Nella serata di ieri, domenica 31 gennaio 2021, su Rai1 Mina Settembre, in onda dalle 21.36 alle 23.19, ha conquistato 6.140.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.49 alle 25.21, ha raccolto davanti al video 2.080.000 spettatori pari al 12.7% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47 2.432.000 – 8.9%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.218.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Deadpool ha intrattenuto 1.330.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.35 alle 22.50, ha raccolto davanti al video 2.449.000 spettatori pari ad uno share del 9.2% (presentazione dalle 20.01 alle 20.33 1.757.000 – 6.7%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo, in onda dalle 22.53 alle 24.03, 1.510.000 (8.6%).

Su Rete4 USS Indianapolis è stato visto da 715.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.7% con 1.744.000 spettatori nella prima parte, in onda dalle 21.13 alle 22.55, e il 7.1% con 940.000 spettatori nella seconda in onda dalle 23.00 alle 24.56 (presentazione dalle 20.36 alle 21.08 1.406.000 – 5.1%). Su Tv8 Family Food Fight è la scelta di 323.000 spettatori (1.3%) mentre sul Nove L’Uomo che sussurrava ai Cavalli segna l’1.8% con 358.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti sigla il 19.4% con 5.322.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.492.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.206.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.261.000 spettatori nella prima parte (4.7%) e a 1.090.000 (3.9%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.4% con 664.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 333.000 (1.2%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.631.000 spettatori (17.1%) e L’Eredità 4.864.000 spettatori (20.5%) nella seconda. Su Canale 5 RiCaduta Libera – I Protagonisti segna 2.514.000 spettatori con il 12.1% di share e RiCaduta Libera 3.541.000 (15.1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto informa 1.061.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.297.000 spettatori (5.7%) nella seconda, mentre NCIS Los Angeles sigla il 5.1% con 1.308.000 spettatori. Su Rai3 il TGR segna il 13.6% con 3.310.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 691.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 782.000 spettatori con il 3.1% di share.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 256.000 spettatori con il 13.1% di share nella presentazione, 554.000 (15.1%) prima parte e 1.873.000 (22.9%) nella seconda; Paesi che Vai segna il 18.2% con 1.839.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.044.000 spettatori pari ad uno share del 17.4% e la Santa Messa è stata seguita da 2.356.000 spettatori (20.1%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.210.000 telespettatori con il 19.4% di share mentre la Santa Messa segna l’11.3% con 1.198.000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 113.000 spettatori (1.2%).

Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 198.000 spettatori con uno share dell’1.9% nel primo episodio e 212.000 spettatori (1.9%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 439.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 208.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 312.000 (2.9%) nel secondo, Dalla Parte degli Animali sigla il 3.1% con 366.000 spettatori. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 99.000 spettatori con il 3.7% di share nelle News e 371.000 spettatori (4.7%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.903.000 spettatori (20.3%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.744.000 spettatori (20.7%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 922.000 spettatori (8%) nella prima parte e a 1.296.000 spettatori (10.6%) nella seconda, mentre Melaverde ha interessato 2.432.000 spettatori con il 15.4% di share. Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista 598.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su Italia1 The Vampire Daries sigla l’1.8% con 233.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.335.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 356.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 458.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 230.000 spettatori con il 2% di share.

Daytime Pomeriggi0

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.558.000 spettatori (18.2%) nella prima parte e di 3.314.000 (18.3%) nella seconda (I Saluti di Mara .000 – %). Da Noi… a Ruota Libera segna il 13.5% con 2.542.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.904.000 spettatori con il 14.1%, Beautiful 2.573.000 (12.8%), Il Segreto 2.002.000 (10.6%) e Una Vita 1.863.000 (10.5%). Domenica Live registra il 13.1% con 2.466.000 spettatori (presentazione 1.963.000 – 11.2% e Ultima Sorpresa 2.071.000 – 10.3%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.168.000 spettatori (6%) e Quelli che il Calcio 1.198.000 (6.7%) nella seconda; A Tutta Rete interessa a 1.004.000 spettatori (5.6%).

Su Italia1 Lethal Weapon segna il 2.9% con 520.000 spettatori nel primo episodio e il 3.3% con 580.000 spettatori nel secondo, Friends sigla il 2% con 362.000 spettatori. Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.741.000 spettatori (9.3%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.195.000 spettatori (6.7%); Kilimangiaro – Il Grande Viaggio sigla il 6.1% con 1.081.000 spettatori mentre Kilimangiaro il 9.4% con 1.777.000 spettatori. Su Rete 4 La Signora in Giallo ha registrato 432.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 La7Doc ha appassionato 293.000 spettatori (share dell’1.6%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 818.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 505.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 984.000 spettatori (7.1%) e L’Altra DS da 308.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 446.000 ascoltatori con il 7.2% di share (Highlights 535.000 – 3.8%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 442.000 spettatori (5%). Su Rete 4 Speed è la scelta di 248.000 spettatori (3.3%).

