PIPPITEL! – SU CANALE5 IL DERBY DI COPPA ITALIA MILAN-INTER CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.9% E 6 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “LEA – UN NUOVO GIORNO” REGGE CON IL 21.1% DI SHARE. SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” AL 7.6% - SU RAI3 “CARTABIANCA” AL 5.1%, %. SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 5.7%, SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 7.3% - AMADEUS CON IL 19.7% BATTE ANCORA UNA VOLTA “STRISCIA” (17.4%). PALOMBA (4.8%), GRUBER (7.2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 1 marzo 2022, su Rai1 Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 4.830.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio dalle 21.39 alle 22.36 con 4.886.000 spettatori il 19.3%, il seconda dalle 22.36 alle 23.32 con 4.773.000 spettatori con il 23.3% di share). Su Canale 5 il match di Coppa Italia Milan-Inter, in onda dalle 21.02 alle 22.53, ha raccolto davanti al video 6.028.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.437.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Su Italia 1 Grease ha catturato l’attenzione di 782.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.080.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.593.000 spettatori con uno share del 7.3%. Su TV8 Italia’s got Talent ha segnato il 2.9% con 657.000 spettatori mentre sul Nove Il Vento del Perdono ha catturato l’attenzione di 298.000 spettatori (1.3%).

Su Rai 5 La Ragazza dei Tulipani si porta allo 0.8% con 196.000 spettatori e su La5 la replica del Grande Fratello Vip sigla l’1.1% con 182.000 spettatori. Su Real Time Primo Appuntamento è la scelta di 374.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.165.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.416.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.5% con 1.453.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.434.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.174.000 spettatori pari al 4.7% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.617.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.228.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.092.000 (4.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.886.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 381.000 spettatori con l’1.5% di share e sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 473.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti sigla l’1.5% con 390.000 spettatori.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.589.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.159.000 spettatori (24.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.504.000 spettatori con il 15% di share e Avanti un Altro! 3.892.000 con il 19.2% di share. Su Rai2 Rai Parlamento Speciale ha raccolto 346.000 spettatori con l’1.9% e 9-1-1 .000 (%).

Su Italia1 CSI segna il 3.1% con 695.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.766.000 spettatori con il 12.8% di share e Blob segna 951.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 987.000 spettatori. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 324.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 187.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del TG1, in onda dalle 7.01 alle 9.02, sigla il 20.7% con 1.247.000 spettatori; Uno Mattina Speciale informa 1.334.000 telespettatori con il 20.6% di share e Rai Parlamento Speciale 1.119.000 (17.3%). Su Canale5 Mattino Cinque News ha informato 1.252.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 1.089.000 (16.9%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3% con 198.000 spettatori e l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022 informa 204.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 126.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e di 180.000 (2.8%) nel secondo, mentre Chicago P.D. di 208.000 (3.1%) nel terzo. Su Rai3 Agorà convince 484.000 spettatori pari al 7.2% di share e Agorà Extra si porta all’8.3% con 535.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 66.000 spettatori con share dell’1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 128.000 spettatori con il 3% nelle News e 274.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 278.000 spettatori pari al 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Storie Italiane, in onda dalle 10.43 alle 12.09, fa compagnia a 1.167.000 spettatori (15.4%), Rai Parlamento Speciale informa 1.396.000 spettatori con il 12.9% e E’ Sempre Mezzogiorno! Menù, in onda dalle 12.36 alle 13.24, a 1.909.000 spettatori (13.4%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.766.000 telespettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 587.000 spettatori con il 6.2% dalle 11.57 alle 12.13 e 1.217.000 (10%) dalle 12.15 alle 12.54. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 266.000 spettatori con il 3% di share, il GF Vip interessa a 697.000 spettatori (4.8%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 618.000 spettatori con il 3.9%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 400.000 spettatori (5.4%), il TG delle 12 da 972.000 spettatori (9.5%), Rai Parlamento Speciale si porta al 4% con 574.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di .000 spettatori pari al % di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 144.000 spettatori con l’1.2% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 601.000 spettatori (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 436.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte e 667.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 179.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 2.093.000 spettatori (15.3%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.214.000 spettatori (18.3%). La Vita in Diretta informa 2.649.000 spettatori con il 19.1% (presentazione 2.197.000 – 18.2%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.660.000 spettatori (16.9%), Una Vita ha convinto 2.504.000 spettatori con il 17% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24% con 3.121.000 spettatori (finale 2.760.000 – 22.5%).

Amici interessa a 2.311.000 spettatori (19.2%) e la striscia del GF Vip a 2.074.000 (17.6%); Love is in the Air interessa a 1.933.000 spettatori (16.2%), Pomeriggio Cinque a 1.722.000 spettatori (13.9%) nella presentazione, a 2.005.000 spettatori (14.4%) nel programma vero e proprio e a 1.972.000 (12.7%) nei saluti finali. Su Rai 2 Ore 14 interessa a 655.000 spettatori (4.6%), Speciale Tg2 ha informato 614.000 spettatori con il 5% di share e Castle piace a 291.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 576.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 615.000 (4.2%) nel secondo e 550.000 (4%) nel terzo.

Big Bang Theory è la scelta di 402.000 spettatori (3.2%) e Modern Family intrattiene 264.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.397.000 spettatori (15.7%) e Il Commissario Rex 510.000 spettatori con il 4.2% di share; Geo registra 1.317.000 spettatori con l’8.7% di share dalle 16.50 alle 17.00, il TG3 Speciale, in onda dalle 17.00 alle 18.00 928.000 spettatori (7.5%) e sempre Geo 1.317.000 spettatori con l’8.7% dalle 18.00 alle 18.56. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 832.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 531.000 spettatori con il 4.2% e Tagadà #Focus 557.000 (4.7%); il TGLa7 Speciale, in onda dalle 17.02 alle 19.53, informa 614.000 spettatori con il 3.9% di share. Su TV8 Amore, Romanticismo e Cioccolato è la scelta di 309.000 spettatori (2.6%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.183.000 spettatori con il 13.6% di share. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha totalizzato una media di 1.479.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rai2 Tonica segna 330.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai 3 TG3 LineaNotte segna il 7% con 542.000 spettatori. Su Italia1 Noi Siamo Infinito viene visto da una media di 243.000 ascoltatori con il 3.1% di share. Su Rete4 La Forma dell’Inganno ha segnato il 4.6% con 196.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.067.000 (25.5%)

Ore 20.00 6.401.000 (26.6%)

TG2

Ore 13.00 2.486.000 (16.3%)

Ore 20.30 1.865.000 (7.2%)

TG3

Ore 14.25 1.743.000 (12%)

Ore 19.00 2.381.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 3.421.000 (22.2%)

Ore 20.00 5.153.000 (21.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.357.000 (10.8%)

Ore 18.30 692.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 292.000 (3%)

Ore 18.55 889.000 (4.5%)

TGLA7

Ore 13.30 818.000 (5.2%)

Ore 20.00 1.487.000 (6.1%)