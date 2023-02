PIPPITEL! – SU CANALE5 LA PARTITA DI CALCIO JUVENTUS-LAZIO CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.7% DI SHARE E OLTRE 5 MILIONI DI SPETTATORI, FACENDO CALARE SU RAI1 “CHE DIO CI AIUTI 7” (21.8%) – SU RETE4 DEL DEBBIO CON MELONI FA IL 7.5% E SI LASCIA ALLE SPALLE FORMIGLI SU LA7 (5.4%) – SU RAI3 CONTINUA IL FLOP DI GEPPY CUCCIARI CON “SPLENDIDA CORNICE” (3.4%) SEGUITO DA MINOLI CHE NON SI SCHIODA DAL 3% - AMADEUS (21.2%) SUPERA “STRISCIA” (19.5%). DAMILANO (6.5%), GRUBER (6.9%), PALOMBA (5.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva, quella di ieri, giovedì 2 febbraio 2023, dominata ancora dai quarti di finale di Coppa Italia, e precisamente dalla partita Juventus-Lazio, che ha divertito 5.178.000 spettatori con uno share del 23.7%. Per la precisione, il primo tempo ha segnato 5.565.000 individui all'ascolto e il 24.3%, il secondo 4.810.000 con il 23.1%.

Il calcio ha fatto calare gli ascolti di Che Dio ci aiuti 7 su Rai1, che ha totalizzato 4.306.000 spettatori con uno share complessivo pari al 21.8%. Nei dettagli, il primo episodio ha attirato 4.499.000 affezionati con il 20.4%, il secondo 4.131.000 pari al 23.4%.

Quanto alla sfida dell'approfondimento tra Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio su Rete4 e Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7, il primo - con intervista a Giorgia Meloni - ha vinto abbondantemente con 1.138.000 spettatori (7.5), mentre il secondo si è fermato a 845.000 spettatori pari al 5.4%.

Non si schioda da un assai deludente 3.4% Splendida Cornice di Geppi Cucciari su Rai3, che ieri ha totalizzato solo 713.000 spettatori, mentre – a seguire – Giovanni Minoli con Mixer – Vent'anni di televisione si è nuovamente arenato al 3.0% con 377.000 individui all'ascolto. Harry Potter è il calice di fuoco su Italia 1, dal canto suo, diverte 1.099.000 spettatori con il 6% distaccando su Rai2 The Misfits (709.000 spettatori - 3.3%).

Su Tv8 Quelle brave ragazze con Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo diverte 503.000 spettatori con il 2.3%. In seconda serata, disastro per Stasera c'è Cattelan, fermo al 2.7% con 359.000 spettatori, a riprova che i suoi ascolti sono strettamente legati alla potenza del traino.

In access prime time, Amadeus con I soliti ignoti su Rai1 conquista 4.817.000 spettatori con il 21.2%, mentre su Canale5, Striscia la notizia in versione ridotta per il calcio è visto comunque da 4.203.000 spettatori pari al 19.5%. Quanto all'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno inchioda a 651.000 spettatori (2.8%), su Rai3 Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano informa 1.408.000 spettatori (6.5%), su Rete4 Barbara Palombelli con Stasera Italia ha totalizzato 1.128.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 993.000 spettatori (4.3%) nella seconda, mentre su La7 Lilli Gruber regna con Otto e Mezzo assestandosi su una media di 1.552.000 spettatori (6.9%). Al mattino, sempre bene Fiorello e I fatti vostri su Rai2, e su Rai1 Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane batte Mattino Cinque News.

Di seguito tutti i dati nel dettaglio:

Prima serata

Domina Juventus-Lazio, cala Che Dio ci aiuti, Del Debbio con Meloni batte Formigli, flop Cucciari

Rai1: Che Dio ci Aiuti 7 4.306.000 spettatori (21.8%). Primo episodio: 4.499.000 - 20.4%, secondo episodio: 4.131.000 - 23.4%). Canale5: Juventus-Lazio 5.178.000 spettatori (23.7%). Primo tempo: 5.565.000 - 24.3%, secondo tempo: 4.810.000 - 23.1%). Rai2: The Misfits 709.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Splendida Cornice 713.000 spettatori ( 3.4%). Italia1: Harry Potter e il calice di fuoco 1.099.000 spettatori (6%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.138.000 spettatori (7.5%). La7: Piazzapulita 845.000 spettatori pari (5.4%). Tv8: Quelle Brave Ragazze 503.000 spettatori (2.3%). Nove: Sei giorni sette notti: 397.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

