PIPPITEL! – BOOM DI ASCOLTI PER RAI1: LA SEMIFINALE DEGLI EUROPEI TRA SPAGNA E FRANCIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 40.7% DI SHARE E 7.6 MILIONI DI TELESPETTATORI – SU CANALE5 “L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI” RACIMOLA UN MAGRO 8.7% CON 1.2 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI2 “BOSS IN INCOGNITO” AL 5.7%, SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” FA IL 6.9% - “PAPERISSIMA SPRINT” (11.8%) – POLETTI-BARRA (4.4%) – TELESE-APRILE (5.9%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 9 luglio 2024, su Rai1 la semifinale di Euro 2024 – Spagna-Francia ha interessato 7.677.000 spettatori pari al 41.3% di share (primo tempo a 7.649.000 e il 40.7%, secondo tempo a 7.703.000 e il 41.8%); pre e post partita a 4.619.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 L’uomo che sussurrava ai cavalli ha conquistato 1.218.000 spettatori con uno share dell’8.7%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 827.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 620.000 e il 3.2%).

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 918.000 spettatori pari al 6.9% (anteprima a 814.000 e il 4.3%). Su Rai3 Sissi – La giovane imperatrice segna 780.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Il collezionista totalizza un a.m. di 485.000 spettatori (3.1%). Su La7 La7 Doc – Il Papa e il Diavolo raggiunge 253.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 404.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove La dura verità raduna 211.000 spettatori (1.3%).

Su Rai4 A Lonely Place to Die è scelto da 287.000 spettatori (1.6%). Su Iris Tom Horn è seguito da 248.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie Blanca sigla 241.000 spettatori (1.4%). Su La5 Buongiorno papà arriva a 230.000 spettatori (1.3%). Su Giallo Tandem cattura l’attenzione di 329.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.073.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rai2 TG2 Post raduna 543.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.063.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 762.000 spettatori (4.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.150.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 718.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 795.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 1.042.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 345.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 539.000 spettatori (3%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 430.000 spettatori (2.5%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.128.000 spettatori pari al 22.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.196.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.134.000 spettatori (12.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.975.000 spettatori (16.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (491.000 – 5.6%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 371.000 spettatori con il 3.4% e S.W.A.T. 471.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 313.000 spettatori (3.1%) e FBI: Most Wanted raccoglie 483.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.782.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 688.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 474.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 152.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 285.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 455.000 spettatori con il 3.3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 486.000 spettatori con il 14.6% (all’interno il TG1 delle 7 a 342.000 e il 12.2%) e il TG1 delle 8 è seguito da 882.000 spettatori con il 20.5%. A seguire Unomattina Estate intrattiene 601.000 spettatori con il 16.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 548.000 spettatori con il 20.3% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 916.000 spettatori con il 21.7%. A seguire Morning News raccoglie 657.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte e 568.000 spettatori con il 17% nella seconda parte. Su Rai2 Bene ma non benissimo dà il buongiorno a 86.000 spettatori (2.3%).

A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 77.000 spettatori (2%) e Radio2 Happy Family è visto da 104.000 spettatori (3%), mentre TG2 Dossier arriva a 106.000 spettatori (3.1%) e TG2 Flash a 143.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Station 19 sigla 87.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 112.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 82.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (140.000 – 3.2%), Agorà Estate intrattiene 184.000 spettatori (4.8%) e 90.000 spettatori (2.6%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 93.000 spettatori (2.8%).

Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 28.000 spettatori (0.7%) e Mr Wrong – Lezioni d’Amore è visto da 83.000 spettatori (2.3%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 154.000 spettatori (4.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 137.000 spettatori (4.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 212.000 spettatori (5.6%), 197.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 193.000 spettatori (5.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 835.000 spettatori (16%), mentre Camper arriva a 1.406.000 spettatori (14.9%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.216.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (198.000 – 4.7%), La nave dei sogni – Papa Nuova Guinea raduna 382.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 177.000 spettatori (3.1%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 841.000 spettatori (7.1%) e 526.000 spettatori (4.5%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Rai Parlamento – Speciale Camera ottiene 80.000 spettatori (1.7%) e il TG3 delle 12 informa 462.000 spettatori (7%). A seguire Quante Storie conquista 390.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 381.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 403.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 104.000 spettatori pari al 2.4%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 600.000 spettatori pari al 5.5%.

