatori (4.27%) nel primo episodio e 463.000 spettatori (5.31%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 358.000 spettatori (3.44%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.078.000 spettatori (17.43%), mentre Rai Parlamento Question Time coinvolge 289.000 spettatori (3%). A seguire, dopo Aspettando Geo (586.000 – 6.65%), Geo conquista 1.409.000 spettatori (12.48%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 680.000 spettatori con il 6.1%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 459.000 spettatori con il 5.15%. Su La7, dopo la presentazione (470.000 – 4.13%), Tagadà è visto da 449.000 spettatori pari al 4.79% e 286.000 spettatori pari al 3.19% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 224.000 spettatori pari al 2.03%. Su Tv8 Un matrimonio sotto l’albero segna 263.000 spettatori (3%). Sul Nove Merry Christmas in Love 2 è la scelta di 84.000 spettatori (0.8%).

Seconda Serata

Gialappa’s Night al 4.8%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 694.000 spettatori con il 5.92%, nella presentazione di quasi 38 minuti, e 373.000 spettatori con il 6.1% nella rimanente parte del programma in onda dopo il TG1 (515.000 – 5.46%). Su Canale5 TG5 Notte è visto da 453.000 spettatori (15%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 246.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Ferite Mortali segna 422.000 spettatori con il 5.05%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 468.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Testimone silenziosa è la scelta di 119.000 spettatori (3.67%) nella prima parte. Su La7 Splendori eterni è visto da 315.000 spettatori (3.63%). Su Tv8 Champions League segna 665.000 spettatori (5.2%). A seguire Gialappa’s Night segna 371.000 spettatori con il 4.8%. Sul Nove Il Contadino cerca moglie ottiene 121.000 spettatori (3.1%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.974.000 (24.14%) – h.13:30 4.648.000 (23.58%) – h.20

TG2 1.470.000 (12.69%) – h.13 878.000 (4.29%) – h.20:30

TG3 1.264.000 (11.04%) – h.14:25 2.098.000 (13.27%) – h.19

TG5 2.526.000 (21.52%) – h.13 3.724.000 (18.74%) – h.20

STUDIO APERTO 877.000 (9.07%) – h.12:25 572.000 (4.46%) – h.18:30

TG4 264.000 (3.61%) – h.11:55 612.000 (3.88%) – h.19

TGLA7 702.000 (5.77%) – h.13:30 1.508.000 (7.59%) – h.20