Striscia in versione ridotta insegue Amadeus. Gruber domina l'approfondimento

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.817.000 (21.2%). Canale5 Striscina la Notizina: 4.203.000 spettatori (19.5%). Rai2: Tg2 Post 651.000 spettatori (2.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.408.000 spettatori (6.5%), Un Posto al Sole 1.581.000 spettatori (7%). Italia1: N.C.I.S. 1.592.000 (7.2%). Rete4: Stasera Italia 1.128.000 individui (5.2%) nella prima parte, 993.000 spettatori (4.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.552.000 spettatori (6.9%). Tv8: 100% Italia i560.000 spettatori (2.5%). Nove: la replica di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 514.000 spettatori (2.3%).

Preserale

Insinna leader di fascia, flop Balivo

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.290.000 spettatori (22.5%); L’Eredità 4.677.000 spettatori (26.5%). Canale5: Avanti il Primo 2.866.000 spettatori (20.1%); Avanti un Altro 3.778.000 spettatori (21.9%). Rai2: Hawaii Five-0 466.000 (2.8%) e The Rookie 653.000 spettatori ( 3.3%). Rai3 Tg Regione 2.508.000 spettatori (13.5%), Blob 1.001.000 spettatori ( 4.9%), Caro Marziano 1.141.000 spettatori (5.4%). Italia1: C.S.I. 777.000 spettatori (4%). Rete4: Tempesta d’Amore 707.000 spettatori (3.4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 163.000 spettatori (1.2%); Lingo – Parole in Gioco 277.000 spettatori (1.6%). Tv8: Celebrity Chef 326.000 spettatori (1.8%). Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 523.000 spettatori (2.8%).

Seconda serata

Minoli non decolla, Cattelan crolla

Rai1: Porta a Porta 1.033.000 spettatori (14%). Canale5: Coppa Italia Live 1.418.000 spettatori (9.6%). Rai2 Stasera c’è Cattelan 359.000 spettatori (2.7%); Ancora Cinque Minuti su Raidue 273.000 (3.3%). Rai3 Mixer – Vent’anni di Televisione 377.000 spettatori (3%.). Italia1 Macchine mortali 242.000 spettatori (5.2%). Rete4 Noi donne siamo fatte così 201.000 spettatori (6.4%). La7: TgLa7 Notte 214.000 spettatori (5%).

DAY TIME

Mattina. Sempre bene Fiorello, male Agorà Extra, Eleonora Daniele batte Mattino 5 News

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 237.000 spettatori (9.7%); Tg1 delle 7 383.000 spettatori (10.3%); TgUnomattina 585.000 spettatori (l’11.6%). All’interno, il Tg1 delle 8 975.000 - 18.6%). Unomattina 913.000 spettatori (19.6%), Storie Italiane (prima parte) 894.000 spettatori (20.1%). Canale5 Tg5 Prima Pagina 601.000 spettatori (19.3%); Tg5 Mattina 1.274.000 spettatori (24.3%); Mattino Cinque News 947.000 spettatori (19.6%) nella prima parte; 843.000 spettatori (18.9%) nella seconda. Rai2 Viva Rai2 756.000 spettatori (15.8%); …E Viva il Videobox 189.000 spettatori (3.6%). Tg2 delle 8:30 232.000 spettatori (4.5%); Radio2 Social Club 298.000 spettatori (6.2%); Tg2 Italia 254.000 spettatori (5.7%).

Rai3 Buongiorno Italia 413.000 spettatori (11.3%); TgR Buongiorno Regione 621.000 spettatori (12.4%); Agorà 339.000 spettatori ( 6.9%), presentazione 362.000 (6.9%); Agorà Extra 192.000 (4.3%); presentazione di Elisir 162.000 spettatori (3.7%). Italia1 Chicago Fire 143.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 162.000 spettatori (3.6%) nel secondo; Law & Order: Unità Speciale 166.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio. Rete4 Miami Vice 84.000 spettatori (1.8%); Hazzard 89.000 spettatori (2%). La7: Omnibus 189.000 spettatori (4%), Coffee Break 156.000 spettatori (3.5%).