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 302.000 spettatori con il 6.5% nella prima parte e 436.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 145.000 spettatori (2.5%) e 4 Ristoranti 229.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 120.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 172.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.916.000 – 16.9%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.071.000 spettatori con il 10.2% nel primo episodio, 999.000 spettatori con l’11.2% nel secondo episodio e 957.000 spettatori con l’11.8% nel terzo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.148.000 – 14.4%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.332.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e 1.524.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.259.000 spettatori pari al 19.9%, Endless Love incolla davanti al video 2.033.000 spettatori pari al 19.2%, The Family raduna 1.588.000 spettatori pari al 17.4% e La Promessa segna 1.346.000 spettatori pari al 16.8%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.078.000 spettatori pari al 13.7% nella prima parte e 887.000 spettatori pari al 10.9% nella seconda parte (I Saluti a 875.000 e il 10.4%). Su Rai2, dopo Dribbling Europei (541.000 – 4.6%), il Giro d’Italia Women interessa 612.000 spettatori pari al 5.7%. A seguire il Tour de France totalizza 829.000 spettatori pari al 9.6% nel Tour in Diretta e 1.132.000 spettatori pari al 14.3% nel Tour all’Arrivo, mentre Tour Replay arriva a 512.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 512.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 521.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 424.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio.

A seguire Lethal Weapon raduna 330.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 293.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 316.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.755.000 spettatori (15.9%), mentre Il Provinciale coinvolge 351.000 spettatori (4.1%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 305.000 spettatori (3.8%) e Overland interessa 426.000 spettatori (5.4%) A seguire Geo Magazine conquista 691.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 752.000 spettatori con il 7.5%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 453.000 spettatori con il 5.6%.

A seguire Le colline bruciano sigla 319.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 180.000 spettatori pari al 2%, mentre I Kennedy arriva a 131.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Un amore in pericolo segna 244.000 spettatori (2.4%), Un amore per sempre 195.000 spettatori (2.4%) e I tulipani dell’amore 159.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Angelo Izzo – Cuore Nero interessa 149.000 spettatori (1.5%), mentre Ombre e Misteri raduna 88.000 spettatori (1.1%) nella prima parte e 99.000 spettatori (1.3%) nella seconda parte. A seguire Little Big Italy è scelto da 286.000 spettatori (3.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è scelto da 1.662.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte e, dopo il TG1 (984.000 – 12.3%), 628.000 spettatori con il 10.5%. A seguire la replica di Spagna-Francia totalizza 283.000 spettatori con l’8.3% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 330.000 spettatori (8.1%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 291.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Zelig Lab segna 259.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Cinecittà – La Fabbrica dei Sogni interessa 341.000 spettatori (3.2%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 203.000 spettatori (3%). Su Rete4 Il commissario Lo Gatto è la scelta di 112.000 spettatori (2.4%). Su La7 TGLa7 Notte sigla 102.000 spettatori (3.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.480.000 (21.1%)

Ore 20:00 3.725.000 (24.6%)

TG2

Ore 13:00 1.417.000 (12.4%)

Ore 20:30 932.000 (5.7%)

TG3

Ore 14:25 1.236.000 (11.7%)

Ore 19:00 1.338.000 (12.6%)

TG5

Ore 13:00 2.465.000 (21.4%)

Ore 20:00 2.805.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.094.000 (11.6%)

Ore 18:30 423.000 (4.9%)

TG4

Ore 11:55 279.000 (4.2%)

Ore 18:55 414.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13:30 622.000 (5.3%)

Ore 20:00 1.051.000 (6.8%)