PIPPITEL! – SU CANALE5 LA FINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA-INTER SI PAPPA TUTTO E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 33.3% DI SHARE E 6.9 MILIONI DI SPETTATORI. %. AFFONDA RAI1 CON IL FILM “IL DIRITTO DI CONTARE” ALL'11.3% - SU RAI3 STABILE “CHI L’HA VISTO?” CON L’11%, SU RETE4 “DON CAMILLO E L’ONOREVOLE PEPPONE” – SU LA7 “ATLANTIDE” AL 3.8% - AMADEUS (20.7%) “STRISCINA” (18.9%) - DAMILANO (6.6%), GRUBER (6.7%), VIERO (3.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, mercoledì 24 maggio 2023, vedono in prima serata dominare la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, che su Canale5 ha appassionato 6.997.000 spettatori con il 33.3%. Affondata Rai1 con il film Il diritto di contare che si ferma a 2.056.000 spettatori con l'11.3%.

Il calcio non scalfisce l'inarrestabile Federica Sciarelli che, su Rai3 con Chi l'ha visto? totalizza 1.984.000 spettatori con l'11.1%. La vera sorpresa è però. su Rete4, il film Don Camillo e l’onorevole Peppone che segna 1.056.000 spettatori con il 5.7%, quarto più visto in prime time, superando i risultati di vari programmi della rete (e anche di altre). Su La7 Speciale Atlantide – 1993-2023. Dietro le stragi di mafia: talpe, complici e vuoti a perdere ha invece raccolto 584.000 spettatori con il 3.8%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Fiorentina-Inter (Canale5) - 6.997.000

2) Il diritto di contare (Rai1) - 2.056.000

3) Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.984.000

4) Don Camillo e l'onorevole Peppone (Rete4) - 1.056.000

5) The Good Doctor (Rai2) - 958.000

6) Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mondo (Italia1) - 881.000

7) Speciale Atlantide (La7) - 584.000

8) Un amore a 5 stelle (Tv8) - 537.000

9) Little Big Italy (Nove) - 313.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 segnano il 22.3%, Amadeus con Affari Tuoi - malgrado il calcio - resiste eroicamente al 20.7%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia in versione ridotta per la partita sigla il 18.9%. Per l'approfondimento, Marco Damilano raccoglie il 6.6%, Lilli Gruber il 6.7%, Alessandra Viero con Stasera Italia il 3.4% complessivamente nelle due parti, e Tg2 Post il 3.2%.

In fascia mattutina, Fiorello conquista il 18.2%, mentre al pomeriggio la soap turca Terra Amara raggiunge il 24.0% e le repliche di Uomini e Donne con Maria De Filippi il 19.1%, superando ancora una volta Serena Bortone che, su Rai1 con Oggi è un altro giorno, totalizza il 16.3%. In seconda serata, su Rete4, il Concerto di Tina Turner riproposto nel giorno della sua scomparsa ha appassionato 223.000 spettatori con il 3.4%. Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Diritto di Contare 2.056.000 (11.3%). Canale5: Calcio Coppa Italia Fiorentina-Inter 6.997.000 (33.3%). Rai2: The Good Doctor 6 958.000 (4.7%). Italia1: Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare 881.000 (5%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.984.000 (11.1%), presentazione 1.199.000 (5.5%). Rete4: Don Camillo e l’onorevole Peppone 1.056.000 (5.7%). La7: Speciale Atlantide – 1993-2023. Dietro le stragi di mafia: talpe, complici e vuoti a perdere 584.000 (3.8%). Tv8: Un Amore a 5 Stelle 537.000 (2.8%). Nove: il doppio episodio in replica di Little Big Italy 313.000 (1.9%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.260.000 (22.3%). Affari Tuoi 4.431.000 (20.7%). Canale5: Striscina la Notizina 3.572.000 (18.9%). Rai2: TG2 Post 688.000 (3.2%). Italia1: NCIS 1.319.000 (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.293.000 (6.6%). Un Posto al Sole 1.583.000 (7.4%). Rete4: Stasera Italia 810.000 (4.1%), nella prima parte, 683.000 (3.2%, nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.399.000 (6.7%). Tv8: 100% Italia 384.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 271.000 (1.3%). Real Time: Casa a Prima Vista 316.000 (1.5%). Iris: Walker Texas Ranger 359.000 (1.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.689.000 (23.4%), L’Eredità 3.725.000 (26.1%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.664.000 (15.8%), Avanti un Altro! Story 2.495.000 (18.7%). Rai2: Hawaii Five O 499.000 (3.8%). NCIS 739.000 (4.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 397.000 (3.2%), FBI Most Wanted 505.000 (3.1%). Rai3: Tgr 2.115.000 (14%), Blob 851.000 (4.9%), La Gioia della Musica 861.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 724.000 (4.1%). La7: Lingo – La Prima Sfida 159.000 (1.5%) Lingo – Parole in Gioco 260.000 (1.9%). Tv8: Celebrity Chef 212.000 (1.4%). Nove: Cash or Trash 380.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 627.000 (10.4%), Viva Rai2:! E un po’ anche Rai1 222.000 (8.2%). Canale5: Coppa Italia Live 2.024.000 (16.8%), X Style 435.000 (7.7%). Rai2: Bar Stella 449.000 (4%), Rai3: Tg3 Linea Notte 647.000 (9.9%). Italia1: Warcraft: L’Inizio 287.000 (6.4%). Rete4: Tina Turner in Concerto 223.000 (3.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 301.000 (11%), Tg1 Ore 7.00 477.000 (11.4%), TgUnoMattina 619.000 (12.9%), Tg1 Ore 8.00 890.000 (18.5%), Uno Mattina 680.000 (17%), Storie Italiane (prima parte) 696.000 (18.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 643.000 (18.9%), Tg5 Mattina 1.061.000 (22.3%), Mattino Cinque News 782.000 (18.7%, nella prima parte, 786.000 (20.8%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 203.000 (5.7%), Viva Rai2! Glass Cam 302.000 (7.9%), Viva Rai2! 887.000 (18.2%). Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 389.000 (8.1%), …E Viva il Videobox 262.000 (5.7%), Radio 2 Social Club 246.000 (6.1%).

