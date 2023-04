PIPPITEL! – IL CARAVANSERRAGLIO DEL “CANTANTE MASCHERATO” PERDE ANCORA TERRENO E TRACOLLA AL 14,8% DI SHARE, CON 1,8 MILIONI DI SPETTATORI, NONOSTANTE ABBIA SFORATO FINO ALL’UNA E DIECI – DOMINA LA SERATTA “AMICI”, CON IL 27,9% DI SHARE E 4,3 MILIONI DI AFFEZIONATI –IL CLAMOROSO SORPASSO DEL TG5 SUL TG1 NELL’EDIZIONE DELLE 20 - “QUINTA DIMENSIONE” (3,9% - “EDEN” DI LICIA COLÒ (3,4%)

La prima serata televisiva di sabato 15 aprile 2023 vede la sfida all'ultimo punto di share tra la semifinale del Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci su Rai1, giunto alla sua quarta edizione, e la quinta puntata di Amici XXII di Maria De Filippi su Canale5. I momenti clou delle due trasmissioni sono stati, nel talent di Canale5, l'eliminazione della cantante Federica Andreani che ha perso al ballottaggio finale con il ballerino Ramon Agnelli, mentre nello show carnascialesco di Rai (non premiato dal pubblico) Valeria Marini - onnipresente in ogni programma del Creato - è spuntata da sotto la maschera dello "Scoiattolo Nero" (sic!).

Quanto alle note dolenti degli ascolti, il caravanserraglio della Carlucci ha perso ulteriore terreno rispetto a sette giorni fa finendo al 14.8% di share con 1.809.000 spettatori (sforando fino all'una e dieci!), mentre Amici ha dominato con il 27.9% di share e 4.323.000 affezionati, durando solo fino a mezzanotte e mezzo.

A conti fatti, "Maria la Sanguinaria" distacca "CamoMilly" Carlucci di tredici punti di share e di quasi 2 milioni e mezzo di spettatori: altra mazzata per il "king degli ascolti" (autoproclamatosi tale) Stefano Coletta, dopo Benedetta Primavera, Ci vuole un fiore e StraMorgan, per nominare solo i più recenti.

Quanto agli altri programmi della serata, la prima puntata della nuova edizione di Quinta Dimensione. Il futuro è già qui presentato da Barbara Gallavotti su Rai3 ha totalizzato una media di 653.000 spettatori pari al 3.9%, mentre su La7 Licia Colò con Eden – Un pianeta da salvare ne ha registrati 536.000 con il 3.4% (partendo però da un traino nettamente inferiore). Su Tv8 Sprint MotoGP – GP Americhe ha invece appassionato 701.000 spettatori (3.8%).

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Amici (Canale5): 4.323.000

2) Il Cantante Mascherato (Rai1): 1.809.000

3) F.B.I. (Rai2): 1.125.000

4) Jurassic Park - Il mondo perduto (Italia1): 804.000

5) Sprint MotoGP - Gran Premio delle Americhe (Tv8): 701.000

6) Quinta Dimensione (Rai3): 653.000

7) Bomber (Rete4): 649.000

8) Duro da uccidere (Canale 20): 555.000

9) Eden (La7): 536.000

10) Grand Isle (Rai4): 298.000

11) La rapina perfetta (Nove): 246.000

Da segnalare, per quanto riguarda l'edizione delle 20.00 dei notiziari, il clamoroso sorpasso da parte del Tg5 diretto da Clemente J. Mimun e condotto da Cesara Buonamici, sul Tg1 di Monica Maggioni presentato ieri da Alessio Zucchini. Il telegiornale Mediaset ha infatti conquistato 3.829.000 spettatori mentre quello Rai ne ha raccolti 3.809.000.

In access prime time, Amadeus con l'ultima puntata de I soliti Ignoti su Rai1 totalizza 4.285.000 spettatori (23.2%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ne sigla 3.446.000 pari al 18.8%. Per l'approfondimento, Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 totalizza il 3.1% nella prima parte e il 2.9% nella seconda, In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 si assesta al 4%, Tg2 Post al 3.7%. Massimo Gramellini con Le Parole su Rai3 svetta invece al 7.3%.

In seconda serata, Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio - in onda a un orario inverecondo causa sforamento di Milly Carlucci - chiude l'ultima puntata con una media di 509.000 spettatori, pari al 13.1%.

Vediamo i dati di ascolto di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Il Cantante Mascherato, Anteprima Tutti in Maschera 2.676.000 (14.2%), Il Cantante Mascherato 1.809.000 (14.8%), Canale5: Amici 4.323.000 (27.9%). Rai2: F.B.I. 1.125.000 (5.9%), F.B.I. International 951.000 (5.4%). Italia1: Il mondo perduto: Jurassic Park 804.000 (4.7%). Rai3: Quinta dimensione. Il futuro è già qui 653.000 (3.9%). Rete4: Bomber 649.000 (3.7%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 536.000 (3.4%). Tv8: Sprint MotoGP – GP Americhe 701.000 (3.8%). Nove: La rapina perfetta 246.000 (1.4%). 20: Duro da uccidere 555.000 (3%). Rai4: Grand Isle 298.000 (1.6%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.285.000 (23.2%). Canale5: Striscia la Notizia 3.446.000 (18.8%). Rai2: Tg2 Post 695.000 (3.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.200.000 (6.7%). Rai3: Le Parole 1.359.000 (7.3%), presentazione 1.047.000 (6%). Rete4: Controcorrente 547.000 (3.1%) nella prima parte, 547.000 (2.9%) nella seconda. La7: In Onda 742.000 (4%). Tv8: Prove di Motociclismo 321.000 (1.7%). Nove: Fratelli di Crozza 412.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.548.000 (21.1%), L’Eredità 3.481.000 (24.5%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.174.000 (18.7%), Avanti un Altro! Story 2.979.000 (21.6%). Rai2: Good Sam 303.000 (2.3%) nel primo episodio, 475.000 (3%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 351.000 (2.7%) e C.S.I. 594.000 (3.8%). Rai3: Tg Regione 1.462.000 (11.1%), Blob 816.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 662.000 (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 145.000 (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 225.000 (1.6%). Tv8: Prove di Motociclismo 268.000 (1.6%). Nove: Little Big Italy 174.000 (1.3%).

