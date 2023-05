PIPPITEL! – SU CANALE5 AL BANO CON “4 VOLTE 20” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.8% DI SHARE E 3.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 IL RIPASSONE DI “IMMA TATARANNI” SI FERMA AL 16.1% - BENE SU ITALIA1 “LE IENE” CHE CHIUDONO AL 9.2% - NELLA GUERRA DEI TALK: SU RAI3 “CARTABIANCA” (5%), SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (5.3%) E SU LA7 “DIMARTEDÌ” (6.9%) - AMADEUS (25.6%), “STRISCIA” (17.5%). DAMILANO (6.9%), VIERO (4.3%), GRUBER (7.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

al bano 4 volte 20 8

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 23 maggio 2023 vedono, in prime time, Al Bano con 4 volte 20 su Canale5 conquistare la serata con 3.109.000 spettatori e il 20.8% di share, superando la replica della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che su Rai1 ha raccolto 2.756.000 spettatori con il 16.1%.

Bene su Italia 1 l’ultima puntata de Le Iene con i suoi 1.204.000 spettatori e il 9.2%.

Per l'approfondimento, su Rai3 CartaBianca con Bianca Berlinguer ha raccolto 832.000 spettatori pari e il 5%, su Rete4 Mario Giordano con Fuori dal Coro 776.000 spettatori con il 5.3% e su La7 Giovanni Floris con diMartedì prevale con il 6.9%.

imma tataranni

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno segnato 4.179.000 spettatori con il 22.7%, mentre Amadeus con Affari Tuoi batte il record stagionale con 5.122.000 spettatori e il 25.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie invece 3.484.000 spettatori con uno share del 17.5%.

Per l'approfondimento su Rai2 TG2 Post si assesta al 3.9%, su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre al 6.9%, su Rete4 Stasera Italia con Alessandra Viero al 4.3% e al 3.5%, e su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo svetta su tutti con il 7.4%.

al bano 4 volte 20 9

In fascia mattutina, Uno Mattina su Rai1 condotto da Massimiliano Ossini batte Mattino Cinque condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci su Canale5, Fiorello supera il 17% su Rai2 mentre I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi oltrepassano la doppia cifra in entrambe le parti. Al pomeriggio il Giro d'Italia all'arrivo vola oltre il 22%. Vediamo gli ascolti di tutti i programmi di ieri nel dettaglio:

Prima Serata

Rai1: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2.756.000 (16.1%). Canale 5: Al Bano – 4 Volte 20 3.109.000 spettatori (20.8%), La Festa 1.747.000 (27.9%). Rai2: I Magnifici 7 793.000 (4.6%). Italia 1: Le Iene 1.204.000 spettatori (9.2%) (presentazione: 1.042.000 – 5.1%). Rai3: CartaBianca 832.000 (5%) (presentazione: 828.000 – 4%). Rete4: Fuori dal Coro 776.000 (5.3%). La7: diMartedì 1.180.000 spettatori (6.9%) (diMartedì Più: 394.000 – 5.1%). Tv8: Viaggi Pazzeschi 408.000 (2.4%). Nove: Parker 335.000 (1.9%).

le iene 2

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.179.000 (22.7%), Affari Tuoi 5.122.000 (25.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.484.000 (17.5%). Rai2: TG2 Post 777.000 (3.9%). Italia1 NCIS 1.176.000 (6.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.289.000 (6.9%), Un Posto al Sole 1.704.000 (8.6%). Rete4: Stasera Italia 796.000 (4.3%), nella prima parte, 701.000 (3.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.451.000 (7.4%). Tv8: 100% Italia – Il Torneo dei Campioni 408.000 (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 366.000 (1.9%).

al bano 4 volte 20 6

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.641.000 spettatori (24.7%), L’Eredità 3.501.000 spettatori (24.9%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.535.000 spettatori (15.5%), Avanti un Altro! Story 2.597.000 (19.8%). Rai2: Hawaii Five O 460.000 (3.7%). NCIS 685.000 (4.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 402.000 (3.5%), FBI Most Wanted 488.000 (3.1%). Rai3: TGR 2.325.000 (15.5%), Blob 796.000 (4.7%), La Gioia della Musica 839.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 643.000 (3.8%). La7: Lingo – La Prima Sfida 175.000 spettatori (1.7%), Lingo – Parole in Gioco 311.000 (2.4%). Tv8: Celebrity Chef 221.000 (1.5%). Nove: Cash or Trash 456.000 (3.1%).

imma tataranni

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 564.000 (7.8%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 223.000 (6.9%). Canale5: TG5 Notte 601.000 (15.1%). Rai2: Bar Stella 294.000 (3.9%), Generazione Z 185.000 (5.5%). Rai3: Tg3 Linea Notte 295.000 (4%). Italia1: Ap Bio 253.000 (7.5%). Rete4: Inseguimento Fatale 143.000 (3.7%). Tv8: Gialappa Show 126.000 (2.2%).

