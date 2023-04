PIPPITEL! – SU CANALE5 LA PARTITA NAPOLI-MILAN DOMINA E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 35.9% DI SHARE E 8.1 MILIONI DI SPETTATORI – RA1, RIDOTTA ALLE REPLICHE GIÀ AD APRILE, FA IL 14.3% CON IL RIPASSONE DI “IMMA TATARANNI 2” – SU ITALIA1 “LE IENE SHOW” AL 6.8%”, “DALLA STRADA AL PALCO” SU RAI2 AL 5.3% - NELLA GUERRA DEI TALK: “DIMARTEDÌ” (4.8%), “CARTABIANCA” (4%), “FUORI DAL CORO” (4.6%) - AMADEUS (17.9%), “STRISCIA” (23.8%), DAMILANO (6.4%), GRUBER (6.1%), PALOMBA (3.1%) - AL MATTINO IL TG1 DELLE 7 SPROFONDA AL 7.6%. FIORELLO SU RAI2 RAGGIUNGE IL 18%

Marco Zonetti per Dagospia

napoli milan 8

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 18 aprile 2023, in prima serata, vedono il dominio incontrastato della partita di Champions League Napoli-Milan, terminata 1 a 1, che - su Canale5 - ha conquistato una media di 8.172.000 spettatori pari al 35.9% di share. Niente ha potuto fare la seconda visione di Imma Tataranni 2 su Rai1 - ebbene sì, Rai1 è già ridotta alle repliche poliziesche, l'altro ieri il commissario e ieri il sostituto procuratore... - fermatasi a 2.823.000 individui all'ascolto con il 14.2%.

imma tataranni

La Champions, che ha spopolato anche su Sky Sport, ha affossato tutti i programmi di prima serata, specie i tre talk politici. Se Le Iene Show ha resistito segnando 1.036.000 spettatori con il 6.8%, Dalla Strada al Palco con Nek su Rai2 è calato a 944.000 affezionati con il 5.3%, diMartedì con Giovanni Floris su La7 si è dovuto accontentare di 914.000 spettatori con il 4.8%, #Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rai3 è crollata a 756.000 con il 4% e Fuori dal coro di Mario Giordano ne ha segnati 738.000 con il 4.6%.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Napoli-Milan (Canale5): 8.172.000

Imma Tataranni 2 (Rai1): 2.823.000

Napoli-Milan (Sky Sport): 1.167.000

Le Iene Show (Italia1): 1.036.000

Dalla Strada al Palco (Rai2): 944.000

diMartedì (La7): 914.000

#Cartabianca (Rai3): 756.000

Fuori dal Coro (Rete4): 738.000

The Reckoning (Rai4): 374.000

Primo Appuntamento (Real Time): 356.000

True Legend (Canale 20): 349.000

Wyatt Earp (Iris): 286.000

Il professor Cenerentolo (Nove): 237.000

4 Ristoranti (Tv8): 221.000

napoli milan 7

Ma anche in access prime time la partita si è fatta sentire. Se i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno totalizzato il 21% di share, gli Affari Tuoi di Amadeus sono calati al 17.9%, mentre Striscia in versione ridotta per il calcio ha spopolato con il 23.8%. Nell'approfondimento, Damilano ha segnato il 6.4%; Gruber il 6.1%; Palombelli il 3.1% e il 2.9%; Tg2 Post il 2.6%. In seconda serata, bene anche Champions League Live su Canale5 con il 18.7%, mentre Generazione Z su Rai2 deve accontentarsi di 92.000 spettatori.

