Marco Zonetti per Dagospia

VANESSA INCONTRADA CLAUDIO BISIO - ZELIG

Gli ascolti tv e i dati Auditel di giovedì 8 giugno 2023 vedono su Rai1 il film di Gabriele Muccino Gli anni più belli, con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart ed Emma Marrone, fermarsi a 1.982.000 spettatori con il 12.4% di share, battuto in percentuale dalla replica di Zelig, che su Canale5, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ha conquistato 1.981.000 appassionati con il 14.4%.

gli anni piu' belli 9

Vola Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4, piazzandosi al terzo posto dei programmi più visti in percentuale con l’8.4% di share. Lo speciale di Piazza Pulita dal titolo Fango con Corrado Formigli, relativo ai disastri ambientali, ha raccolto su La7 il 4.5% mentre su Rai3 il programma Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini ha segnato il 3.8%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Gli anni più belli (Rai1) – 1.982.000

2) Zelig (Canale5) – 1.981.000

3) Chicago Fire (Italia1) – 1.185.000

4) Dritto e Rovescio (Rete4) – 1.120.000

5) Speciale Piazza Pulita. Fango (La7) – 805.000

6) Spirale di bugie (Rai2) – 744.000

7) Indovina chi viene a cena (Rai3) – 628.000

8) Momentum (20) - 508.000

9) Alaska (Iris) - 496.000

10) The November Man (Nove) – 427.000

11) Made in Italia – Una casa per ritrovarsi (Tv8) – 385.000

zelig 5

In access prime time, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato il 22.1%, Techetechetè il 17.2% e, su Canale 5, Striscia la Notizia il 16.8%. Per l’approfondimento, Marco Damilano su Rai3 con Il Cavallo e la Torre ha siglato il 7.1%, su La7Lilli Gruber con Otto e Mezzo il 7.5%, Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia il 4.2% e il 4.5%, e Tg2 Post con ospite Fiorello il 4.8%.

A proposito di Fiorello, in fascia mattutina Viva Rai2! ha segnato il 19.4% (umiliando ancora una volta Rai1, che si ferma a meno della metà), e I Fatti Vostri di Michele Guardì con Salvo Sottile e Anna Falchi hanno segnato la cifra record del 12.3%.

dritto e rovescio

Cresce Ore14 in fascia pomeridiana con Milo Infante, che ha totalizzato il 7.2%, mentre su Rai1 Oggi è un altro giorno con Serena Bortone si ferma al 14.9% contro le soap di Canale5 Beautiful (23.0%), Terra Amara (24.4%) e La promessa (22.1%). Su Rai1 nel tardo pomeriggio, senza la concorrenza di Barbara D'Urso, Alberto Matano con La Vita in Diretta arriva al 25.6% e, in seconda serata su Rai2, l'Italia Under 20 contro la Corea del Sud totalizza il 7.7%. Di seguito, il resoconto dettagliato degli ascolti di tutti i programmi Rai di ieri:

zelig 3

Prima Serata

Rai1: Gli Anni Più Belli 1.982.000 (12.4%). Canale5: Zelig 1.981.000 (14.4%), Zelig By Night 841.000 (14%). Rai2: Spirale di Bugie 744.000 (4.1%). Italia1: Chicago Fire 1.185.000 (6.7%). Rai3: Indovina chi Viene a Cena 628.000 (3.8%), presentazione 739.000 (3.9%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.120.000 (8.4%). La7: Speciale Piazza Pulita: Fango 805.000 (4.5%). Tv8: Made in Italia – Una Casa per Ritrovarsi 385.000 (2.2%). Nove: The November Man 427.000 (2.6%). 20: Momentum 508.000 (2.8%). Iris: Alaska 496.000 (2.8%).

gli anni piu' belli 6

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.801.000 (22.1%), Techetechetè 3.259.000 (17.2%). Canale5: Striscia la Notizia 3.166.000 (16.8%). Rai2: Tg2 Post 916.000 (4.8%). Italia1: NCIS 1.233.000 (6.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.255.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.766.000 (9.3%). Rete4: Stasera Italia 743.000 (4.2%) nella prima parte, 850.000 (4.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.391.000 (7.5%). Tv8: 4 Hotel 349.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 356.000 (1.9%). Real Time: Casa a Prima Vista 357.000 (1.9%).

Preserale

zelig 1

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.433.000 (24.4%), L’Eredità 3.319.000 (25.8%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.412.000 (15.2%), Avanti un Altro! Story 2.240.000 (18.4%). Rai2: Hawaii Five O 477.000 (4.2%), NCIS 620.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag Drive Up 309.000 (2.9%), CSI 470.000 (3.2%). Rai3: Tgr 2.060.000 (14.9%), Blob 877.000 (5.6%), Via dei Matti N 0 797.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 690.000 (4.3%). La7: Lingo – La Prima Sfida 150.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 219.000 (1.8%). Tv8: 4 Ristoranti 213.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 426.000 (3.1%).