DAYTIME

Mattina

al bano 4 volte 20 5

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 252.000 (9.7%), Tg1 Ore 7.00 396.000 (9.1%), TgUnoMattina 601.000 (12.3%), TG1 ore 8.00 885.000 (17.6%), Uno Mattina 739.000 (18.5%), Storie Italiane (prima parte) 647.000 (17%). Canale5: Prima Pagina Tg5 617.000 (18.3%), Tg5 Mattina 940.000 (19%), Mattino Cinque News 735.000 (17.7%) nella prima parte, 747.000 (19.6%) nella seconda.Rai 2: Viva Asiago 10 198.000 (5.6%), Viva Rai2! Glass Cam 302.000 (7.7%), Viva Rai2! 878.000 (17.2%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 452.000 (9%), …E Viva il Mini Videobox 315.000 (6.6%). Radio 2 Social Club 252.000 (6.2%). Italia 1: Chicago Fire 148.000 (3.6%), Chicago PD 228.000 spettatori (5.8%). Rai3: Buongiorno Italia 500.000 (11.9%), TgR Buongiorno Regione 573.000 (11%), Agorà (presentazione) 326.000 (6.6%), Agorà 310.000 (7.3%), Agorà Extra 203.000 (5.3%). Rete4: Un Detective in Corsia 58.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 124.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 146.000 (3.2%), Coffee Break 131.000 (3.4%).

le iene 1

Mezzogiorno

Rai1: Tg1: Giornata della Legalità 619.00 (12.9%), E’ Sempre Mezzogiorno Menù 1.559.000 (15.6%). Canale5: Forum 1.361.000 (20.2%). Rai2: I Fatti Vostri 530.000 (10%), nella prima parte, 930.000 (10.5%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 245.000 (4.6%), Cotto e Mangiato Menù 246.000 (3.3%), Sport Mediaset 630.000 (5.3%), Extra 536.000 (4.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 125.000 (3.2%), Elisir 237.000 (5%), Tg3 Ore 12 679.000 (9.3%), Quante Storie 627.000 (5.7%), Passato e Presente 414.000 (3.5%). Rete4: Hazzard 115.000 ( 2.5%), Il Segreto 162.000 (1.7%), La Signora in Giallo 579.000 (4.9%). La7: L’Aria che Tira 193.000 (3.9%) nella prima parte, 323.000 (3.3%).

Pomeriggio

al bano 4 volte 20 4

Rai1: Tg1 Economia 2.061.000 (17.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.543.000 (15.7%) presentazione 1.657.000 (14.2%), Sei Sorelle 934.000 (11.3%), Tg1 922.000 (11.4%), La Vita in Diretta 1.684.000 (20.5%), presentazione 1.255.000 (16.2%). Canale5: Beautiful 2.647.000 (22.2%), Terra Amara 2.535.000 (21.7%), Uomini e Donne Story 1.741.000 (17.9%), finale 1.364.000 (16.2%), Isola dei Famosi 17 1.244.000 (15%), Un Altro Domani 963.000 (11.9%), Pomeriggio Cinque 1.302.000 (16%), Presentazione 1.092.000 (14.1%), Saluti: 1.223.000 (13.6%), Rai2: Giro di Italia 1.425.000 (14.8%), Giro Diretta 1.125.000 (11.4%), Giro all’Arrivo 1.814.000 (22%),

imma tataranni – sostituto procuratore 2 8

Processo alla Tappa 719.000 (9.2%), Italia1: I Simpson 413.000 (3.4%), nel primo episodio, 509.000 (4.4%), nel secondo, 441.000 (4.2%), I Griffin 262.000 (2.8%), Lethal Weapon 275.000 (3.3%) nel primo episodio, 303.000 (3.8%) nel secondo, Person of Interest 218.000 (2.7%). Rai3: Tgr 2.070.000 (17.3%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 289.000 (3.3%), Aspettando… Geo 481.00 (6%), Geo 838.000 (9.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 607.000 (5.6%), Tg4 Diario del Giorno 320.000 (3.8%). La7: Tagadà (presentazione) 268.000 (2.3%), Tagadà 226.000 (2.5%), Focus: 175.000 (2.1%). TV8: Un Amore in Copertina 257.000 (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

al bano 4 volte 20 3

13.30 - 3.188.000 (26.3%)

20.00 - 4.306.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.553.000 (13.1%)

20.30 - 1.249.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.387.000 (12.3%)

19.00 - 1.616.000 (13%)

TG4

11.55 - 245.000 (3.5%)

18.55 - 603.000 (4.8%)

TG5

13.00 - 2.952.000 (24.8%)

20.00 - 3.639.000 (20.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.009.000 (10.7%)

18.30 - 526.000 (5.6%)

TGLA7

al bano 4 volte 20 2

13.30 - 450.000 (3.8%)

20.00 - 1.088.000 (6.3%)

al bano 4 volte 20 1 al bano 4 volte 20 7