PIPPITEL! – LA CULTURA PAGA: SU LA7 “UNA GIORNATA PARTICOLARE” DI ALDO CAZZULLO VOLA AL 6.1% CON UNA STRAORDINARIA PUNTATA SULL’ULTIMA TRAGICA NOTTE DI PIER PAOLO PASOLINI - SU CANALE5 “IO CANTO GENERATION” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.4%, SU RAI1 “IL DIRITTO DI CONTARE” FA IL 12.3% DI SHARE - SU RAI3 SEMPRE BENE “CHI L’HA VISTO?” AL 10.5% - SU RETE4 GIORDANO AL 5% - VESPA (22.5%), DE MARTINO (25.8%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.4%), DAMILANO (5.9%), DEL DEBBIO (4.5%), GRUBER (8.2%), AMADEUS (2.8%)...

Nella serata di ieri, mercoledì 30 ottobre 2024, su Rai1 Il diritto di contare ha interessato 1.941.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 Io Canto Generation conquista 2.178.000 spettatori con uno share del 15.4% (ultimi 5 minuti: 883.000 – 15.6%). Su Rai2 – dalle 21:32 alle 22:40 – la prima puntata della fiction Stucky intrattiene 1.525.000 spettatori pari all’8%. A seguire il debutto di The Bad Guy segna 722.000 spettatori col 5.2%. Su Italia1 Terminator: Destino oscuro incolla davanti al video 710.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 dopo una presentazione (1.172.000 – 5.6%), Chi l’ha visto? segna 1.640.000 spettatori e il 10.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 667.000 spettatori (5%).

Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 983.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 353.000 spettatori con l’1.9% (episodio in replica: 239.000 – 2.1%). Sul Nove Quattro Matrimoni e un Funerale raduna 220.000 spettatori (1.5%). Sul 20 The Town fa sintonizzare 308.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 la serie I Fiumi di Porpora ha raggiunto 133.000 spettatori (0.7%). Su Iris Shutter Island è seguito da 289.000 spettatori pari all’1.8%. Su Rai Premium Ballando… Tutti in Pista segna 80.000 spettatori (0.4%) mentre Ballando con le Stelle è scelto da 128.000 spettatori (1.2%). Su La5 Ricomincio da me segna 304.000 spettatori e l’1.8%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 13 sigla 613.000 spettatori con il 3.3% (spoiler sulle scelte finali). Su Sky Sport Uno Juventus-Parma segna 339.000 spettatori e l’1.7%.

Access Prime Time

TG2 Post, prima di Stucky, al 2.9%.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.488.000 spettatori (22.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.385.000 spettatori (25.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.787.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 614.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.357.000 spettatori con il 6.6% (primo episodio: 1.293.000 – 6.3%, secondo: 1.430.000 – 6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.198.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.419.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 910.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 775.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.704.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 100% Italia gioca con 451.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 384.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte, e 580.000 spettatori con il 2.8%, nella seconda parte. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 816.000 spettatori (4%).

Preserale

Mentre Rai2 è azzerata, La Ruota tocca il 22.6% e stacca il torneo dei campioni di Reazione a Catena.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.454.000 spettatori pari al 18.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.618.000 spettatori pari al 21.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.454.000 spettatori (20.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.581.000 spettatori (22.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (471.000 – 4%), Gormiti – The New Era segna 181.000 spettatori e l’1.4%, nel primo episodio, e 100.000 spettatori e lo 0.6% nel secondo episodio.

Medici in Corsia totalizza 318.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 374.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 524.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.630.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 1.018.000 spettatori (5.4%) e Viaggio in Italia sigla 960.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 876.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 280.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 457.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 272.000 spettatori con il 2.3%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 371.000 spetattori con il 2%.

Daytime Mattina

Agorà al di sotto del 4%.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 483.000 spettatori con il 12%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 938.000 spettatori (19.6%), Unomattina intrattiene 769.000 spettatori con il 18.7% e Storie Italiane arriva a 745.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 615.000 spettatori con il 18.3% e TG5 Mattina delle 8 1.058.000 spettatori con il 22.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 802.000 spettatori con il 19.6% nella prima parte e 705.000 spettatori con il 19.3% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 segna 117.000 spettatori (2.5%). Videobox ha interessato 101.000 spettatori (2.1%). Radio2 Social Club raggiunge 205.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 86.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 120.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 150.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 512.000 spettatori (12.5%), TGR Buongiorno Regione 631.000 (13.1%). Dopo la presentazione (199.000 – 4.2%), Agorà intrattiene 165.000 spettatori (3.8%). ReStart totalizza 126.000 spettatori (3.4%). Dopo una presentazione (113.000 – 3.1%), Elisir ha ottenuto 169.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 109.000 spettatori (3%), Terra Amara 288.000 (6.4%), Tempesta d’Amore 232.000 (6.3%). Su La7 Omnibus raduna 160.000 spettatori (3.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (233.000 – 4.8%), 186.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 168.000 spettatori (4.6%).

