PIPPITEL! – BOOM PER LA TERZA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND”: L’ISOLA DELLE CORNA FA VOLARE CANALE5 AL 30.9% DI SHARE E INCOLLA ALLA TV 3.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 ALBERTO ANGELA NON DIVULGA ABBASTANZA FORTE: “NOOS – L’AVVENTURA DELLA CONOSCENZA” SI FERMA AL 12.6% - SU LA7 APRILE – TELESE IN PRIMA SERATA NON VANNO OLTRE IL 4.9% - “TECHETECHETÈ” (16.7%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.9%), BARRA – POLETTI (4.8%), APRILE – TELESE IN ACCESS AL 7.4%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 11 luglio 2024, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha ottenuto un ascolto medio di 1.729.000 spettatori pari al 12.61% di share. Su Canale5 la terza puntata di Temptation Island 11 ha conquistato 3.629.000 spettatori con uno share del 30.96% (Presentazione di 2 minuti: 3.565.000 – 22.64%; Buonanotte: 1.435.000 – 30.85%). Su Rai2 Chaos Walking intrattiene 412.000 spettatori pari al 2.79%. Su Italia1 Final Score ha incollato davanti al video 779.000 spettatori pari al 5.38%.

Su Rai3 Un sogno per papà segna 542.000 spettatori e il 3.62%. Su Rete4 Giochi di potere totalizza un a.m. di 455.000 spettatori (3.35%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 740.000 spettatori e il 4.95%. Su Tv8 Sette Anni in Tibet ottiene 264.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Nove Comedy Club: Giuseppe Giacobazzi Io ci sarò raduna 339.000 spettatori (2.6%).

Sul 20 Hellboy II arriva a 181.000 spettatori (1.23%). Su Rai4 Hawaii Five O è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris La Tempesta Perfetta è seguito da 272.000 spettatori pari al 2.05%. Su Rai Movie Anna segna 401.000 spettatori con il 2.67%. Su Rai Premium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore raccoglie 401.000 spettatori con il 2.75%.

Access Prime Time

Prima di Temptation Island, Paperissima raggiunge Techetechetè.

Su Rai1 – dalle 20.44 alle 21.28 – Techetechetè ha ottenuto 2.612.000 spettatori con il 16.77%. Su Canale5 – dalle 20.44 alle 21.31 – Paperissima Sprint raccoglie 2.640.000 spettatori pari al 16.95%. Su Rai2 TG2 Post raduna 567.000 spettatori (3.63%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.158.000 spettatori (7.49%). Su Rai3 il doppio appuntamento con Un Posto al Sole appassiona 1.262.000 spettatori (8.19%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 711.000 spettatori e il 4.69% nella prima parte e 763.000 spettatori e il 4.88% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.163.000 spettatori (7.46%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 236.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 549.000 spettatori (3.5%). Su La5 Endless Love ha raccolto 180.000 spettatori e l’1.21%. Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.027.000 spettatori pari al 21.31%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.963.000 spettatori pari al 25.18%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.338.000 spettatori (14.91%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.874.000 spettatori (16.7%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 393.000 spettatori con il 3.63% e S.W.A.T. 480.000 spettatori con il 3.58%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 232.000 spettatori (2.31%) e FBI: Most Wanted raccoglie 375.000 spettatori (2.88%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.981.000 spettatori (16.06%). A seguire Blob segna 786.000 spettatori (5.62%). Su Rete4 Terra Amara interessa 552.000 spettatori (4.07%). Su La7 Padre Brown raduna 196.000 spettatori pari all’1.82%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 236.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 447.000 spettatori con il 3.4%. Su La5 Endless Love ha convinto 106.000 spettatori (1.16%) e 126.000 spettatori (1.06%).

Daytime Mattina

Love is in the Air parte dal 4.1%.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate ha interessato 502.000 spettatori con il 14.7% e all’interno il TG1 delle 8 è seguito da 788.000 spettatori con il 18.63%. A seguire Unomattina Estate intrattiene 633.000 spettatori con il 16.29%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 469.000 spettatori con il 17.49% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 868.000 spettatori con il 20.54%. A seguire Morning News raccoglie 600.000 spettatori con il 16% nella prima parte e 492.000 con il 13.1% nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 146.000 spettatori (3.58%) e Radio2 Happy Family è visto da 165.000 spettatori (4.41%), mentre TG2 Storie arriva a 102.000 spettatori (2.67%).

Su Italia1 Station 19 sigla 62.000 spettatori (1.59%) nel primo episodio e 90.000 spettatori (2.42%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 166.000 spettatori (4.15%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (148.000 – 3.47%), Agorà Estate intrattiene 166.000 (4.25%) e 158.000 spettatori (4.32%( nella parte Extra, mentre Elisir – Estate Il Meglio Di totalizza 177.000 spettatori (4.64%).

Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 33.000 spettatori (0.79%) e Love is in the Air è visto da 153.000 spettatori (4.08%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 241.000 spettatori (6.38%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 (4.23%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 216.000 spettatori (5.52%), di 196.000 spettatori (4.96%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 262.000 spettatori (6.91%).

Daytime Mezzogiorno

Record per la prima parte de L’Aria che Tira.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 787.000 spettatori (14.95%), mentre Camper arriva a 1.515.000 spettatori (16.37%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.172.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 La nave dei sogni – Papa Nuova Guinea raduna .000 spettatori (%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 268.000 spettatori (4.6%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 758.000 spettatori (6.51%) e 576.000 spettatori (4.9%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 256.000 spettatori (5.31%) e il TG3 delle 12 informa 629.000 spettatori (9.39%). A seguire Quante Storie conquista 441.000 spettatori (5.13%) nella prima parte e 399.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 401.000 spettatori (3.41%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 127.000 spettatori pari al 2.76%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 576.000 spettatori pari al 5.37%.

Su La7 L’Aria che Tira interessa 375.000 spettatori con il 7.82% nella prima parte e 403.000 spettatori con il 4.28% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 123.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 259.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 130.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 208.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.187.000 – 19.12%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.211.000 spettatori con l’11.67% nel primo episodio, 1.102.000 spettatori con il 12.58% nel secondo episodio e 1.000.000 spettatori con il 12.43% nel terzo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.065.000 – 13.44%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.248.000 spettatori con il 16.6% nella presentazione e di 1.546.000 spettatori con il 19.87%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.257.000 spettatori pari al 19.71%, Endless Love incolla davanti al video 2.082.000 spettatori pari al 19.79%, The Family raduna 1.662.000 spettatori pari al 18.66% e La Promessa segna 1.393.000 spettatori pari al 17.47%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.153.000 spettatori pari al 15.23% nella prima parte e 1.097.000 spettatori pari al 14.28% nella seconda parte (I Saluti a 978.000 e il 12.02%). Su Rai2, dopo Dribbling Europei (511.000 – 4.33%), il Giro d’Italia Femminile interessa 569.000 spettatori pari al 5.23%. A seguire il Tour de France totalizza 899.000 spettatori pari al 10.21% nel Tour in Diretta e 1.250.000 spettatori pari al 15.83% nel Tour all’Arrivo, mentre Tour Replay arriva a 543.000 spettatori pari al 7.25%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 483.000 spettatori (4.27%) nel primo episodio, 479.000 spettatori (4.62%) nel secondo episodio e 436.000 spettatori (4.68%) nel terzo episodio.

A seguire Lethal Weapon raduna 346.000 spettatori (4.18%) nel primo episodio e 286.000 spettatori (3.63%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 239.000 spettatori (3.16%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.920.000 spettatori (17.11%), mentre Il Provinciale coinvolge 316.000 spettatori (3.77%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 223.000 spettatori (2.81%) e Overland interessa 416.000 spettatori (5.5%) A seguire Geo Magazine conquista 777.000 spettatori (9.53%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 682.000 spettatori con il 6.82%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 498.000 spettatori con il 6.16%.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 166.000 spettatori pari all’1.87%, mentre C’era Una Volta… il Novecento arriva a 167.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Amore a South Beach segna 201.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy raduna 234.000 spettatori (2.7%). Su La7d Ally McBeal raccoglie 46.000 spettatori (0.58%), nel primo episodio, e 53.000 spettatori (0.7%), nel secondo episodio. Su La5 Elisa di Rivombrosa Parte II segna 71.000 spettatori e lo 0.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Noos – Viaggi nella Natura è scelto da 449.000 spettatori con il 7.11%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 683.000 spettatori (20.67%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 179.000 spettatori pari all’1.96%. Su Italia1 Scappa Get Out segna 260.000 spettatori con il 4.52%. Su Rai3 Mixer Vent’anni di Televisione interessa 317.000 spettatori (2.92%) mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 259.000 spettatori (3.59%). Su Rete4 Ore 15.17: Attacco al Treno è la scelta di 128.000 spettatori (2.61%). Su La7 Breach: L’Infiltrato è visto da 145.000 spettatori (1.92%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.866.000 (24.22%)

Ore 20:00 3.245.000 (23.36%)

TG2

Ore 13:00 1.228.000 (10.99%)

Ore 20:30 1.025.000 (6.72%)

TG3

Ore 14:25 1.220.000 (11.81%)

Ore 19:00 1.521.000 (14.51%)

TG5

Ore 13:00 2.491.000 (22.05%)

Ore 20:00 2.672.000 (18.94%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.099.000 (11.87%)

Ore 18:30 388.000 (4.58%)

TG4

Ore 11:55 347.000 (5.18%)

Ore 18:55 489.000 (4.66%)

TGLA7

Ore 13:30 375.000 (7.82%)

Ore 20:00 403.000 (4.28%)