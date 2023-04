PIPPITEL! – SU CANALE5 LA FINALE DEL “GRANDE FRATELLO VIP” FA IL 24% DI SHARE CON 2.8 MILIONI DI TELEMORENTI, IN NETTO CALO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO, QUANDO ERANO STATI SUPERATI I 3.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “RESTA CON ME” FA IL 20.6% CON 3.7 MILIONI DI PERSONE INCOLLATE ALLA TV – “REPORT” SU RAI3 ALL’8.2%. “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 (4.4%), SU ITALIA1 “FREEDOM” AL 4.8% - SU RAI2 IL MEGLIO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” REGGE AL 6.9% - VESPA (20.8%) AMADEUS (21.5%), “STRISCIA” (19%), GRUBER (7.1%) DAMILANO (6.5%), PALOMBA (3.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva movimentata quella di ieri, lunedì 3 aprile 2023, che ha visto l'ultima puntata della fiction Resta con me con Francesco Arca su Rai1 scontrarsi con la 45ma e ultima puntata del Grande Fratello Vip su Canale5, con la vittoria di Nikita Pelizon. La serie Tv Rai ha totalizzato 3.781.000 spettatori con il 20.6% mentre il Gf Vip ne ha radunati 2.871.000 pari al 24%. Un calo evidente della platea per il reality di Canale5 che l'anno scorso (il 14 marzo 2022) vide sintonizzarsi per la finale vinta da Jessica Hailé Selassié 3.659.000 affezionati con il 26.06% di share.

Terzo programma più visto è stato invece Report su Rai3, che nella sua prima puntata della nuova edizione dedicata perlopiù al 41 Bis e al caso Cospito, ha segnato l'8.2% di share, doppiando Nicola Porro con il suo Quarta Repubblica su Rete4 (4.4%) e Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine su Italia1 (4.8%). Il meglio di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai2 ha invece siglato il 6.9%. Vediamo di seguito la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

1) Resta con me (Rai1): 3.781.000

2) Grande Fratello Vip (Canale5): 2.871.000

3) Report (Rai3): 1.591.000

4) Anche Stasera tutto è possibile (Rai2): 1.093.000

5) Freedom - Oltre il confine (Italia1): 814.000

6) Quarta Repubblica (Rete4): 682.000

7) Bad Company - Protocollo Praga (La7): 504.000

8) Si accettano miracoli (Nove): 379.000

9) Free Guy - Eroe per gioco (Tv8): 274.000

In access prime time, Vespa con i suoi Cinque Minuti ha raccolto il 20.8%, Amadeus il 21.5% e Striscia la Notizia, con il ritorno di "nonna" Michelle Hunziker accanto a "nonno" Gerry Scotti, il 19% superando i 4 milioni di spettatori. Nell'approfondimento, Lilli Gruber ha prevalso con il 7.1% su Damilano (6.5%), Palombelli (3.8% e 2.8%) e Tg2 Post (3.8%).

In seconda serata non sfonda su Rai1 Basco rosso, la docuserie sulla squadra speciale dei Carabinieri, che raduna il 7.7%, mentre su Rai3 Gianrico Carofiglio con Dilemmi (5.4%) supera ampiamente Restart (4%) condotto su Rai2 da Annalisa Bruchi con la partecipazione di Aldo Cazzullo.

Al mattino, solita tregenda per il Tg1 delle 8.00 che con il 15.4% soccombe al Tg5 (25.1%), mentre al pomeriggio Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai1 inchioda al 14.9%, distaccato di oltre 14 punti di share da Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale5 e il suo 29.1%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Resta con Me 3.781.000 spettatori (20.6%). Canale 5: Grande Fratello Vip 7 2.871.000 (24%) di share. Rai2: Anche Stasera Tutto è Possibile 1.093.000 (6.9%). Italia 1: Freedom – Oltre il Confine 814.000 (4.8%). Rai3: Report 1.591.000 (8.2%). Rete4: Quarta Repubblica 682.000 (4.4%). La7: Bad Company – Protocollo Praga 504.000 (2.7%). Tv8: Free Guy – Eroe Per Gioco 274.000 (1.5%). Nove: Si Accettano Miracoli 379.000 spettatori (2%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.279.000 (20.8%), Soliti Ignoti 4.636.000 (21.5%). Canale5: Striscia la Notizia 4.099.000 (19%). Rai2: TG2 Post 835.000 (3.8%). Italia1: NCIS 1.588.000 (7.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.374.000 (6.5%). Un Posto al Sole 1.664.000 (7.7%). Rete4: Stasera Italia 795.000 (3.8%) nella prima parte, 601.000 (2.8%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.546.000 (7.1%). Tv8 100% Italia: 420.000 (2%). Nove Don’t Forget the Lyrics 609.000 (2.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.879.000 (22.9%), L’Eredità 4.127.000 (25.7%). Canale5: Avanti il Primo 2.171.000 (18.5%), Avanti un Altro 3.437.000 (22.4%). Rai2: Hawaii Five O 487.000 (3.3%), The Rookie 724.000 (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 399.000 (2.9%), CSI 685.000 (3.8%). Rai3: Tgr 2.350.000 (13.8%). Blob 1.012.000 (5.3%). Generazione Bellezza 942.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 726.000 (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 190.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 346.000 (2.3%). Tv8: Celebrity Chef 312.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash (replica) 446.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Basco Rosso 717.000 (7.7%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 219.000 (4.2%), Rai News 112.000 (3%). Rai2: Restart 242.000 (4%). Rai3: Dilemmi 682.000 spettatori (5.4%), Tg3 Linea Notte 401.000 (5.3%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 270.000 spettatori (3.4%). Rete 4: Rizzoli & Isles 117.000 spettatori (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 229.000 (9.7%), Tg1 7.00 377.000 (10.2%), TgUnoMattina 559.000 (11%), Tg1 8.00 821.000 (15.4%), Uno Mattina 895.000 (19.1%), Storie Italiane (prima parte) 845.000 (18.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 619.000 (20.2%), Tg5 Mattina 1.331.000 (25.1%), Mattino Cinque News 1.125.000 ( 23.3%) nella prima parte, 956.000 (21.5%) nella seconda, I Saluti: 812.000 (17.6%). Rai 2: Viva Asiago 10 167.000 (5.6%), Viva Rai2! Glass Cam 236.000 (7.2%), Viva Rai2! 832.000 (17.3%), …E Viva il Videobox 306.000 (5.8%), Radio 2 Social Club 264.000 (5.6%).

