PIPPITEL! – BOOM EUROPEI SU RAI1: LA PARTITA FRANCIA-GERMANIA INCOLLA OLTRE 7 MILIONI DI SPETTATORI E SEGNA IL 31.2% DI SHARE – CALA LA SERIE “NEW AMSTERDAM” SU CANALE 5 CHE SI FERMA AL 9% - BENE ITALIA1 CON LO SPECIALE DELLE “IENE” SU MARIO BIONDO ALL’8.4%. SU RAI2 L’ESORDIO "I CASI DELLA GIOVANE MISS FISHER" AL 4.6% - “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 6.3% – LE PAPERE DI CANALE 5 (12.8%), GRUBER (6.1%) E PALOMBA (5.3%)

Nella serata di ieri, martedì 15 giugno 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Francia-Germania ha appassionato 7.074.000 spettatori pari al 31.2% (pre e post nel complesso: 4.376.000 – 20.9%). Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 23.51 - New Amsterdam 3 ha raccolto davanti al video 1.830.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 l’esordio de I Casi della Giovane Miss Fisher ha interessato 1.047.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Mario Biondo: un suicidio inspiegabile ha intrattenuto 1.275.000 spettatori con l’8.4% (anteprima dalle 21.17 alle 21.39: 954.000 – 4.2%).

Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.228.000 spettatori pari ad uno share del 6.3% (presentazione dalle 21.18 alle 21.34: 885.000 – 3.9%). Su Rete4 Io Loro e Lara totalizza un a.m. di 693.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 The Queen – La regina ha registrato 622.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 50 Volte il Primo Bacio segna 255.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove The Italian Job ha raccolto 396.000 spettatori con il 2.8%.

Su Rai4 Millennium – Uomini che odiano le donne registra .000 spettatori con il %. Su Real Time Primo Appuntamento Crociera ha ottenuto .000 spettatori con il %. Sui canali Sky la partita di Euro 2020 Francia-Germania ha ottenuto 1.189.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.772.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 826.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 815.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.072.000 spettatori con il 5.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.689.000 spettatori con il 7.8%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.075.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.107.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.334.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 367.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 430.000 spettatori con il 2%. Su Real Time Love Island Italia raccoglie .000 spettatori con il %.

NCIS Los Angeles su Rai2 vicino a doppiare CSI su Italia1.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.479.000 spettatori (21.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.535.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.132.000 spettatori (10.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.842.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 555.000 spettatori (4.2%), NCIS Los Angeles segna 854.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 302.000 spettatori con il 2.4%. CSI ha ottenuto 406.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.081.000 spettatori con il 13.5%. Blob segna 940.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 855.000 individui all’ascolto (4.8%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 56.000 spettatori (share dello 0.5%), nel primo episodio, e 92.000 spettatori (share dello 0.7%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 247.000 spettatori con l’1.6%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 618.000 telespettatori con il 14.3% mentre Uno Mattina raccoglie 857.000 spettatori con il 17.1%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 932.000 spettatori (19.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 836.000 spettatori (16.8%), nella prima parte, 808.000 spettatori nella seconda parte (17.2%) e 669.000 spettatori (13.7%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 196.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 83.000 spettatori (1.7%).

Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 767.000 spettatori e il 14.7%. Agorà convince 380.000 spettatori pari al 7.5% di share. A seguire Elisir D’Estate segna 239.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 120.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 174.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Coffee Break ha informato 150.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 42.000 spettatori con lo 0.8%.

Forum in replica segna il 15.8%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.133.000 spettatori con il 20.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.780.000 spettatori con il 16.8% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.206.000 telespettatori con il 15.8%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 365.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 109.000 spettatori con l’1.8%.

Cotto e Mangiato Fuori Menù raccoglie 220.000 spettatori con il 2.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 966.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Alberto Sordi, Storia di un Italiano ha interessato 239.000 spettatori con il 4.1%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 758.000 spettatori (9.2%). Quante Storie ha raccolto 679.000 spettatori (5.5%). Passato e Presente segna 583.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 187.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 633.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 237.000 spettatori con share del 4.2% nella prima parte, e 393.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.671.000 spettatori pari al 13.9% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.305.000 spettatori con il 13.5%. Il TG1 ha informato 1.205.000 spettatori con il 13.5%. La Vita Diretta ha raccolto 2.000.000 spettatori con il 21.5% (presentazione: 1.693.000 – 19.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share.

A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto .000 spettatori con il %. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share ha fatto compagnia a.000 spettatori con il %. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto .000 spettatori con il %, nel primo episodio, e .000 spettatori con il %, nel secondo episodio. ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Capitan Tsubasa ha raccolto .000 spettatori con il %. l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo episodio.

American Dad è piaciuto a .000 spettatori (%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). Will & Grace ha appassionato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. #Maestri ha coinvolto .000 spettatori pari al %. Ho Sposato uno Sbirro ha raccolto .000 spettatori e il %. Geo Magazine ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 816.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 345.000 spettatori (share del 3.1%). Nations League di Pallavolo ottiene 117.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

Il comico barese Uccio fa meglio di Lundini.

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 1.009.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 537.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rai2 Stasera Uccio segna 605.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Una Pezza di Lundini raccoglie 263.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 516.000 spettatori con il 7.1%.

Su Italia1 APB è visto da 374.000 spettatori (9.8%), nel primo episodio, e 318.000 spettatori (10.4%), nel secondo episodio. Su Rete 4 La Sconosciuta è stato scelto da 212.000 spettatori con il 3.6% di share. Elisabetta II Una Vita da Regina segna 494.000 spettatori con il 3.9%.

TG1

Ore 13.30 3.288.000 (23.2%)

Ore 20.00 4.652.000 (25.7%)

TG2

Ore 13.00 1.625.000 (12.1%)

Ore 20.30 1.514.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.511.000 (11.7%)

Ore 19.00 1.545.000 (11.9%)

TG5

Ore 13.00 2.657.000 (19.7%)

Ore 20.00 3.488.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.301.000 (12.3%)

Ore 18.30 489.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 290.000 (3.5%)

Ore 18.55 588.000 (4.5%) Ultim’Ora: 745.000 (4.9%)

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

