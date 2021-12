PIPPITEL! – DISASTRO SU RAIUNO: IL FILM “LA CONCESSIONE DEL TELEFONO”, TRATTO DAL ROMANZO DI CAMILLERI, FA IL 5,2% (CONTRO IL 18,9% DI MILAN-LIVERPOOL). COLPA DEL TRAINO MOSCIO DELLA PRIMA ALLA SCALA, CHE HA CHIUSO CON IL 10,5% E 2 MILIONI DI TELESPETTATORI. FUORTES È SODDISFATTO: “GRANDE PAGINA DI SERVIZIO PUBBLICO”, MA I SOCIAL SI SCATENANO CONTRO CARLUCCI E VESPA - "LE IENE" AL 10% - FLORIS (6%) BATTE BERLINGUER (5,4%)

1 - SCALA: OLTRE 2 MILIONI IN TV, FUORTES GRANDE PAGINA RAI

(ANSA) - "È stata una grande pagina di servizio pubblico nel segno della cultura e della speranza". Così l'Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes commenta il risultato d'ascolto del Macbeth di Verdi che ha aperto la stagione del Teatro alla Scala, trasmesso da Rai Cultura in diretta su Rai1 e seguito da 2 milioni e 64 mila persone, con uno share del 10,5 per cento."

"La missione della Rai - prosegue Fuortes - che è anche la nostra sfida, è quella di portare l'opera a tutti. Perché la grande musica è di tutti. Lo facciamo durante tutto l'anno, trasmettendo spettacoli e concerti da tutta Italia e anche dall'estero. Ma una volta l'anno, il 7 dicembre, lo facciamo ancora più certi di contribuire alla diffusione della cultura musicale.

Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff della Rai, impegnato per settimane nelle riprese dello spettacolo. E naturalmente alla Scala, al maestro Riccardo Chailly, al regista Davide Livermore, al cast, all'orchestra, al coro e a tutte le maestranze coinvolte". "Tutti noi siamo stati lontani dai teatri per lunghi mesi, a causa dell'emergenza sanitaria - conclude Fuortes - mesi durante i quali la Rai ha moltiplicato la sua offerta culturale. Oggi deve tornare in ognuno di noi la voglia di andare a teatro. E ci auguriamo che il successo del Macbeth possa contribuire anche a questo".

2 - SCALA: IN TV MACBETH MEGLIO DI ATTILA, NON DI TOSCA

(ANSA) - Il Macbeth, che il 7 dicembre ha aperto la stagione lirica della Scala, trasmesso da Rai Cultura in diretta su Rai1 è stato seguito da 2 milioni e 64 mila persone, con uno share del 10,5 per cento.

Per gli ascolti tv si tratta di un numero inferiore dai 2 milioni 850mila registrati nel 2019 da Tosca, che è un'opera molto più popolare, ma comunque migliore rispetto ad Attila che non aveva raggiunto i due milioni di spettatori.

3 - ASCOLTI TV: CROLLA LA PRIMA ALLA SCALA

(…) Sono tanti, sui profili social di Rai1, i riscontri negativi: "Io Carlucci e Vespa li ho tolti dalla mia vita, quando li vedo GIRO". "Ma con tutti i competenti in rai possibile che dobbiamo sempre vedere la Carlucci?".

"Se Macbeth è la denuncia shakespeariana della ricerca del potere per cieco vantaggio personale, la presenza del solito Vespa... fa parte della tragedia ?". "Ancora Vespa e Carlucci con le loro chiacchiere?". "Ma Cattelan cosa c'entra?".

milan liverpool

E ancora: "Di grazia, quando mandate in pensione gli ultra sessantenni come i due presentatori di stasera? Sono davvero obsoleti e la prima della scala merita molto meglio che due cariatidi che non hanno più nulla da dire se non Banalità banalità banalità". "Non si capisce niente di quello che dicono Milly e Bruno Vespa!!!! La musica sovrappone le voci!". "Sempre Vespa con il suo libro".

"Sempre un immenso piacere poter seguire la prima della Scala, ma mi chiedo per quale folle motivo si continui a farla presentare a Vespa e alla Carlucci!! Solo nella prima parte hanno già inanellato una serie di inesattezze aberranti "Salsi interpreterà il ruolo del tenore (Salsi è baritono).... Verdi verista..." Tanto sforzo per cercare di promuovere un nostro patrimonio culturale unico e universale, banalizzato da personaggi incompetenti".

