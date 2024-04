PIPPITEL! – SU CANALE 5 “AMICI”, DI MARIA DE FILIPPI, CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI, RACCOGLIENDO IL 25.2% DI SHARE (3.6 MILIONI DI SPETTATORI) – “I MIGLIORI ANNI”, SU RAI1, OTTIENE IL 16.8%: 2.5 MILIONI DI TELE-MORENTI. IL PROGRAMMA E’ STATO INTERROTTO DALL’EDIZIONE STRAORDINARIA DEL TG1 PER DARE CONTO DELL’ATTACCO IRANIANO A ISRAELE, IL NOTIZIARIO HA SEGNATO IL 17% - “AFFARI TUOI” (28.9%)- “TG2 POST” (2.9%) “CHESARÀ…”(3.4%)”STASERA ITALIA” (4% - 2.7%)

Nella serata di ieri, sabato 13 aprile 2024, su Rai1 la seconda puntata de I Migliori Anni ha conquistato 2.532.000 spettatori pari al 16.8% di share. All’interno – dalle 22.45 alle 22.53 - TG1 Edizione Straordinaria segna 2.773.000 spettatori e il 17%. Su Canale5 la quarta puntata del serale di Amici ha raccolto davanti al video 3.639.000 spettatori con uno share del 25.2% (Buonanotte a 1.479.000 e il 22.2%).

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 936.000 spettatori (5.1%) e F.B.I. International di 730.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Troppo Cattivi ha radunato 542.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rai3 il ritorno de Le Ragazze coinvolge 545.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Il Ritorno di Don Camillo totalizza un a.m. di 908.000 spettatori (5.8%). All’interno – dalle 22.30 alle 22.47 – il simulcast con TGCOM24 segna 909.000 spettatori e il 5.4%. Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.010.000 spettatori con il 5.7%.

All’interno – dalle 22.07 alle 22.13 - TGLa7 Edizione Straordinaria segna 1.045.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 la Sprint Race di Moto GP sigla 529.000 spettatori con il 2.9% (pre e post nel complesso: 273.000 – 1.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 358.000 spettatori con il 2.1% (replica di seconda serata: 145.000 – 1.5%). Sul 20 Fire Down Below – L’Inferno Sepolto è seguito da 483.000 spettatori (2.8%). Su Rai4 il film Black Sea è scelto da 205.000 spettatori (1.2%).

Su Iris Rivelazioni – Sesso è Potere interessa 299.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiPremium Il Clandestino raggiunge 162.000 spettatori e lo 0.9%. Su Rai Movie Maschi Contro Femmine segna 258.000 spettatori e l’1.5%. Su Real Time Il Dottor Alì raccoglie 293.000 spettatori con l’1.8%. Su DMAX Wrestelmania XL segna 188.000 spettatori pari all’1.6%.

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.097.000 spettatori pari al 28.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.969.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha informato 515.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.074.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 582.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 659.000 spettatori (4%) nella prima parte e 480.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte. Su Tv8 l’appuntamento con le qualifiche di Moto 2 è seguito da 195.000 spettatori pari all’1.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 430.000 spettatori (2.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.180.000 spettatori pari al 22%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 3.136.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.531.000 spettatori (16.9%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.163.000 spettatori (18.9%). Su Rai2 TGSport Sera ha informato 199.000 spettatori e l’1.9%.

The Blacklist è seguito da 239.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 305.000 spettatori (2.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 472.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.532.000 spettatori pari al 12.3%, mentre Blob segna 632.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Terra Amara interessa 461.000 spettatori (3.3%). Eden – Un Pianeta da Salvare segna 150.000 spettatori e l’1.6%. Su Tv8 l’appuntamento con le Qualifiche di Moto 3 registra un netto di 193.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 259.000 spettatori (2.4%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 406.000 individui (11%). Il TG1 delle 8 totalizza 984.000 spettatori (20.6%) e TG1 Dialogo interessa 1.033.000 spettatori (21%). A seguire Unomattina in Famiglia è visto da 1.145.000 spettatori (23.7%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di 5 minuti (1.117.000 – 23.3%), da 1.015.000 spettatori (22%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 950.000 spettatori (20.4%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 436.000 spettatori pari al 16.9% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 985.000 spettatori pari al 20.4%.

