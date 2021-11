PIPPITEL! – DE FILIPPI BATTE CARLUCCI: “TU SI QUE VALES” HA RACCOLTO IL 28% DI SHARE, CONTRO IL 20,9% DI “BALLANDO CON LE STELLE” – VERONICA GENTILI (4-3,6%) APPENA SOPRA PARENZO E DE GREGORIO (3,9%) - “STRISCIA LA NOTIZIA” (18,3%) – “L’EREDITÀ” (21,5%)

Nella serata di ieri, sabato 27 novembre 2021, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.37 alle 24.56, ha conquistato 3.715.000 spettatori pari al 20.9% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.40 alle 21.34, ha segnato il 19.4% con 4.383.000 spettatori).

Su Canale 5 la finale di Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.42 alle 25.36, ha raccolto davanti al video 4.430.000 spettatori pari al 28% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 980.000 spettatori (4.3%) e Clarice da 429.000 (2.2%).

Su Italia 1 Minions hanno intrattenuto 826.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.015.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

Su Rete4 Agente 007 – Solo per i tuoi Occhi totalizza un a.m. di 582.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Versailles ha registrato 214.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Su Tv8 Uno Chalet per Due ha raccolto 245.000 spettatori con l’1.1%.

Su Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana ha raccolto 348.000 spettatori e l’1.7% di share. Su Rai Premium la replica di Un Professore si porta allo 0.7% con 154.000 spettatori. mentre su La5 quella del Grande Fratello Vip allo 0.6% con 90.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.152.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.429.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.5% con 1.215.000 spettatori.

Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 876.000 telespettatori con il 4% nella prima parte e 828.000 (3.6%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 862.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 363.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 411.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.959.000 spettatori (17.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.148.000 spettatori (21.5%). Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida segna 2.462.000 spettatori con il 15% di share e Caduta Libera! Il Weekend ne segna 3.323.000 con il 17.6% di share.

Su Rai2 Dribbling ha raccolto 340.000 spettatori (2%) e FBI 666.000 (3.3%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 631.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.609.000 spettatori (13.3%) e Blob segna 1.061.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4% con 814.000 spettatori e su La7 Ghost Whisperer fa compagnia a 179.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e a 212.000 (1.1%) nel secondo. Su Tv8 Maitre Chocolatier segna 219.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Freddie Mercury – A Kind of Magic arriva a 169.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla l’8% con 155.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.495.000 spettatori (23.4%) nella prima parte e 1.434.000 (23.1%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.186.000 spettatori con il 18.7% di share e Passaggio a Nord Ovest 1.116.000 (15.1%).

Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.187.000 spettatori (19.6%) e X Style segna il 10.5% con 671.000 spettatori. Su Rai 2 L’Isola di Katharina ha raccolto 157.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia 1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 138.000 spettatori pari al 2.2% di share nel primo episodio e uno di 174.000 (2.7%) nel secondo.

Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 389.000 spettatori (6.3%) e Mi Manda Raitre una di 361.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Don Chisciotte e Sancho Panza è la scelta di 151.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 151.000 spettatori con il 4.5% nelle News e uno di 165.000 spettatori (2.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 180.000 spettatori pari al 2.9%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Radici è stato seguito da 1.678.000 spettatori con il 17.7% e Linea Verde Life da 2.614.000 (19.2%). Su Canale5 Forum arriva a 1.398.000 telespettatori con il 15.4%.

Su Rai 2 Check Up ha raccolto 261.000 spettatori con il 3.7% e Dolce Quiz 347.000 (3.2%). Su Italia 1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 195.000 spettatori pari al 2.3% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 917.000 spettatori con il 5.7%.

Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 723.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 199.000 spettatori con l’1.6% di share e La Signora in Giallo 584.000 (3.7%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 177.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.641.000 spettatori con l’11.1%, Ballando on the Road segna il 9.2% con 1.228.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 7.4% con 952.000 spettatori nella prima parte e il 7.5% con 969.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla il 12.2% con 1.616.000 spettatori nella presentazione e il 14.2% con 2.076.000 spettatori nel programma vero e proprio.