Daytime Mezzogiorno

Mattino4 sale al 6.3% (senza la concorrenza di Storie Italiane).

Su Rai1 – dalle 10:53 alle 12:15 – la Consegna onorificenza cavalieri del lavoro raccoglie 544.000 spettatori (10.8%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno Menù arriva a 1.586.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.348.000 spettatori con il 21%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (286.000 – 7.1%), I Fatti Vostri raduna 476.000 spettatori (9.3%) nella prima parte e 871.000 spettatori (10.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 234.000 spettatori (4%). Dopo Grande Fratello (512.000 – 4.8%), Sport Mediaset coinvolge 665.000 spettatori (5.6%) e 442.000 spettatori (3.8%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 224.000 spettatori (4.6%) e il TG3 delle 12 informa 687.000 spettatori (9.7%). A seguire Quante Storie conquista 506.000 spettatori (4.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 387.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 278.000 spettatori pari al 6.3% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 534.000 spettatori pari al 5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 268.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 450.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 247.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 107.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 165.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Endless Love a 2,3 mln (in attesa di lasciare il daytime a un’altra serie turca).

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.273.000 – 19.4%), La Volta Buona colleziona 1.365.000 spettatori con il 12.1% nella presentazione e 1.315.000 spettatori con il 14.2%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.540.000 spettatori con il 20.3%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.231.000 – 16.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.632.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione e 2.076.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.312.000 spettatori pari al 19.7%, Endless Love sigla 2.326.000 spettatori pari al 20.8%. Uomini e Donne raccoglie 2.306.000 spettatori con il 25% (Finale: 1.546.000 – 19.7%).

La striscia di Amici segna 1.324.000 spettatori (17.7%). My Home My Destiny raduna 1.314.000 spettatori pari al 17.7%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.281.000 spettatori pari al 15.8% nella prima parte e 1.345.000 spettatori pari al 13.7% nella seconda parte (I Saluti a 1.370.000 e il 12.1%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 769.000 spettatori con il 7.3% e BellaMa’ intrattiene 476.000 spettatori con il 6.1%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 199.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 389.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 490.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 356.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 301.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 314.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 365.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.031.000 spettatori (17.6%), mentre Rai Parlamento Question Time segna 284.000 spettatori (3.2%). A seguire, dopo Aspettando Geo (449.000 – 5.9%), Geo conquista 1.171.000 spettatori (11.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 688.000 spettatori con il 6.5%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 460.000 spettatori con il 5.8%. Su La7, dopo la presentazione (428.000 – 3.9%), Tagadà è visto da 383.000 spettatori pari al 4.6% e 213.000 spettatori pari al 2.8% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 151.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Amore in soccorso segna 216.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 68.000 spettatori (0.6%), nel primo episodio, e 98.000 (1.1%), nel secondo episodio. Su Real Time l’episodio delle 14:27 di Casa a Prima Vista segna 301.000 spettatori e il 3%.

Seconda Serata

Pressing all’11.5% in terza serata.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 516.000 spettatori con l’8.6%. Su Canale5 Pressing è visto da 435.000 spettatori (11.5%). Su Rai2 90esimo Minuto è visto da 370.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Pacific Rim segna 245.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 504.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Il volto dell’assassino è la scelta di 169.000 spettatori (5.1%). Su La7 Just a Shot: L’immagine di un assassino è visto da 231.000 spettatori (3.5%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.999.000 (25.2%) – h.13:30 4.490.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.523.000 (13.6%) – h.13 898.000 (4.4%) – h.20:30

TG3 1.354.000 (12.2%) – h.14:25 2.259.000 (15.1%) – h.19

TG5 2.549.000 (22.6%) – h.13 3.960.000 (20.5%) – h.20

STUDIO APERTO 997.000 (11%) – h.12:25 492.000 (4.2%) – h.18:30

TG4 409.000 (6.1%) – h.11:55 680.000 (4.6%) – h.19

TGLA7 638.000 (5.4%) – h.13:30 1.475.000 (7.6%) – h.20