Italia 1: Chicago Fire 148.000 (3%), Chicago PD 273.000 ( 5.1%). Rai3: Buongiorno Italia 363.000 (10.1%), TgR Buongiorno Regione 470.000 (9.3%). Agorà (presentazione) 334.000 (6.3%), Agorà 287.000 (5.9%), Agorà Extra 239.000 (5.4%). Rete4: Hazzard 79.000 (1.8%). La7: Omnibus (News) 111.000 (3.1%), Dibattito 146.000 (2.9%). Coffee Break 171.000 (3.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 869.000 (15.8%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.692.000 (17%). Canale 5: Forum 1.543.000 (20.6%). Rai2: I Fatti Vostri 580.000 (9.5%) nella prima parte, 886.000 (9.4%) nella seconda. Italia 1: Grande Fratello Vip 665.000 (5.6%), Sport Mediaset 788.000 (6.3%) Extra 601.000 (4.8%). Rai3: Elisir (presentazione) 252.000 (5.5%), Elisir 349.000 (6.2%), Tg3 12.00 823.000 (10.4%), Quante Storie 672.000 (5.7%), Passato e Presente 480.000 (3.8%). Rete4: Monk 84.000 (1.5%), Il Segreto (replica) 110.000 (1.1%), La Signora in Giallo 617.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 280.000 (4.9%) nella prima parte, L'Aria che tira (Oggi) 433.000 (4.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.368.000 (18.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.531.000 (14.9%), 1.493.000 (12.4%), Il Paradiso delle Signore 1.751.000 (20.8%), Tg1 1.379.000 (17%), La Vita in Diretta 2.056.000 (21.6%), 1.629.000 (19.1%). Canale5: Beautiful 2.578.000 (21.5%), Terra Amara 2.855.000 (24%), Uomini e Donne 2.961.000 ( 29.1%), finale 2.199.000 (25.1%), Amici 1.740.000 (20.7%), Grande Fratello Vip 7 1.564.000 (19.1%), Un Altro Domani 1.282.000 (15.2%), Pomeriggio Cinque 1.636.000 (17.1%), presentazione 1.374.000 (15.6%); Saluti 1.713.000 (16.1%).

Rai2: Ore 14 695.000 (6.1%), Bella Ma’ 478.000 (5.5%), Candice Renoir 219.000 (2.5%). Italia1: I Simpson 565.000 (4.6%) nel primo episodio, 609.000 (5.3%) nel secondo, 532.000 (5%) nel terzo, NCIS New Orleans 300.000 (3.3%) nel primo episodio, 277.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 271.000 (3%). Rai3: TgR 1.983.000 (16%). TgR – Speciale Elezioni 367.000 (4%), Aspettando… Geo 558.000 (6.4%), Geo 1.027.000 (9.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 682.000 (6%), Tg4 Diario del Giorno 300.000 (3.4%). La7: Tagadà (presentazione) 320.000 (2.7%), Tagadà 299.000 (3.2%), Tagadà (Focus) 220.000 (2.6%). Tv8: 10 Passi dell’Amore 254.000 (3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.129.000 (24.8%)

20.00: 4.751.000 (24.4%)

TG2

13.00: 1.610.000 (13.3%)

20.30: 1.122.000 (5.3%)

TG3

14.25: 1.376.000 (11.8%)

19.00 1.836.000 (12.8%)

TG4

11.55: 217.000 (2.9%)

18.55: 577.000 (3.9%)

TG5

13.00: 2.859.000 (23.3%)

20.00: 4.192.000 (21.1%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.168.000 (11.6%)

18.30: 399.000 (3.6%)

TGLA7

13.30: 485.000 (3.9%)

20.00: 1.165.000 (5.9%)

