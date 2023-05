"IN ITALIA ESISTE SOLO IL CALCIO. SPORT COME IL MIO SONO LASCIATI NEL DIMENTICATOIO" - ALESSANDRO MAZZARA, 19ENNE SICILIANO, IL PRIMO SKATER ITALIANO A GAREGGIARE ALLE OLIMPIADI (INSIEME A IVAN FEDERICO E ASIA LANZI): "NEL NOSTRO PAESE C'È MOLTO PREGIUDIZIO. SIAMO ETICHETTATI COME CRIMINALI, CHE ROMPONO E DISTRUGGONO QUELLO CHE SI TROVANO DAVANTI. MA NON È COSÌ. " - "LA DIFFERENZA CON GLI ALTRI SPORT? LA LIBERTÀ..." - VIDEO