A seguire X-Style segna 546.000 spettatori pari all’11.4%, mentre Wild Romania totalizza 938.000 spettatori pari al 9.4% e Viaggiatori – Uno Sguardo sul mondo 419.000 spettatori pari al 9.3%. Su Rai2 Radio2 Social Club è seguito da 238.000 spettatori (4.9%) e Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile segna 162.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Kiss Me Licia raduna 107.000 spettatori (2.2%). Young Sheldon totalizza 77.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 115.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. A seguire Due Uomini e 1/2 arriva a 147.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend segna 179.000 spettatori con il 3.7% (presentazione a 194.000 e il 4.1%) e Mi Manda Raitre interessa 246.000 spettatori con il 5.3% (presentazione a 172.000 e il 3.6%), mentre TGR – Gli Amici Animali totalizza 202.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Brave and Beautiful registra 93.000 spettatori (1.9%) e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore raduna 153.000 spettatori (3.2%), mentre Poirot – Tragedia in teatro colleziona 100.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 109.000 spettatori (3.4%) nelle News e, dopo il TG La7 (215.000 – 5%), di 173.000 spettatori (3.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato totalizza 130.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Origini colleziona 879.000 spettatori (16.2%), Linea Verde Tipico raduna 1.316.000 spettatori (18%) e Linea Verde Life totalizza 2.296.000 spettatori (20.7%). Su Canale5 Forum colleziona 1.098.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (242.000 – 5.1%), Dreams Road raccoglie 192.000 spettatori (3.6%), mentre Cook 40′ arriva a 318.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 171.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio e 176.000 spettatori (3.1%) nel terzo episodio.

Cotto e Mangiato Menù raccoglie 207.000 spettatori con il 2.8%. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 773.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 il TG3 delle 12 è seguito da 701.000 spettatori (9.8%). TGR – Petrarca ha informato 404.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 573.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Belli Dentro Belli Fuori raggiunge 81.000 spettatori (1.7%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 83.000 spettatori (1.3%), L’Aria che Tira – Il Diario è scelto da 144.000 spettatori (1.6%) e Like Tutto Ciò che Piace sigla 154.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Verde Sentieri segna 1.833.000 spettatori (14.5%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.124.000 spettatori (10.4%), mentre A Sua Immagine è seguito da 734.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e da 667.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte. A seguire, dopo 11 minuti di TG1 (775.000 – 9.3%), ItaliaSì! ottiene 1.018.000 spettatori (12.4%) nella prima parte e 1.269.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.673.000 spettatori (20.3%) e Endless Love raggiunge 2.231.000 spettatori (21%). A seguire Verissimo è scelto da 1.718.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e da 1.636.000 spettatori (19.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Storie di Donne al Bivio incolla davanti al video 402.000 spettatori (3.2%) e Mi Presento ai Tuoi è seguito da 242.000 spettatori (2.2%). Top – Tutto Quanto Fa Tendenza cattura l’attenzione di 265.000 spettatori (2.8%). Bellissima Italia raggiunge 265.000 spettatori con il 2.8%, Full Contact 153.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1, dopo un Pre Gara (322.000 – 2.6%), il Campionato del Mondo di Formula E raduna 379.000 spettatori (3.5%), mentre Walker ha raccolto 175.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 207.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio.

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.246.000 spettatori pari al 16.8%, mentre Tv Talk è seguito da 922.000 spettatori pari all’8.7% (Extra a 666.000 e il 7.5%) e 100 Anni di Notizie segna 360.000 spettatori pari al 4.4%. A seguire Presadiretta raduna 407.000 spettatori pari al 4.8% (presentazione a 313.000 e il 3.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 686.000 spettatori (5.6%) e Hamburg Distretto 21 viene visto da 322.000 spettatori (3.2%).

Su La7 100 Minuti segna 191.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 le Qualifiche di Moto Gp interessano 286.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Little Big Italy segna 133.000 spettatori e l’1.6%. Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore incolla davanti al video 290.000 spettatori pari al 3.2%.

Seconda Serata

Su Rai1 il TG1 segna 1.196.000 spettatori pari al 13.8%. Il ritorno di Ciao Maschio registra 559.000 spettatori (11.7%). Su Canale5 TG5 Notte totalizza 675.000 spettatori (15.5%). Su Rai2 dopo Achab Libri in Onda (278.000 – 1.9%), TG2 Speciale segna 439.000 spettatori (3.3%) e TG2 Storie 221.000 spettatori (2.4%).

Su Italia1 Spie Sotto Copertura è visto da 282.000 spettatori (3.1%). L’Automobilismo ha raccolto 113.000 spettatori pari al 3%. Su Rai3 TG3 Mondo informa 436.000 spettatori con il 4.9% mentre Naufragi è seguito da 134.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 – dalle 0.12 alle 0.38 - Hamburg Distretto 21 è scelto da 179.000 spettatori (2%). TGCOM24 ha informato 248.000 spettatori (3.6%), il simulcast con TG5 Notte 203.000 spettatori (4.7%). Su La7 TGLA7 Edizione Straordinaria sigla 420.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.615.000 (26.1%)

Ore 20:00 3.842.000 (25.8%)

TG2

Ore 13:00 1.388.000 (11.1%)

Ore 20:30 839.000 (5%)

TG3

Ore 14:25 1.543.000 (12.3%)

Ore 19:00 1.108.000 (10.3%)

TG5

Ore 13:00 2.721.000 (21.3%)

Ore 20:00 3.092.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 990.000 (10.4%)

Ore 18:30 383.000 (4.3%)

TG4

Ore 11:55 268.000 (3.8%)

Ore 18:55 342.000 (3.1%)

TGLA7

Ore 13:30 564.000 (4.1%)

Ore 20:00 1.092.000 (7.3%)