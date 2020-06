PIPPITEL – DIACO PARTE CON IL BOTTO: MIGLIOR ESORDIO E MIGLIOR PRIMA PUNTATA DI UN PROGRAMMA NELLA FASCIA 14-15.40 CON 'IO E TE', 11,2% E 1,6 MILIONI DI SPETTATORI – LA SERATA LA VINCE IL GIOVANE MONTALBANO SU DUNKIRK (21,7 – 10,6) – BRIGNANO (7,6%) - PORRO (7%)

1 – ASCOLTI TV | LUNEDÌ 1 GIUGNO 2020

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Il Giovane Montalbano – La Prima indagine di Montalbano ha conquistato 4.938.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 Dunkirk ha raccolto davanti al video 2.373.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Brignano, tutto casa e teatro! ha interessato 1.769.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha catturato l’attenzione di 1.191.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.749.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.335.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 Amistad ha registrato 349.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su TV8 Sette Anime ha segnato l’1.5% con 359.000 spettatori mentre sul Nove Mr. Magorium e la bottega delle Meraviglie ha catturato l’attenzione di 392.000 spettatori (1.6%). Sul 20 L’Ultimo Samurai sigla l’1.7% con 394.000 spettatori.

Access Prime Time

Le vacanze italiane di Geo al 3.3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.053.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.606.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.5% con 1.141.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.097.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 VoxPopuli ha appassionato 750.000 spettatori pari al 3.3% e Geo – Vacanze Italiane 830.000 (3.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.351.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.202.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.092.000 spettatori (8.5%). Su TV8 la replica di Guess my Age piace a 535.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove quella di Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 326.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

I festeggiamenti per la Festa della Repubblica al 13.2%.

Su Rai1 il Concerto per la Festa della Repubblica ha ottenuto un ascolto medio di 2.034.000 spettatori (13.2%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna 1.506.000 spettatori con il 12.1% di share e quella di Avanti un Altro! 3.140.000 con il 19.3% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 901.000 spettatori (5.9%) e Bull 1.033.000 (5.1%). Su Italia1 The O.C. segna il 3.1% con 492.000 spettatori con il primo episodio e il 2.8% con 593.000 episodi con il secondo. Su Rai3 Blob segna 1.022.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.6% con 921.000 spettatori. Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 144.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 370.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Sono le Venti piace a 203.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Agorà al 9.5%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 826.000 telespettatori con il 15.1% di share e la puntata di Italia Sì! Giorno per Giorno è stata seguita da 947.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 909.000 spettatori (14.2%) nella prima parte e 870.000 (13.8%) nella seconda. Su Rai 2 Diario di Casa sigla l’1.1% con 69.000 spettatori. Su Italia 1 Person of Interest piace a 96.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e a 170.000 (2.6%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 605.000 spettatori pari al 9.5% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.4% con 406.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 166.000 spettatori con share del 2.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori con il 2.6% nelle News e 227.000 (3.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 275.000 spettatori pari al 4.4%.

Daytime Mezzogiorno

Forum forte anche in replica.

Su Rai1 La Prova del Cuoco sigla il 10.9% con 1.459.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.372.000 telespettatori con il 14.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 376.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 804.000 (6.5%) nella seconda. Su Italia 1 Person of Interest piace a 282.000 spettatori con il 3.2% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.039.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 369.000 spettatori (4.9%), Quante Storie si porta al 4.5% con 681.000 spettatori e Passato e Presente al 3.5% con 601.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 117.000 spettatori con l’1.5% di share nella prima parte e 287.000 (2.1%) nella seconda e Un Detective in Corsia fa compagnia a 464.000 spettatori (2.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 382.000 spettatori con share del 5.1% nella prima parte, 519.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 511.000 (3.1%) nel segmento ‘Ore 13′.

Daytime Pomeriggio

Detto Fatto al 4.1%.

Su Rai1 Io e Te intrattiene 1.625.000 spettatori (11.2%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.198.000 spettatori (10.5%). La Vita in Diretta informa 1.743.000 spettatori con il 16.5% (presentazione 1.510.000 – 14.6%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.812.000 spettatori (16.2%), Una Vita ha convinto 2.625.000 spettatori con il 16.2% di share mentre Il Romanzo di un amore si porta al 14.8% con 1.896.000 spettatori; Il Segreto sigla il 17.9% con 1.904.000 spettatori. Esprimi un Desiderio si porta al 9.4% con 989.000 spettatori. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 564.000 spettatori (4.1%), L’Italia che Fa 392.000 (3.7%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.055.000 spettatori (6.1%) nel primo episodio, 1.019.000 (6.3%) nel secondo e 999.000 (6.7%) nel terzo. Paddington diverte 413.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 #Maestri ha fatto compagnia a 484.000 spettatori (4%) e Geo a 829.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 743.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 511.000 spettatori con il 4.1% mentre Tagadoc 209.000 (2%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 254.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Patriae al 3.6%.

