PIPPITEL! – BENISSIMO IL DEBUTTO DELLA NUOVA EDIZIONE DI “UNA GIORNATA PARTICOLARE”, CONDOTTA DA CAZZULLO SU LA7: IN PRIMA SERATA RAGGIUNGE 1.19 MILIONI DI SPETTATORI, 7.3% DI SHARE (MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE) - IL FILM “IL PRINCIPE DI ROMA”, SU RA1, RACIMOLA L’11.4%, E VIENE SUPERATO DA “IO CANTO GENERATION” (18.1%) – "LA RUOTA DELLA FORTUNA" BATTE ANCORA "REAZIONE A CATENA" BY PINO INSEGNO – AMADEUS (3.1%) - GRUBER (8.3%) - "4 DI SERA" (4.7% - 4.6%) - "STRISCIA LA NOTIZIA" (13.3%) - INSINNA (2.3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre 2024, su Rai1 Il Principe di Roma ha interessato 1.994.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 – dalle 21:37 alle 0.43 – Io Canto Generation conquista 2.458.000 spettatori con uno share del 18.1% (ultimo segmento di 5 minuti: 928.000 – 18.2%). Su Rai2 The Good Doctor intrattiene 762.000 spettatori pari al 4.2%.

Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted incolla davanti al video 845.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.612.000 spettatori e il 10.3% (presentazione di 16 minuti: 1.033.000 – 5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 il debutto della nuova edizione di Una Giornata Particolare raggiunge 1.199.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 533.000 spettatori con il 2.9%, nel primo episodio in prima tv free, e 387.000 spettatori con il 3.4%, nel secondo episodio in replica.

Access Prime Time

NCIS tocca il 7.4% col secondo episodio.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.377.000 spettatori (22.1%), mentre Affari Tuoi – con la gaffe di De Martino – raduna 5.299.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 dopo Striscia tra Poco (2.851.000 – 14.3%), Striscia la Notizia raccoglie 2.751.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 635.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.331.000 spettatori con il 6.6% (primo episodio: 1.196.000 – 6%, secondo dalle 21:03 alle 21:45: 1.508.000 – 7.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.256.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.432.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 950.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 967.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.723.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 100% Italia gioca con 448.000 spettatori (2.2%). Sul Nove – dalle 20:42 alle 21:42 – Chissà Chi è raccoglie 634.000 spettatori con il 3.1%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 873.000 spettatori (4.3%).

Preserale

Blob supera il 6%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.437.000 spettatori pari al 19.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.507.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.274.000 spettatori (19.7%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.351.000 spettatori (22%). Su Rai2 dopo TGSport Sera (413.000 – 3.8%), Medici in Corsia totalizza 260.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 371.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag e C.S.I. – Scena del Crimine raccolgono 451.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.762.000 spettatori (16.2%). A seguire Blob segna 1.183.000 spettatori (6.2%) e Riserva Indiana sigla 942.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 890.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 321.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 502.000 spettatori (3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 227.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 380.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque si impone su Unomattina.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 426.000 spettatori con l’11.4%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 832.000 spettatori (17%), Unomattina intrattiene 745.000 spettatori con il 16.9% e Storie Italiane arriva a 842.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 605.000 spettatori con il 19.6% e TG5 Mattina delle 8 1.274.000 spettatori con il 26.4%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 973.000 spettatori con il 22% nella prima parte e 844.000 spettatori con il 20.6% nella seconda parte.

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (143.000 – 3.1%), Radio2 Social Club raggiunge 161.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 117.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 134.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 165.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 359.000 spettatori (9.8%), TGR Buongiorno Regione 486.000 (10.4%). Dopo la presentazione (234.000 – 4.8%), Agorà intrattiene 260.000 spettatori (5.7%).

ReStart raccoglie 241.000 spettatori (5.9%). Dopo la presentazione (128.000 – 3.1%), Elisir ha convinto 195.000 individui (4.4%). Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 21.000 spettatori (0.6%), Love is in the air 106.000 (2.2%), Terra Amara 199.000 (4.5%), Tempesta d’Amore 238.000 (5.7%). Su La7 Omnibus raduna 165.000 spettatori (4.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (259.000 – 5.5%), 241.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 211.000 spettatori (5.1%).

Daytime Mezzogiorno

CSI NY al 4.5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 822.000 spettatori (16.8%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.677.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Forum totalizza 1.335.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 479.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 798.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 276.000 spettatori (4.5%).

Sport Mediaset coinvolge 671.000 spettatori (5.6%) e 506.000 spettatori (4.2%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 284.000 spettatori (5.3%) e il TG3 delle 12 informa 769.000 spettatori (10.1%). A seguire Quante Storie conquista 513.000 spettatori (4.5%), mentre Passato e Presente è seguito da 479.000 spettatori (4%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 210.000 spettatori pari al 4.3% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 565.000 spettatori pari al 5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 278.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 468.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 224.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 95.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 187.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne sale al 25.6% (puntata con lo schiaffo di Gemma e Tina che mostra l’intimo della dama!).

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.238.000 – 19.1%), La Volta Buona colleziona 1.383.000 spettatori con il 12% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.319.000 spettatori con il 13.7% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.465.000 spettatori con il 18.2%.

Dopo una breve edizione del TG1 (1.131.000 – 14.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.495.000 spettatori con il 19% nella presentazione e 1.940.000 spettatori con il 22.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.182.000 spettatori pari al 18.4%, Endless Love sigla 2.256.000 spettatori pari al 19.7%. Uomini e Donne raccoglie 2.436.000 spettatori con il 25.4% (Finale: 1.898.000 – 22.4%). La striscia di Amici segna 1.531.000 spettatori (19.2%). My Home My Destiny raduna 1.370.000 spettatori pari al 17.5%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.298.000 spettatori pari al 16.3% nella prima parte e 1.321.000 spettatori pari al 14.6% nella seconda parte (I Saluti a 1.421.000 e il 13.6%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 879.000 spettatori con l’8.1% e BellaMa’ intrattiene 511.000 spettatori con il 6.2%. Il telefilm Le indagini di Sister Boniface è seguito da 215.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 spettatori (%) nel secondo episodio e .000 spettatori (%) nel terzo episodio.

A seguire NCIS Los Angeles arriva a .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest .000 spettatori (%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.313.000 spettatori (19.7%), mentre Rai Parlamento Question Time coinvolge 267.000 spettatori (2.9%). Dopo Aspettando Geo (538.000 – 6.9%), Geo conquista 1.097.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto .000 spettatori con il %, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da .000 spettatori con il %. Su La7, dopo la presentazione (.000 – %), Tagadà è visto da .000 spettatori pari al % e .000 spettatori pari al % nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Innamorarsi a Whitbrooke segna .000 spettatori (%). Sul Nove la replica di Chissà Chi è è scelta da .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 535.000 spettatori con il 6.9%. Sottovoce segna 181.000 spettatori e il 6.5%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 435.000 spettatori (12.4%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 401.000 spettatori pari al 3.4%. I Lunatici segna 53.000 spettatori e l’1.1%. Su Italia1 Codice 999 segna .000 spettatori con il %. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 478.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 121.000 spettatori (3.7%). Su La7 La7 Doc Scopriamo la storia è visto da 301.000 spettatori (4.3%).

