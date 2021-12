PIPPITEL! – LA FESTA DI NATALE DI TELETHON RIESCE NELL’IMPRESA IMPOSSIBILE: FAR VINCERE LA PRIMA SERATA A “ALL TOGETHER NOW”. LO SHOW DI CANALE5 FA IL 13.9% CON 2.4 MILIONI DI SPETTATORI. RAI 1 INCHIODA AL 10.4% - CON LE AMMIRAGLIE MOSCE SALE FAZIO CHE TOCCA IL 12.8% - GENTILI SU RETE4 AL 3.5% - SENZA AMEDEUS “PAPERISSIMA SPRINT” AL 14.8%, “CONTROCORRENTE (4%), PARENZO – DE GREGORIO (3%) – NEL POMERIGGIO “AMICI” (18.5%), VENIER (15.8%). SU TV8 IL GRAN PREMIO DI ABU DHABI AL 14%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

telethon – festa di natale 3

Nella serata di ieri, domenica 12 dicembre 2021, su Rai1 – dalle 20.43 alle 0.17 – Telethon – Festa di Natale ha conquistato 2.024.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 la semifinale di All Together Now 4 ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.469.000 spettatori pari al 13.91% di share (After Show: 792.000 – 11.52%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 1.133.000 spettatori con il 4.78%. A seguire NCIS New Orleans ha interessato 920.000 spettatori con il 4.15%.

Su Italia1 il film Hercules – La leggenda ha inizio ha intrattenuto 1.050.000 spettatori con il 4.93% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 35 minuti (1.816.000 – 8.05%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 3.035.000 spettatori con il 12.87% mentre – dalle 22.15 alle 23.43 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.017.000 spettatori con l’11.13% (L’Ora di Marzullo: 935.000 – 7.54%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 630.000 spettatori con il 3.54% di share.

che tempo che fa

Su La7 Atlantide ha interessato 505.000 spettatori con il 2.66% e 386.000 spettatori con il 3.45%. Su Tv8 il primo appuntamento con la seconda stagione di Family Food Fight è stato seguito da 266.000 spettatori con l’1.31% di share. Sul Nove Tel Chi El Telùn segna 567.000 spettatori (3.01%). Su Rai4 Survive the Night ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Real Time Social Family ha convinto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima leader col 14.87%.

Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.530.000 spettatori con il 14.87%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.247.000 spettatori (5.29%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 950.000 spettatori (4.08%), nella prima parte, e 1.044.000 spettatori (4.38%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 717.000 spettatori con il 3.03%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 456.000 spettatori pari all’1.9% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 416.000 spettatori con l’1.8%.

all together now 2

Preserale

Novantesimo Minuto fermo al 3.43%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 3.095.000 spettatori (17.06%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.135.000 spettatori (20.23%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.629.000 spettatori (14.67%) mentre Caduta Libera ha raccolto 3.342.000 spettatori (16.58%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 631.000 spettatori (3.43%). Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 532.000 spettatori con il 2.43%.

veronica gentili

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha interessato 686.000 spettatori pari al 3.63%. CSI Miami ha totalizzato 632.000 spettatori (2.93%). Su Rai3 l’informazione del TGR ha informato 3.119.000 spettatori pari al 14.77%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 757.000 spettatori con il 3.41%.Su La7 Da Grande ha appassionato 159.000 spettatori (share dello 0.85%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 372.000 spettatori pari all’1.8% di share.

Daytime Mattina

Paesi che Vai al 18.64%.

telethon – festa di natale 1

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 295.000 spettatori con il 14.07%, nella presentazione dalle 6.29 alle 6.58, 558.000 spettatori con il 15.54% nella prima parte dalle 7.06 alle 7.58, e 1.576.000 spettatori con il 22.83% nella seconda parte dalle 8.22 alle 9.32. Paesi che Vai… segna 1.453.000 spettatori con il 18.64%. Evoluzione Terra raccoglie 1.364.000 spettatori e il 17.03%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.661.000 spettatori pari ad uno share del 18.23%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.047.000 spettatori con il 18.6%.

Il documentario Le Invenzioni di Leonardo – Macchine Straordinarie ha raccolto 677.000 spettatori con il 9.11%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 978.000 telespettatori con il 12.12% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 104.000 spettatori (1.38%). Dalle 10.11 alle 10.59, TG2 Edizione Straordinaria segna 335.000 spettatori e il 4.08%. Su Italia1 Hart of Dixie segna 166.000 spettatori con il 2.11% e 140.000 spettatori con l’1.62%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 295.000 spettatori con il 4.85% di share.

