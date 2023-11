PIPPITEL! – LA FICTION “CUORI 2” SI AGGIUDICA LA PRIMA SERATA CON IL 16.1% DI SHARE E 2.9 MILIONI DI TELE-MORENTI – LA SOAP TURCA "TERRA AMARA" (15,5%) SCALZA FABIO FAZIO: "CHE TEMPO CHE FA" SUL "NOVE" OTTIENE IL 10.5% – "REPORT" (6,7%) - DEL DEBBIO (5,4%) - APRILE E TELESE FERMI ALL'1,9% - “DOMENICA IN” (15,9%-16,5%-16,5%) - “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI (23.7%) – “AFFARI TUOI” (21.5%) – GRAMELLINI (3.4%) - “STASERA ITALIA” (3.8-3.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 5 novembre 2023, in prima serata, vedono la consueta vittoria al ribasso di Cuori 2 su Rai1. L'ultima puntata della fiction con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari ha conquistato il 16.1% di share con 2.980.000 spettatori.

L'approdo della soap turca Terra Amara in prima serata su Canale5 ha portato a casa dell'Ammiraglia Mediaset 2.553.000 appassionati pari al 15.5% di share, classificandosi secondo programma più visto in prime time e scalzando Che tempo che fa di Fabio Fazio in onda sul Nove, sceso al terzo posto con il 10.5% pari a 2.156.000 teste. Che Tempo che fa - Il Tavolo, dalle 22.32 alle 24.41, raccoglie invece l'8.5% con 1.217.000 persone.

Per l'approfondimento, Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3 ha siglato il 6.7% pari a 1.333.000 spettatori, superando ampiamente Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 e i suoi 802.000 individui all'ascolto con il 5.4% e surclassando In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese su La7, fermi a un preoccupante 1.9% con 349.000 teste.

L'ennesima messa in onda di Harry Potter e la Camera dei Segreti su Italia1 ha raccolto invece il 6.3% pari a 1.085.000 individui all'ascolto, mentre l'ultima puntata dell'ottava edizione del Collegio chiude su Rai2 con un magro 3.7% equivalente a una media di 732.000 affezionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Cuori 2 (Rai1) - 2.980.000 Terra Amara (Canale5) - 2.553.000 Che tempo che fa (Nove) - 2.156.000 Report (Rai3) - 1.333.000 Harry Potter e la Camera dei Segreti (Italia1) - 1.085.000 Gran Premio di San Paolo (Tv8) - 921.000 Dritto e Rovescio (Rete4) - 802.000 Il Collegio (Rai2) - 732.000 In onda (La7) - 349.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 totalizza il 21.5%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 raduna il 16.5%. Serena Bortone con Che sarà su Rai3 raggiunge il 3.9% battendo Massimo Gramellini su La7 che con In altre parole racimola il 3.4%, e Augusto Minzolini che con Stasera Italia Weekend su Rete4 sigla il 3.8% e il 3.6%.

Nel preserale, Che Tempo che Farà con Fazio sul Nove segna il 3.2% con 568.000 spettatori, e la presentazione di Che Tempo che fa in access sigla il 7.3% con 1.547.000.

