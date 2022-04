PIPPITEL – ENNESIMO MEZZO FLOP IN PRIMA SERATA PER RAI1: “THE BAND” DI CARLO CONTI PARTE FIACCO E RACIMOLA UN MAGRO 16,2% DI SHARE, BATTENDO A FATICA “L’ISOLA DEI FAMOSI” (15,5%). NUMERI INFERIORI DI ALMENO DUE PUNTI A “THE VOICE SENIOR” DELLA CLERICI, UNICO PROGRAMMA DI RAI1 CON UN DISCRETO RISCONTRO IN PRIME TIME IN QUESTI DUE ANNI – “QUARTO GRADO” (7,2%) – “ROCKY II” (4,8%) – ZORO (4,3%) – GRUBER (6,4%) – “I SOLITI IGNOTI – IL RITORNO” (21,6%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (15%)

1 - ASCOLTI TV, ARTE BASSO THE BAND. SEMIFLOP DEL PRIME TIME DI RAI1 (L’ENNESIMO)

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/

Ieri sera, venerdì 22 aprile 2022, ha debuttato in prima serata su Rai1 il nuovo programma di Carlo Conti, The Band, talent show musicale che si prefigge il nobile fine di offrire visibilità a complessi emergenti e sconosciuti, costretti spesso a uno stop forzato delle esibizioni in questi due anni di pandemia.

Accanto a Conti, i giurati Asia Argento, Gianna Nannini e Carlo Verdone, e una squadra di "tutor" che si premurerà di dare consigli preziosi ai vari gruppi nelle prossime puntate, ovvero Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Giusy Ferreri, Federico Zampaglione e Francesco Sarcina.

Sul fronte Auditel, il programma di Conti, un tempo infallibile gallina dalle uova d'oro per Rai1, ha tuttavia racimolato un magro 16.2% di share con 3.076.000 spettatori. Cifre sufficienti a battere L'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi su Canale5 (15.5% - 2.272.000 spettatori), ma senz'altro piuttosto basse rispetto alle aspettative della prima serata dell'Ammiraglia Rai, specie per un programma d'intrattenimento.

Inferiori di almeno due punti di share rispetto a quelle di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici, l'unico programma di Rai1 che abbia avuto un discreto riscontro in prima serata in questi due anni. The Band è insomma un altro semiflop nella fascia più ambìta della rete diretta da Stefano Coletta, promosso ciononostante Superdirettore dell'Intrattenimento Prime Time, carica che egli assumerà ufficialmente a partire dal giugno prossimo.

Considerando inoltre che The Band è prodotto con la società esterna Palomar Entertainment, non possiamo non ricordare come invece la prima edizione di Una storia da cantare andata in onda nel novembre 2019, produzione tutta interna della Rai1 allora diretta da Teresa De Santis che rivitalizzava per giunta l'Auditorium Rai di Napoli, avesse ottenuto al suo debutto il 21.12% di share con 4.147.000 spettatori. Totalizzando nelle sue tre puntate una media di 3.697.000 spettatori con il 18.82% e mettendo d'accordo pubblico, critica, istituzioni (il Segretario della Vigilanza Michele Anzaldi plaudì all'idea del programma) e perfino le maestranze Rai finalmente valorizzate.

A conti fatti, invece, a parte il già citato discreto riscontro di The Voice Senior, l'unico vero successo in prima serata della Rai1 di Coletta in questi due anni è stato il Festival di Sanremo di Amadeus. Conduttore che - paradossalmente - non ha scelto neppure lui, bensì la stessa De Santis contro il volere dell'ex Ad Rai Fabrizio Salini che invece gli avrebbe preferito Alessandro Cattelan. Andato poi a sbattere con Da Grande sempre sulla Rai1 di Coletta...