4 - ASCOLTI TV | MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2021. CHAMPIONS 18.9%, DISASTRO VIGATA (5.2%) DOPO LA PRIMA DELLA SCALA (10.5%), NON NE APPROFITTA IL COLLEGIO (5.4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

la concessione del telefono

Nella serata di ieri, martedì 7 dicembre 2021, su Rai1 La concessione del telefono – C’era una volta Vigata dalle 21:57 alle 00:01 ha conquistato 977.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Su Canale5 la partita di Champions League Milan-Liverpool ha incollato davanti al video 4.289.000 spettatori con uno share del 18.9% (primo tempo a 4.483.000 e il 19%, secondo tempo a 4.105.000 e il 18.7%).

NICOLA SAVINO FEDERICA PELLEGRINI - LE IENE

Su Rai2 Il Collegio ha interessato 1.039.000 spettatori con il 5.4% (presentazione a 1.021.000 e il 4.3%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.582.000 spettatori pari al 10% (presentazione a 1.589.000 e il 6.7%).

Su Rai3 #Cartabianca è visto da 1.047.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 1.113.000 e il 4.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 865.000 spettatori (5.1%). Su La7 DiMartedì registra 1.159.000 spettatori con il 6% (DiMartedì Più dalle 00:12 alle 00:59 a 441.000 e il 5.5%).

zlatan ibrahimovic - milan liverpool

Su Tv8 Un Natale con amore segna 570.000 spettatori (2.6%). Sul Nove True Lies è seguito da 375.000 spettatori pari al 2%. Sul 20 Taken 3 – L’ora della verità sigla 668.000 spettatori (3.1%). Su Rai4 Godsend – Il male è rinato arriva a 321.000 spettatori (1.4%). Su Iris Chisum interessa 504.000 spettatori (2.3%). Su RaiPremium Un’estate d’amore è visto da 359.000 spettatori (1.6%). Su La5 la replica di Grande Fratello Vip è la scelta di 219.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Record NCIS (senza Amadeus e contro la partita su Canale 5).

Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.320.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.513.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.447.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole da 1.621.000 spettatori (7%).

bianca berlinguer e mauro corona 1

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.002.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 1.032.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.474.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 373.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 450.000 spettatori (1.9%).

Preserale

Caduta Libera e TG Regione crescono contro la Prima della Scala.

Su Rai1 la Prima della Scala – Macbeth dalle 18:00 alle 21:54 realizza un ascolto di 2.064.000 spettatori con il 10.5% (presentazione di 17 minuti a 1.976.000 e il 15.4%). Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.560.000 spettatori (16.4%), mentre Caduta Libera! ha convinto 4.292.000 spettatori (23.2%).

Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 726.000 spettatori (4.1%) e Bull 989.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 645.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.615.000 spettatori pari al 18.4%, mentre Blob segna 1.468.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 823.000 spettatori (3.9%).

Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 170.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 232.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 184.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 207.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

TG5 batte TG1.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 624.000 spettatori (12.8%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:55 e 894.000 spettatori (15.9%) dalle 8:37 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.039.000 spettatori (18.2%).

A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 776.000 spettatori (15.2%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 613.000 spettatori con il 17.3% e Tg5 Mattina 1.184.000 spettatori con il 20.5%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 1.026.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte e 979.000 spettatori con il 19.2% nella seconda parte (I Saluti a 904.000 e il 17.8%).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 242.000 spettatori (4.4%), mentre Tg2 Italia è visto da 226.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Station 19 ottiene un ascolto di 115.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 96.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 89.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:58 alle 7:35 realizza un ascolto pari a 549.000 spettatori e il 12.7%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 717.000 spettatori e il 13.2%. A seguire Agorà convince 484.000 spettatori pari all’8.5% e Agorà Extra 387.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 124.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 173.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break di 159.000 spettatori (3.1%).

Daytime Mezzogiorno

BARBARA PALOMBELLI FORUM

Forum torna leader.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 826.000 spettatori (13.9%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.656.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.488.000 spettatori con il 19%. Su Rai2, preceduto da TgSport Giorno a 375.000 spettatori e il 7%, I Fatti Vostri segna 548.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 843.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte.

Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 123.000 spettatori (1.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 574.000 spettatori (4.7%) e Sport Mediaset a 606.000 spettatori (4.4%).

Su Rai3 Elisir interessa 381.000 spettatori pari al 6.3% (presentazione a 336.000 e il 6.5%), il Tg3 delle 12 informa 856.000 spettatori (10.1%), Quante Storie conquista 758.000 spettatori (6.4%) e Passato e Presente arriva a 618.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 162.000 spettatori (2.8%) e, dopo il tg,

Il Segreto 191.000 spettatori (1.8%) e La Signora in Giallo 579.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 244.000 spettatori con il 4% nella prima parte e 378.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 125.000 spettatori (1.5%) e 4 Hotel 163.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Bene la Bortone.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.790.000 spettatori (14.4%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.819.000 spettatori (17.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.486.000 e il 14%, Tg1 Economia a 1.592.000 e il 14.8%), Oggi è un altro Giorno dalle 17:05 alle 17:42 realizza un ascolto di 1.855.000 spettatori (15.6%).

Su Canale5 Beautiful conquista 2.489.000 spettatori (17.9%) e Una Vita 2.418.000 spettatori (17.8%), mentre Uomini e Donne sigla 2.566.000 spettatori pari al 21.8% (Finale a 2.114.000 e il 20.2%), Amici 1.948.000 spettatori (18.4%), Grande Fratello Vip 1.840.000 spettatori (17.3%) e Love Is In The Air 1.787.000 spettatori (15.6%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.731.000 spettatori pari al 14% nella presentazione dalle 17:25 alle 17:51 e 2.008.000 spettatori pari al 14.5% dalle 17:54 alle 18:28 (I Saluti a 1.936.000 e il 13%).

Su Rai2 Ore 14 conquista 567.000 spettatori con il 4.3%, Detto Fatto incolla 418.000 spettatori con il 3.9% e Una Parola di Troppo diverte 440.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 552.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 599.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 536.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio.

A seguire Young Sheldon ha conquistato 394.000 spettatori (3.5%), Big Bang Theory 348.000 spettatori (3.3%), Modern Family 227.000 spettatori (2%) e Due uomini e mezzo 271.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.737.000 spettatori (19.7%); Aspettando… Geo arriva a 860.000 spettatori (8.1%) e Geo a 1.749.000 spettatori (13.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 772.000 spettatori con il 6%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 470.000 spettatori con il 4.5%.

Su La7 Tagadà è visto da 305.000 spettatori (2.7%) e Tagadoc da 169.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Un dolce Natale incolla 334.000 spettatori (2.7%) e Un desiderio sotto il vischio 374.000 spettatori (3.4%).

Seconda Serata

La replica de La Stagione della caccia (col finale per intero) al 5.1%.

Su Rai1 La stagione della caccia – C’era una volta Vigata è seguito da 316.000 spettatori con il 5.1%. Su Canale5 Champions League Live totalizza una media di 1.173.000 spettatori pari al 9.3%. Su Rai2 Data Comedy Show segna 249.000 spettatori (3%).

Su Italia1 I Griffin è visto da 501.000 spettatori (10.4%) nel primo episodio e 396.000 spettatori (10.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 416.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Un killer tra noi è la scelta di 252.000 spettatori (5.4%). Su La7 TgLa7 informa 249.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 Natale a Rocky Mountain è scelto da 331.000 spettatori (3%).

Telegiornali

TG1?

Ore 13.30 3.091.000 (22.2%)?Ore 20.00 2.308.000 (11.6%): in onda dalle 19.43 alle 19.58 per lasciare spazio alla Prima della Scala?

TG2

?Ore 13.00 1.747.000 (13.7%)?Ore 20.30 1.890.000 (8.3%)?

TG3?

Ore 14.25 1.824.000 (13.6%)?Ore 19.00 2.781.000 (15.7%)?

TG5?

Ore 13.00 2.826.000 (21.8%)?Ore 20.00 5.147.000 (23.7%)?

STUDIO APERTO?

Ore 12.25 1.021.000 (9.9%)?Ore 18.30 702.000 (4.6%)?

TG4?

Ore 11.55 265.000 (3.3%)?Ore 18.55 738.000 (4.1%)?

TGLA7?

Ore 13.30 482.000 (3.5%)?Ore 20.00 1.261.000 (5.8%)