PIPPITEL! – ALBERTO ANGELA DIVULGA SU RAI1 E CONQUISTA LA PRIMA SERATA: “ULISSE – IL PIACERE DELLA SCOPERTA” SI PORTA A CASA IL 15.7% E SUPERA I 3 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 NON VA OLTRE IL 10.3 “L’ULTIMA GARA” CON BOVA&CO. – BENE SU RAI 2 JLO CON “PIACERE, SONO IN PO’ INCINTA” (7.5%) - "DRITTO E ROVESCIO" (7.2%), FORMIGLI (5.3%) - AMADEUS (21.3%), "STRISCIA" (15.3%) - PALOMBA (5.3%), GRUBER (6.8%) – VESPA CON DAGO (9.1%), VENUS CLUB OSPITA LA LEOTTA (6%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, giovedì 3 giugno 2021, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, con la partecipazioni di Piero Angela, ha appassionato 3.135.000 spettatori pari al 15.7%. Su Canale 5 L’Ultima Gara con Raoul Bova ha raccolto davanti al video 2.131.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ Incinta ha interessato 1.595.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto 1.170.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 A Private War ha raccolto davanti al video 801.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.168.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 850.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 I Delitti del BarLume -Il Re dei Giochi segna 406.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei ha raccolto 285.000 spettatori con l’1.3%, nel primo episodio, e 312.000 spettatori con il 2.1%, nel secondo episodio. Su Rai4 MacGyver registra 402.000 spettatori con l’1.9%. Su Iris Die Hard Vivere o Morire segna 579.000 spettatori e il 2.8%.

Su Rai Premium Rex segna 388.000 spettatori e l’1.7%. Su Cielo A Dangerous Man raccoglie 346.000 spettatori e l’1.6%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha ottenuto 262.000 spettatori con l’1.1%. Su Sky Uno Quattro Hotel ha raccolto 201.000 spettatori (323.000 cumulati con +1 e on demand) e lo 0.9%. . Su Rai Sport l’Europeo Under 21 con Olanda-Germania raccoglie 226.000 spettatori pari all’1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Nessun effetto Salvini per la Gruber.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.725.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.416.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 914.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.032.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.063.000 spettatori con il 5.4%. Un Posto al Sole raccoglie 1.656.000 spettatori con il 7.7%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.091.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.068.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.474.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 334.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 438.000 spettatori con il 2%.

Preserale

L’Eredità al 23%-25%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.504.000 spettatori (23%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.647.000 spettatori (25%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.056.000 spettatori (10.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.997.000 spettatori (14.4%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 561.000 spettatori (4.1%), NCIS Los Angeles segna 940.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 350.000 spettatori con il 2.9%. CSI ha ottenuto 425.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.299.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 991.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 821.000 individui all’ascolto (4.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 101.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 120.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 230.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai Sport l’Europeo Under 21 con Spagna-Portagallo raccoglie 121.000 spettatori pari all’1%.

Daytime Mattina

La prima parte di Storie Italiane al 19.4%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 565.000 telespettatori con il 12.2% mentre Uno Mattina raccoglie 927.000 spettatori con il 18.4%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 861.000 spettatori (19.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 912.000 spettatori (18.3%), nella prima parte, 784.000 spettatori nella seconda parte (17.9%) e 771.000 spettatori (16.9%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 187.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 157.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 Buongiorno Regione raccoglie 892.000 spettatori con il 15.8%. Agorà convince 364.000 spettatori pari al 7.1% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 104.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 201.000 spettatori con il 3.9%. A seguire Coffee Break ha informato 197.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 19.000 spettatori con lo 0.4%.

Daytime Mezzogiorno

La replica di Forum ai livelli di una puntata inedita.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 943.000 spettatori con il 17.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.759.000 spettatori con il 17% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.271.000 telespettatori con il 17%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 336.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 234.000 spettatori con il 3.9%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 310.000 spettatori con il 3.7%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 915.000 spettatori con il 7.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.100.000 spettatori con il 7.8%.

Su Rai3 Elisir ha interessato 333.000 spettatori con il 5.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 891.000 spettatori (11.3%). Quante Storie ha raccolto 794.000 spettatori (6.7%). Passato e Presente segna 603.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 167.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 603.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 335.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 408.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Mr Wrong e Love is in The Air crescono.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.716.000 spettatori pari al 14.3% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.176.000 spettatori con il 13%. Il TG1 ha informato 1.257.000 spettatori con il 15.6%. Il TG1 Economia raccoglie 1.389.000 spettatori con il 17.1%. La Vita Diretta ha raccolto 1.884.000 spettatori con il 21.6% (presentazione: 1.556.000 – 19.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.525.000 spettatori con il 17.7%. Una Vita ha convinto 2.382.000 spettatori con il 18% di share.

A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.992.000 spettatori con il 17.1%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.715.000 spettatori pari al 17.7% di share. L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.258.000 spettatori con il 14.9%. Per il ciclo Rosamunde Pilcher Cuori nella Tempesta ha fatto compagnia a 859.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 281.000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio, e 323.000 spettatori con il 2.9%, nel secondo episodio. Incubo Biondo ha ottenuto 300.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 843.000 spettatori (6.2%), nel primo episodio, 835.000 spettatori (6.5%), nel secondo episodio e 661.000 spettatori (5.6%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 446.000 spettatori (4.4%).

Il doppio appuntamento con i The Goldbergs segna 320.000 spettatori e il 3.8%. Will & Grace ha appassionato 252.000 spettatori con il 3%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 271.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.540.000 spettatori con il 18.3%. #Maestri ha coinvolto 401.000 spettatori pari al 3.9%. Ho Sposato uno Sbirro ha raccolto 359.000 spettatori e il 4.1%, nel primo episodio, e 390.000 spettatori e il 4.8%, nel secondo episodio. Geo Magazine ha registrato 698.000 spettatori con il 7.6%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 688.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 299.000 spettatori (share del 2.8%). Tagadoc ottiene 150.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 Un Segreto tra Sorelle ha raccolto 273.000 spettatori con il 2.2%. A seguire Un Ranch per Due ha ottenuto 241.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes segna 494.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai Sport il Giro del Delfinato raccoglie 243.000 spettatori e il 2.1%.

Seconda Serata

Venus Club con la Leotta al 6%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 645.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Canale 5 Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick ha totalizzato una media di 450.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rai2 Il Mythonauta segna 363.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 Candle in Barbed Wire segna 251.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Venus Club è visto da 554.000 spettatori (6%). Su Rete 4 Il Brigante è stato scelto da 198.000 spettatori con il 5.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.393.000 (23.7%)

Ore 20.00 4.464.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 1.590.000 (12.2%)

Ore 20.30 1.519.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.571.000 (12.1%)

Ore 19.00 1.613.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 2.657.000 (20%)

Ore 20.00 3.361.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.385.000 (13.2%)

Ore 18.30 515.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 292.000 (3.7%)

Ore 18.55 504.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 547.000 (3.8%)

Ore 20.00 972.000 (5.2%)

