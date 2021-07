2 lug 2021 12:49

PIPPITEL! – IL DESERTO LASCIATO DA EURO 2020 REGALA UN’ALTRA SERATA MOSCETTA: ALLA REPLICA DI “DOC-NELLE TUE MANI” BASTA IL 12.6% PER FAR CONQUISTARE A RAI 1 LA SERATA – SU CANALE5 “VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA” NON VA OLTRE IL 10.2% - “DRITTO E ROVESCIO” SU RETE4 (7.7%). SU ITALIA 1 IL FILM “VI PRESENTO I NOSTRI” (7%) – SU RAI1 IL RIPASSONE DEI “SOLITI IGNOTI” (16.4%) VA MEGLIO DELLE "PAPERE" (14.4%), GENTILI 5.5%, PARENZO-DE GREGORIO (5.7%)