PIPPITEL! – CANALE 5 SI PAPPA LA PRIMA SERATA CON LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE: PORTO-MILAN ACCHIAPPA IL 18.4% DI SHARE E OLTRE 4.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI 1 “TUTTA COLPA DELLA FATA MORGANA” AL 16.1% - SU ITALIA 1 “LE IENE” CON ELISABETTA CANALIS SCENDONO ALL’8.4% - GIORDANO (5.2%) FLORIS (5.6%) - LA BERLINGUER FANALINO DI CODA DEI TALK POLITICI: FINITO L’EFFETTO CORONA, "CARTABIANCA" INCHIODA AL 4.6% - AMADEUS (19.2%), “STRISCINA” (15.3%), PALOMBA (5%), GRUBER (6.5%)

Nella serata di ieri, martedì 19 ottobre 2021, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Tutta Colpa della Fata Morgana ha appassionato 3.469.000 spettatori pari al 16.1%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Porto-Milan ha raccolto davanti al video 4.343.000 spettatori pari al 18.4% di share (pre e post partita nel complesso: 3.130.000 – 13%). Su Rai2 A un Metro da Te ha interessato 769.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Le Iene, con Elisabetta Canalis e Nicola Savino, ha intrattenuto 1.337.000 spettatori con l’8.4% (presentazione Iene: 1.434.000 – 5.8%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 907.000 spettatori pari ad uno share del 4.6% (presentazione di 13 minuti: 826.000 – 3.3%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 862.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.119.000 spettatori con uno share del 5.6% (diMartedì Più: 310.000 – 4.2%). Su Tv8 Millennium – Quello che non Uccide segna 218.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Faster ha raccolto 300.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Transformers 3 segna 369.000 spettatori e l’1.9%. Su Rai4 7 Sconosciuti a El Royale registra 274.000 spettatori con l’1.3%. Su La5 Grande Fratello Vip raccoglie 224.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto 543.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Guess My Age con i vip (ospite Simona Ventura) all’1.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.721.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.647.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 815.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.331.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.311.000 spettatori (5.7%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.644.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.193.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 832.000 spettatori (3.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.607.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 374.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 509.000 spettatori con il 2.1%. Su La5 Uomini e Donne segna 361.000 spettatori e l’1.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ottiene 421.000 spettatori e l’1.7%.

Preserale

L’Eredità rinsalda la sua leadership.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.877.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.276.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.184.000 spettatori (15.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.508.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 230.000 spettatori (1.4%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 637.000 spettatori (3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 467.000 spettatori con il 2.9%. CSI ha ottenuto 638.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.015.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 1.181.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 907.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 136.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 169.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 282.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 190.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Costamagna in spolvero.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 647.000 telespettatori con il 13.3%, nella lunga presentazione, e a 897.000 spettatori con il 17.2%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 798.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 862.000 spettatori con il 16.8%, nella prima parte, e 777.000 spettatori con il 16.3% nella seconda parte (I Saluti: 723.000 – 14.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 214.000 spettatori con il 14.2%. TG2 Speciale ha informato 140.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 146.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 766.000 spettatori con il 14.2%. Agorà convince 457.000 spettatori pari all’8.8% di share (presentazione di 33 minuti: 442.000 – 8.1%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 360.000 spettatori con il 7.6%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 97.000 spettatori (1.9%) e 145.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 165.000 spettatori con il 3.2%. A seguire Coffee Break ha informato 144.000 spettatori pari al 3%.

Daytime Mezzogiorno

Falchi e Sottile toccano il 9.4% nella seconda parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 861.000 spettatori con il 14.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.583.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.329.000 telespettatori con il 17.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 474.000 spettatori (7.5%), nella prima parte, e 908.000 spettatori (9.4%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 237.000 spettatori con il 3.3%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 657.000 spettatori con il 5.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 852.000 spettatori con il 6.2% (Extra: 682.000 – 5%).

Su Rai3 Elisir segna 407.000 spettatori con il 7.1% (presentazione: 290.000 – 5.9%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 738.000 spettatori (9%). Quante Storie ha raccolto 685.000 spettatori (5.7%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 572.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 158.000 spettatori con il 2.7%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 181.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 598.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 281.000 spettatori con share del 4.8% nella prima parte, e 453.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Record negativo per la Canalis su Tv8, battuta (con poco) anche da Peppa Pig.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.626.000 spettatori pari al 13.5% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.743.000 spettatori con il 17.8%. Dopo il TG1 Economia (1.235.000 – 13.5%), Vita in Diretta ha raccolto 1.566.000 spettatori (17%), nella presentazione di 27 minuti, e 1.861.000 spettatori (17.4%) dalle 17.35 alle 18.37. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.575.000 spettatori con il 18.9%. Una Vita ha convinto 2.498.000 spettatori con il 19.1% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.742.000 spettatori con il 24.3% (finale: 2.171.000 – 21.6%).

