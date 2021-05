PIPPITEL! – SU CANALE 5 “BUONGIORNO, MAMMA!” CHIUDE IN BELLEZZA E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.5% E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI – RISALE LA DIVULGAZIONE DI ALBERTO ANGELA: IL SUO “ULISSE” SU RAI1 FA IL 15.9% - SU RAI 2 IL PLAY OFF DI SERIE B VENEZIA-CITTADELLA AL 4.7% - SU RAI 3 "AMORE CRIMINALE" AL 5.8% - "DRITTO E ROVESCIO" (5.4%), FORMIGLI (5%) - AMADEUS (21.2%), "STRISCIA" (16.7%) - PALOMBA (5.5%), GRUBER (6.5%) - VESPA (9,2%)

Mattia Buonocore per “www.davidemaggio.it”

Nella serata di ieri, giovedì 27 maggio 2021, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha appassionato 3.421.000 spettatori pari al 15.9%. Su Canale 5 l’ultima puntata di Buongiorno, Mamma! ha raccolto davanti al video 3.855.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Rai2 il play off di Serie B Venezia-Cittadella ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 4.7% di share (Novantesimo Minuto Speciale nel pre e post gara: 799.000 – 3.5%).

Su Italia 1 Una notte da leoni ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.356.000 spettatori pari ad uno share del 5.8% (presentazione di 17 minuti: 836.000 – 3.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 970.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 887.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 I Delitti del BarLume segna 496.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti ha raccolto 455 .000 spettatori con il 2%. Su Rai4 il ritorno di MacGyver, con la quarta stagione in prima visione assoluta, registra 369.000 spettatori con l’1.7%.

Su Iris L’Eliminatore – Eraser raccoglie 561.000 spettatori con il 2.4%. Su La7D la Pallavolo Femminile raccoglie 99.000 spettatori con lo 0.4%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha ottenuto 221.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno la reunion di Friends (qui la recensione) ha appassionato 117.000 spettatori con lo 0.5%. Se si considera anche Sky Atlantic/+1, Sky Uno/+1 e On demand la reunion di Friends ha raccolto 261.000 spettatori pari allo 0.84%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus supera il 21%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.015.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.000.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 995.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.060.000 spettatori con il 5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.665.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.213.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 1.095.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.517.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 390.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 414.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Traino più basso del solito per Mentana.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.576.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.011.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.549.000 spettatori (13.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.299.000 spettatori (15%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 543.000 spettatori (3.9%), NCIS Los Angeles segna 900.000 spettatori (4.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 356.000 spettatori con il 2.6%. CSI Miami ha ottenuto 488.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.623.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 978.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 830.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 85.000 spettatori (share dello 0.6%). Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 208.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Mi Manda Rai3 al 6%. Sky Atlantic, con la reunion di Friends, batte Rete 4.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 586.000 telespettatori con il 12.5% mentre Uno Mattina raccoglie 838.000 spettatori con il 16.1%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 855.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 950.000 spettatori (18.4%), nella prima parte, 887.000 spettatori nella seconda parte (18.5%) e 723.000 spettatori (15.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 199.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 123.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 Agorà convince 435.000 spettatori pari all’8.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 286.000 spettatori con il 6%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 85.000 spettatori (1.7%) e 102.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 172.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Coffee Break ha informato 158.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 48.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Atlantic/+1 e On Demand – dalle 9.05 – Friends Reunion in versione originale sottotitolata ha ottenuto 99.000 spettatori con uno share del 2.01%.

Daytime Mezzogiorno

Storie Italiane al 17.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 986.000 spettatori con il 17.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.716.000 spettatori con il 15.7% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.433.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 358.000 spettatori con il 5.7%, nella prima parte, e 890.000 spettatori con l’8.8%, nella seconda parte.

Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 208.000 spettatori con il 3.4%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 305.000 spettatori con il 3.5%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 862.000 spettatori con il 6.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.136.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Elisir ha interessato 402.000 spettatori con il 6.7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 991.000 spettatori (11.5%). Quante Storie ha raccolto 804.000 spettatori (6.4%). Passato e Presente segna 621.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 190.000 spettatori con l’1.7%.

La Signora in Giallo ha ottenuto 545.000 (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 260.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte, e 397.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 87.000 spettatori con l’1%. Su Rai Sport Giro d’Italia: Prima Diretta ha raccolto 355.000 spettatori e il 3.1%.

Daytime Pomeriggio

La prima parte del finale di Daydreamer non sfonda.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.792.000 spettatori pari al 13.9% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.011.000 spettatori con il 19.3%. Il TG1 ha informato 1.412.000 spettatori con il 14.2%. La Vita Diretta ha raccolto 1.901.000 spettatori con il 19.6% (presentazione: 1.551.000 – 16.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.549.000 spettatori con il 17.4%. Una Vita ha convinto 2.455.000 spettatori con il 17.5% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.656.000 spettatori con il 21.9% (finale: 1.940.000 – 18.5%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.689.000 spettatori con il 16.4%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.672.000 spettatori pari al 17.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.486.000 spettatori con il 15.9%, nella prima parte, a 1.481.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte (Social: 1.377.000 spettatori – 12.6%). Su Rai2 Il Giro di Italia ha raccolto 1.300.000 spettatori con l’11% (prima parte: 1.158.000 – 9.3%; All’Arrivo: 1.719.000 – 17.2%). Processo alla Tappa ha ottenuto 862.000 spettatori con il 9.2%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 753.000 spettatori (5.2%), nel primo episodio, 768.000 spettatori (5.6%), nel secondo episodio e 628.000 spettatori (5%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 454.000 spettatori (4.1%). Due Uomini e Mezzo segna 289.000 spettatori con il 3.1%. Will & Grace ha appassionato 305.000 spettatori con il 3.2%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 282.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.645.000 spettatori con il 18.3%.

Il Question Time ha coinvolto 359.000 spettatori pari al 3.1%. Colpo di Scena Speciale raccoglie 361.000 spettatori con il 3.6%. Aspettando… Geo ha registrato 555.000 spettatori con il 5.9%. Geo ha raccolto 982.000 spettatori e il 9.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 840.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà ha interessato 281.000 spettatori (share del 2.4%). Tagadoc ottiene 124.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 alle 14.06 Amicizie Mortali ha raccolto 258.000 spettatori con il 2%. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes segna 517.000 spettatori con il 5.2%.

Seconda Serata

Vanno forte i Piedi al Limite di Real Time.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 727.000 spettatori con il 9.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 928.000 spettatori pari ad uno share del 12%. Su Rai2 Il Mythonauta segna 201.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai 3 Sopravvissute segna 1.031.000 spettatori con il 6.4%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 454.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Venus Club è visto da 413.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Sedotti e Bidonati è stato scelto da 188.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Real Time Piedi al Limite segna 302.000 spettatori (2.2%) e 327.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.530.000 (23.9%)

Ore 20.00 4.912.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.00 1.883.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.643.000 (7.3%)

TG3

Ore 14.25 1.613.000 (11.7%)

Ore 19.00 1.880.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 2.913.000 (21%)

Ore 20.00 3.742.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.391.000 (12.6%)

Ore 18.30 656.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 310.000 (3.6%)

Ore 18.55 608.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 557.000 (3.8%)

Ore 20.00 997.000 (5%)

formigli piazzapulita 2 dritto e rovescio