PIPPITEL! – BONOLIS CON “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA E SCHIAFFEGGIA CARMELITA: LO SHOW FA VOLARE AL 17.5% CANALE 5 CONDANNATA A PERDERE SEMPRE CON IL TRASH DELLA D’URSO – RISPETTO ALL’ESORDIO DEL 2019, “LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2” SU RAI 1 PERDE E INCHIODA AL 17% - SU RAI 3 BENE FAZIO CON 3 MILIONI DI SPETTATORI E L’11% DI SHARE, SU LA7 GILETTI AL 6.8% - AMADEUS (18.6%) LE PAPERE DI CANALE 5 (14.3%), GENTILI SU RETE 4 (4.1%) – NEL POMERIGGIO LA VENIER AL 18.1% SCHIACCIA LA D’URSO AL 13.3% - FIALDINI (13.4%), ANNUNZIATA (7.3%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

avanti un altro! pure di sera 3

Nella serata di ieri, domenica 11 aprile 2021, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.40 – in prima visione la prima puntata de La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 4.050.000 spettatori pari al 17.02% di share (qui il confronto con l’esordio della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 24.54 – il debutto Avanti Un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share (Avanti un Altro Po’: 1.739.000 – 14.25%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.281.000 spettatori (4.63%), nel primo episodio e 1.213.000 spettatori (4.56%), nel secondo episodio.

la compagnia del cigno 2 3

Su Italia1 X-Men – Giorni di un futuro passato ha intrattenuto 1.112.000 spettatori con il 4.73% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 28 minuti (1.868.000 – 7.32%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.36 alle 22.01 – ha raccolto davanti al video 3.021.000 spettatori (11%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.05 alle 23.31 – ha interessato 1.619.000 spettatori con il 6.92% (L’Ora di Marzullo: 856.000 – 4.92%). Su Rete4 Flight è stato visto da 728.000 spettatori con il 3.41% di share. Su La7 preceduto da una presentazione di 29 minuti (1.300.000 – 4.78%), il talk Non è L’Arena ha interessato 1.591.000 spettatori con il 5.98%, nella prima parte dalle 21.12 alle 22.55, e 920.000 spettatori con il 6.86%, nella seconda parte dalle 23.01 alle 0.55.

pele' ospite da fabio fazio a che tempo che fa

Su Tv8 4 Hotel è stato seguito da 605.000 spettatori con il 2.28% di share. Sul Nove Casamonica – Le Mani su Roma segna 346.000 spettatori (1.34%). Sul 20 Senza Nome Senza Regole raccoglie 419.000 spettatori con l’1.66%. Su Rai Premium Canzone Segreta segna 142.000 spettatori e lo 0.6%. Su Real Time Ti Spedisco in Convento segna 678.000 spettatori pari al 2.51%. Sui canali Sky Sport Fiorentina-Atalanta ha ottenuto 803.000 spettatori e il 2.95%.

schermata 2021 04 12 alle 12.44.41

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus al 18.65%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 5.109.000 spettatori con il 18.65%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.920.000 spettatori con il 14.34%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.329.000 spettatori (4.92%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.119.000 spettatori con il 4.17%, nella prima parte, e 904.000 spettatori con il 3.28% nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 581.000 spettatori pari al 2.1% di share. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 339.000 spettatori pari all’1.3%. Su Real Time la replica di Ti Spedisco in Convento raccoglie 441.000 spettatori e l’1.7%.

la compagnia del cigno 2 6

Preserale

Avanti un Altro in preserale al 16.96%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.223.000 spettatori (16.47%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.645.000 spettatori (20.76%). Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 2.572.000 spettatori (13.36%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.738.000 spettatori (16.96%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 909.000 spettatori (4.83%), nella prima parte La Tribuna, e 1.339.000 spettatori (6.23%), nella seconda parte. Hawaii Five O segna 946.000 telespettatori (3.84%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 578.000 spettatori con il 2.78%. CSI Miami ha totalizzato 708.000 spettatori (2.97%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 862.000 spettatori con il 3.57%. Su Rai3 TGR segna 3.171.000 spettatori con il 13.65%. Su La7 Lie To Me ha appassionato 190.000 spettatori (share dell’1.01%), nell’episodio delle 18.03, e 306.000 spettatori (share dell’1.42%), nell’episodio delle 18.58.

pele' ospite da fabio fazio a che tempo che fa 3

Daytime Mattina

Il Papa su Rai1 doppia se stesso su Canale 5.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 206.000 spettatori con il 10.92%, nella presentazione di 28 minuti, 620.000 spettatori con il 16.38% nella prima parte, 1.924.000 spettatori con il 24.03% nella seconda parte e 2.032.000 spettatori con il 21.8% nella terza parte. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.728.000 spettatori pari ad uno share del 17.81%. TG1 Santa Messa Presieduta dal Papa segna 2.391.000 spettatori con il 21.36%. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 1.110.000 spettatori con il 18.24% e – dalle 10.29 alle 11.39 – la Santa Messa Celebrata dal Papa raccoglie un ascolto di 982.000 telespettatori con l’8.92% di share.

mara venier

Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 104.000 spettatori (1.14%). Su Italia1 Legacies segna 139.000 spettatori con l’1.52%, nel primo episodio, 214.000 spettatori con il 2.16%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Le Parole per Dirlo convince 360.000 spettatori con il 3.48% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 290.000 spettatori (2.96%) e 375.000 spettatori (3.61%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 198.000 spettatori con il 3.26% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 194.000 spettatori con l’1.73% di share.

avanti un altro! pure di sera 1

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde va forte (mentre su Canale 5, prima del TG5, ci sono le repliche di Melaverde).