Su Rai1 Cose Nostre convince 1.087.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Canale 5 Campi di Battaglia ha totalizzato una media di 646.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Rai2 Patriae segna 344.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 Step Up segna il 4.6% con 809.000 spettatori. Su Italia1 Giù in 60 secondi viene visto da una media di 470.000 ascoltatori con il 6.1% di share. Su Rete4 Mister Hula Hoop ha segnato il 5.4% con 271.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.653.000 (21%)

Ore 20.00 4.307.000 (20.3%)

TG2

Ore 13.00 2.466.000 (15%)

Ore 20.30 1.740.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 2.099.000 (13.5%)

Ore 19.00 2.061.000 (13.6%)

TG5

Ore 13.00 3.535.000 (21.4%)

Ore 20.00 4.638.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.859.000 (13.9%)

Ore 18.30 809.000 (6.7%)

TG4

Ore 12.00 394.000 (3.8%)

Ore 18.55 684.000 (4.5%)

TGLA7

Ore 13.30 761.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.240.000 (5.7%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 15.93 16.21 14.3 13.19 12.65 15.88 19.53 19.32

RAI 2 5.37 2.83 2.72 7.12 4.22 4.86 6.72 5.8

RAI 3 7.22 12.97 6.65 8.68 5.92 10.6 5.38 5.47

RAI SPEC 6.52 7.11 8.88 5.6 6.67 6.49 5.34 6.55

RAI 35.04 39.12 32.55 34.6 29.46 37.84 36.97 37.14

CANALE 5 14.22 15.42 13.8 16.73 13.86 17.05 15.77 8.65

ITALIA 1 4.84 1.48 2.2 7.28 4.25 3.57 4.45 6.41

RETE 4 4.48 1.42 2.09 3.35 3.86 4.42 6.09 6.78

MED SPEC 9.03 7.2 10.01 6.5 9.42 7.86 8.93 11.38

MEDIASET 32.58 25.52 28.1 33.87 31.39 32.91 35.24 33.22

LA7+LA7D 3.75 4.08 4.92 4.05 4.13 2.42 4.64 2.88

SATELLITE 15.23 16.94 17.62 13.74 20.05 15.13 11.89 13.89

TERRESTRI 13.4 14.34 16.81 13.75 14.97 11.7 11.25 12.87

ALTRE RETI 28.63 31.28 34.43 27.49 35.02 26.83 23.15 26.76

2 – PIERLUIGI DIACO: SENTIMENTI E ANIMALI, LA MIA TV VERSO LA NORMALITA'

Chiara Maffioletti per www.corriere.it

Sarà una stagione nel nome della tenerezza quella di Io e te, al via dal primo giugno, alle 14, su Rai1. Nulla di forzato, assicura Pierluigi Diaco. «Il mio proposito è continuare a fare una tv gentile e senza copione. Veniamo da anni in cui l’odio e il risentimento hanno avuto molta ospitalità nel mezzo televisivo, ma questa fase delicata ci ha insegnato che gli italiani sono migliori di come vengono rappresentati». L’emergenza sanitaria ci ha cambiati, ma non sarà al centro del racconto. «Non ho voluto che la trasmissione si candidasse a cavalcare questo momento. Torno con programma in una fase di riapertura, speranza. Il nostro compito è accompagnare gli spettatori verso qualcosa che assomiglia alla normalità».

Ogni puntata è retta da una lunga intervista. «Spazieremo tra gli ospiti, non ho nessun pregiudizio». Ma non sogna di ospitare qualche virologo: «Mi auguro arrivi presto il momento in cui torneranno a fare il loro mestiere nei propri studi e non in quelli televisivi». Per la prima puntata ha voluto Mara Venier: «Questo programma è figlio delle conversazioni fatte con lei, è una sorella. Ho fatto copia incolla delle sue poltrone bianche». Come in passato, Diaco racconterà gli «amori over, quelli di chi ha trascorso una vita insieme. E una volta a settimana un nipote sfoglierà l’album dei ricordi di un nonno o una nonna saliti al cielo per il coronavirus: mi pareva giusto ridare una memoria a queste persone non onorate con dei funerali. Penso sia servizio pubblico».

In queste settimane la tv ha riacquisito un ruolo che in molti non le davano più. «Non ho mai creduto a chi la dava per morta — prosegue —. La tv parla alla gente, se usata nel modo giusto. Per questo ho deciso di inserire un’altra rubrica, dedicata agli animali. Mi sono reso conto di quanto la loro compagnia sia stata un valore aggiunto in questa quarantena. In Gli amici di Ugo (il nome del suo cagnolino, ndr.) gli animali si racconteranno in prima persona, con una voce che li interpreta. Poi ci collegheremo con la casa dove vivono con il proprio coinquilino umano». Nel cast ci sarà anche Katia Ricciarelli. «Lo scorso anno c’era Sandra Milo, a cui voglio bene: il rapporto si è concluso nella maniera più pacifica possibile. Sono molto felice che Katia abbia accettato: è una donna tosta e libera».

