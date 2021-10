PIPPITEL! – SU CANALE5 LA FICTION “LUCE DEI TUOI OCCHI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.8% E POCO PIÙ DI 3 MILIONI DI SPETTATORI. RAI 1 INCHIODA ALL’11.3% CON LA COMMEDIA “APPENA UN MINUTO” – SU RAI 3 “CHI L’HA VISTO?” AL 10.5%, I COMICI DI “HONOLULU” NON VANNO OLTRE IL 4.5% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4%, SU LA7 “NON È L’ARENA” CALA AL 4.6% - AMADEUS (19.6%), “STRISCIA” (15.6%), PALOMBA (4.4%), GRUBER (7%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

appena un minuto

Nella serata di ieri, mercoledì 20 ottobre 2021, su Rai1 la prima tv della commedia Appena un Minuto ha appassionato 2.387.000 spettatori pari all’11.3%. Su Canale 5 la quarta puntata di Luce dei Tuoi Occhi ha raccolto davanti al video 3.178.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Rai2 l’esordio de Il Cacciatore 3 ha interessato 963.000 spettatori pari al 4.7% di share (primo episodio: 994.000 – 4.3%, secondo: 937.000 – 5.1%). Su Italia 1 Honolulu ha intrattenuto 825.000 spettatori con il 4.5% (presentazione: 712.000 – 3%).

luce dei tuoi occhi

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.055.000 spettatori pari ad uno share del 10.5% (presentazione: 1.559.000 – 6.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 653.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 757.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 X Factor segna 610.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 294.000 spettatori con l’1.3%. Sul 20 Mercenary For Justice segna 467.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 The Deep – Profondo registra 199.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai Premium Tale e Quale Show segna 231.000 spettatori e l’1.2%.

appena un minuto 7

Su Iris Il Principe del Deserto raccoglie 444.000 spettatori e il 2.2%. Su Real Time Beauty Bus ha ottenuto 285.000 spettatori con l’1.2%, nel primo episodio, e 303.000 spettatori con l’1.7%, nel secondo episodio. Su Sky Sport Manchester United – Atalanta segna 507.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Guess My Age – prima di X Factor e con Filippo Bisciglia ospite – sorpassa Deal With It.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.687.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.739.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.153.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.405.000 spettatori (6.2%).

chi l'ha visto

Un Posto al Sole ha appassionato 1.783.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.009.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 907.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.667.000 spettatori (7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 420.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 401.000 spettatori con l’1.7%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 445.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

Caduta Libera al 19%.

appena un minuto 5

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.031.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.330.000 spettatori (23.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.063.000 spettatori (14.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.402.000 spettatori (19%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 288.000 spettatori (1.7%) mentre NCIS ha raccolto 699.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 455.000 spettatori con il 2.8%. CSI ha ottenuto 594.000 spettatori (2.9%).

honolulu

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.752.000 spettatori con il 14%. Blob segna 1.079.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 873.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 134.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 184.000 spettatori (share dell’1.1%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti segna 288.000 spettatori con il 2%. Piatto Ricco raccoglie 304.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 184.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

luce dei tuoi occhi 6

La prima parte di Mattino Cinque supera il 19% e stacca Uno Mattina.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 603.000 telespettatori con il 12.3%, nella lunga presentazione, e a 844.000 spettatori con il 16.4%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 732.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 19.1%, nella prima parte, e 802.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte (I Saluti: 638.000 – 13.8%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 259.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 186.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Agorà convince 350.000 spettatori pari al 6.7% di share (presentazione: 391.000 – 7.1%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 280.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 101.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 125.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 194.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Coffee Break ha informato 199.000 spettatori pari al 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

appena un minuto 4

La Signora in Giallo al 4.8% (col traino inferiore al 2%).

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 829.000 spettatori con il 14.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.586.000 spettatori con il 15.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.401.000 telespettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 483.000 spettatori (7.8%), nella prima parte, e 798.000 spettatori (8.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 265.000 spettatori con il 3.8%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 679.000 spettatori con il 5.4%.

massimo giletti.

