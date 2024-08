PIPPITEL – AGOSTO, TV MIA NON TI CONOSCO: CONTINUA LA FUGA DEI TELE-MORENTI. IERI SERA RAI1 HA RACIMOLATO UN MISERO 13% DI SHARE CON LA REPLICA DEL MOSCIO FILM “PER TUTTA LA VITA”. CANALE5 HA RISPOSTO CON IL 12,6% DI “BOLD PILOT” – “TECHETECHETÈ” (18%) – “PAPERISSIMA “ (15%) – “IN ONDA” CON TELESE E APRILE (7,1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 23 agosto 2024, su Rai1 Per tutta la vita ha interessato 1.571.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Bold Pilot – Leggenda di un campione ha conquistato 1.422.000 spettatori con uno share del 12.6%.

Su Rai2 La notte dei serpenti intrattiene 1.056.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1 Baywatch ha incollato davanti al video 1.002.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rai3 Dante segna 465.000 spettatori e il 3.8%.

Su Rete4 Harry Wild – La signora del delitto totalizza un a.m. di 347.000 spettatori (2.9%). Su La7 The Loudest Voice raggiunge 278.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri ottiene 412.000 spettatori con il 3.5%.

Sul Nove Ammutta Muddica raduna 391.000 spettatori (3.4%). Sul 20 The Equalizer arriva a 209.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Stuber – Autista d’assalto è scelto da 187.000 spettatori (1.5%). Su Iris Adele e l’enigma del Faraone è seguito da 267.000 spettatori pari al 2.2%. Su RaiMovie Quelli della “San Pablo” sigla 203.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.512.000 spettatori con il 18%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.089.000 spettatori pari al 15% (l’ultimo breve segmento 1.918.000 – 14.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 976.000 spettatori (7%).

Su Rai3 Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 594.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 604.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 684.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 995.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 480.000 spettatori pari al 3.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 583.000 spettatori (4.2%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.825.000 spettatori pari al 19.9% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.676.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.274.000 spettatori (14.5%) mentre The Wall ha convinto 1.896.000 spettatori (17.9%).

Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 335.000 appassionati pari al 3.3% mentre SWAT 398.000 pari al 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 324.000 spettatori (3.4%) e FBI: Most Wanted raccoglie 395.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.975.000 spettatori (16.9%).

A seguire Blob segna 707.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 428.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 118.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 285.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 405.000 spettatori con il 3.2%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 486.000 spettatori con il 15.9%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 764.000 persone con il 18.8%. Unomattina Estate intrattiene 661.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 421.000 spettatori (19.2%), TG5 Mattina 1.095.000 (26.8%).

A seguire Morning News raccoglie 783.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte e 693.000 spettatori con il 18.8% nella seconda parte. Su Rai2 Che Todd ci aiuti è visto da 99.000 spettatori (2.5%), nel primo episodio, e 98.000 (2.7%), nel secondo.

Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 89.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 117.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 148.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (146.000 – 3.5%), Agorà Estate intrattiene 195.000 spettatori (4.9%) e 138.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 131.000 spettatori (3.4%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 112.000 spettatori (2.7%) e Love is in the air è visto da 91.000 spettatori (2.5%). Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 156.000 spettatori (3.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 84.000 spettatori (3.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 191.000 spettatori (5.5%), di 181.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 164.000 spettatori (4.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Le cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 764.000 spettatori (14.7%) mentre Camper arriva a 1.338.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.203.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 362.000 appassionati pari al 5.4%.

Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 248.000 spettatori (4.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 833.000 spettatori (7.5%) e 586.000 spettatori (5.3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 200.000 spettatori (4.3%) e il TG3 delle 12 informa 600.000 spettatori (9%).

A seguire Quante Storie conquista .000 spettatori (%) e .000 spettatori (%). Passato e Presente è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 353.000 spettatori pari al 3.4%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 231.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 353.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 110.000 spettatori (1.7%) e 4 Ristoranti 295.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 142.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 220.000 spettatori (2%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.012.000 – 18.2%), Che Dio ci aiuti ha collezionato 1.012.000 spettatori con il 10.2% nel primo episodio, e 952.000 spettatori con l’11.7% nel secondo episodio. Estate in Diretta Start segna 915.000 spettatori con il 12.5%.