Al pomeriggio, Domenica In con Mara Venier segna il 15.9%, il 16.5%, il 16.5% e il 14.3%, travolta nuovamente da Amici di Maria De Filippi su Canale5 (23.7%) e da Silvia Toffanin con Verissimo (23.1%). Toffanin con Verissimo - Giri di Valzer (17.4%) supera anche facilmente Francesca Fialdini, che su Rai1 con Da noi... A ruota libera, totalizza il 14.6%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Cuori 2 2.980.000 (16.1%). Canale5: Terra Amara 2.553.000 (15.5%). Rai2: Il Collegio - Suona La Sveglia (presentazione) 639.000 (3.1%), Il Collegio 732.000 (3.7%). Italia1: Harry Potter e la Camera dei Segreti 1.085.000 (6.3%). Rai3:, Report (presentazione) 1.069.000 (5.2%), Report 1.333.000 (6.7%), Report Plus 999.000 (6%). Rete4: Dritto e Rovescio 802.000 (5.4%). La7: In Onda 349.000 (1.9%). Tv8: Formula 1 – Gran Premio di San Paolo, 921.000 (4.8%). Nove: Che Tempo che Fa (anteprima) 1.457.000 (7.3%), Che Tempo Che Fa 2.156.000 (10.5%), Che Tempo che Fa - Il Tavolo 1.217.000 (8.5%), Che Tempo Che Fa – L’Importante è Finire 549.000 (8.2%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.406.000 (21.5%). Canale5: Paperissima Sprint 3.379.000 (16.5%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.227.000 (6.1%). Rai3: Che Sarà… 780.000 (3.9%). Rete4: Stasera Italia Weekend 759.000 (3.8%), nella prima parte, 730.000 (3.6%), nella seconda La7: In Altre Parole Domenica 691.000 (3.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.027.000 (19.2%) Reazione a Catena 4.036.000 (23.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.004.000 (13.4%) Caduta Libera Story 2.585.000 (15.1%). Rai2: Tg Sport Sera 392.000 (2.9%), Novantesimo Minuto 692.000 (4.6%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 566.000 (3.3%), N.C.I.S. New Orleans 396.000 (2.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 630.000 (3.9%), C.S.I. Miami 676.000 (3.7%). Rai3: Tgr 2.529.000 (14%). Rete4: Tempesta d’Amore ha to 634.000 (3.2%). La7: Questo e quello 209.000 (1.4%). Tv8: Tv8 Sport 329.000 (1.9%). Nove: Little Big Italy 347.000 (2.4%), Che Tempo Che Farà Un Minuto 426.000 (2.5%), Che Tempo Che Farà 568.000 (3.2%). SkySport F1 Formula 1 – Gran Premio di San Paolo (diretta) 453.000 (2.9%).

Seconda Serata

Rai1: Tg1 1.437.000 (10.9%), Speciale Tg1 432.000 (5.2%), Applausi 112.000 (3.4%). Canale5: Tg5 Notte ha to 561.000 (10.5%). Rai2: La Domenica Sportiva738.000 (4.4%) nella presentazione, 834.000 (7.6%), L’Altra Domenica Sportiva 225.000 (4.6%). Italia1: Pressing 393.000 (7.8%). Rai3: Fame d’Amore 465.000 (3.6%), Tg3 Mondo 280.000 (3.3%). Timeline 156.000 (2.9%). Rete4: Confessione Reporter 120.000 (3.4%). La7: Uozzap! 121.000 (1.4%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 105.000 (2%). Nove: Il contadino cerca moglie 150.000 (3.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia 213.000 (10.4%) nella presentazione, 526.000 (15.3%) nella prima parte, 1.320.000 (21.6%) nella seconda, Tg1 Ore 7.00 290.000 (12.3%), Tg1 Ore 8.00 1.020.000 (21.1%), Check Up 1.380.000 (21.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 420.000 (17.4%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.221.000 (23.3%), I Viaggi del Cuore 637.000 (10%), Santa Messa 900.000 (13.6%). Rai2: Radio2 Happy Family Rewind 198.000 (3.1%). Italia1: Scooby-Doo 107.000 (2%), Friends 229.000 (3.6%), Will & Grace 241.000 (3.7%).

Rai3: Sorgente di Vita 48.000 (1.7%), Sulla Via di Damasco 70.000 (1.8%). Agorà Weekend (presentazione) 94.000 (2%), 267.000 (4.7%), Mi Manda RaiTre 322.000 (5%), Speciale Protestantesimo 105.000 (1.6%). Rete4: Padri e Figli 63.000 (1.2%), Casa Vianello 104.000(1.6%). La7: Omnibus (News) 119.000 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 203.000 (3.4%), TgLa7 246.000 (6.4%), Camera con Vista 194.000 (2.9%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 122.000 (1.8%). Tv8: Natale a Winters Inn 173.000 (2.5%). La5: Terra Amara325.000 (4.9%).