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.371.000 spettatori (14.7%), Scene da un Matrimonio 1.952.000 (13.6%), Una Vita interessa a 1.839.000 telespettatori con il 4.1% di share mentre Verissimo convince 2.185.000 spettatori con il 16.7% e Verissimo – Giri di Valzer 2.255.000 (15.5%)

Su Rai2 Il Provinciale ha raccolto 707.000 spettatori con il 4.6%, La Dottoressa dell’Isola è la scelta di 480.000 spettatori (3.6%), Ti Sento interessa a 365.000 spettatori (2.9%) e Stop and Go a 278.000 (2%).

Su Italia1 Matrix ha raccolto .000 spettatori (%) mentre Shooter .000 (%) nel primo e .000 (%) nel secondo. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.922.000 spettatori (18.4%), Tv Talk a 1.232.000 spettatori (9.4%), Caro Marziano a 828.000 (6.3%) e Report a 891.000 (6.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Atlantide ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Su Rai1 Uno Chef in Corsia è stato seguito da 475.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Canale 5 Tg5 Speciale ha totalizzato una media di 993.000 spettatori pari ad uno share del 22%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 234.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 3.5% con 417.000 spettatori. Su Italia1 La Leggenda di Beowulf viene visto da una media di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rete 4 Sessomatto è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.405.000 (27%)

Ore 20.00 4.971.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 1.649.000 (10.9%)

Ore 20.30 1.286.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 2.006.000 (13.3%)

Ore 19.00 1.987.000 (10.9%)

TG5

Ore 13.00 2.940.000 (19.2%)

Ore 20.00 4.003.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.337.000 (11%)

Ore 18.30 681.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 321.000 (3.4%)

Ore 18.55 584.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 604.000 (3.7%)

Ore 20.00 822.000 (3.9%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

Ascolti medi settimanali share %, valori assoluti in migliaia .000

Rai 1 17,7 1.832?Rai 2 4,1 428?Rai 3 7,8 801?Rai Generaliste 29,6 3.061?Rai Spec. (10) 5,4 561?Canale5 17,4 1.796?Italia1 4,2 431?Rete4 3,6 370?Mediaset Generaliste 25,1 2.597?Med. Spec. (12+pay) 8,8 907?La7 3,1 322?TV8 1,6 160?Nove 1,7 171?Rai 4 1,0 108?Rai 5 0,3 28?Rai Movie 1,0 105?Rai Premium 1,1 110?Rai Gulp 0,1 14?Rai Yoyo 0,7 76?Rai Sport 0,3 33?Rai News 24 0,7 68?Rai Scuola 0,0 2?Rai Storia 0,2 18?20 0,9 91?Boing 0,4 37?Iris 1,4 139?La5 0,9 88?Cine 34 0,9 94?Mediaset Extra 1,2 128?Italia 2 0,2 19?Focus 0,9 88?Cartoonito 0,4 43?Top Crime 1,0 103?Tgcom 24 0,4 43?Premium Cinema 1 +24 0,0 2?Premium Cinema 1 0,0 4?Premium Cinema 2 0,0 3?Premium Cinema 3 0,0 4?Premium Crime 0,1 5?Premium Action 0,0 0?Premium Stories 0,0 1?Paramount Network 0,9 88?Cielo 0,9 94?Sky Uno 0,2 19?Sky Atlantic 0,1 11?Sky Cinema Uno 0,1 11?Real Time 1,3 131?Dmax Tv 0,9 95?Giallo 0,8 87?Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,4 43?FRISBEE 0,5 46?La7d 0,5 51?Super! 0,4 44?Tv2000 1,0 106?Sportitalia 0,2 16?Totale Rai 35,1 3.622?Totale Mediaset 33,9 3.504?Totale La7 3,6 373?Totale SKY 5,7 589?Totale DISCOVERY 7,1 732?Altre TV 14,6 1.511