PIPPITEL! – SU CANALE 5 LA PARTITA DI COPPA ITALIA CONQUISTA FACILMENTE LA PRIMA SERATA CON IL 17.2% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI. FLOP PER IL FILM DI RAI 1 “SINGLE MA NON TROPPO” CHE FRENA AL 10.8% - SU RAI 3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA AL 12% - SU RETE 4 “ZONA BIANCA” AL 5.1%, GILETTI SU LA7 AL 5% - AMADEUS

(20.9%), “STRISCINA” (16.8%), PALOMBA (5.3%), GRUBER (7.2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio 2022, su Rai1 Single ma non Troppo ha interessato 2.383.000 spettatori pari al 10.8%. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Inter-Empoli ha raccolto davanti al video 3.829.000 spettatori pari al 17.2% di share (pre e post partita nel complesso: 3.122.000 – 12.9%; nel dettaglio primo tempo: 3.895.000 – 15.4%, secondo tempo: 3.753.000 – 16.9%, supplementari: 3.852.000 – 21.3%). Su Rai2 Kalipè – A Passo d’Uomo ha interessato 906.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Su Italia 1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 1.235.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.416.000 spettatori pari ad uno share del 12% (presentazione di 10 minuti: 1.605.000 – 6.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 849.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Non è l’Arena – con tra gli ospiti Marco Melandri e Povia – ha registrato 866.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 un doppio episodio di 4 Hotel segna 368.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Wild Teens – Contadini in Erba ha raccolto 212.000 spettatori con lo 0.9%. Sul 20 Colombiana segna 578.000 spettatori con il 2.5%.

Su Rai4 Rogue – Missione ad alto rischio registra 471.000 spettatori con il 2%. Su Rai Premium Non mi Lasciare segna 197.000 spettatori con lo 0.9%. Su Iris Salviamo il Soldato Ryan registra 434.000 spettatori con il 2.3%. Su La5 Cinquanta sfumature di nero ha ottenuto 543.000 spettatori con il 2.4%. Su La7d I Segreti di Brokeback Mountain segna 110.000 spettatori con lo 0.6%. Su Top Crime All Rise segna 192.000 spettatori con lo 0.8%. Su Sky Uno l’esordio della nuova edizione di Italia’s Got Talent ha raccolto 267.000 spettatori e l’1.2% (461.000 il dato cumulato considerando +1 e on demand).

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus con una replica (ospite Verdone) domina lo slot.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.374.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.241.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 931.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.259.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.465.000 spettatori (5.9%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.757.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.328.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.148.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.853.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 371.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 463.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti segna 417.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Bene Bonolis.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.378.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.941.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.730.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.096.000 spettatori (20%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 771.000 spettatori (3.9%) mentre Bull ha raccolto 956.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Coppa Italia Live ha ottenuto 554.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.945.000 spettatori con il 13.5%. Blob segna 1.217.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 858.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 156.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 192.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 233.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy registra 260.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Storie italiane in testa.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 563.000 telespettatori con l’11.5%, nella lunga presentazione, e a 1.139.000 spettatori con il 18.6%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.079.000 spettatori (19.1%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 525.000 spettatori pari al 15.5%. L’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.084.000 spettatori con il 17.8%, nella prima parte, e 920.000 spettatori con il 16.3% nella seconda parte (I Saluti: 919.000 – 15.8%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 264.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 Anna dai Capelli Rossi segna 171.000 spettatori con il 2.9%.

Chicago Fire ottiene un ascolto di 155.000 spettatori (2.5%), nel primo episodio, 181.000 spettatori (3.2%), nel secondo episodio. Chicago PD ha raccolto 146.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 820.000 spettatori con il 14.9%. Agorà convince 513.000 spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 407.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 159.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori con il 3.6%, nelle News, e 239.000 spettatori con il 3.9%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 242.000 spettatori pari al 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

Balzo della prima parte de L’Aria che Tira.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.101.000 spettatori con il 16.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.792.000 spettatori con il 15.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.600.000 telespettatori con il 18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 576.000 spettatori (7.9%), nella prima parte, e 1.026.000 spettatori (9.3%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 184.000 spettatori con il 2.4%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 641.000 spettatori con il 4.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 745.000 spettatori con il 5.1% (Extra: 610.000 – 4.1%).