Seconda Serata

Rai1: Ciao Maschio 509.000 (13.1%). Canale5: Tg5 Speciale 938.000 (17%). Rai2: Detectives – Casi Risolti e Irrisolti 537.000 (3.7%), Tg2 Dossier 329.000 (3.2%). Italia1: Il re scorpione 2: il destino di un guerriero 285.000 (3.9%). Rai3: Tg3 Mondo 267.000 (2.5%). Rete4: Salvate il soldato Ryan 214.000 (2.8%). La7: TgLa7 Notte 141.000 (1.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 142.000 (8.1%), Tg1 Ore 8.00 987.000 (21.2%), Unomattina in Famiglia 1.298.000 (24.6%) nella prima parte, 1.270.000 (25.3%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.069.000 (20.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 494.000 (20%), Tg5 Mattina 1.112.000 (22.4%), X-Style 638.000 (12.1%), Alla scoperta delle Highlands 481.000 (9.6%). Rai2: Radio2 Social Club 240.000 (4.5%), Per Me 138.000 (2.7%), Quasar 167.000 (3.3%). Italia1: The Goldbergs 97.000 (1.9%) nel primo episodio, 114.000 (2.2%) nel secondo, 111.000 (2.2%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 206.000 (4%), Mi Manda Raitre 234.000 (4.6%), Rai Parlamento Punto Europa 193.000 (3.8%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 4 64.000 (1.3%), Ciccio perdona… io no! 112.000 (2.1%). La7: Omnibus 163.000 (3.6%) e Coffee Break Sabato di 174.000 (3.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 1.102.000 (18.3%), Linea Verde Start da 1.533.000 (18.8%) e Linea Verde Life da 2.615.000 (21.7%). Canale5: Forum 1.472.000 (18.9%). Rai2: Tg Sport 182.000 (3.4%), Pizza Doc 259.000 (4.3%), Check Up 385.000 (4%). Italia1: Mom 96.000 (1.8%) nel primon episodio, 123.000 (2.2%) nel secondo, 175.000 (2.8%) nel terzo, Sport Mediaset 767.000 (5.5%). Rai3: il Tg3 delle 12 639.000 (8%). Rete4:, dopo il tg, Il Segreto 196.000 (1.8%), La Signora in Giallo 679.000 (4.9%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 124.000 (2.2%), L’Aria che Tira – Il Diario 140.000 (1.6%), Like – Tutto ciò che Piace 172.000 (1.3%).

Pomeriggio

Rai1: Sentieri – La strada giusta 1.721.000 (12.9%), Passaggio a Nord Ovest 1.013.000 (9.1%), A Sua Immagine 794.000 (7.9%) nella prima parte, 935.000 (9.8%) nella seconda, Tg1 1.108.000 (11.6%), Italia Sì 1.337.000 (13.5%) nella prima parte, 1.657.000 (15.3%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.708.000 (19.7%), Terra Amara 2.674.000 (24.4%), Verissimo 2.228.000 (23.1%) nella prima parte, Verissimo (Giri di Valzer) 1.975.000 (18.8%).

Rai2: Vorrei dirti Che 413.000 (3.1%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 309.000 (2.7%), Bellissima Italia 338.000 (3.3%), Incubo in Paradiso 414.000 (4.2%). Italia1: Freedom – Oltre il confine 556.000 (4.3%), Deception 247.000 (2.4%) nel primo episodio, 258.000 (2.7%) nel secondo, 242.000 (2.4%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.668.000 (18.9%), Tv Talk 1.035.000 (9.8%), presentazione 1.000.000 (8.5%), Extra 836.000 (8.5%), Frontiere 543.000 (5.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 654.000 (5.1%), Tg4 – Diario del Giorno 355.000 (3.4%). Dynasties – L’avventura della vita 383.000 (4%), Colombo: scandali a Hollywood 487.000 (4.7%). La7: Calcio Inter-Roma Serie A femminile 132.000 (1.2%), Josephine, Ange Gardien 108.000 (1.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.914.000 (27.2%)

20.00 - 3.809.000 (23%)

TG2

13.00 - 1.460.000 (11.1%)

20.30 - 978.000 (5.5%)

TG3

14.25 - 1.858.000 (14%)

19.00 - 1.462.000 (11.1%)

TG4

11.55 - 415.000 (5.4%)

18.55 - 458.000 (3.4%)

TG5

13.00 - 2.947.000 (21.9%)

20.00 - 3.829.000 (22.9%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.205.000 (11.1%)

18.30 - 435.000 (3.9%)

TGLA7

13.30 - 583.000 (4.1%)

20.00 - 924.000 (5.5%)