piazzapulita

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 574.000 (8.4%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 217.000 (6.7%). Canale5: Tg5 Notte 468.000 (11.5%). Rai2: Italia – Corea del Sud (valevole per i Campionati Mondiali di Calcio Under 20) 759.000 (7.7%). Rai3: Tg3 Linea Notte 305.000 (4.5%). Italia1: Chicago Med 770.000 (7.5%). Rete4: Pensa in Grande 171.000 (5%). La7: La Promessa dell’Assassino 204.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

zelig 9

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 259.000 (10.1%), Tg1 Ore 7.00 377.000 (9.3%), TgUnoMattina (prima parte) 793.000 con l’8.3%), Tg1 Ore 8.00 829.000 (18%), TgUnoMattina (seconda parte) 766.000 (18%), Uno Mattina 662.000 tele (17.7%), Storie Italiane (prima parte) 637.000 (18%). Canale5: Prima Pagina Tg5 630.000 (19.9%), Tg5 Mattina 1.032.000 (22.6%), Mattino Cinque News 770.000 (19.7%) nella prima parte, 718.000 (20.1%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 234.000 (6.9%), Viva Rai2! Glass Cam 304.000 (8.1%), Viva Rai2! 906.000 (19.4%), …E Viva il Videobox 269.000 (5.9%), Radio 2 Social Club 188.000 (4.9%).

gli anni piu' belli 4

Italia1: Chicago Fire 111.000 (2.7%), Chicago PD 192.000 (4.4%). Rai3: Buongiorno Italia 428.000 (10.9%), Tgr Buongiorno Regione 524.000 (10.9%), Agorà (presentazione) 252.000 (5.5%), Agorà 237.000 (5.9%), Agorà Extra 156.000 (4.3%), Elisir – A Gentile Richiesta 152.000 (4.3%) Rete4: Un Detective in Corsia 49.000 (1.4%). La7: Omnibus (News) 108.000 (2.8%), Omnibus (Dibattito) 125.000 (3%), Coffee Break 145.000 (4.1%).

Mezzogiorno

zelig 8

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 717.000 (16.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.549.000 (17.1%). Canale5: Forum 1.161.000 (18.5%). Rai2: I Fatti Vostri 502.000 (10.2%) nella prima parte, 1.050.000 (12.3%) nella seconda. Italia1: Chicago PD .000 (%, Sport Mediaset 763.000 (6.4%), Extra: 564.000 (4.7%). Rai3: Rai Parlamento Speciale 77.000 (1.7%), Tg3 Ore 12.00 614.000 (8.9%), Quante Storie 590.000 (5.5%), Passato e Presente 452.000 (3.8%). Rete4: Hazzard 108.000 (2.5%), Il Segreto 168.000 (1.9%), La Signora in Giallo 640.000 (5.4%). La7: L’Aria che Tira 281.000 (6.2%), L’Aria che Tira (Oggi) 356.000 (3.8%).

sabrina giannini indovina chi viene a cena

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.137.000 (18%), Oggi è un Altro Giorno 1.344.000 (14.9%), presentazione 1.364.000 (12.1%), Sei Sorelle 937.000 (13.5%), Tg1 1.106.000 (15.9%), La Vita in Diretta 2.014.000 (25.6%), presentazione 1.455.000 (21.1%). Canale5: Beautiful 2.768.000 (23%), Terra Amara 2.721.000 (24.4%), La Promessa 1.975.000 (22.1%), L’Isola dei Famosi 171.347.000 (18%), Un Altro Domani 1.009.000 (14.7%), Rosamunde Pilcher I Battiti del Cuore 935.000 (12.4%). Rai2: Ore 14 740.000 (7.2%), Squadra Speciale Cobra 11 394.000 (5.2%) nel primo episodio, 409.000 (6%) nel secondo.

gli anni piu' belli 3

Italia:1 I Simpson 546.000 (4.6%) nel primo episodio, 562.000 (5.1%) nel secondo, 528.000 (5.3%) nel terzo. I Griffin 364.000 (4.1%), Lethal Weapon 266.000 (3.6%), nel primo episodio, 231.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 272.000 (3.6%). Rai3 Tgr 1.855.000 (15.9%), Tgr Leonardo 727.000 (7.3%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 224.000 (2.8%), Geo Magazine 641.000 (8.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 713.000 (6.9%), Tg4 Diario del Giorno 450.000 (6%). La7: Tagadà (presentazione) 295.000 (2.7%), Tagadà 307.000 (3.8%), Tagadà #Focus 244.000 (3.6%), C'era una volta il Novecento 158.000 (2.2%). Tv8: Il Capitolo dell’Amore 233.000 (3.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.884.000 (23.9%)

20.00 - 4.027.000 (25%)

zelig 7

TG2

13.00 - 1.633.000 (14.3%)

20.30 - 1.049.000 (5.9%)

TG3

14.25 - 1.196.000 (11%)

19.00 - 1.453.000 (12.9%)

TG4

11.55 - 267.000 (4.1%)

18.55 - 513.000 (4.4%)

TG5

13.00 - 2.689.000 (23.2%)

20.00 - 3.287.000 (20%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 990.000 (10.9%)

zelig 6

18.30 - 368.000 (4.2%)

TGLA7

13.30 - 494.000 (4.1%)

20.00 - 995.000 (6.1%)