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 4.157.000 spettatori con il 23.01% (Aspettando Linea Verde: 2.846.000 – 20.31%). Su Canale 5 Sua Santità Recita il Regina Caeli segna 905.000 spettatori con il 7.37%. Le Storie di Melaverde ha interessato 1.732.000 spettatori con l’11.53% e 2.441.000 spettatori con il 14.04%. Su Rai2 The Coroner raccoglie 332.000 spettatori con il 2.77%. Un Ciclone in Convento ha ottenuto 550.000 spettatori con il 3.46%. Su Italia1 Legacies segna il 2.04% con 231.000 spettatori.

Drive Up ottiene 362.000 spettatori con il 2.73%. La Formula E ha registrato un a.m. di 908.000 spettatori con il 4.46%. Su Rai3 il TG3 delle 12 raccoglie 1.119.000 spettatori pari al 7.92%. Radici registra 808.000 spettatori con uno share del 3.92%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raggiunge 432.000 spettatori con il 3.77%. Colombo ha fatto compagnia a 499.000 spettatori con il 2.55%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 180.000 spettatori con l’1.43% di share. L’Aria che Tira il Diario raccoglie 164.000 spettatori con lo 0.93%.

barbara d'urso 1

Daytime Pomeriggio

Domenica Live deve accontentarsi del 10.92% (Attualità) e del 13.37 e 13.03% (contro la Fialdini).

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.620.000 spettatori pari ad uno share del 18.07%, nella prima parte, e 3.261.000 spettatori pari ad uno share del 17.49%, nella seconda parte dalle 14.59 alle 17.05. Il TG1 ha raccolto 2.412.000 spettatori con il 14.14%. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.424.000 spettatori pari al 13.47%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.783.000 spettatori con il 13.23%. Beautiful ha raccolto 2.371.000 spettatori (11.58%). A seguire Il Segreto ha appassionato 1.875.000 spettatori con il 9.35%. Preceduta da una presentazione di 30 minuti (1.768.000 – 8.95%), Domenica Live ha appassionato 2.030.000 spettatori (10.92%), nella parte Attualità in onda dalle 15.11 alle 17, 2.330.000 spettatori (13.37%), dalle 17.04 alle 17.55, e 2.389.000 spettatori (13.03%) dalle 17.59 alle 18.31 (Ultima Sorpresa: 2.215.000 – 11.87%).

avanti un altro! pure di sera

Su Rai2 Quelli che ha convinto 1.206.000 spettatori con il 6.09% (presentazione 10 minuti: 938.000 – 4.57%). Quelli che il calcio segna il 6.31% con 1.165.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 854.000 spettatori con il 4.87%. Su Italia1 Sport Mediaset XXL raccoglie 507.000 spettatori con il 2.54%. A seguire Lethal Weapon ha convinto 462.000 spettatori (2.42%), nel primo episodio, 401.000 spettatori (2.17%), nel secondo, e 425.000 spettatori (2.44%), nel terzo episodio. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.406.000 spettatori con il 7.3%.

mara venier 3

Mezz’ora in Più il Mondo che Vorrei segna 1.054.000 spettatori con il 5.71%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 983.000 spettatori con il 5.46%, mentre Kilimangiaro segna 1.621.000 spettatori con l’8.98%. Su Rete 4 Il Cavaliere Elettrico ha registrato 428.000 spettatori con il 2.25%. Su La7 A Te Le Chiavi raggiunge 299.000 spettatori con l’1.48%. Lie To Me ha appassionato 152.000 spettatori (share dello 0.86%).

mara venier e pupo

Seconda Serata

Solo il 5.96% per Speciale TG1.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 568.000 spettatori pari ad uno share del 5.96%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 854.000 spettatori con il 10.03% di share. Su Rai2 preceduta da una presentazione di 23 minuti (797.000 – 3.43%), La Domenica Sportiva segna 958.000 spettatori (6.53%) mentre L’Altra DS ha raccolto 282.000 spettatori (4.11%).

avanti un altro! pure di sera 4

Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 357.000 ascoltatori con il 6.53% di share (Highlights di 24 minuti: 503.000 – 4.42%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 588 .000 spettatori (4.83%). Su Rete 4 The Forger è la scelta di 182.000 spettatori (3.37%). Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi, Lontano dagli Stati Uniti segna 396.000 spettatori (1.9%) e 403.000 spettatori (3.5%).

barbara d'urso 6 la compagnia del cigno 2 la compagnia del cigno 2 5 la compagnia del cigno 2 4 pele' ospite da fabio fazio a che tempo che fa 1 avanti un altro! pure di sera 6 avanti un altro! pure di sera 9 la compagnia del cigno 2 1 avanti un altro! pure di sera 10