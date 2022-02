PIPPITEL! – FABIOLO FAZIO FA IL BOTTO CON PAPA FRANCESCO: “CHE TEMPO CHE FA” TOCCA IL 25.4% DI SHARE E INCOLLA ALLA TV OLTRE 6.7 MILIONI DI ITALIANI - SU RAI1 “L’AMICA GENIALE – STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA” RIPARTE DAL 20.6% - SU CANALE5 “AVANTI UN ALTRO… PURE DI SERA!” NON VA OLTRE L’11.6% - GENTILI SU RETE4 RACIMOLA UN MISTERO 2.9% - SU LA7 “NON È L’ARENA” AL 4.5% - “DIETROFESTIVAL” (13.4%), “PAPERISSIMA” (11.5%), SU RETE4 “CONTROCORRENTE” (3.2%), DE GREGORIO-PARENZO (1.9%) – NEL POMERIGGIO MARA VENIER E IL CARROZZONE SANREMESE AL 31.3%... - VIDEO

"Ho ascoltato una canzone bellissima di Roberto Carlos: ‘Papà perché il fiume non canta più?’ - la verità bambino mio è perché il fiume non c’è più'."



Sua Santità #PapaFrancesco a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre, l'intervista integrale è su @RaiPlay ?? https://t.co/1iTAVVIxmR pic.twitter.com/7t7EVobtZi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

papa francesco a che tempo che fa 9

Nella serata di ieri, domenica 6 febbraio 2022, su Rai1 L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share (il primo episodio, in onda dalle 21.39 alle 22.32, sigla il 19.3% con 4.837.000 spettatori, il secondo dalle 22.32 alle 23.29 il 22.1% con 4.475.000 spettatori). Su Canale 5 Avanti un altro… Pure di Sera! ha raccolto davanti al video 2.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 726.000 spettatori (2.7%) e CSI: Vegas di 819.000 (3.3%).

l’amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta

Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.37 alle 22.15, ha raccolto davanti al video 6.731.000 spettatori pari ad uno share del 25.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.18 alle 23.53, interessa a 2.464.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 524.000 spettatori con il 2.9% di share.

papa francesco a che tempo che fa 8

Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 2.8% con 709.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 21.18 alle 22.55 e il 4.5% con 532.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 23.01 alle 24.55. Su Tv8 Una serata Speciale è la scelta di 183.000 spettatori (0.8%) mentre sul Nove Terrybilmente Divagante segna l’1.8% con 403.000 spettatori. Sul 20 Blood Father si porta al 2.4% con 583.000 spettatori. Su Real Time Drag Race Italia si porta al 1.19% con 293.893 spettatori.

avanti un altro! pure di sera 4

Access Prime Time

Su Rai 1 DietroFestival sigla il 13.4% con 3.620.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.113.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.285.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 836.000 spettatori nella prima parte (3.2%) e a 714.000 (2.6%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 4.017.000 spettatori con il 16.1% di share. Su La7 In Onda sigla l’1.9% con 523.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna l’1.7% con 447.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 262.000 (1%).

Preserale

papa francesco a che tempo che fa 6

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.588.000 spettatori (23.2%) e L’Eredità 5.346.000 spettatori (24.3%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.823.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! 2.484.000 (11.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 893.000 spettatori (4.4%) e NCIS a 633.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 il TGR segna il 14.3% con 3.257.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 689.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 788.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 La7 Doc – Elisabetta II Una Vita da Sovrana si porta all’1.2% con 240.000 spettatori.

massimo giletti non e' l'arena

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 365.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione, 868.000 (24.1%) nella prima parte, 2.611.000 (33.6%) nella seconda e 2.880.000 (32.2%) nella terza. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.432.000 spettatori pari ad uno share del 24.8% e la Santa Messa è stata seguita da 2.324.000 spettatori (23.5%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 816.000 telespettatori con il 12.9% di share, Speciale Tg5 Monica Vitti interessa a 639.000 spettatori (7.7%), mentre la Santa Messa segna l’11.9% con 1.080.000 spettatori.