Il daytime di Amici ha interessato 1.877.000 spettatori con il 19.5%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.747.000 spettatori con il 19.2%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.470.000 spettatori pari al 16% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.330.000 spettatori con il 14%, nella presentazione in onda dalle 17.36 alle 17.47, e 1.499.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte (Saluti: 1.519.000 – 12.3%). Su Rai2 Rai Parlamento Speciale ha raccolto 261.000 spettatori e il 2.2%. Dalle 16.18 alle 17 Ore 14 Light ha raccolto 333.000 spettatori con il 3.6%.

Dalle 17 alle 18, Quasi Detto Fatto ha ottenuto 258.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 644.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, 691.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio, e 673.000 spettatori (5.6%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 508.000 spettatori con il 4.7%. Big Bang Theory ha raccolto 402.000 spettatori (4%). In prima tv free Mom segna 260.000 spettatori e il 2.8%. In prima visione la sesta stagione di Superstore segna 168.000 spettatori (1.8%). Grande Fratello Vip ha appassionato 162.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.451.000 spettatori con il 18.1%. #Maestri ha coinvolto 360.000 spettatori pari al 3.4%.

Aspettando Geo… ha raccolto 641.000 spettatori con il 6.8%. Geo ha registrato 1.116.000 spettatori con il 10.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 731.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà interessato 350.000 spettatori con il 3.3% (presentazione: 326.000 – 2.5%). Tagadoc ha raccolto 181.000 spettatori con l’1.9%. Su TV8 Una Guida per Innamorarsi raccoglie 271.000 spettatori e il 2.7%. Vite da Copertina ha raccolto 72.000 spettatori con lo 0.7%. Sul Nove Delitto (im)perfetto raccoglie 201.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 172.000 spettatori (1.2%), nel secondo episodio. Su RaiYoYo La Posta di YoYo segna 76.000 spettatori (0.8%). A seguire quattro episodi di Peppa Pig raccolgono rispettivamente 96.000 (1.1%), 98.000 (1%), 101.000 (1.1%) spettatori.

Seconda Serata

Vespa post elezioni all’8.3%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 684.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Canale 5 Champions League Live ha totalizzato una media di 1.337.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1%. X Style segna 304.000 spettatori e il 6.3%. Su Rai2 Ti Sento segna 314.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 450.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Marty is Dead è visto da 496.000 spettatori (10.9%), nel primo episodio, 394.000 spettatori (10.2%), nel secondo episodio, e 365.000 spettatori (10.9%), nel terzo. Su Rete 4 Segreti Mortali è stato scelto da 221.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Real Time Il Contadino Cerca Moglie raggiunge 303.000 spettatori con il 2.2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.244.000 (23.6%)

Ore 20.00 5.026.000 (22.9%)

TG2

Ore 13.00 1.767.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.434.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.498.000 (11.7%)

Ore 19.00 2.297.000 (13.7%)

TG5

Ore 13.00 2.721.000 (20.9%)

Ore 20.00 4.231.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.191.000 (11.3%)

Ore 18.30 591.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 266.000 (3.2%)

Ore 18.55 756.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 542.000 (4%)

Ore 20.00 1.214.000 (5.4%)

FINITO "L'EFFETTO CORONA": CARTABIANCA È DI NUOVO ULTIMO TRA I TALK SHOW POLITICI

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 19 ottobre 2021 vedono, in prima serata, la consueta triplice disfida tra i talk politici, che vede fronteggiarsi #Cartabianca su Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete4 e diMartedì presentato da Giovanni Floris su La7.

bianca berlinguer e mauro corona 1

Per rimpinguare gli ascolti esangui del suo programma, Bianca Berlinguer aveva insistito tanto per riavere l'alpinista Mauro Corona quale opinionista fisso, dopo la sua cacciata da parte del Direttore di Rai3 Franco Di Mare per quel "gallina" rivolto in diretta alla conduttrice... ma al ritorno del figliol prodigo in trasmissione "l'effetto Corona" è durato assai poco.

cartabianca

Già perché #Cartabianca viene di nuovo battuto in percentuali sia da Fuori dal Coro sia da diMartedì, che vince la serata. I dati Auditel non mentono: Berlinguer totalizza 907.000 spettatori con uno share del 4.6%, Giordano 862.000 spettatori con il 5.2% e Floris 1.119.000 spettatori pari al 5.6%. In tutto questo, #Cartabianca viene quasi doppiato dalle Iene con Elisabetta Canalis e Nicola Savino, che conquistano 1.337.000 spettatori con l'8.4% di share.

bianca berlinguer a cartabianca 6

Se per giunta si confrontano i dati di cui sopra con quelli dell'esordio del programma di Berlinguer quest'anno, si nota come martedì 7 settembre 2021, senza Corona, #Cartabianca avesse totalizzato 837.000 spettatori con il 4.94% di share... una percentuale addirittura più alta rispetto al risultato di ieri sera. Valeva la pena dunque richiamare Corona innescando una bufera mediatica dietro l'altra? Così non parrebbe.

