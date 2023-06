PIPPITEL! – SU CANALE5 “TEMPTATION ISLAND” PARTE COL BOTTO: LA NUOVA EDIZIONE DELL’ISOLA DELLE CORNA VOLA AL 26.1% CON 3.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 LA REPLICA DI “BLANCA” SI FERMA AL 14.3% - “REPORT” SU RAI3 CON IL 10.3% DOPPIA “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 CON SALVINI (6%) – “PAPERISSIMA SPRINT” (17.5%), “TECHETECHETÈ” (14.8%) - GRUBER (8.5%), GENTILI (5%)

Marco Zonetti per Dagospia

temptation island 9

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 26 giugno 2023 vedono, in prima serata, l'ultima puntata in replica della fiction Blanca su Rai1, con Maria Chiara Giannetta, fronteggiare il debutto dell'undicesima edizione di Temptation Island XI condotto da Filippo Bisciglia su Canale5. E il nuovo ciclo del reality di Canale5 ha esordito volando al 26.1% con 3.558.000 spettatori, mentre l'epilogo di Blanca ne ha appassionati 2.433.000 con il 14.3%.

blanca

Sul podio dei più visti della serata sale ancora Report, condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3, che - con una puntata perlopiù incentrata sulla tragedia del Ponte Morandi di Genova avvenuta nell'agosto 2018 e sulla strage di Ustica di cui oggi ricorre l'anniversario, ha totalizzato il 10.3% di share con 1.840.000 individui all'ascolto, con picco di 2.110.000 e sfiorando alle 22.12 la curva di Rai1. Report ha anche ottenuto grandi numeri su RaiPlay, risultando il primo dei programmi di approfondimento per totale ore spese sulla piattaforma, e quinto assoluto dopo le fiction Un posto al sole, Sei sorelle, Doc- Nelle tue mani e Mare fuori.

temptation island 8

Tornando agli ascolti di ieri sera, Report ha doppiato Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro, che ieri aveva ospite il leader della Lega, ministro e vicepremier Matteo Salvini, si è fermato infatti a una media di 820.000 spettatori con il 6.0%. Durante l'ospitata di Salvini, Report ha superato di 700mila spettatori Quarta Repubblica. Piccola curiosità: nello stesso momento in cui il programma di Rai3 raccontava il crollo del Ponte Morandi, il ministro Salvini magnificava le infrastrutture italiane.

In ogni modo, vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Temptation Island XI (Canale5) - 3.558.000

Blanca (Rai1) - 2.433.000

Report (Rai3) - 1.840.000

Quarta Repubblica (Rete4) - 820.000

Fast and Furious (Italia1) - 787.000

C.S.I. Vegas (Rai2) - 585.000

Giochi di Potere (La7) - 434.000

Ex - Amici come prima (Nove) - 290.000

Cops - Una banda (Tv8) - 276.000

temptation island 6

In access prime time, exploit di Paperissima Sprint su Canale5 che, con i suoi 3.120.000 spettatori (17.5%), supera per l'ennesima volta Techetechetè e i suoi 2.642.000 (14.8%), mentre per l'approfondimento Otto e mezzo con Lilli Gruber su La7 svetta all'8.5%, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 raduna il 5.0% e il 4.9% e Tg2 Post Estate il 5.8%.

report sigfrido ranucci

Nel preserale, su Rai1, Marco Liorni con Reazione a Catena totalizza il 25% di share lasciandosi ampiamente alle spalle Gerry Scotti e Caduta Libera con il 16.4%. In seconda serata su Rai3, L'Avversario con Marco Tardelli - sospinto dal traino di Report - segna il 5.9% con 664.000 spettatori. Al mattino, Simona Branchetti debutta su Canale5 con il nuovo ciclo di Morning News al 20.3% mentre al pomeriggio Ore14 con Milo Infante su Rai2 sfonda di nuovo il muro dell'8%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

temptation island 5

Rai1: Blanca 2.433.000 (14.3%). Canale5: Temptation Island XI 3.558.000 (26.1%), Buonanotte 1.311.000 (26.8%). Rai2: CSI Vegas 661.000 (3.6%) nel primo episodio, 553.000 (3.2%) nel secondo, 542.000 (4.0%) nel terzo. Italia1: Fast and Furious 787.000 (4.6%). Rai3: Report (presentazione) 1.027.000 (5.7%), Report 1.840.000 (10.2%), Report Plus 1.146.000 (7.4%). Rete4: Quarta Repubblica 820.000 (6%). La7: Giochi di Potere 434.000 (2.72%). Tv8: Cops – Una Banda di Poliziotti 276.000 (1.6%). Nove: Ex – Amici come Prima 290.000 (1.7%). Sul 20 L’uomo con i pugni di ferro .000 (%). Su Iris Il discorso del Re .000 (%). Su Rai Movie L’uomo che amò Gatta Danzante .000 (%).

blanca

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.642.000 (14.8%). Canale5: Paperissima Sprint 3.120.000 (17.5%). Rai2: Tg2 Post Estate 1.052.000 (5.8%). Italia1: NCIS 1.269.000 (7.25%). Rai3: Un Posto al Sole 1.527.000 (8.5%). Rete4: Controcorrente 844.000 (5.0%), nella prima parte, 877.000 (4.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.521.000 (8.5%), TgLa7 Edizione Straordinaria 1.102.000 (6.1%). Tv8: 4 Hotel 378.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 253.000 (1.4%).