Su Rai3 Elisir segna 388.000 spettatori con il 5.9% (presentazione: 285.000 – 4.9%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 914.000 spettatori (10.1%). Quante Storie ha raccolto 783.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente ha interessato 558.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 156.000 spettatori con il 2.4%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 156.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 721.000 (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 394.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte, e 544.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 54.000 spettatori con lo 0.7%. A seguire 4 Hotel segna 137.000 spettatori e l’1.1%.

Daytime Pomeriggio

Oltre il 7% per Lo Sportello di Forum.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.890.000 spettatori pari al 14.4% della platea (presentazione di 9 minuti: 1.777.000 – 11.8%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.157.000 spettatori con il 18.1%. Dopo il TG1 Economia (1.827.000 – 15.4%), Vita in Diretta ha raccolto 2.106.000 spettatori (17.1%), nella presentazione, e 2.530.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.731.000 spettatori con il 18.3%. Una Vita ha convinto 2.474.000 spettatori con il 17.2% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.762.000 spettatori con il 21.9% (finale: 2.386.000 – 19.6%).

Il daytime di Amici ha interessato 2.165.000 spettatori con il 18.3%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.211.000 spettatori con il 18.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.979.000 spettatori pari al 16.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.845.000 spettatori con il 14.1%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.49, e 2.109.000 spettatori con il 14.2% (Saluti: 1.916.000 – 12%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 608.000 spettatori con il 4.3%.

Detto Fatto ha ottenuto 481.000 spettatori con il 4%. Good Witch ha interessato 279.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 789.000 spettatori (5.3%), nel primo episodio, 799.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio, e 681.000 spettatori (5.1%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 477.000 spettatori (4%). Big Bang Theory ha appassionato 384.000 spettatori con il 3.2%. L’incontro di Coppa Italia Sassuolo-Cagliari ha interessato 1.045.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.535.000 spettatori con il 17%. Rai Parlamento Question Time ha coinvolto 359.000 spettatori pari al 2.9%. Aspettando Geo… ha raccolto 919.000 spettatori con il 7.8%.

Geo ha registrato 1.748.000 spettatori con il 12.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.015.000 spettatori con il 7.3%. A seguire Hamburg Distretto 21 segna 595.000 spettatori con il 5%. Su La7 Tagadà interessato 365.000 spettatori con il 3% (presentazione: 381.000 – 2.7%). Tagadoc ha raccolto 161.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 il film Un Natale da Cenerentola ha raccolto 328.000 spettatori con il 2.8%.

Seconda Serata

Vespa all’8.5%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 613.000 spettatori con l’8.5% di share (presentazione: 943.000 – 6.6%). Su Canale 5 Coppa Italia Live ha totalizzato una media di 1.306.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1%. Su Rai2 Restart segna 254.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 642.000 spettatori con l’8.4%. Su Italia1 Stardust è visto da 383.000 spettatori (6%). Su Rete 4 Indivisibili (prima parte) è stato scelto da 122.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Tv8 Sarah – La Ragazza di Avetrana segna 140.000 spettatori e il 2.2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.451.000 (23.3%)

Ore 20.00 5.792.000 (24.3%)

TG2

Ore 13.00 1.859.000 (13.4%)

GRUBER

Ore 20.30 1.500.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.566.000 (11%)

Ore 19.00 2.395.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 3.045.000 (21.7%)

Ore 20.00 5.097.000 (21.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.067.000 (9.3%)

TG4

Ore 12.00 273.000 (3.1%)

Ore 18.55 721.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 575.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.290.000 (5.4%)