Mezzogiorno. Volano Guardì-Sottile-Falchi

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 902.000 spettatori (17.6%); E’ Sempre Mezzogiorno 1.789.000 spettatori (18%). Canale5: Forum 1.431.000 spettatori (19.6%). Rai2: Tg Sport 298.000 spettatori (6.6%); I Fatti Vostri 616.000 spettatori (10.8%) nella prima parte; 935.000 spettatori (10%) nella seconda. Rai3: Elisir 286.000 spettatori (5.4%); Tg3 delle 12 790.000 spettatori (10.1%);

Quante Storie 633.000 spettatori (5.5%); Passato e Presente 586.000 spettatori (4.5%). Italia1: Law & Order: Unità Speciale (secondo episodio): 217.000 spettatori (3.3%). Grande Fratello Vip 569.000 spettatori (4.9%); Sport Mediaset 692.000 spettatori (5.4%). Rete4: Monk 114.000 spettatori (2.2%); Il Segreto 120.000 spettatori (1.2%); La Signora in Giallo 535.000 spettatori (4.3%). La7: L’Aria che Tira 281.000 spettatori ( 5.3%) nella prima parte, 393.000 spettatori (3.9%) nel segmento Oggi.

Pomeriggio. De Filippi rade al suolo Bortone

Rai1: Tg1 Economia 2.765.000 spettatori (22.1%); Oggi è un Altro Giorno 1.739.000 spettatori (16.5%) (presentazione 1.847.000 - 15.3%); Il Paradiso delle Signore 1.898.000 spettatori (20.7%), 1.532.000 spettatori (17.2%); La Vita in Diretta 2.302.000 spettatori (20.4%), presentazione: 1.844.000 (19.8%). Canale5: Beautiful 2.602.000 spettatori (20.5%); Terra Amara 2.714.000 spettatori (22.8%; Uomini e Donne 2.956.000 spettatori (28%), Finale 2.373.000 (25.8%);

Amici 1.983.000 spettatori (21.7%) , Grande Fratello Vip 1.737.000 spettatori (19%); Un Altro Domani 1.309.000 spettatori (14.2%), Pomeriggio Cinque 1.309.000 spettatori (13.2%) nella presentazione, 1.791.000 spettatori (16%) e infine 1.889.000 spettatori (14.6%) ne I Saluti. Rai2 Ore 14 644.000 spettatori (5.6%), BellaMa’ 495.000 spettatori (5.3%). Nei tuoi Panni 325.000 spettatori (3.3%). Rai3 Tg Regione 2.009.000 spettatori (16.3%); Aspettando… Geo 828.000 spettatori (8.9%) Geo 1.499.000 spettatori (12.4%). Italia1: I Simpson 548.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio, 597.000 spettatori (5.1%) nel secondo, 504.000 spettatori (4.5%) nel terzo; I Griffin 387.000 spettatori (3.8%).

N.C.I.S. Los Angeles 345.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 395.000 spettatori (4.3%) nel secondo; The Mentalist 380.000 spettatori (3.5%). Rete4 Lo Sportello di Forum 708.000 spettatori (6.1%), Tg4 – Diario del Giorno 411.000 spettatori (4.4%). Tango & Cash 405.000 spettatori ( 3.7%). La7 Tagadà 389.000 spettatori ( 3.9%), presentazione 332.000 (2.8%), #Focus 256.000 (2.8%), C’era una volta… I mondi e la storia 156.000 spettatori (1.4).

TELEGIORNALI

TG1

Ore 13:30 - 3.346.000 (25.9%)

Ore 20:00 - 5.046.000 (24.6%)

TG2

Ore 13:00 - 1.825.000 (15.1%)

Ore 20:30 - 1.003.000 (4.6%)

TG3

Ore 14:25 - 1.265.000 (10.8%)

Ore 19:00 - 1.980.000 (12.2%)

TG5

Ore 13:00 - 2.908.000 (23.6%)

Ore 20:00 - 4.706.000 (22.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 - 1.193.000 (11.9%)

Ore 18:30 - 647.000 (4.9%)

TG4

Ore 11:55 - 296.000 (4%)

Ore 18:55 - 662.000 (4%)

TGLA7

Ore 13:30 - 495.000 (3.9%)

Ore 20:00 - 1.121.000 (5.4%)