Al mattino, note stradolenti per il Tg1 delle 7.00 sprofondato al 7.6% e doppiato da Buongiorno Regione su Rai3, mentre Fiorello su Rai2 raggiunge il 18%. Vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

imma tataranni

Prima serata

Rai1: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 2.823.000 (14.2%). Canale5: Champions League Napoli-Milan 8.172.000 (35.9%). Rai2: Dalla Strada al Palco 944.000 (5.3%), presentazione 742.000 (3.1%). Italia1: Le Iene Show 1.036.000 (6.8%), presentazione 1.041.000 (4.4%). Rai3: CartaBianca 756.000 (4%), presentazione 735.000 (3.15). Rete4: Fuori dal Coro 738.000 (4.6%). La7: diMartedì 914.000 (4.8%), diMartedì Più 325.000 (5.1%). Tv8: Quattro Matrimoni 221.000 (1.2%). Nove: Il Professor Cenerentolo 237.000 (1.1%). Rai4: The Reckoning 374.000 (1.7%). 20: True Legend 349.000 (1.6%). Iris: Wyatt Earp 286.000 (1.7%). Real Time: Primo Appuntamento 356.000 (1.6%). Sky Sport: Champions League Napoli-Milan 1.167.000 (5.1%).

napoli milan 6

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.306.000 (21%), Affari Tuoi 4.134.000 (17.9%). Canale5: Striscina la Notizina 4.995.000 (23.8%). Rai2: Tg2 Post 615.000 (2.6%). Italia1: NCIS 1.331.000 (6.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.352.000 (6.4%). Un Posto al Sole 1.522.000 (6.6%). Rete4: Stasera Italia 661.000 (3.1%) nella prima parte, e 674.000 (2.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.378.000 (6.1%). Tv8: 100% Italia 377.000 (1.7%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 421.000 (1.9%).

belen omaggio a costanzo a le iene

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.862.000 (23.2%), L’Eredità 3.909.000 (25.5%). Canale5: Avanti il Primo 2.400.000 (20.6%,) Avanti un Altro 3.137.000 (21.4%). Rai2: Hawaii Five O 524.000 (3.7%), The Rookie 762.000 (4.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 286.000 (2.2%), CSI 584.000 (3.4%). Rai3: Tgr 2.319.000 (14.2%), Blob 984.000 (5.4%), La Gioia della Musica 949.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 718.000 (3.8%). La7: Lingo – La Prima Sfida 141.000 (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 235.000 (1.6%). Tv8: Celebrity Chef 367.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash (replica) 328.000 (2%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 589.000 (8.6%). Viva Rai2! E un po’ anche Rai1 285.000 (10.1%). Canale5: Champions League Live 2.370.000 (18.7%), X Style 538.000 e l’8.8%). Rai2: Il meglio di Stasera C’è Cattelan Rai2: 292.000 (5%), Ancora Cinque Minuti 132.000 (3.5%), Generazione Z 92.000 (3.2%). Rai3: Tg3 Linea Notte 340.000 (5.1%). Italia1: AP Bio 366.000 (9.4%) nel primo episodio, 237.000 (8.1%) nel secondo. Rete4: Chi ha Ucciso Mio Marito? (prima parte) 132.000 (3.9%).

napoli milan 5

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 234.000 (8.9%), Tg1 Ore 7.00 307.000 (7.6%), TgUnoMattina 545.000 (10.9%), Tg1 Ore 8.00 841.000 (16.5%), Uno Mattina 650.000 (15.3%), Storie Italiane (prima parte) 721.000 (17.8%). Canale5: Prima Pagina TG5 648.000 (19.5%), Tg5 Mattina 1.176.000 (23.3%), Mattino Cinque News 1.009.000 (23%) nella prima parte, 874.000 (21.7%) nella seconda, Saluti 753.000 (18.4%). Rai2: Viva Asiago 10 170.000 (5.1%), Viva Rai2! Glass Cam 319.000 (8.8%), Viva Rai2! 905.000 (18%)

imma tataranni – sostituto procuratore 2 8

…E Viva il Videobox 308.000 (6.1%), Radio 2 Social Club 311.000 (7.2%). Italia1: Chicago Fire 142.000 (3.3%), Chicago PD 182.000 (5.2%). Rai3: Mattina 24 261.000 (10.4%), Buongiorno Italia 544.000 (14%), Tgr Buongiorno Regione 626.000 (11.9%), Agorà (presentazione) 281.000 (5.6%), Agorà 264.000 (5.9%), Agorà Extra 225.000 (5.5%). Rete4: Un Detective in Corsia 87.000 (2.2%). La7: Omnibus (News) 88.000 (2.3%), Omnibus (Dibattito) 186.000 (4%), Coffee Break 170.000 (4.2%).