max verstappen

Mi Manda Rai3 ha raccolto 374.000 spettatori con il 4.89%. Le Parole per Dirlo ha ottenuto 303.000 spettatori con il 3.65%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 136.000 spettatori (1.71%), nel primo episodio, e 251.000 spettatori (3.08%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 66.000 spettatori con il 2.35% di share nelle News e 156.000 spettatori con il 2.34% nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.868.000 spettatori con il 20.79%. L’Angelus ha raccolto 2.361.000 spettatori (21.4%). Linea Verde ha intrattenuto 3.113.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 718.000 spettatori (8.21%) e 961.000 spettatori (10.1%). Melaverde raccoglie 1.830.000 con il 15.1%. Su Rai2 il TG Sport ha informato 367.000 spettatori con il 4.26%. A seguire dopo una presentazione di 22 minuti (368.000 – 4.01%), Citofonare Rai2 ha convinto 528.000 spettatori con il 4.54%. Su Italia1 Hart of Dixie segna l’1.68% con 174.000 spettatori.

che tempo che fa 3

Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 783.000 spettatori con il 4.7% (Magazine XXL: 616.000 – 3.54%). Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 664.000 spettatori con uno share del 5.84%. La Grande Storia raccoglie 434.000 spettatori e il 2.58%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 221.000 spettatori con il 2.47%. Poirot ha fatto compagnia a 263.000 spettatori con l’1.62%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 98.000 spettatori con l’1.08% di share. Mica Pizza e Fichi ha raccolto 74.000 spettatori con lo 0.67% di share. L’Aria che Tira il Diario ha raccolto 95.000 spettatori e lo 0.64%.

Daytime Pomeriggio

gran premio abu dhabi

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.702.000 spettatori pari ad uno share del 15.16%, nella prima parte, e 2.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.84%, nella seconda parte dalle 15.04 alle 17.05. Dopo il TG1 (2.436.000 – 16.21%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.296.000 spettatori pari al 14.18%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.434.000 spettatori con il 10.99%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.106.000 spettatori (18.31%). A seguire Verissimo ha appassionato 2.807.000 spettatori con il 18.59%, dalle 16.31 alle 17.48, e 2.626.000 spettatori con il 15.65%, dalle 17.53 alle 18.44. Su Rai2 Il Mio Angelo a Natale ha convinto 496.000 spettatori pari al 2.8%. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto 351.000 spettatori con il 2.28%.

telethon – festa di natale 4

Su Italia1 Lucifer raccoglie 314.000 spettatori (1.77%), nel primo episodio, 311.000 spettatori (1.91%), nel secondo episodio, 389.000 spettatori (2.61%), nel terzo episodio, e 434.000 spettatori (2.76%), nel quarto episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.141.000 spettatori con l’11.9%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 996.000 spettatori con il 5.81% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 756.000 spettatori con il 5%. Rebus ha ottenuto 807.000 spettatori (5.41%). Kilimangiaro ha raccolto 1.480.000 spettatori con l’8.87% (Di Nuovo in Viaggio della durata di 20 minuti: 1.032.000 – 6.76%).

all together now 1

Su Rete 4 il tv movie Francesca e Nunziata, diretto da Lina Wertmuller, ha registrato 306.000 spettatori con l’1.87%. Su La7 Non è L’Arena ha appassionato 280.000 spettatori (share dell’1.72%). Su Tv8 il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 ha appassionato 2.469.000 spettatori con il 14% (dalle 12.29 alle 16.29 la programma del canale dedicata alla Formula1 ha ottenuto nel complesso 1.020.000 spettatori con il 6.5%). Su Sky F1 Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 ha raccolto .000 spettatori (%).

telethon – festa di natale 2

Seconda Serata

Su Rai 1 Talenthon ha conquistato un ascolto di 434.000 spettatori pari ad uno share del 7.71%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 524.000 spettatori con il 10.26% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 890.000 spettatori con il 7.59% (presentazione: 1.079.000 – 5.71%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 309.000 ascoltatori con il 5.13% di share (Highlights: 530.000 – 4.07%). Su Rai 3 TG3 – Mondo è visto da 474.000 spettatori (5.55%). Su Rete 4 Confessione Reporter e è la scelta di 156.000 spettatori (2.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.508.000 (25.99%) Billy 3.872.000 (22.13%)

Ore 20.00 5.087.000 (22.77%)

che tempo che fa 1

TG2

Ore 13.00 1.738.000 (10.82%)

Ore 20.30 1.493.000 (6.38%)

TG3

Ore 14.25 1.838.000 (10.36%)

Ore 19.00 2.442.000 (12.67%)

TG5

Ore 13.00 2.881.000 (17.98%)

Ore 20.00 4.369.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.081.000 (8.14%)

Ore 18.30 813.000 (4.67%)

TG4

Ore 12.00 305.000 (2.77%)

Ore 18.55 699.000 (3.58%)

TGLA7

Ore 13.30 363.000 (2.07%)

Ore 20.00 830.000 (3.69%)