papa francesco a che tempo che fa 7

Su Rai2 i Giochi Olimpici di Beijing 2022 hanno tenuto compagnia dalle 5.40 alle 9.45 a 373.000 spettatori (6%). Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di 255.000 spettatori con uno share del 2.8% nel primo episodio e 292.000 spettatori (3.1%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 266.000 spettatori con il 3.9% di share, Mi Manda Raitre 250.000 (2.9%) e Le Parole per Dirlo 189.000 (2.1%). Su Rete 4 Le Stagioni del Cuore ha coinvolto 58.000 spettatori (0.8%) e Dalla Parte degli Animali 208.000 (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 93.000 spettatori con il 3.2% di share nelle News e 143.000 spettatori (1.9%) nel Dibattito.

mara venier, blanco e mahmood

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.858.000 spettatori (23.4%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.505.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde interessano a 853.000 spettatori (9%) nella prima parte e a 1.076.000 (10.4%) nella seconda, mentre Melaverde a 1.730.000 spettatori con il 13% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 937.000 spettatori con uno share del 7.3%. Su Italia1 Hart of Dixie sigla il 2.3% con 264.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 940.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Radici registra 464.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Poirot – Se mio Marito ha fatto compagnia a 340.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 95.000 spettatori con l’1% di share.

papa francesco a che tempo che fa 4

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In da Sanremo è la scelta di 5.418.000 spettatori (30.4%) nella prima parte, in onda dalle 14.01 alle 14.53; di 5.207.000 spettatori (31.3%) nella seconda, in onda dalle 14.58 alle 17.08 e di 5.148.000 spettatori (29%) nella terza, in onda dalle 17.17 alle 18.45. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.117.000 spettatori con l’11.7%, Amici 2.559.000 (14.9%), Verissimo Domenica 2.265.000 (13.7%) nella prima parte e 2.330.000 (12.8%) nella seconda.

l’amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta 7

Su Rai2 La Rosa di San Valentino si porta al 2.2% di share con 385.000 spettatori, Mompracem ha convinto 368.000 spettatori (2.3%) e Cerchi Azzurri 388.000 (2.2%). Su Italia1 El Dorado – La Città Perduta segna il 2.8% con 469.000 spettatori. Su Rai3 il TGR è stato seguito da 2.171.000 spettatori (12%), Mezz’Ora in Più da 943.000 spettatori (5.5%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 4.8% con 787.000 spettatori; Rebus sigla il 5% con 813.000 spettatori, Kilimangiaro di nuovo Insieme interessa a 904.000 spettatori (5.3%) e Kilimangiaro a 1.327.000 (7.2%).

papa francesco a che tempo che fa 3

Su Rete 4 Filo da Torcere ha registrato 338.000 spettatori con il 2%. Su La7 Amore mio aiutami ha appassionato 237.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Rai Sport le Olimpiadi hanno interessato con lo Slittino 712.00 spettatori (4.4%), con il Curling 706.000 spettatori (4%), con lo Sci Freestyle 598.000 (3.3%) e con il Pattinaggio Artistico 235.000 (1.4%).

l’amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta 3

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 622.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Canale 5 Manifest ha intrattenuto 405.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 985.000 spettatori (7.7%) e L’Altra DS da 270.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 409.000 ascoltatori con il 6.9% di share (Highlights 583.000 – 4.6%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 788.000 spettatori (8.6%). Su Rete 4 Le Due Vie del Destino è la scelta di 151.000 spettatori (3.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.803.000 (32.2%)

Ore 20.00 5.278.000 (21.3%)

papa francesco a che tempo che fa 5

TG2

Ore 13.25 2.182.000 (12.9%)

Ore 20.30 866.000 (3.2%)

TG3

Ore 14.15 1.469.000 (8.3%)

Ore 19.00 2.292.000 (11%)

TG5

Ore 13.00 2.746.000 (16.2%)

Ore 20.00 4.299.000 (17.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.282.000 (8.7%)

Ore 18.30 772.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 310.000 (2.6%)

Ore 18.55 685.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 463.000 (2.6%)

papa francesco a che tempo che fa 2 l’amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta 6

Ore 20.00 664.000 (2.7%)

avanti un altro! pure di sera 3

l’amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta 1 l’amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta 4 papa francesco a che tempo che fa 1