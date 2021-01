PIPPITEL! – LA FICTION DI RAI1 “MINA SETTEMBRE” FA IL BOTTO E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.9%. LA D’URSO SU CANALE 5 NON VA OLTRE L’11.9%, SU RAI3 FAZIO CON AMADEUS E FIORELLO (9.6%), SU LA7 GILETTI E I RACCONTI DEGLI STUPRI DI GENOVESE (5.8%) – “I SOLITI IGNOTI” DI AMADEUS SU RAI1 (20.2%), LE PAPERE DI CANALE5 (13%), GENTILI SU RETE4 (4.7%) – VENIER (17.6%), FIALDINI (13.4%.), D’URSO POMERIDIANA (12.1%), “QUELLI CHE” (6.3%), ANNUNZIATA CON DI MAIO (9.3%) – “SPECIALE TG1” (7.5%), “DOMENICA SPORTIVA” (6.1%), “PRESSING” (5.%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

mina settembre

Nella serata di ieri, domenica 24 gennaio 2021, su Rai1 in prima visione il terzo appuntamento con Mina Settembre ha conquistato 6.254.000 spettatori pari al 24.9% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.443.000 – 23.8%; secondo episodio: 6.073.000 – 26.1%). Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.055.000 spettatori pari all’11.9% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47: 2.412.000 – 8.8%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.148.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Doctor Strange ha intrattenuto 1.597.000 spettatori con il 6.3% di share.

che tempo che fa

Su Rai3, preceduto da un’anteprima (2.026.000 – 7.6%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.34 alle 22.51 – ha raccolto davanti al video 2.587.000 spettatori (9.6%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.494.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Schindler’s List è stato visto da 1.030.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.181.000 spettatori con il 5.8% (presentazione dalle 20.36 alle 21.06: 1.291.000 – 4.6%). Su Tv8 Family Food Fight è stato seguito da 262.000 spettatori con l’1% di share. Sul Nove Sindrome K – Il virus che salvò gli ebrei segna 208.000 spettatori (0.8%).

Ascolti TV Access Prime Time

Grande divario tra Amadeus e le papere.

barbara d'urso

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 5.655.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.658.000 spettatori con il 13%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.151.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.302.000 spettatori con il 4.7%, nella prima parte, e 1.236.000 spettatori con il 4.4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 638.000 spettatori pari al 2.3% di share. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 424.000 spettatori pari all’1.5%.

mina settembre

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.775.000 spettatori (17.3%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.427.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – I Protagonisti segna 2.423.000 spettatori (11.4%) mentre Ricaduta Libera raccoglie 3.515.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.173.000 spettatori (5.6%), nella prima parte, e 1.325.000 spettatori (5.6%), nella seconda parte. NCIS Los Angeles segna 1.114.000 telespettatori (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raccolto 851.000 spettatori con il 3.7%. CSI Miami ha totalizzato 733.000 spettatori (2.9%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 884.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 3.503.000 spettatori con il 14.1%. Su La7 – dalle 16.16 alle 19.48 - Il Cardinale ha appassionato 195.000 spettatori (share dell’1%).

mara venier

Daytime Mattina

Le Parole per Dirlo non va oltre il 3.9%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 237.000 spettatori con il 12.5%, nella presentazione di 29 minuti, 519.000 spettatori con il 14.7% nella prima parte, 1.800.000 spettatori con il 23% nella seconda parte e 2.104.000 spettatori con il 22.7%. TG1: Santa Messa per la Domenica della Parola di Dio segna 2.036.000 spettatori con il 18.4%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.147.000 spettatori pari ad uno share del 16.7%.

luigi di maio lucia annunziata

Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.059.000 spettatori con il 18% e la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.061.000 telespettatori con il 9.5% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 135.000 spettatori (1.9%). Resta a Casa e Vinci segna 292.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 The Vampire Diaries segna 204.000 spettatori con il 2% e 245.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 433.000 spettatori con il 4.7% di share. Le Parole per Dirlo raccoglie 443.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 206.000 spettatori (2%) e 308.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 243.000 spettatori con il 4.1% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 151.000 spettatori con l’1.2% di share.

Daytime Mezzogiorno

In 3,7 mln per Linea Verde.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.819.000 spettatori (18.7%). Linea Verde ha intrattenuto 3.700.000 spettatori (19.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.173.000 spettatori con il 9.2% e Melaverde 2.285.000 con il 13.7%. Su Rai2 Un Ciclone in Hotel ha ottenuto 608.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 The Vampire Diaries segna il 2.2% con 300.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.076.000 spettatori con il 5.1% (Magazine XXL: 843.000 – 4%).

che tempo che fa 1

Su Rai3 TG3 ha informato 1.090.000 spettatori con il 7%. Radici registra 660.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha ottenuto 507.000 spettatori pari al 4.1%. Colombo ha fatto compagnia a 381.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 L’Aria che Tira il Diario ha raccolto 147.000 spettatori con lo 0.7% di share.

Daytime Pomeriggio

Annunziata tiene a distanza Luca e Paolo.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.476.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%, nella prima parte, e 3.159.000 spettatori pari ad uno share del 17.6%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.579.000 spettatori pari al 13.4%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.178.000 spettatori con il 14.9%. Beautiful ha raccolto 2.647.000 spettatori (12.8%). A seguire Il Segreto ha appassionato 1.954.000 spettatori con il 10.3%. Una Vita ha convinto 1.856.000 spettatori con il 10.4%.

mina settembre

Domenica Live ha appassionato 2.324.000 spettatori con il 12.1% (presentazione dalle 17.12 alle 17.26: 1.918.000 – 10.8%; Ultima Sorpresa: 2.016.000 – 9.8%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.102.000 spettatori (5.7%). Quelli che il calcio segna il 6.3% con 1.129.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 948.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 Station 19 raccoglie 561.000 spettatori con il 2.8%, nel primo episodio, e 656.000 spettatori con il 3.6%, nel secondo episodio.

ragazza violentata da genovese da giletti

A seguire Lethal Weapon ha convinto 647.000 spettatori (3.6%) e 812.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.714.000 spettatori con il 9.3% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ottiene 1.304.000 spettatori con il 7.4%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.189.000 spettatori con il 6.7% mentre Kilimangiaro segna 1.902.000 spettatori con il 9.8%. Su Rete 4 La Signora in Giallo ha registrato 422.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 La7Doc ha appassionato 246.000 spettatori (share dell’1.3%).

VERONICA GENTILI

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 982.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 579.000 spettatori con il 14.9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 950.000 spettatori con il 6.1% (presentazione: 649.000 – 2.7%) mentre L’Altra DS ha raccolto 288.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 408.000 ascoltatori con il 5% di share (Highlights: 663.000 – 4.3%). Su Rai 3 è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Pasqualino Settebellezze è la scelta di 122.000 spettatori (2.3%).

luigi di maiio 1 lucia annunziata luigi di maiio 2