Italia1: Chicago Fire 183.000 (4.6%). Rai3: Buongiorno Italia 383.000 (9.4%), TgR Buongiorno Regione 441.000 (8.8%), Agorà (presentazione) 282.000 (5.9%), Agorà 279.000 (6.6%), Agorà Extra 204.000 (5.3%). Rete4: Un Detective in Corsia 79.000 (2.1%). La7: Omnibus (News) 112.000 (2.8%), Omnibus (Dibattito) 173.000 (3.9%), Coffee Break 176.000 (4.7%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 744.000 (16.4%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.530.000 (16.7%). Canale5: Forum 1.417.000(21.8%). Rai2: I Fatti Vostri 453.000 (9%) nella prima parte, 811.000 (9.5%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 199.000 (3.9%), Cotto e Mangiato 181.000 (2.5%), Sport Mediaset 516.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 140.000 (3.8%), Elisir 210.000 (4.5%), Tg3 Ore 12.00 676.000 (9.5%), Quante Storie 526.000 (4.9%), Passato e Presente 402.000 (3.4%). Rete4: Hazzard 98.000 (2.2%), Il Segreto 143.000 (1.6%), La Signora in Giallo 646.000 (5.5%). La7: L’Aria che Tira 263.000 (5.5%) nella prima parte, L’Aria che Tira (Oggi) 405.000 (4.3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.199.000 (18.7%), Oggi è un Altro Giorno 1.566.000 (16.3%), presentazione 1.515.000 (13.4%), Sei Sorelle 931.000 (11.7%), Tg1 988.000 (12%), La Vita in Diretta 1.963.000 (21.8%), presentazione 1.435.000 (17.2%). Canale5: Beautiful 2.675.000 (22.4%), Terra Amara 2.701.000 (24%), Uomini e Donne Story 1.809.000 (19.1%), Finale 1360.000 (16.6%), Isola dei Famosi 17 1.182.000 (15%), Un Altro Domani 1.039.000 (12.7%), Pomeriggio Cinque 1.509.000 (16.9%), presentazione 1.252.000 (14.9%), Saluti: 1.352.000 – 14.2%. Rai2: Giro d’Italia 1.151.000 (12.4%), Giro Diretta 996.000 (10.4%), Giro all’Arrivo 1.625.000 (19.7%), Processo alla Tappa 797.000 (9.4%).

Italia1: I Simpson 453.000 (3.9%) nel primo episodio, 519.000 (4.7%), nel secondo, 518.000 (5.1%) nel terzo, I Griffin 348.000 (3.7%), Lethal Weapon 307.000 (3.8%) nel primo episodio, 293.000 (3.6%) nel secondo, Person of Interest 307.000 (3.5%). Rai3: Tgr 1.936.000 (16.6%), Tgr – Leonardo 930.000 (9%), Rai Parlamento Question Time 262.000 (2.9%), Aspettando… Geo 521.000 (6.3%), Geo 886.000 (9.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 886.000 (8.3%), Tg4 Diario del Giorno 408.000 (5%). La7: Tagadà (presentazione) 291.000 (2.6%), Tagadà 274.000 (3.1%), Tagadà Focus 270.000 (3.3%), C’era una volta il Novecento 147.000 (1.7%). Tv8: Amore in Consegna 242.000 (3%), Una Nuova Kim 222.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.970.000 (24.8%)

20.00 - 4.416.000 (25.2%)

TG2

13.00 - 1.444.000 (12.8%)

20.30 - 1.168.000 (5.9%)

TG3

14.25 - 1.271.000 (11.5%)

19.00 - 1.613.000 (12.7%)

TG4

11.55 - 269.000 (4%)

18.55 - 552.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 2.948.000 (25.7%)

20.00 - 3.529.000 (20.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 936.000 (10.2%)

18.30 - 544.000 (5.4%)

TGLA7

13.30 - 500.000 (4.2%)

20.00 - 1.121.000 (6.3%)