Mezzogiorno

napoli milan 4

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 829.000 (16.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.753.000 (17.8%). Canale5: Forum 1.477.000 (20.9%). Rai2: I Fatti Vostri 542.000 (9.7%) nella prima parte, 939.000 (10%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 301.000 (4.7%), Sport Mediaset 870.000 (6.9%), Extra 689.000 (5.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 160.000 (3.9%), Elisir 291.000 (5.7%), Tg3 Ore 12.00 719.000 (9.5%), Quante Storie 665.000 (5.8%), Passato e Presente 519.000 (4.1%). Rete4: Hazzard 134.000 (2.7%), Il Segreto (replica) 167.000 (1.7%), La Signora in Giallo 560.000 (4.6%). La7: L’Aria che Tira 274.000 (5.2%), L'Aria che Tira (Oggi) 396.000 (3.9%).

dalla strada al palco 4

Pomeriggio

Rai1: Oggi è un Altro Giorno (presentazione) 1.625.000 (13.7%), Oggi è un altro giorno 1.722.000 (17.1%, Il Paradiso delle Signore 1.827.000 (21.8%), Tg1 1.423.000 (17.8%), La Vita in Diretta 2.041.000 (21.2%), presentazione 1.677.000 (19.8%). Canale5: Beautiful 2.597.000 (20.7%), Terra Amara 2.591.000 (22%), Uomini e Donne 2.621.000 (26.4%), Finale 2.237.000 (26.1%), Amici 1.782.000 (21.3%), Isola dei Famosi 17 1.587.000 (19%), Un Altro Domani 1.364.000 (16.4%), Pomeriggio Cinque 1.776.000 (18.3%), presentazione 1.515.000 (17.5%), Saluti 1.761.000 (16.5%). Rai2: Ore 14 756.000 (6.7%), Bella Ma’ 472.000 (5.5%), Candice Renoir 284.000 (3.2%). Italia1: I Simpson 534.000 (4.4%, nel primo episodio, 705.000 (6%) nel secondo, 560.000 (5.1%) nel terzo.

napoli milan 3

I Griffin 467.000 (4.8%), NCIS New Orleans 315.000 (3.6%) nel primo episodio, 285.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 235.000 (2.5%). Rai3: Tgr 1.975.000 (16.3%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 245.000 (2.8%), Aspettando… Geo 486.000 (5.9%), Geo 922.000 (9.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 560.000 (4.6%), Tg4 Diario del Giorno 669.000 (6%). La7: Tagadà (presentazione) 296.000 (2.5%), Tagadà 323.000 (3.5%), Tagadà (Focus) 267.000 (3.2%), C'era una volta il Novecento 139.000 (1.5%). Tv8: Un Principe da Sogno 206.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.979.000 (23.6%)

20.00 - 4.483.000 (23.8%)

napoli milan 2

TG2

13.00 - 1.537.000 (12.8%)

20.30 - 1.078.000 (5%)

TG3

14.25 - 1.243.000 (10.7%)

19.00 - 1.774.000 (12.8%)

TG4

11.55 - 260.000 (3.6%)

18.55 - 506.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.884.000 (23.7%)

20.00 - 4.046.000 (21.4%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.214.000 (12.1%)

napoli milan 1

18.30 - 359.000 (3.2%)

TGLA7

13.30 - 481.000 (3.8%)

20.00 - 1.071.000 (5.6%)

dalla strada al palco 3 dalla strada al palco 2 dalla strada al palco 2 dalla strada al palco 1

imma tataranni – sostituto procuratore 2 6 imma tataranni – sostituto procuratore 2 5 imma tataranni – sostituto procuratore 2 7