2 - ASCOLTI TV | VENERDÌ 22 APRILE 2022. THE BAND DEBUTTA AL 16.2% (3 MLN) CONTRO L’ISOLA AL 15.5% (2,2 MLN)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 22 aprile 2022, su Rai1 il debutto di The Band, in onda dalle 21:39 alle 23:57, ha conquistato 3.076.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Su Canale5 L’Isola dei Famosi dalle 21:43 alle 1:20 ha incollato davanti al video 2.272.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.184.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i a 955.000 spettatori (4.6%).

Su Italia1 Rocky II ha raccolto 986.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Bella Ciao – Per la Libertà è seguito da 906.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.193.000 spettatori (7.2%).

Su La7 Propaganda Live registra 687.000 spettatori pari al 4.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Un due tre stella! segna 299.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.262.000 spettatori (5.8%). Sul 20 The Losers arriva a 460.000 spettatori con il 2.1%. Su RaiPremium Nero a Metà 3 sigla 266.000 spettatori (1.2%). Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida interessa 343.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.859.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.392.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 976.000 spettatori (4.3%).

Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.318.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 La Strage di Acerra, Ottobre 1943 è visto da 951.000 spettatori (4.5%) e Un Posto al Sole da 1.557.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.044.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 931.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.431.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 393.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 334.000 spettatori (1.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.254.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità è visto da 4.381.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.150.000 spettatori (15.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.223.000 spettatori (19.5%).

Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 542.000 spettatori (3.4%) e The Good Doctor 545.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 494.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.224.000 spettatori pari al 12.4%, mentre Blob segna 768.000 spettatori pari al 3.9%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 848.000 spettatori (4.3%). Su La7 TgLa7 Speciale dalle 17 alle 19:52 ha intrattenuto 530.000 spettatori (4%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 248.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 247.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria interessa 903.000 spettatori con il 16.6% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.214.000 e il 21.6%), mentre Unomattina è visto da 798.000 spettatori con il 14.6%. A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 803.000 spettatori con il 15%.

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 597.000 spettatori con il 17.1% e Tg5 Mattina 1.138.000 spettatori con il 20.2%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.026.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 959.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte.

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 220.000 spettatori (4%), mentre Tg2 Italia arriva a 196.000 spettatori (3.6%) e Tg2 Flash a 268.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 208.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 230.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 235.000 spettatori (4%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 478.000 spettatori e l’11.6%, mentre TgR – Buongiorno Regione 730.000 spettatori e il 13.6%. A seguire Agorà convince 365.000 spettatori pari al 6.5% e Agorà Extra 287.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 138.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 255.000 spettatori (4.8%) e Coffee Break di 230.000 spettatori (4.3%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 893.000 spettatori (13.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.814.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.645.000 spettatori con il 19.1%.

Su Rai2, dopo Tg Sport a 299.000 spettatori (5.1%), I Fatti Vostri segna 663.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 1.002.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 331.000 spettatori (4%). A seguire, dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short arriva a 636.000 spettatori (4.9%) e Sport Mediaset a 711.000 spettatori (4.9%).

Su Rai3 Elisir interessa 330.000 spettatori pari al 5% (presentazione a 256.000 e il 4.7%), il Tg3 delle 12 informa 914.000 spettatori (9.8%), Quante Storie conquista 707.000 spettatori (5.4%) e Passato e Presente arriva a 529.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha incollato 104.000 spettatori (1.7%) e, dopo il tg, Il Segreto 176.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo 730.000 spettatori (5.1%).

Su La7 L’Aria che Tira interessa 399.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 454.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 140.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.894.000 spettatori (14.6%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.073.000 spettatori (19%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.500.000 e il 14.5%, Tg1 Economia a 1.596.000 e il 15.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.895.000 spettatori con il 17.5% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:25 e 2.218.000 spettatori con il 18.3% dalle 17:25 alle 18:44.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.525.000 spettatori (17.1%) e Una Vita 2.441.000 spettatori (17.4%), mentre Uomini e Donne sigla 2.908.000 spettatori pari al 23.6% (Finale a 2.372.000 e il 21.4%), Amici 2.001.000 spettatori (18.5%), L’Isola dei Famosi di 7 minuti 1.889.000 spettatori (18.2%) e Brave and Beautiful 1.747.000 spettatori (16.5%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.719.000 spettatori pari al 15.6% nella presentazione dalle 17:23 alle 17:35 e 1.716.000 spettatori pari al 14.2% dalle 17:39 alle 18:26 (I Saluti di 10 minuti a 1.654.000 e il 12.8%).