Preserale

temptation island 4

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.227.000 (23.1%), Reazione a Catena 2.989.000 (25%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida1.073.000 (11.9%), Caduta Libera 1.877.000 (16.4%). Rai2: Hawaii Five O 459.000 (4.1%). NCIS 699.000 (4.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 321.000 (3.2%). CSI 461.000 (3.3%). Rai3: Tgr 1.847.000 (14.4%). Blob 764.000 (5.1%). Via dei Matti N 0 758.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 680.000 (4.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 102.000 (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 147.000 (1.3%). Tv8: 4 Ristoranti 229.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash 336.000 (2.5%).

quarta repubblica

Seconda Serata

Rai1: Cose Nostre 623.000 (6.6%). Canale5: Tg5 Notte 618.000 (17.5%). Rai2: Underdog – Ho Scommesso su di Me 184.000 (2.2%). Rai3: L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione 664.000 (5.9%), Tg3 Linea Notte 347.000 (5.35%). Italia1: Un Poliziotto Ancora in Prova 245.000 (3.8%). Rete4: Training Day 142.000 (3.9%), La7: Fair Fame – Caccia alla Spia 101.000 (1.9%).

DAYTIME

Mattina

temptation island 3

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 288.000 (12.3%), Tg1 Ore 7.00 722.000 (17.0%), TgUnoMattina 869.000 (19.8%), Uno Mattina Estate 545.000 (15.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 539.000 (19.1%), Tg5 Mattina 985.000 (22.4%), Morning News 803.000 (20.0%) nella prima parte, 743.000 (20.3%) nella seconda, Saluti: 782.000 (20.6%). Rai2: Gli Italians 46.000 (1.27%), Radio 2 Happy Family 211.000 (5.5%). Italia1: Dr House 79.000 (1.9%) nel primo episodio, 83.000 (2.3%) nel secondo. CSI: NY 152.000 (3.7%).

Rai3: Buongiorno Italia 425.000 (13.3%), Tgr Buongiorno Regione 546.000 (1.8%), Agorà (presentazione) 295.000 (6.74%), Agorà 321.000 (7.9%), Agorà Extra 206.000 (5.6%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 155.000 (4.2%). Rete4: Un Detective in Corsia 71.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 128.000 (4.03ì%), Omnibus (Dibattito) 160.000 (3.9%), Coffee Break 159.000 (4.3%).

sigfrido ranucci report 1

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.153.000 (16.3%), Camper 1.539.000 (15.2%). Canale5: Forum 1.230.000 (19.0%). Rai2: Un’Estate in Bretagna 436.000 (6.4%). Italia1: CSI: NY 221.000 (3.7%), Sport Mediaset 790.000 (6.8%), Extra: 525.000 (4.5%). Rai3: Doc Martin 194.000 (4.0%), Tg3 Ore 12.00 761.000 (10.7%), Quante Storie 582.000 (5.4%), Passato e Presente 449.000 (3.8%). Rete4: Carabinieri 139.000 (3.0%), Il Segreto 213.000 (2.4%), La Signora in Giallo 675.000 (5.9%). La7: L’Aria che Tira Estate 234.000 (4.9%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 364.000 (3.9%).

temptation island 2

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.049.000 (18%), Oggi è un Altro Giorno 1.409.000 (15.3%), presentazione 1.416.000 (12.8%), Sei Sorelle 952.000 (13.3%), Tg1 1.137.000 (15.5%), La Vita in Diretta 1.831.000 (23.9%), presentazione 1.519.000 (21.3%). Canale5: Beautiful 2.324.000 (19.9%), Terra Amara 2.445.000 (22.4%), La Promessa 1.975.000 (21.5%), Un Altro Domani 1.058.000 (14.3%), Inga Lindstrom – La Casa delle Farfalle 846.000 (11.4%). Rai2: Ore 14 819.000 (8.1%), Squadra Speciale Cobra 11 414.000 (5.2%) nel primo episodio, 404.000 (5.7%) nel secondo.

temptation island 18

Italia1: I Simpson 476.000 (4.1%) nel primo episodio, 444.000 (4.1%) nel secondo, I Griffin 351.000 (3.6%), American Dad 231.000 (2.6%), Magnum PI 186.000 (2.4%) nel primo episodio, 210.000 (2.9%) nel secondo, Person of Interest 257.000 (3.5%). Rai3: Tgr 1.879.000 (16.6%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 305.000 (3.6%), Geo Magazine 688.000 (8.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 545.000 (5.3%), Tg4 Diario del Giorno 512.000 (6.7%). La7: Tagadà (presentazione) 373.000 (3.5%), Tagadà 285.000 (3.5%), Tagadà Focus: 226.000 (3.2%), C’era una volta il Novecento 152.000 (2.0%). Tv8: Una babysitter all’improvviso 224.000 (3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.823.000 (24.1%)

20.00 - 3.638.000 (24.0%)

TG2

temptation island 7

13.00 - 1.627.000 (14.4%)

20.30 - 1.264.000 (7.4%)

TG3

14.25 - 1.308.000 (12.3%)

19.00 - 1.446.000 (13.6%)

TG4

11.55 - 362.000 (5.4%)

18.55 - 597.000 (5.4%)

TG5

13.00 - 2.657.000 (23.4%)

20.00 - 3.084.000 (20.0%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.134.000 (12.5%)

18.30 - 462.000 (5.4%)

TGLA7

blanca 7

13.30 - 600.000 (5.2%)

20.00 - 1.057.000 (6.8%)

blanca