Dopo una breve edizione del TG1 (1.080.000 – 14.6%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.284.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e di 1.585.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.963.000 spettatori pari al 17.8%.

The Family raduna 1.891.000 spettatori pari al 19.1% e La Promessa segna 1.487.000 spettatori pari al 19%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.034.000 spettatori pari al 14.5% nella prima parte e 916.000 spettatori pari al 12.3% nella seconda parte (I Saluti a 895.000 e il 10.9%). Su Rai2 Aspettando Bellamà interessa a 307.000 spettaotri con il 3%; Squadra Speciale Cobra 11 raduna 333.000 appassionati (3.8%), nel primo episodio, 373.000 (4.8%), nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Stoccarda 255.000 (3.5%) nel primo episodio e 247.000 (3.5%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 462.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 619.000 spettatori (6.1%) nel secondo episodio, e 554.000 spettatori (5.8%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 454.000 spettatori (5.3%).

A seguire Magnum P.I. raduna 322.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 343.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 307.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.283.000 spettatori (12.9%), mentre Il Provinciale coinvolge 452.000 spettatori (5.5%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 440.000 spettatori (6%) e Il mondo con gli occhi di Overland interessa 590.000 spettatori (8.3%). A seguire Geo Magazine conquista 788.000 spettatori (9.7%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 716.000 spettatori con il 7.3%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 450.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 194.000 spettatori pari al 2.3%, mentre Deadly Science arriva a 93.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Un banchetto regale segna 187.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy raduna 223.000 spettatori (2.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Codice – La vita è digitale è scelto da 349.000 spettatori con il 5.3%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 569.000 spettatori (9.2%). Su Rai2 Il gioco oscuro della seduzione raccoglie 318.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 Non mi scaricare segna 354.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Via Sicilia 57/59 interessa 155.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Al vertice della tensione è la scelta di 260.000 spettatori (4.7%).

Telegiornali

TG1 2.523.000 (22.8%) – h.13:30 3.077.000 (23.7%) – h.20

TG2 1.225.000 (11.3%) – h.13 947.000 (6.8%) – h.20:30

TG3 1.283.000 (12.9%) – h.14:25 1.447.000 (14.5%) – h.19

TG5 2.445.000 (22.4%) – h.13 2.510.000 (19.1%) – h.20

STUDIO APERTO 1.058.000 (11.6%) – h.12:25 435.000 (5.1%) – h.18:25

TG4 344.000 (5.2%) – h.11:55 508.000 (5.1%) – h.18:55

TGLA7 569.000 (5.1%) – h.13:30 855.000 (6.5%) – h.20

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

Fasce Orarie 24 ore

07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00

RAI 1 15.14 17 16.7 14.84 14.08 22.28 16.32 7.68

RAI 2 5.25 3.49 3 5.76 3.99 3.3 7.16 8.11

RAI 3 6.15 4.77 4.08 7.8 6.48 10.89 4.31 2.2

RAI SPEC 7.34 6.19 8.11 6.87 7.79 6.66 6.76 8.38

RAI 33.88 31.45 31.89 35.27 32.34 43.12 34.55 26.38

CANALE 5 15.94 23.27 18.72 19.33 17.33 16.34 13.56 10.97

ITALIA 1 5.42 1.8 3.35 6.79 4.51 3.7 7.33 7.16

RETE 4 4.06 2.35 3.33 4.73 5.38 4.13 3.85 3.72

MED SPEC 12.01 11.17 13.3 8.95 11.76 9.05 11.83 17.08

MEDIASET 37.43 38.59 38.7 39.79 38.99 33.22 36.56 38.93

LA7 3.84 4.9 4.96 3.93 2.71 3.01 5.01 3.72

SATELLITE 17.11 15.67 16.74 13.95 19.93 14.03 15.82 22.07

TERRESTRI 7.74 9.38 7.71 7.05 6.04 6.62 8.06 8.91

ALTRE RETI 24.85 25.06 24.45 21.01 25.97 20.65 23.88 30.98