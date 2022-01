PIPPITEL! – ALBERTO ANGELA CON “MERAVIGLIE – LA PENISOLA DEI TESORI” HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON IL 17% DI SHARE E 3.6 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “SISSI” NON VA OLTRE IL 14.1% - SU RAI 2 “UN’ORA SOLA VI VORREI” AL 7.4%, SU ITALIA1 “BACK TO SCHOOL” DEBUTTA CON IL 9.8% - AMADEUS (20.9%), “STRISCIA” (16.4%), GENTILI (4.6%), PARENZO – DE GREGORIO (6.1%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

sissi 4

Nella serata di ieri, martedì 4 gennaio 2022, su Rai1 la seconda puntata di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha interessato 3.604.000 spettatori pari al 17%. Su Canale 5 il secondo appuntamento con Sissi ha raccolto davanti al video 2.994.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.713.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Su Italia 1 – dalle 21.40 alle 0.11 – il debutto di Back To School ha intrattenuto 1.912.000 spettatori con il 9.8% (presentazione dalle 21.25 alle 21.40: 1.419.000 – 5.8%). Su Rai3 Un’Avventura ha raccolto davanti al video 835.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo totalizza un a.m. di 1.245.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Donnie Brasco ha registrato 411.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Natale alle Highlands segna 389.000 spettatori con l’1.7%.

alberto angela conduce meraviglie 3

Sul Nove Parker ha raccolto 431.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 ha raccolto davanti al video 223.000 spettatori pari ad uno share dell’1%. Su Rai4 Kin registra 397.000 spettatori con l’1.7%. Su Iris La Maschera di Fango raccoglie 408.000 spettatori e l’1.7%. Su La5 Grande Fratello Vip raggiunge 209.000 spettatori e l’1.3%. Su Real Time l’esordio della nuova stagione di Primo Appuntamento ha ottenuto 389.000 spettatori con l’1.7%.

sissi 3

Ascolti TV Access Prime Time

Bene NCIS.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.171.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.045.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 886.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.465.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Generazione Bellezza raccoglie 1.345.000 spettatori (5.6%).

back to school

Un Posto al Sole ha appassionato 1.609.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.123.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.140.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.498.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 497.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 293.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

alberto angela conduce meraviglie 4

L’Eredità tocca il 24.7%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.760.000 spettatori (21.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.051.000 spettatori (24.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.216.000 spettatori (13%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.452.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 690.000 spettatori (3.6%) mentre 9-1-1 ha raccolto 796.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 518.000 spettatori con il 2.8%. CSI Miami ha ottenuto 689.000 spettatori (3.1%).

back to school 2

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.213.000 spettatori con il 15%. Blob segna 1.192.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 849.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 235.000 spettatori (share dell’1.5%), nel primo episodio, e 266.000 spettatori (share dell’1.4%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 227.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 192.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Testa a testa Mattino Cinque – Uno Mattina.

alberto angela conduce meraviglie 1

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 497.000 telespettatori con il 12.7%, nella lunga presentazione, e a 1.071.000 spettatori con il 17.5%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 925.000 spettatori (14.9%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.066.000 spettatori con il 17.4%, nella prima parte, e 1.095.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (I Saluti: 1.042.000 – 16.5%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 216.000 spettatori con il 3.5%.

sissi 5

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 137.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, 164.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio e 209.000 spettatori (3.3%), nel terzo episodio. Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 683.000 spettatori con il 14.8%. Agorà convince 497.000 spettatori pari all’8.4% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 340.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete 4 Poirot registra una media di 79.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 91.000 spettatori con il 2.9%, nelle News, e 162.000 spettatori con il 2.7%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 204.000 spettatori pari al 3.3%.

Daytime Mezzogiorno

Elisir al 6.4%.

un’ora sola vi vorrei 3

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.096.000 spettatori con il 15.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.851.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.457.000 telespettatori con il 15.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 600.000 spettatori (7.5%), nella prima parte, e 778.000 spettatori (6.6%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago Justice ha ottenuto 201.000 spettatori con il 2.6%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 672.000 spettatori con il 4.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 790.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Elisir segna 456.000 spettatori con il 6.4% (presentazione: 326.000 – 5.2%).

alberto angela conduce meraviglie 2

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.142.000 spettatori (11.3%). Quante Storie ha raccolto 837.000 spettatori (6%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 679.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 206.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 691.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 268.000 spettatori con share del 3.7% nella prima parte, e 388.000 spettatori con il 3.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Rai Sport – dalle 12.29 alle 13.31 – la Coppa del Mondo di Sci segna 179.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore a 2,2 milioni.

sissi 2

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.920.000 spettatori pari al 14.1% della platea (presentazione di 9 minuti: 1.702.000 – 10.8%). La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.245.000 spettatori con il 18%. Dopo il TG1 Economia (1.877.000 – 15%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.112.000 spettatori (16.1%), nella presentazione, e 2.743.000 spettatori (18.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.790.000 spettatori con il 17.2%. Una Vita ha convinto 2.461.000 spettatori con il 16.2% di share. A seguire Christmas Wedding Runaway ha ottenuto 1.726.000 spettatori con il 13.4%.

back to school 3

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.564.000 spettatori con il 12.6%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.726.000 spettatori pari al 13.4% di share. Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.508.000 spettatori con il 10.9%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.55, e 1.815.000 spettatori con l’11.8% (Saluti: 1.633.000 – 10.2%). Su Rai2 Perduti nel Tempo ha raccolto 486.000 spettatori con il 3.4%. Principessa in Incognito ha ottenuto 508.000 spettatori con il 4.1%. Good Witch ha interessato 417.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 670.000 spettatori (4.3%). Dragonheart segna 371.000 spettatori (2.8%).

sissi 1

Timetrip Avventura nell’Era Vichinga ha interessato 317.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.975.000 spettatori con il 18.9%. Tu che Scendi dalle Stelle ha coinvolto 635.000 spettatori pari al 5.1%. Aspettando Geo… ha raccolto 1.070.000 spettatori con l’8.5%. Geo ha registrato 1.740.000 spettatori con l’11.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 750.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Tagadà interessato 387.000 spettatori con il 3% (presentazione: 362.000 – 2.4%). Tagadoc ha raccolto 198.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 il film Innamorarsi a Natale ha raccolto 278.000 spettatori con il 2.2%. A seguire, dalle 17.27, 12 Giorni a Natale segna 365.000 spettatori con il 2.4%.

un’ora sola vi vorrei

Seconda Serata

Bar Stella cala al 5.5%.

Su Rai1 Overland 22 è stato seguito da 781.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Canale 5 Klimt & Schiele – Eros e Psiche ha totalizzato una media di 360.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rai2 Bar Stella segna 817.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai 3 Illuminate – Fernanda Pivano segna 340.000 spettatori con il 2.2%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 392.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 Immaturi è visto da 507.000 spettatori (8.7%). Su Rete 4 il film The Game – Nessuna Regola è stato scelto da 246.000 spettatori con il 3.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.613.000 (22.5%)

Ore 20.00 5.834.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 1.886.000 (12.6%)

un’ora sola vi vorrei 4

Ore 20.30 1.442.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 2.034.000 (13.7%)

Ore 19.00 2.529.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 1.457.000 (15.5%)

Ore 20.00 4.669.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.282.000 (10.4%)

Ore 18.30 763.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 298.000 (3.1%)

Ore 18.55 676.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 621.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.237.000 (5.3%)