Sport Mediaset ha ottenuto 821.000 spettatori con il 6% (Extra: 605.000 – 4.5%). Su Rai3 Elisir segna 332.000 spettatori con il 6% (presentazione: 264.000 – 5.7%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 880.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 716.000 spettatori (6%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 532.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 141.000 spettatori con il 2.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 190.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 638.000 (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 309 .000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 442.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Bene Il Paradiso delle Signore.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.590.000 spettatori pari al 13.3% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.807.000 spettatori con il 18.7%. Dopo il TG1 Economia (1.365.000 – 14.4%), Vita in Diretta ha raccolto 1.673.000 spettatori (17.2%), nella presentazione di 19 minuti, e 2.047.000 spettatori (18.6%) dalle 17.36. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.463.000 spettatori con il 18%. Una Vita ha convinto 2.408.000 spettatori con il 18.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.599.000 spettatori con il 23.2% (finale: 2.996.000 – 20.5%). Il daytime di Amici ha interessato 1.748.000 spettatori con il 18.2%.

appena un minuto 3

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.742.000 spettatori con il 18.5%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.664.000 spettatori pari al 17.2% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.443.000 spettatori con il 14.6%, nella presentazione in onda dalle 17.36 alle.17.51, e 1.550.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte (Saluti: 1.511.000 – 12%). Su Rai2 Ore 14 Light – in onda fino alle 14.58 – ha raccolto 613.000 spettatori con il 4.7%. Rai Parlamento Question Time ha raccolto 149.000 spettatori con l’1.4%.

Dalle 15.53 Detto Fatto ha ottenuto 342.000 spettatori con il 3.6%. Voglio Essere un Mago segna 163.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 692.000 spettatori (5.2%), nel primo episodio, 634.000 spettatori (5%), nel secondo episodio, e 493.000 spettatori (4.1%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 414.000 spettatori con il 3.9%. Big Bang Theory ha raccolto 326.000 spettatori (3.3%). Mom in prima visione segna 253.000 spettatori con il 2.7%. Superstore segna 223.000 spettatori (2.2%). Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 186.000 spettatori con l’1.7%.

giuseppe brindisi zona bianca

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.348.000 spettatori con il 17.3%. #Maestri ha coinvolto 379.000 spettatori pari al 3.7%. Aspettando Geo… ha raccolto 638.000 spettatori con il 6.7%. Geo ha registrato 1.190.000 spettatori con il 10.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 752.000 spettatori con il 6.1%. Hamburg Distretto 21 segna 410.000 spettatori e il 4.2%. Su La7 Tagadà interessato 363.000 spettatori con il 3.4% (presentazione: 313.000 – 2.4%). Tagadoc ha raccolto 146.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 Amore alla Moda segna 181.000 spettatori con l’1.9%. Vite da Copertina ha raccolto 82.000 spettatori con lo 0.8%.

appena un minuto 6

Seconda Serata

Vespa battuto anche da Mannoni.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 427.000 spettatori con il 6.5% di share (presentazione di 34 minuti: 804.000 – 5.7%). Su Canale 5 il ritorno de L’Intervista, con Gianni Morandi, ha totalizzato una media di 1.063.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%. Su Rai2 Restart segna 244.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 513.000 spettatori con il 7.1%. Su Italia1 Before Pintus è visto da 359.000 spettatori (5%), nel primo episodio, e 252.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Machine Gun Preacher è stato scelto da 145.000 spettatori con il 3.8% di share.

Telegiornali

TG1

appena un minuto 2

Ore 13.30 3.098.000 (22.7%)

Ore 20.00 5.017.000 (23.1%)

TG2

Ore 13.00 1.759.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.284.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 1.485.000 (11.6%)

Ore 19.00 2.145.000 (12.8%)

TG5

Ore 13.00 2.719.000 (20.9%)

Ore 20.00 4.285.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.245.000 (12%)

Ore 18.30 589.000 (4.4%)

luce dei tuoi occhi 5

TG4

Ore 12.00 272.000 (3.3%)

Ore 18.55 672.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 565.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.189.000 (5.4%)

honolulu 4 honolulu 5 FATIMA TROTTA FRANCESCO MANDELLI - HONOLULU honolulu 2

luce dei tuoi occhi 4 luce dei tuoi occhi 3 luce dei tuoi occhi 1