Mezzogiorno

Rai1: A Sua Immagine 1.531.000 (19.9%), Santa Messa 1.636.000 (21.8%), Angelus 2.008.000 (22.1%), Linea Verde (presentazione) 2.162.000 (20.9%), 2.819.000 (22.5%). Canale5: Le Storie di Melaverde 866.000 (11.9%), 1.118.000 (14.1%), Melaverde 2.037.000 (19.7%). Rai2: Citofonare Rai2 330.000 (4.9%) nella presentazione, 351.000 (4.7%) nella prima parte, 565.000 (5.7%) nella seconda, Tg Sport Giorno 381.000 (5.3%). Italia1: Big Bang Theory 243.000 (3.4%), Drive Up 152.000 (1.8%), Drive Up On The Road 228.000 (2.3%), Sport Mediaset XXL 833.000 (6%), Sport Mediaset Magazine XXL 595.000 (4.2%).

Rai3: Tg3 Ore 12.00 584.000 (6.3%), Speciale Tgr Lucca Comics & Games 382.000 (2.7%). Rete4: Dalla Parte degli Animali (presentazione) 175.000 (2.7%), 301.000 (4.1%), I Saluti 369.000 (4.5%), Colombo 336.000 (2.6%). La7: La7 Doc – Deadly Science 102.000 (1.3%), L’Aria che Tira – Il Diario 149.000 (1.3%). La5: Terra Amara 360.000 (4.7%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.181.000 (15.9%), Domenica In 2.122.000 (16.5%), nella prima parte, 1.939.000 (16.5%), nella seconda, 1.671.000 (14.5%) ne I Saluti di Mara, Tg1 1.628.000 (13.9%), Da Noi… A Ruota Libera 1.927.000 (14.6%). Canale5: L’Arca di Noè 2.528.000 (17.8%), Amici 2.989.000 (23.7%), Verissimo 2.717.000 (23.1%) nella prima parte, Verissimo - Giri di Valzer 2.378.000 (17.4%). Rai2: Paesi che Vai 568.000 (4.3%), Origini 395.000 (3.2%), Atletica Leggera – Maratona di New York 2023 344.000 (3%). Italia1: E-Planet 382.000 (2.8%), Superman Returns 380.000 (3.2%), Due uomini e 1/2 374.000 (2.8%).

Rai3: Tgr 2.467.000 (17.5%), In Mezz’Ora 1.000.000 (7.8%), Il Mondo di In Mezz’Ora 623.000 (5.3%), Rebus 634.000 (5.5%), Kilimangiaro 1.155.000 (8.4%), presentazione 689.000 (5.7%). Rete4: Il sipario strappato 394.000 (3.2%), Una storia del West 577.000 (4.4%). La7: Una Giornata Particolare 322.000 (2.6%), La7 Doc – L’ingegneria del passato: le strade che hanno cambiato il mondo 334.000 (2.9%). Tv8: Innamorarsi a Silver Lake 227.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.972.000 (27.9%)

20.00 - 4.492.000 (22.9%)

TG2

13.00 - 1.558.000 (11.5%)

20.30 - 1.011.000 (5%)

TG3

14.15 - 1.856.000 (13.8%)

19.00 - 2.019.000 (12.2%)

TG4

11.55 - 367.000 (4%)

18.55 - 680.000 (4%)

TG5

13.00 - 3.030.000 (22.3%)

20.00 - 3.734.000 (18.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.104.000 (9.6%)

18.30 - 675.000 (4.7%)

TG LA7

13.30 - 528.000 (3.7%)

20.00 - 1.002.000 (5.1%)