Su Rai2 Ore 14 conquista 680.000 spettatori con il 5%, Detto Fatto incolla 487.000 spettatori con il 4.4% e Castle interessa 318.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 567.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 634.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 498.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 349.000 spettatori (2.9%). A seguire Magnum P.I. ha conquistato 286.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 243.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio, N.C.I.S. Los Angeles 250.000 spettatori (2.1%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.224.000 spettatori (15.4%), mentre Tg3 Speciale raccoglie 393.000 spettatori (3.6%). A seguire Geo arriva a 957.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 715.000 spettatori con il 5.3%, mentre Tg4 – Diario di Guerra arriva a 397.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Tagadà è visto da 402.000 spettatori pari al 3.4% (presentazione a 417.000 e il 3%, #Focus a 326.000 e il 3.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 è seguito da 527.000 spettatori con il 6.7%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 543.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai2 Belve segna 537.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Eliminators è visto da 411.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Illuminate interessa 327.000 spettatori con il 2.2%.

Su Rete4 Training Day è la scelta di 238.000 spettatori (5%). Su La7 TgLa7 informa 196.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 136.000 spettatori (1.2%) e 93.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è la scelta di 565.000 spettatori pari al 3.7%.

Telegiornali

TG1?Ore 13.30 3.525.000 (23.9%)?Ore 20.00 5.025.000 (25.2%)

TG2?Ore 13.00 1.923.000 (14%)?Ore 20.30 1.185.000 (5.4%)?

TG3?Ore 14.25 1.472.000 (10.6%)?Ore 19.00 1.510.000 (9.7%)

TG5?Ore 13.00 2.956.000 (21.2%)?Ore 20.00 3.748.000 (18.6%)?

STUDIO APERTO?Ore 12.25 1.238.000 (10.9%)?Ore 18.30 427.000 (3.2%)?

TG4?Ore 11.55 365.000 (4.1%)?Ore 18.55 543.000 (3.4%)?

TGLA7?Ore 13.30 657.000 (4.5%)?Ore 20.00 1.144.000 (5.7%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 17.28 17.91 14.39 16.99 16.95 23.1 19.1 12.82?

RAI 2 4.55 2.54 5.58 8.31 4.02 2.86 4.9 3.24?

RAI 3 5.94 9.54 5.39 7.9 4.55 8.32 5.07 3.06?

RAI SPEC 6.01 7.52 7.94 5.47 7.4 5.53 5.22 4.95?

RAI 33.78 37.51 33.3 38.67 32.92 39.81 34.29 24.07?

CANALE 5 17.15 18.53 18 19.01 19.41 17.39 14.11 16.86?

ITALIA 1 4.08 2.75 4.03 5.38 2.57 2.54 4.71 5.36?

RETE 4 4.39 0.99 2.25 4.24 3.75 3.25 5.1 7.77?

MED SPEC 9.15 7.83 9.14 6.41 8.22 7.29 10.75 11.73?

MEDIASET 34.77 30.09 33.42 35.03 33.95 30.47 34.68 41.72?

LA7+LA7D 4.85 5.32 5.35 4.01 4.01 4.97 5.24 5.83?

SATELLITE 14.38 15.4 15.11 12.23 17.17 14.55 12.03 14.14?

TERRESTRI 12.21 11.67 12.82 10.06 11.96 10.21 13.76 14.24?

ALTRE RETI 26.59 27.07 27.92 22.29 29.13 24.76 25.79 28.38